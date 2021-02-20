  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Шальке 04
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д
1
Ферман
Ральф
31
Беккер
Тимо
30
Мустафи
Шкодран
33
Тиау
Малик
20
Колашинац
Сеад
17
Стамбули
Бенжамен
8
Сердар
Суат
13
Виллиам
Фуртадо
16
Бурджеллаб
Нассим
25
Арит
Амин
43
Хопп
Мэттью
35
Хитц
Mapвин
2
Морей
Матеу
23
Джан
Эмре
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
8
Дауд
Махмуд
6
Делани
Томас
11
Ройс
Марко
7
Санчо
Джедон
9
Холанн
Эрлинг
19
Брандт
Юлиан
Шальке 04
4-2-3-1
Боруссия Д
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хопп Мэттью 5 0.24
2. Ют Марк 2 0.1
3. Раман Бенито 2 0.1
4. Арит Амин 1 0.05
5. Маскарель Омар 1 0.05
6. Пасьенса Гонсало 1 0.05
7. Бурджеллаб Нассим 1 0.05
8. Тиау Малик 1 0.05
9. Сердар Суат 0 0
10. Ощипка Бастиан 0 0
11. Стамбули Бенжамен 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 15 (1) 0.71
2. Санчо Джедон 4 0.19
3. Ройс Марко 3 0.14
4. Джованни Рейна 3 0.14
5. Хуммельс Матс 3 0.14
6. Геррейро Рафаэль 2 0.1
7. Аканджи Мануэль 2 0.1
8. Мукоко Юссуфа 2 0.1
9. Джан Эмре 1 0.05
10. Мёнье Тома 1 0.05
11. Брандт Юлиан 1 0.05
12. Делани Томас 1 0.05
13. Азар Торган 1 0.05
14. Пасслак Феликс 1 0.05
15. Беллингхем Джуд 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Стамбули Бенжамен 4 0
3. Ют Марк 4 0
4. Сане Салиф 4 0
5. Маскарель Омар 4 0
6. Арит Амин 3 0
7. Ферман Ральф 2 0
8. Настасич Матия 2 0
9. Скрибски Стивен 2 0
10. Раман Бенито 2 0
11. Пасьенса Гонсало 2 0
12. Сердар Суат 2 0
13. Бурджеллаб Нассим 2 0
14. Тиау Малик 2 0
15. Хопп Мэттью 2 0
16. Ибишевич Ведад 1 0
17. Хунтелаар Клаас-Ян 1 0
18. Ощипка Бастиан 1 0
19. Колашинац Сеад 1 0
20. Бенталеб Набиль 1 0
21. Виллиам Фуртадо 1 0
22. Мендиль Хамза 1 0
23. Людевиг Килиан 1 0
24. Кутуджу Ахмед 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 6 0
2. Джан Эмре 5 0
3. Витсель Аксель 4 0
4. Аканджи Мануэль 4 0
5. Хуммельс Матс 3 0
6. Холанн Эрлинг 2 0
7. Ройс Марко 1 0
8. Мёнье Тома 1 0
9. Геррейро Рафаэль 1 0
10. Морей Матеу 1 0
11. Беллингхем Джуд 1 0
12. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 21.43% (3) 21.43% (3) 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2)
 Боруссия Д 2.5% (1) 10% (4) 10% (4) 22.5% (9) 27.5% (11) 27.5% (11)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04
Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04
Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн
Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Боруссия Д: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 1:2 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Суперкубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 15 4 3 62 - 31 49
2. РБ Лейпциг Заявка 21 13 5 3 37 - 18 44
3. Вольфсбург Заявка 22 11 9 2 35 - 19 42
4. Айнтрахт Фр Заявка 22 11 9 2 45 - 30 42
5. Байер Л Заявка 21 10 6 5 39 - 23 36
6. Боруссия Д Заявка 21 10 3 8 41 - 31 33
7. Унион Берлин Заявка 22 8 9 5 35 - 25 33
8. Боруссия М Заявка 22 8 9 5 38 - 33 33
9. Фрайбург Заявка 22 8 7 7 35 - 34 31
10. Штуттгарт Заявка 22 7 8 7 39 - 35 29
11. Вердер Заявка 20 5 8 7 24 - 27 23
12. Хоффенхайм Заявка 21 6 5 10 32 - 39 23
13. Аугсбург Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Кёльн Заявка 22 5 6 11 20 - 36 21
15. Арминия Заявка 21 5 3 13 18 - 38 18
16. Герта Заявка 21 4 6 11 26 - 37 18
17. Майнц Заявка 22 4 5 13 23 - 43 17
18. Шальке 04 Заявка 21 1 6 14 15 - 52 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 10 7 3 0 37 - 15 24
3. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 5 0 21 - 12 23
4. Вольфсбург Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
5. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
6. Фрайбург Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
7. Боруссия М Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8. Унион Берлин Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
10. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
11. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. Штуттгарт Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
5. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
6. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Кёльн Заявка 11 4 3 4 9 - 16 15
10. Боруссия М Заявка 10 3 5 2 18 - 18 14
11. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Майнц Заявка 11 2 3 6 13 - 24 9
17. Арминия Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 10 0 4 6 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Поклонников футбола высшей европейской пробы приветствует спортивный портал LiveResult.Ru!
    Сегодня в Гельзенкирхене в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги "Шальке 04" на своем поле примет "Боруссию" из Дортмунда.
    Текстовую трансляцию для вас ведет Александр Костюк.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2021, осталось 14 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 143
Шальке 04 2.1% (3)
X 9.8% (14)
Боруссия Д 88.1% (126)
Все прогнозы
1.94 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Боруссия Д
11.00
6.20
1.34
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 5.30 1.33
Бонус: 5 000 ₽ 10.75 5.60 1.33
Бонус: 5 000 ₽ 11.00 6.20 1.28
  10.13 5.49 1.34

Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.00 1.13 4.20 1.19 2.52 1.50 2.04 1.78 1.70 2.28 1.34 3.26 1.25 3.78 1.11 5.80 1.08 6.25 1.00 11.25
13.50 1.01 5.20 1.10 4.60 1.20 2.65 1.49 2.10 1.78 1.84 2.03 1.64 2.26 1.33 3.10 1.28 3.75 1.17 5.90 1.13 6.40 1.04 11.50 1.03 12.00
5.82 1.16 2.66 1.52 2.40 1.63 2.12 1.79 1.87 2.05 1.69 2.28 1.55 2.62 1.51 2.70 1.29 3.84 1.12 7.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.50 1.53 1.67 2.20 1.28 3.68 1.18 4.85
2.55 1.49 1.66 2.21 1.25 3.80
3.39 1.36 2.71 1.51 1.99 1.92 1.68 2.29 1.48 2.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.45 1.15 3.85 1.26 2.06 1.73 1.57 2.48 1.33 3.32 1.17 5.10
2.06 1.69 1.53 2.39 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.93
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Шальке 04 - Боруссия Д онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Шальке 04 - Боруссия Д

Исход игры
Шальке 04
2.1% (3)
Ничья
9.8% (14)
Боруссия Д
88.1% (126)
Тотал 2.5
Больше
62.14% (87)
Меньше
37.86% (53)
Обе команды забьют
Да
61.43% (86)
Нет
38.57% (54)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
32.2% (46)
0:2 Боруссия Д
27.3% (39)
1:3 Боруссия Д
16.1% (23)
0:3 Боруссия Д
6.3% (9)
1:1 Ничья
5.6% (8)
0:1 Боруссия Д
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:1 Шальке 04
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 