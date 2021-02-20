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Айнтрахт Фр
 
Позже

Стадион:
Бавария
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
18
Туре
Альмами
17
Роде
Себастьян
20
Хасебе
Макото
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
9
Йович
Лука
1
Нойер
Мануэль
4
Зюле
Никлас
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
19
Альфонсо
Дэвис
10
Сане
Лерой
6
Киммих
Йозуа
22
Рока
Марк
29
Коман
Кингсли
13
Чупо-Мотинг
Эрик
9
Левандовски
Роберт
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Бавария
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 18 (6) 0.86
2. Дост Бас 4 (1) 0.19
3. Йович Лука 3 0.14
4. Костич Филип 2 0.1
5. Камада Даити 2 0.1
6. Баркок Аймен 2 0.1
7. Юнес Амин 2 0.1
8. Н'Дика Эван 2 0.1
9. Хинтереггер Мартин 1 0.05
10. Ильзанкер Штефан 1 0.05
11. Абрахам Давид 1 0.05
12. Роде Себастьян 1 0.05
13. Соу Джибриль 0 0
14. Цубер Стивен 0 0
15. Дурм Эрик 0 0
16. Туре Альмами 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 25 (5) 1.19
2. Мюллер Томас 10 (1) 0.48
3. Гнабри Серж 5 0.24
4. Сане Лерой 4 0.19
5. Коман Кингсли 3 0.14
6. Мусиала Джамал 3 0.14
7. Киммих Йозуа 2 0.1
8. Горетцка Леон 2 0.1
9. Алаба Давид 2 0.1
10. Боатенг Жером 1 0.05
11. Коста Дуглас 1 0.05
12. Зюле Никлас 1 0.05
13. Толиссо Корентен 1 0.05
14. Альфонсо Дэвис 1 0.05
15. Сарр Буна 0 0
16. Эрнандес Люка 0 0
17. Ричардс Крис 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Абрахам Давид 4 1
2. Роде Себастьян 5 0
3. Соу Джибриль 5 0
4. Баркок Аймен 5 0
5. Хасебе Макото 4 0
6. Н'Дика Эван 4 0
7. Дост Бас 3 0
8. Ильзанкер Штефан 3 0
9. Тута 3 0
10. Юнес Амин 3 0
11. Хинтереггер Мартин 2 0
12. Костич Филип 2 0
13. Туре Альмами 2 0
14. Камада Даити 2 0
15. Цубер Стивен 1 0
16. Кор Доминик 1 0
17. Дурм Эрик 1 0
18. Йович Лука 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 4 0
2. Гнабри Серж 4 0
3. Киммих Йозуа 3 0
4. Павар Бенджамен 3 0
5. Толиссо Корентен 1 1
6. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
7. Левандовски Роберт 2 0
8. Нойер Мануэль 1 0
9. Алаба Давид 1 0
10. Зюле Никлас 1 0
11. Горетцка Леон 1 0
12. Коман Кингсли 1 0
13. Сане Лерой 1 0
14. Эрнандес Люка 1 0
15. Рока Марк 1 0
16. Альфонсо Дэвис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 7.69% (3) 23.08% (9) 15.38% (6) 5.13% (2) 33.33% (13) 15.38% (6)
 Бавария 9.84% (6) 11.48% (7) 22.95% (14) 21.31% (13) 16.39% (10) 18.03% (11)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Герта Арминия 1:5 Айнтрахт Фр
Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс
Бавария Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария
Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Бавария: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Кубок Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Бундеслига
Бавария 5:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:3 Бавария Бундеслига Айнтрахт Фр 0:5 Бавария Суперкубок Бавария 1:3 Айнтрахт Фр Кубок Бавария 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Бавария Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 21 15 4 2 61 - 29 49
2. РБ Лейпциг Заявка 21 13 5 3 37 - 18 44
3. Вольфсбург Заявка 22 11 9 2 35 - 19 42
4. Айнтрахт Фр Заявка 21 10 9 2 43 - 29 39
5. Байер Л Заявка 21 10 6 5 39 - 23 36
6. Боруссия Д Заявка 21 10 3 8 41 - 31 33
7. Боруссия М Заявка 21 8 9 4 37 - 31 33
8. Фрайбург Заявка 21 8 7 6 35 - 33 31
9. Унион Берлин Заявка 21 7 9 5 34 - 25 30
10. Штуттгарт Заявка 21 6 8 7 38 - 35 26
11. Вердер Заявка 20 5 8 7 24 - 27 23
12. Хоффенхайм Заявка 21 6 5 10 32 - 39 23
13. Аугсбург Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Кёльн Заявка 21 5 6 10 20 - 35 21
15. Арминия Заявка 21 5 3 13 18 - 38 18
16. Герта Заявка 21 4 6 11 26 - 37 18
17. Майнц Заявка 21 3 5 13 21 - 42 14
18. Шальке 04 Заявка 21 1 6 14 15 - 52 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 10 7 3 0 37 - 15 24
3. Вольфсбург Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
4. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 5 0 19 - 11 20
5. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 24 - 16 19
6. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
7. Боруссия М Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
8. Унион Берлин Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
10. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
11. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
3. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
4. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
5. Штуттгарт Заявка 11 5 2 4 24 - 19 17
6. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Кёльн Заявка 11 4 3 4 9 - 16 15
9. Боруссия М Заявка 10 3 5 2 18 - 18 14
10. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Арминия Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
17. Майнц Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
18. Шальке 04 Заявка 10 0 4 6 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт Фр - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2021, осталось 25 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 145
    Айнтрахт Фр 4.1% (6)
    X 7.6% (11)
    Бавария 88.3% (128)
    Все прогнозы
    1.99 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Бавария
    4.40
    4.55
    1.83
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.20 4.20 1.75
    Бонус: 5 000 ₽ 4.40 4.55 1.83
    Бонус: 5 000 ₽ 3.95 4.20 1.81
      4.01 4.41 1.83

    Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    6.55 1.07 5.80 1.11 3.14 1.34 2.56 1.51 1.99 2.00 1.56 2.43 1.38 2.94 1.18 4.45 1.13 4.95 1.04 8.10
    15.00 0.00 6.10 1.10 5.20 1.14 3.00 1.39 2.45 1.59 2.08 1.80 1.86 2.01 1.74 2.17 1.49 2.60 1.36 3.15 1.18 4.90 1.13 5.30 1.04 8.90 1.05 8.50 1.02 14.50
    7.23 1.12 3.12 1.40 2.48 1.60 2.09 1.81 1.87 2.04 1.69 2.29 1.51 2.71 1.54 2.62 1.37 3.30 1.16 5.98
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.80 1.18 3.32 1.33 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85
    3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20
    3.14 1.41 2.19 1.75 1.83 2.09 1.58 2.51 1.35 3.47
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    4.95 1.18 2.36 1.59 1.75 2.08 1.44 2.79 1.18 4.90
    2.26 1.59 1.69 2.10 1.40 2.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.39 2.85
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.35
    Букмекер Да Нет
    2.40 1.53
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    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Бавария

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    4.1% (6)
    Ничья
    7.6% (11)
    Бавария
    88.3% (128)
    Тотал 2.5
    Больше
    88.03% (125)
    Меньше
    11.97% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    89.44% (127)
    Нет
    10.56% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    52.4% (76)
    1:3 Бавария
    18.6% (27)
    0:2 Бавария
    4.8% (7)
    1:1 Ничья
    4.1% (6)
    0:1 Бавария
    2.8% (4)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    2:3 Бавария
    2.8% (4)
    0:3 Бавария
    2.8% (4)
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