  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Кёльн
0:1
Второй тайм: 55'

Стадион:
Штуттгарт
0'
20' Желтая карточка
Честич Сава-Арангел
30' Желтая карточка
Кемпф Марк-Оливер
0:1
49' Гол
Калайджич Саша
55'
1
Хорн
Тимо
26
Честич
Сава-Арангел
22
Мере
Хорхе
5
Кцихос
Рафаэль
19
Эхизибуэ
Кингсли
28
Скири
Эйе
20
Реджбекай
Элвис
8
Якобс
Исмаил
31
Вольф
Мариус
43
Деннис
Эммануэль
18
Дуда
Ондрей
1
Кобель
Грегор
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
4
Кемпф
Марк-Оливер
14
Вамангитука
Силла
23
Мангаля
Орель
3
Эндо
Ватару
24
Соса
Борна
20
Фёрстер
Филипп
8
Кастро
Гонсало
9
Калайджич
Саша
Кёльн
3-4-3
Штуттгарт
3-4-2-1

Ход матча

20'
Честич Сава-Арангел
 
30'
 
Кемпф Марк-Оливер
49'
0:1
Калайджич Саша
(Соса Борна)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реджбекай Элвис 5 0.23
2. Скири Эйе 3 0.14
3. Дуда Ондрей 2 0.09
4. Тилманн Ян 2 0.09
5. Дрекслер Доминик 2 0.09
6. Вольф Мариус 2 0.09
7. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.09
8. Кцихос Рафаэль 1 0.05
9. Эхизибуэ Кингсли 0 0
10. Эзкан Салих 0 0
11. Борнаув Себастьян 0 0
Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вамангитука Силла 11 (3) 0.5
2. Калайджич Саша 10 0.45
3. Гонсалес Николас 6 (3) 0.27
4. Кастро Гонсало 3 0.14
5. Дидави Даниэль 2 0.09
6. Кемпф Марк-Оливер 2 0.09
7. Кулибали Тангуй 2 0.09
8. Мангаля Орель 1 0.05
9. Климович Матео 1 0.05
10. Фёрстер Филипп 1 0.05
11. Соса Борна 0 0
12. Томми Эрик 0 0
13. Клемент Филипп 0 0
14. Эндо Ватару 0 0
15. Антон Вальдемар 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 5 1
2. Эхизибуэ Кингсли 4 0
3. Хорн Яннес 4 0
4. Кцихос Рафаэль 3 0
5. Скири Эйе 3 0
6. Реджбекай Элвис 3 0
7. Якобс Исмаил 3 0
8. Честич Сава-Арангел 3 0
9. Соренсен Фредерик 2 0
10. Вольф Мариус 2 0
11. Хектор Йонас 2 0
12. Мере Хорхе 2 0
13. Эзкан Салих 2 0
14. Борнаув Себастьян 2 0
15. Модест Антони 1 0
Штуттгарт
# Игрок      
1. Кастро Гонсало 5 0
2. Гонсалес Николас 5 0
3. Вамангитука Силла 5 0
4. Мавропанос Константинос 4 0
5. Штенцель Паскаль 2 1
6. Эндо Ватару 3 0
7. Кемпф Марк-Оливер 3 0
8. Мангаля Орель 3 0
9. Дидави Даниэль 2 0
10. Антон Вальдемар 2 0
11. Каразор Атакан 2 0
12. Фёрстер Филипп 1 0
13. Соса Борна 1 0
14. Калайджич Саша 1 0
15. Климович Матео 1 0
16. Массимо Роберто 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 5.26% (1) 21.05% (4)
 Штуттгарт 10.53% (4) 15.79% (6) 10.53% (4) 15.79% (6) 15.79% (6) 31.58% (12)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Боруссия М 1:2 Кёльн Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия
Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр
Штуттгарт Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Штуттгарт 1:1 Герта Байер Л 5:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:2 Боруссия М Штуттгарт 2:0 Майнц
Фрайбург 2:1 Штуттгарт Арминия 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:0 Фрайбург Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Вердер 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Бавария Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Кёльн

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Штуттгарт: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Штуттгарт 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:1 Кёльн Бундеслига Штуттгарт 0:0 Кёльн Товарищеские матчи
Кёльн 1:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Кёльн Бундеслига Штуттгарт 2:1 Кёльн Кубок Кёльн 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:5 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:3 Кёльн Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:2 Заявка 22 15 4 3 61 - 31 49
2. РБ Лейпциг Заявка 21 13 5 3 37 - 18 44
3. Вольфсбург Заявка 22 11 9 2 35 - 19 42
4. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 22 11 9 2 45 - 29 42
5. Байер Л Заявка 21 10 6 5 39 - 23 36
6. Боруссия М 1:1 Заявка 22 8 10 4 38 - 32 34
7. Боруссия Д Заявка 21 10 3 8 41 - 31 33
8. Фрайбург 0:0 Заявка 22 8 8 6 35 - 33 32
9. Унион Берлин 0:0 Заявка 22 7 10 5 34 - 25 31
10. Штуттгарт 1:0 Заявка 22 7 8 7 39 - 35 29
11. Вердер Заявка 20 5 8 7 24 - 27 23
12. Хоффенхайм Заявка 21 6 5 10 32 - 39 23
13. Аугсбург Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Кёльн 0:1 Заявка 22 5 6 11 20 - 36 21
15. Арминия Заявка 21 5 3 13 18 - 38 18
16. Герта Заявка 21 4 6 11 26 - 37 18
17. Майнц 1:1 Заявка 22 3 6 13 22 - 43 15
18. Шальке 04 Заявка 21 1 6 14 15 - 52 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария 0:2 Заявка 10 7 3 0 37 - 15 24
3. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 11 6 5 0 21 - 11 23
4. Вольфсбург Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
5. Фрайбург 0:0 Заявка 12 5 5 2 24 - 16 20
6. Боруссия М 1:1 Заявка 12 5 5 2 20 - 14 20
7. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
10. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
11. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт 1:0 Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц 1:1 Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн 0:1 Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:2 Заявка 12 8 1 3 24 - 16 25
2. Штуттгарт 1:0 Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
5. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
6. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Кёльн 0:1 Заявка 11 4 3 4 9 - 16 15
9. Боруссия М 1:1 Заявка 10 3 5 2 18 - 18 14
10. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
12. Фрайбург 0:0 Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Майнц 1:1 Заявка 11 1 4 6 12 - 24 7
17. Арминия Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 10 0 4 6 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Кёльн 19.1% (27)
X 44% (62)
Штуттгарт 36.9% (52)
Все прогнозы
3.46 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Штуттгарт
5.00
5.66
2.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.25 3.60 2.15
Бонус: 5 000 ₽ 3.54 3.66 2.15
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 2.45 2.25
  18.07 5.66 1.23

Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Штуттгарт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.25 1.01 9.50 1.03 3.98 1.23 3.20 1.35 2.14 1.79 1.66 2.22 1.42 2.78 1.19 4.30 1.13 4.90 1.03 8.40
3.50 1.30 2.40 1.57 1.60 2.33 1.23 4.05 1.16 5.10 1.76 2.14 1.03 12.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.03 10.00 1.02 10.50 0.00 17.50
3.14 1.39 2.49 1.57 1.88 2.00 1.61 2.41 2.87 1.45 2.29 1.67 1.79 2.10 1.56 2.52 1.38 3.17 1.58 2.53 1.55 2.62 1.39 3.17 1.15 6.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.14 1.71 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.15
1.65 2.22 1.13 5.80 1.08 7.77 1.11 6.50 1.08 7.77
1.41 3.04 1.23 4.41 1.63 2.36 1.41 3.03 1.46 2.92 1.35 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.55 1.20 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05
2.85 1.39 1.74 2.03 1.31 3.25 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Кёльн 0:1 Штуттгарт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Кёльн 0:1 Штуттгарт

Исход игры
Кёльн
19.1% (27)
Ничья
44% (62)
Штуттгарт
36.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
47.1% (65)
Меньше
52.9% (73)
Обе команды забьют
Да
84.06% (116)
Нет
15.94% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (51)
1:2 Штуттгарт
22.7% (32)
2:1 Кёльн
12.8% (18)
0:1 Штуттгарт
7.8% (11)
2:2 Ничья
5.7% (8)
1:0 Кёльн
5.7% (8)
0:2 Штуттгарт
1.4% (2)
1:4 Штуттгарт
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 