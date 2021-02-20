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  2. Матчи
  3. Германия
Фрайбург
0:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Унион Берлин
0'
37' Желтая карточка
Грифо Винченцо
39' Желтая карточка
Ленц Кристофер
50' Желтая карточка
Хёлер Лукас
55'
21
Мюллер
Флориан
7
Шмид
Жонатан
3
Линхарт
Филипп
5
Гульде
Мануэль
30
Гюнтер
Кристиан
27
Хёфлер
Николас
8
Сантамария
Батист
9
Хёлер
Лукас
19
Хаберер
Яник
32
Грифо
Винченцо
18
Петерсен
Нильс
20
Кариус
Лорис
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
4
Шлоттербек
Нико
28
Триммель
Кристофер
21
Прёмель
Гриша
30
Андрих
Роберт
25
Ленц
Кристофер
15
Бюльтер
Мариус
32
Ингвартсен
Маркус
9
Похьянпало
Йоэль
Фрайбург
4-2-3-1
Унион Берлин
3-4-2-1

Ход матча

37'
Грифо Винченцо
 
39'
 
Ленц Кристофер
46'
Хайнц Доминик
Хаберер Яник
 
50'
Хёлер Лукас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грифо Винченцо 7 (3) 0.32
2. Петерсен Нильс 7 (1) 0.32
3. Шаллаи Роланд 5 0.23
4. Демирович Эрмедин 3 0.14
5. Линхарт Филипп 3 0.14
6. Чон У-Ён 3 0.14
7. Хёлер Лукас 2 0.09
8. Хёфлер Николас 1 0.05
9. Шмид Жонатан 1 0.05
10. Сантамария Батист 1 0.05
11. Гульде Мануэль 1 0.05
12. Гюнтер Кристиан 0 0
13. Кюблер Лукас 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 6 (3) 0.27
2. Авонийи Тайво 5 0.23
3. Андрих Роберт 4 0.18
4. Фридрих Марвин 4 0.18
5. Бекер Шеральдо 3 0.14
6. Тойхерт Седрик 3 0.14
7. Ингвартсен Маркус 2 0.09
8. Похьянпало Йоэль 2 0.09
9. Прёмель Гриша 1 0.05
10. Кнохе Робин 1 0.05
11. Бюльтер Мариус 1 0.05
12. Эндо Кейта 1 0.05
13. Шлоттербек Нико 1 0.05
14. Триммель Кристофер 0 0
15. Ленц Кристофер 0 0
16. Гогия Акакий 0 0

Карточки

Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 6 0
2. Хёлер Лукас 4 0
3. Гульде Мануэль 2 0
4. Шмид Жонатан 2 0
5. Кюблер Лукас 2 0
6. Хайнц Доминик 2 0
7. Грифо Винченцо 2 0
8. Квон Чхан Хун 2 0
9. Сантамария Батист 2 0
10. Линхарт Филипп 2 0
11. Шаллаи Роланд 2 0
12. Демирович Эрмедин 2 0
13. Темпельман Лино 2 0
14. Хаберер Яник 1 0
15. Кайтель Янник 1 0
16. Шлоттербек Кевен 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 7 0
2. Прёмель Гриша 5 0
3. Андрих Роберт 2 1
4. Шлоттербек Нико 2 1
5. Кнохе Робин 3 0
6. Гризбек Себастьян 3 0
7. Хюбнер Флориан 3 0
8. Ленц Кристофер 3 0
9. Ингвартсен Маркус 3 0
10. Гисельман Нико 2 0
11. Бекер Шеральдо 2 0
12. Луте Андреас 1 0
13. Гогия Акакий 1 0
14. Фридрих Марвин 1 0
15. Тойхерт Седрик 1 0
16. Бюльтер Мариус 1 0
17. Рюэрсон Юлиан 1 0
18. Муса Петар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрайбург 17.65% (6) 8.82% (3) 17.65% (6) 20.59% (7) 23.53% (8) 11.76% (4)
 Унион Берлин 23.53% (8) 14.71% (5) 8.82% (3) 17.65% (6) 11.76% (4) 23.53% (8)

Предыдущие игры

Фрайбург Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вердер 0:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Боруссия Д Вольфсбург 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Штуттгарт
Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт
Унион Берлин Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин
РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96

Последние игры между собой

Фрайбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Унион Берлин: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Унион Берлин 1:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:1 Унион Берлин Бундеслига Фрайбург 1:3 Унион Берлин Кубок Унион Берлин 2:0 Фрайбург Бундеслига
Унион Берлин 2:1 Фрайбург Бундеслига 2 Фрайбург 3:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Фрайбург 0:5 Унион Берлин Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:2 Заявка 22 15 4 3 61 - 31 49
2. РБ Лейпциг Заявка 21 13 5 3 37 - 18 44
3. Вольфсбург Заявка 22 11 9 2 35 - 19 42
4. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 22 11 9 2 45 - 29 42
5. Байер Л Заявка 21 10 6 5 39 - 23 36
6. Боруссия М 1:1 Заявка 22 8 10 4 38 - 32 34
7. Боруссия Д Заявка 21 10 3 8 41 - 31 33
8. Фрайбург 0:0 Заявка 22 8 8 6 35 - 33 32
9. Унион Берлин 0:0 Заявка 22 7 10 5 34 - 25 31
10. Штуттгарт 1:0 Заявка 22 7 8 7 39 - 35 29
11. Вердер Заявка 20 5 8 7 24 - 27 23
12. Хоффенхайм Заявка 21 6 5 10 32 - 39 23
13. Аугсбург Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Кёльн 0:1 Заявка 22 5 6 11 20 - 36 21
15. Арминия Заявка 21 5 3 13 18 - 38 18
16. Герта Заявка 21 4 6 11 26 - 37 18
17. Майнц 1:1 Заявка 22 3 6 13 22 - 43 15
18. Шальке 04 Заявка 21 1 6 14 15 - 52 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария 0:2 Заявка 10 7 3 0 37 - 15 24
3. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 11 6 5 0 21 - 11 23
4. Вольфсбург Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
5. Фрайбург 0:0 Заявка 12 5 5 2 24 - 16 20
6. Боруссия М 1:1 Заявка 12 5 5 2 20 - 14 20
7. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
10. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
11. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт 1:0 Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц 1:1 Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн 0:1 Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:2 Заявка 12 8 1 3 24 - 16 25
2. Штуттгарт 1:0 Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
5. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
6. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Кёльн 0:1 Заявка 11 4 3 4 9 - 16 15
9. Боруссия М 1:1 Заявка 10 3 5 2 18 - 18 14
10. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
12. Фрайбург 0:0 Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Майнц 1:1 Заявка 11 1 4 6 12 - 24 7
17. Арминия Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 10 0 4 6 7 - 30 4
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Фрайбург 63.4% (90)
X 29.6% (42)
Унион Берлин 7% (10)
Все прогнозы
2.52 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Унион Берлин
3.33
3.20
3.92
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.10 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.47 3.20 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 2.17 3.60
  3.33 2.07 3.92

Самый высокий коэффициент на матч «Фрайбург» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрайбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрайбург» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.05 6.60 1.08 3.04 1.36 2.34 1.60 1.76 2.18 1.38 3.04 1.26 3.70 1.10 6.00 1.07 6.55 1.00 11.25
2.90 1.40 2.00 1.80 1.47 2.65 1.16 5.10 1.99 1.84 1.11 6.50 1.71 2.12 1.02 13.00 1.01 15.00 1.09 7.20 1.07 8.40 1.01 13.00 1.01 11.00 0.00 21.00
2.63 1.52 2.17 1.74 1.70 2.23 1.46 2.83 1.45 2.87 1.57 2.49 1.34 3.42 1.75 2.16 1.57 2.48 1.58 2.51 1.45 2.92 1.29 3.84 1.10 8.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.62 1.49 1.79 2.02 1.38 3.04 1.10 6.80 1.07 8.20
1.52 2.52 1.09 7.20 1.05 9.50 1.08 7.77 1.06 8.80
1.35 3.31 1.19 4.92 1.48 2.77 1.32 3.54 1.38 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.43 1.56 1.63 2.28 1.26 3.85 1.17 5.05
2.44 1.52 1.59 2.26 1.22 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Где смотреть матч Фрайбург 0:0 Унион Берлин онлайн

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Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Унион Берлин

Исход игры
Фрайбург
63.4% (90)
Ничья
29.6% (42)
Унион Берлин
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
48.2% (67)
Меньше
51.8% (72)
Обе команды забьют
Да
71.94% (100)
Нет
28.06% (39)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
36.6% (52)
1:1 Ничья
23.9% (34)
1:0 Фрайбург
14.8% (21)
2:0 Фрайбург
7.7% (11)
1:2 Унион Берлин
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:1 Унион Берлин
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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