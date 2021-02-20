Айнтрахт Фр
Позже
Стадион: Deutsche Bank Park
Бавария
35
Тута
18
Туре
Альмами
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
27
Алаба
Давид
10
Сане
Лерой
22
Рока
Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ахе РагнарНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Зиб АрминдоНападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|18 (6)
|0.86
|2.
|Дост Бас
|4 (1)
|0.19
|3.
|Йович Лука
|3
|0.14
|4.
|Костич Филип
|2
|0.1
|5.
|Камада Даити
|2
|0.1
|6.
|Баркок Аймен
|2
|0.1
|7.
|Юнес Амин
|2
|0.1
|8.
|Н'Дика Эван
|2
|0.1
|9.
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.05
|10.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0.05
|11.
|Абрахам Давид
|1
|0.05
|12.
|Роде Себастьян
|1
|0.05
|13.
|Соу Джибриль
|0
|0
|14.
|Цубер Стивен
|0
|0
|15.
|Дурм Эрик
|0
|0
|16.
|Туре Альмами
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|25 (5)
|1.19
|2.
|Мюллер Томас
|10 (1)
|0.48
|3.
|Гнабри Серж
|5
|0.24
|4.
|Сане Лерой
|4
|0.19
|5.
|Коман Кингсли
|3
|0.14
|6.
|Мусиала Джамал
|3
|0.14
|7.
|Киммих Йозуа
|2
|0.1
|8.
|Горетцка Леон
|2
|0.1
|9.
|Алаба Давид
|2
|0.1
|10.
|Боатенг Жером
|1
|0.05
|11.
|Коста Дуглас
|1
|0.05
|12.
|Зюле Никлас
|1
|0.05
|13.
|Толиссо Корентен
|1
|0.05
|14.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0.05
|15.
|Сарр Буна
|0
|0
|16.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|17.
|Ричардс Крис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абрахам Давид
|4
|1
|2.
|Роде Себастьян
|5
|0
|3.
|Соу Джибриль
|5
|0
|4.
|Баркок Аймен
|5
|0
|5.
|Хасебе Макото
|4
|0
|6.
|Н'Дика Эван
|4
|0
|7.
|Дост Бас
|3
|0
|8.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|9.
|Тута
|3
|0
|10.
|Юнес Амин
|3
|0
|11.
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|12.
|Костич Филип
|2
|0
|13.
|Туре Альмами
|2
|0
|14.
|Камада Даити
|2
|0
|15.
|Цубер Стивен
|1
|0
|16.
|Кор Доминик
|1
|0
|17.
|Дурм Эрик
|1
|0
|18.
|Йович Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Жером
|4
|0
|2.
|Гнабри Серж
|4
|0
|3.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|4.
|Павар Бенджамен
|3
|0
|5.
|Толиссо Корентен
|1
|1
|6.
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0
|7.
|Левандовски Роберт
|2
|0
|8.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|9.
|Алаба Давид
|1
|0
|10.
|Зюле Никлас
|1
|0
|11.
|Горетцка Леон
|1
|0
|12.
|Коман Кингсли
|1
|0
|13.
|Сане Лерой
|1
|0
|14.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|15.
|Рока Марк
|1
|0
|16.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|7.69% (3)
|23.08% (9)
|15.38% (6)
|5.13% (2)
|33.33% (13)
|15.38% (6)
|Бавария
|9.84% (6)
|11.48% (7)
|22.95% (14)
|21.31% (13)
|16.39% (10)
|18.03% (11)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =8 -4Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Герта Арминия 1:5 Айнтрахт Фр
Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс
Бавария Последние 20 матчей: +13 =5 -2Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария
Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Бавария: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Бавария 5:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:3 Бавария Бундеслига Айнтрахт Фр 0:5 Бавария Суперкубок Бавария 1:3 Айнтрахт Фр Кубок Бавария 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Бавария Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|61 - 29
|49
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|37 - 18
|44
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|35 - 19
|42
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|21
|10
|9
|2
|43 - 29
|39
|5.
|Байер Л
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|39 - 23
|36
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|41 - 31
|33
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|37 - 31
|33
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|35 - 33
|31
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 25
|30
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|38 - 35
|26
|11.
|Вердер
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|24 - 27
|23
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|32 - 39
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|14.
|Кёльн
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|20 - 35
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|18 - 38
|18
|16.
|Герта
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|26 - 37
|18
|17.
|Майнц
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|21 - 42
|14
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|1
|6
|14
|15 - 52
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 7
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|37 - 15
|24
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 11
|20
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 16
|19
|6.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 15
|19
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|10.
|Арминия
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 19
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 14
|25
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|4.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|5.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|24 - 19
|17
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 16
|15
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 18
|14
|10.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 17
|10
|16.
|Арминия
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
|17.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 30
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Бавария
Исход игры
Айнтрахт Фр
4.1% (6)
Ничья
7.6% (11)
Бавария
88.3% (128)
Тотал 2.5
Больше
88.03% (125)
Меньше
11.97% (17)
Обе команды забьют
Да
89.44% (127)
Нет
10.56% (15)
Популярный счёт
1:2 Бавария
52.4% (76)
1:3 Бавария
18.6% (27)
0:2 Бавария
4.8% (7)
1:1 Ничья
4.1% (6)
0:1 Бавария
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:3 Бавария
2.8% (4)
0:3 Бавария
2.8% (4)
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