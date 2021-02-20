Фрайбург
0:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Шварцвальд
Унион Берлин
37' Желтая карточкаГрифо Винченцо
39' Желтая карточкаЛенц Кристофер
50' Желтая карточкаХёлер Лукас
19
Хаберер
Яник
20
Кариус
Лорис
31
Кнохе
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
-
14 Тиль ГусПолузащитник
-
17 Кюблер ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Крузе МаксНападающий
-
24 Муса ПетарНападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
37'
39'
50'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грифо Винченцо
|7 (3)
|0.32
|2.
|Петерсен Нильс
|7 (1)
|0.32
|3.
|Шаллаи Роланд
|5
|0.23
|4.
|Демирович Эрмедин
|3
|0.14
|5.
|Линхарт Филипп
|3
|0.14
|6.
|Чон У-Ён
|3
|0.14
|7.
|Хёлер Лукас
|2
|0.09
|8.
|Хёфлер Николас
|1
|0.05
|9.
|Шмид Жонатан
|1
|0.05
|10.
|Сантамария Батист
|1
|0.05
|11.
|Гульде Мануэль
|1
|0.05
|12.
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|13.
|Кюблер Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|6 (3)
|0.27
|2.
|Авонийи Тайво
|5
|0.23
|3.
|Андрих Роберт
|4
|0.18
|4.
|Фридрих Марвин
|4
|0.18
|5.
|Бекер Шеральдо
|3
|0.14
|6.
|Тойхерт Седрик
|3
|0.14
|7.
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.09
|8.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.09
|9.
|Прёмель Гриша
|1
|0.05
|10.
|Кнохе Робин
|1
|0.05
|11.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.05
|12.
|Эндо Кейта
|1
|0.05
|13.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.05
|14.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|15.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|16.
|Гогия Акакий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|6
|0
|2.
|Хёлер Лукас
|4
|0
|3.
|Гульде Мануэль
|2
|0
|4.
|Шмид Жонатан
|2
|0
|5.
|Кюблер Лукас
|2
|0
|6.
|Хайнц Доминик
|2
|0
|7.
|Грифо Винченцо
|2
|0
|8.
|Квон Чхан Хун
|2
|0
|9.
|Сантамария Батист
|2
|0
|10.
|Линхарт Филипп
|2
|0
|11.
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|12.
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|13.
|Темпельман Лино
|2
|0
|14.
|Хаберер Яник
|1
|0
|15.
|Кайтель Янник
|1
|0
|16.
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|7
|0
|2.
|Прёмель Гриша
|5
|0
|3.
|Андрих Роберт
|2
|1
|4.
|Шлоттербек Нико
|2
|1
|5.
|Кнохе Робин
|3
|0
|6.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|7.
|Хюбнер Флориан
|3
|0
|8.
|Ленц Кристофер
|3
|0
|9.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0
|10.
|Гисельман Нико
|2
|0
|11.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|12.
|Луте Андреас
|1
|0
|13.
|Гогия Акакий
|1
|0
|14.
|Фридрих Марвин
|1
|0
|15.
|Тойхерт Седрик
|1
|0
|16.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|17.
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|18.
|Муса Петар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрайбург
|17.65% (6)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|23.53% (8)
|11.76% (4)
|Унион Берлин
|23.53% (8)
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
Предыдущие игры
Фрайбург Последние 20 матчей: +7 =6 -7Вердер 0:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Боруссия Д Вольфсбург 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Штуттгарт
Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт
Унион Берлин Последние 20 матчей: +7 =8 -5Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин
РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96
Последние игры между собой
Фрайбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Унион Берлин: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:2 Заявка
|22
|15
|4
|3
|61 - 31
|49
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|37 - 18
|44
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|35 - 19
|42
|4.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|22
|11
|9
|2
|45 - 29
|42
|5.
|Байер Л
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|39 - 23
|36
|6.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|22
|8
|10
|4
|38 - 32
|34
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|41 - 31
|33
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|22
|8
|8
|6
|35 - 33
|32
|9.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|22
|7
|10
|5
|34 - 25
|31
|10.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|22
|7
|8
|7
|39 - 35
|29
|11.
|Вердер
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|24 - 27
|23
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|32 - 39
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|14.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 36
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|18 - 38
|18
|16.
|Герта
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|26 - 37
|18
|17.
|Майнц
|1:1 Заявка
|22
|3
|6
|13
|22 - 43
|15
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|1
|6
|14
|15 - 52
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 7
|28
|2.
|Бавария
|0:2 Заявка
|10
|7
|3
|0
|37 - 15
|24
|3.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|11
|6
|5
|0
|21 - 11
|23
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|5.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|24 - 16
|20
|6.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|20 - 14
|20
|7.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 15
|19
|8.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|10.
|Арминия
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 19
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|14.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|Майнц
|1:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|17.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:2 Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 16
|25
|2.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|5.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|8.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 16
|15
|9.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 18
|14
|10.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|12.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 17
|10
|16.
|Майнц
|1:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 24
|7
|17.
|Арминия
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 30
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фрайбург» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрайбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрайбург» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Унион Берлин
Исход игры
Фрайбург
63.4% (90)
Ничья
29.6% (42)
Унион Берлин
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
48.2% (67)
Меньше
51.8% (72)
Обе команды забьют
Да
71.94% (100)
Нет
28.06% (39)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
36.6% (52)
1:1 Ничья
23.9% (34)
1:0 Фрайбург
14.8% (21)
2:0 Фрайбург
7.7% (11)
1:2 Унион Берлин
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:1 Унион Берлин
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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