Кёльн
0:1
Второй тайм: 55'
Стадион: Рейн Энерги
Штуттгарт
20' Желтая карточкаЧестич Сава-Арангел
30' Желтая карточкаКемпф Марк-Оливер
0:1
49' ГолКалайджич Саша
22
Мере
Хорхе
28
Скири
Эйе
31
Вольф
Мариус
18
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Вольф МариусНападающий
- Нападающий
-
18 Дуда ОндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Хорн ЯннесПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Сиссе МомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
49'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Реджбекай Элвис
|5
|0.23
|2.
|Скири Эйе
|3
|0.14
|3.
|Дуда Ондрей
|2
|0.09
|4.
|Тилманн Ян
|2
|0.09
|5.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.09
|6.
|Вольф Мариус
|2
|0.09
|7.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.09
|8.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.05
|9.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|10.
|Эзкан Салих
|0
|0
|11.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вамангитука Силла
|11 (3)
|0.5
|2.
|Калайджич Саша
|10
|0.45
|3.
|Гонсалес Николас
|6 (3)
|0.27
|4.
|Кастро Гонсало
|3
|0.14
|5.
|Дидави Даниэль
|2
|0.09
|6.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0.09
|7.
|Кулибали Тангуй
|2
|0.09
|8.
|Мангаля Орель
|1
|0.05
|9.
|Климович Матео
|1
|0.05
|10.
|Фёрстер Филипп
|1
|0.05
|11.
|Соса Борна
|0
|0
|12.
|Томми Эрик
|0
|0
|13.
|Клемент Филипп
|0
|0
|14.
|Эндо Ватару
|0
|0
|15.
|Антон Вальдемар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|5
|1
|2.
|Эхизибуэ Кингсли
|4
|0
|3.
|Хорн Яннес
|4
|0
|4.
|Кцихос Рафаэль
|3
|0
|5.
|Скири Эйе
|3
|0
|6.
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|7.
|Якобс Исмаил
|3
|0
|8.
|Честич Сава-Арангел
|3
|0
|9.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|10.
|Вольф Мариус
|2
|0
|11.
|Хектор Йонас
|2
|0
|12.
|Мере Хорхе
|2
|0
|13.
|Эзкан Салих
|2
|0
|14.
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|15.
|Модест Антони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастро Гонсало
|5
|0
|2.
|Гонсалес Николас
|5
|0
|3.
|Вамангитука Силла
|5
|0
|4.
|Мавропанос Константинос
|4
|0
|5.
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|6.
|Эндо Ватару
|3
|0
|7.
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0
|8.
|Мангаля Орель
|3
|0
|9.
|Дидави Даниэль
|2
|0
|10.
|Антон Вальдемар
|2
|0
|11.
|Каразор Атакан
|2
|0
|12.
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|13.
|Соса Борна
|1
|0
|14.
|Калайджич Саша
|1
|0
|15.
|Климович Матео
|1
|0
|16.
|Массимо Роберто
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|Штуттгарт
|10.53% (4)
|15.79% (6)
|10.53% (4)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|31.58% (12)
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +6 =6 -8Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Боруссия М 1:2 Кёльн Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия
Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр
Штуттгарт Последние 20 матчей: +6 =7 -7Штуттгарт 1:1 Герта Байер Л 5:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:2 Боруссия М Штуттгарт 2:0 Майнц
Фрайбург 2:1 Штуттгарт Арминия 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:0 Фрайбург Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Вердер 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Бавария Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Кёльн
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Штуттгарт: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Кёльн 1:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Кёльн Бундеслига Штуттгарт 2:1 Кёльн Кубок Кёльн 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:5 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:3 Кёльн Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:2 Заявка
|22
|15
|4
|3
|61 - 31
|49
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|37 - 18
|44
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|35 - 19
|42
|4.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|22
|11
|9
|2
|45 - 29
|42
|5.
|Байер Л
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|39 - 23
|36
|6.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|22
|8
|10
|4
|38 - 32
|34
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|41 - 31
|33
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|22
|8
|8
|6
|35 - 33
|32
|9.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|22
|7
|10
|5
|34 - 25
|31
|10.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|22
|7
|8
|7
|39 - 35
|29
|11.
|Вердер
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|24 - 27
|23
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|32 - 39
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|14.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 36
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|18 - 38
|18
|16.
|Герта
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|26 - 37
|18
|17.
|Майнц
|1:1 Заявка
|22
|3
|6
|13
|22 - 43
|15
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|1
|6
|14
|15 - 52
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 7
|28
|2.
|Бавария
|0:2 Заявка
|10
|7
|3
|0
|37 - 15
|24
|3.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|11
|6
|5
|0
|21 - 11
|23
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|5.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|24 - 16
|20
|6.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|20 - 14
|20
|7.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 15
|19
|8.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|10.
|Арминия
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 19
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|14.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|Майнц
|1:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|17.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:2 Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 16
|25
|2.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|5.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|8.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 16
|15
|9.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 18
|14
|10.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|12.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 17
|10
|16.
|Майнц
|1:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 24
|7
|17.
|Арминия
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 30
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Штуттгарт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кёльн 0:1 Штуттгарт
Исход игры
Кёльн
19.1% (27)
Ничья
44% (62)
Штуттгарт
36.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
47.1% (65)
Меньше
52.9% (73)
Обе команды забьют
Да
84.06% (116)
Нет
15.94% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (51)
1:2 Штуттгарт
22.7% (32)
2:1 Кёльн
12.8% (18)
0:1 Штуттгарт
7.8% (11)
2:2 Ничья
5.7% (8)
1:0 Кёльн
5.7% (8)
0:2 Штуттгарт
1.4% (2)
1:4 Штуттгарт
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!