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Фрайбург
0:1
Конец матча

Стадион:
Унион Берлин
0'
37' Желтая карточка
Грифо Винченцо
39' Желтая карточка
Ленц Кристофер
50' Желтая карточка
Хёлер Лукас
0:1
64' Гол
Прёмель Гриша
85' Желтая карточка
Гисельман Нико
90'+6
21
Мюллер
Флориан
7
Шмид
Жонатан
3
Линхарт
Филипп
5
Гульде
Мануэль
30
Гюнтер
Кристиан
27
Хёфлер
Николас
8
Сантамария
Батист
9
Хёлер
Лукас
19
Хаберер
Яник
32
Грифо
Винченцо
18
Петерсен
Нильс
20
Кариус
Лорис
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
4
Шлоттербек
Нико
28
Триммель
Кристофер
21
Прёмель
Гриша
30
Андрих
Роберт
25
Ленц
Кристофер
15
Бюльтер
Мариус
32
Ингвартсен
Маркус
9
Похьянпало
Йоэль
Фрайбург
4-2-3-1
Унион Берлин
3-4-2-1

Ход матча

37'
Грифо Винченцо
 
39'
 
Ленц Кристофер
46'
Хайнц Доминик
Хаберер Яник
 
50'
Хёлер Лукас
 
64'
Чон У-Ён
Грифо Винченцо
 
64'
Демирович Эрмедин
Петерсен Нильс
 
64'
Шаллаи Роланд
Хёлер Лукас
 
64'
0:1
Прёмель Гриша
(Ингвартсен Маркус)
68'
Шлоттербек Кевен
Гульде Мануэль
 
69'
 
Муса Петар
Похьянпало Йоэль
76'
 
Эндо Кейта
Бюльтер Мариус
76'
 
Гисельман Нико
Ленц Кристофер
85'
 
Гисельман Нико
90'
 
Гризбек Себастьян
Прёмель Гриша

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грифо Винченцо 7 (3) 0.32
2. Петерсен Нильс 7 (1) 0.32
3. Шаллаи Роланд 5 0.23
4. Демирович Эрмедин 3 0.14
5. Линхарт Филипп 3 0.14
6. Чон У-Ён 3 0.14
7. Хёлер Лукас 2 0.09
8. Хёфлер Николас 1 0.05
9. Шмид Жонатан 1 0.05
10. Сантамария Батист 1 0.05
11. Гульде Мануэль 1 0.05
12. Гюнтер Кристиан 0 0
13. Кюблер Лукас 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 6 (3) 0.27
2. Авонийи Тайво 5 0.23
3. Андрих Роберт 4 0.18
4. Фридрих Марвин 4 0.18
5. Бекер Шеральдо 3 0.14
6. Тойхерт Седрик 3 0.14
7. Ингвартсен Маркус 2 0.09
8. Прёмель Гриша 2 0.09
9. Похьянпало Йоэль 2 0.09
10. Кнохе Робин 1 0.05
11. Бюльтер Мариус 1 0.05
12. Эндо Кейта 1 0.05
13. Шлоттербек Нико 1 0.05
14. Триммель Кристофер 0 0
15. Ленц Кристофер 0 0
16. Гогия Акакий 0 0

Карточки

Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 6 0
2. Хёлер Лукас 4 0
3. Гульде Мануэль 2 0
4. Шмид Жонатан 2 0
5. Кюблер Лукас 2 0
6. Хайнц Доминик 2 0
7. Грифо Винченцо 2 0
8. Квон Чхан Хун 2 0
9. Сантамария Батист 2 0
10. Линхарт Филипп 2 0
11. Шаллаи Роланд 2 0
12. Демирович Эрмедин 2 0
13. Темпельман Лино 2 0
14. Хаберер Яник 1 0
15. Кайтель Янник 1 0
16. Шлоттербек Кевен 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 7 0
2. Прёмель Гриша 5 0
3. Андрих Роберт 2 1
4. Шлоттербек Нико 2 1
5. Кнохе Робин 3 0
6. Гисельман Нико 3 0
7. Гризбек Себастьян 3 0
8. Хюбнер Флориан 3 0
9. Ленц Кристофер 3 0
10. Ингвартсен Маркус 3 0
11. Бекер Шеральдо 2 0
12. Луте Андреас 1 0
13. Гогия Акакий 1 0
14. Фридрих Марвин 1 0
15. Тойхерт Седрик 1 0
16. Бюльтер Мариус 1 0
17. Рюэрсон Юлиан 1 0
18. Муса Петар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрайбург 17.65% (6) 8.82% (3) 17.65% (6) 20.59% (7) 23.53% (8) 11.76% (4)
 Унион Берлин 22.86% (8) 14.29% (5) 8.57% (3) 17.14% (6) 14.29% (5) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Фрайбург Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вердер 0:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Боруссия Д Вольфсбург 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Штуттгарт
Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт
Унион Берлин Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин
РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96

Последние игры между собой

Фрайбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Унион Берлин: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Унион Берлин 1:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:1 Унион Берлин Бундеслига Фрайбург 1:3 Унион Берлин Кубок Унион Берлин 2:0 Фрайбург Бундеслига
Унион Берлин 2:1 Фрайбург Бундеслига 2 Фрайбург 3:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Фрайбург 0:5 Унион Берлин Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 15 4 3 62 - 31 49
2. РБ Лейпциг Заявка 21 13 5 3 37 - 18 44
3. Вольфсбург Заявка 22 11 9 2 35 - 19 42
4. Айнтрахт Фр Заявка 22 11 9 2 45 - 30 42
5. Байер Л Заявка 21 10 6 5 39 - 23 36
6. Боруссия Д Заявка 21 10 3 8 41 - 31 33
7. Унион Берлин Заявка 22 8 9 5 35 - 25 33
8. Боруссия М Заявка 22 8 9 5 38 - 33 33
9. Фрайбург Заявка 22 8 7 7 35 - 34 31
10. Штуттгарт Заявка 22 7 8 7 39 - 35 29
11. Вердер Заявка 20 5 8 7 24 - 27 23
12. Хоффенхайм Заявка 21 6 5 10 32 - 39 23
13. Аугсбург Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Кёльн Заявка 22 5 6 11 20 - 36 21
15. Арминия Заявка 21 5 3 13 18 - 38 18
16. Герта Заявка 21 4 6 11 26 - 37 18
17. Майнц Заявка 22 4 5 13 23 - 43 17
18. Шальке 04 Заявка 21 1 6 14 15 - 52 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 10 7 3 0 37 - 15 24
3. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 5 0 21 - 12 23
4. Вольфсбург Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
5. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
6. Фрайбург Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
7. Боруссия М Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8. Унион Берлин Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
10. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
11. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. Штуттгарт Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
5. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
6. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Кёльн Заявка 11 4 3 4 9 - 16 15
10. Боруссия М Заявка 10 3 5 2 18 - 18 14
11. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Майнц Заявка 11 2 3 6 13 - 24 9
17. Арминия Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 10 0 4 6 7 - 30 4
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Фрайбург 63.4% (90)
X 29.6% (42)
Унион Берлин 7% (10)
Все прогнозы
2.52 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.10 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.47 3.20 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 98.00 9.50 1.07
  22.88 4.74 1.27

Самый высокий коэффициент на матч «Фрайбург» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрайбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрайбург» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.05 6.60 1.08 3.04 1.36 2.34 1.60 1.76 2.18 1.38 3.04 1.26 3.70 1.10 6.00 1.07 6.55 1.00 11.25
2.90 1.40 2.00 1.80 1.18 4.75 1.27 3.70 1.99 1.84 1.14 5.55 1.71 2.12 1.01 15.00 1.01 15.00 1.09 7.20 1.07 8.40 1.01 13.00 1.01 11.00 0.00 21.00
2.63 1.52 2.17 1.74 1.70 2.23 1.46 2.83 1.86 2.02 1.53 2.59 1.34 3.42 1.75 2.16 1.57 2.48 1.58 2.51 1.45 2.92 1.29 3.84 1.10 8.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.62 1.49 1.79 2.02 1.38 3.04 1.10 6.80 1.07 8.20
1.52 2.52 1.09 7.20 1.05 9.50 1.08 7.77 1.06 8.80
1.35 3.31 1.19 4.92 1.48 2.77 1.32 3.54 1.38 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.43 1.56 1.63 2.28 1.26 3.85 1.17 5.05
2.44 1.52 1.59 2.26 1.22 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Где смотреть матч Фрайбург 0:1 Унион Берлин онлайн

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Прогнозы на матч Фрайбург 0:1 Унион Берлин

Исход игры
Фрайбург
63.4% (90)
Ничья
29.6% (42)
Унион Берлин
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
48.2% (67)
Меньше
51.8% (72)
Обе команды забьют
Да
71.94% (100)
Нет
28.06% (39)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
36.6% (52)
1:1 Ничья
23.9% (34)
1:0 Фрайбург
14.8% (21)
2:0 Фрайбург
7.7% (11)
1:2 Унион Берлин
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:1 Унион Берлин
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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