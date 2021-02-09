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Шальке 04
 
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Стадион:
Боруссия Д

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хопп Мэттью 5 0.24
2. Ют Марк 2 0.1
3. Раман Бенито 2 0.1
4. Арит Амин 1 0.05
5. Маскарель Омар 1 0.05
6. Пасьенса Гонсало 1 0.05
7. Бурджеллаб Нассим 1 0.05
8. Тиау Малик 1 0.05
9. Сердар Суат 0 0
10. Ощипка Бастиан 0 0
11. Стамбули Бенжамен 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 15 (1) 0.71
2. Санчо Джедон 4 0.19
3. Ройс Марко 3 0.14
4. Джованни Рейна 3 0.14
5. Хуммельс Матс 3 0.14
6. Геррейро Рафаэль 2 0.1
7. Аканджи Мануэль 2 0.1
8. Мукоко Юссуфа 2 0.1
9. Джан Эмре 1 0.05
10. Мёнье Тома 1 0.05
11. Брандт Юлиан 1 0.05
12. Делани Томас 1 0.05
13. Азар Торган 1 0.05
14. Пасслак Феликс 1 0.05
15. Беллингхем Джуд 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Стамбули Бенжамен 4 0
3. Ют Марк 4 0
4. Сане Салиф 4 0
5. Маскарель Омар 4 0
6. Арит Амин 3 0
7. Ферман Ральф 2 0
8. Настасич Матия 2 0
9. Скрибски Стивен 2 0
10. Раман Бенито 2 0
11. Пасьенса Гонсало 2 0
12. Сердар Суат 2 0
13. Бурджеллаб Нассим 2 0
14. Тиау Малик 2 0
15. Хопп Мэттью 2 0
16. Ибишевич Ведад 1 0
17. Хунтелаар Клаас-Ян 1 0
18. Ощипка Бастиан 1 0
19. Колашинац Сеад 1 0
20. Бенталеб Набиль 1 0
21. Виллиам Фуртадо 1 0
22. Мендиль Хамза 1 0
23. Людевиг Килиан 1 0
24. Кутуджу Ахмед 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 6 0
2. Джан Эмре 5 0
3. Витсель Аксель 4 0
4. Аканджи Мануэль 4 0
5. Хуммельс Матс 3 0
6. Холанн Эрлинг 2 0
7. Ройс Марко 1 0
8. Мёнье Тома 1 0
9. Геррейро Рафаэль 1 0
10. Морей Матеу 1 0
11. Беллингхем Джуд 1 0
12. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 21.43% (3) 21.43% (3) 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2)
 Боруссия Д 2.5% (1) 10% (4) 10% (4) 22.5% (9) 27.5% (11) 27.5% (11)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04
Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04
Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн
Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Боруссия Д: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 1:2 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Суперкубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 21 15 4 2 61 - 29 49
2. РБ Лейпциг Заявка 21 13 5 3 37 - 18 44
3. Айнтрахт Фр Заявка 21 10 9 2 43 - 29 39
4. Вольфсбург Заявка 21 10 9 2 32 - 19 39
5. Байер Л Заявка 21 10 6 5 39 - 23 36
6. Боруссия Д Заявка 21 10 3 8 41 - 31 33
7. Боруссия М Заявка 21 8 9 4 37 - 31 33
8. Фрайбург Заявка 21 8 7 6 35 - 33 31
9. Унион Берлин Заявка 21 7 9 5 34 - 25 30
10. Штуттгарт Заявка 21 6 8 7 38 - 35 26
11. Вердер Заявка 20 5 8 7 24 - 27 23
12. Хоффенхайм Заявка 21 6 5 10 32 - 39 23
13. Аугсбург Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Кёльн Заявка 21 5 6 10 20 - 35 21
15. Арминия Заявка 20 5 3 12 18 - 35 18
16. Герта Заявка 21 4 6 11 26 - 37 18
17. Майнц Заявка 21 3 5 13 21 - 42 14
18. Шальке 04 Заявка 21 1 6 14 15 - 52 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 10 7 3 0 37 - 15 24
3. Вольфсбург Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
4. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 5 0 19 - 11 20
5. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 24 - 16 19
6. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
7. Боруссия М Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
8. Унион Берлин Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
3. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Штуттгарт Заявка 11 5 2 4 24 - 19 17
5. Вольфсбург Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
6. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Кёльн Заявка 11 4 3 4 9 - 16 15
9. Боруссия М Заявка 10 3 5 2 18 - 18 14
10. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Арминия Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
17. Майнц Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
18. Шальке 04 Заявка 10 0 4 6 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2021, осталось 2 дня 16 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Шальке 04 0% (0)
    X 20.4% (10)
    Боруссия Д 79.6% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шальке 04
    Ничья
    Боруссия Д
    9.60
    5.65
    1.37
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 9.00 5.30 1.33
    Бонус: 5 000 ₽ 9.60 5.65 1.36
    Бонус: 5 000 ₽ 9.10 5.40 1.33
      9.32 5.32 1.37

    Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.40 1.11 4.65 1.16 2.57 1.48 2.17 1.69 1.75 2.20 1.41 2.91 1.31 3.32 1.13 5.25 1.10 5.70 1.02 9.50
    14.00 1.01 5.30 1.14 4.90 1.19 2.55 1.47 2.21 1.70 1.91 1.93 1.73 2.15 1.35 2.90 1.27 3.50 1.11 5.80 1.09 6.50 1.03 9.50 1.01 9.90
    6.25 1.15 2.75 1.49 2.49 1.59 2.22 1.72 1.95 1.95 1.77 2.16 1.61 2.45 1.33 3.53 1.14 6.53
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.95 1.25 2.68 1.47 1.73 2.11 1.28 3.64 1.20 4.75
    2.60 1.44 1.72 2.12 1.27 3.40
    3.61 1.33 2.89 1.46 2.08 1.84 1.74 2.20 1.52 2.69
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.50 1.15 3.95 1.25 2.21 1.67 1.63 2.28 1.39 3.00
    2.08 1.70 1.55 2.37 1.33 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.74 2.10
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.21
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.38
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    Прогнозы на матч Шальке 04 - Боруссия Д

    Исход игры
    Шальке 04
    0% (0)
    Ничья
    20.4% (10)
    Боруссия Д
    79.6% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (28)
    Меньше
    41.67% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (30)
    Нет
    37.5% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    32.7% (16)
    0:2 Боруссия Д
    22.4% (11)
    1:1 Ничья
    12.2% (6)
    0:3 Боруссия Д
    8.2% (4)
    1:3 Боруссия Д
    8.2% (4)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
    0:0 Ничья
    4.1% (2)
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