Шальке 04
Позже
Стадион: Фелтинс-Арена
Боруссия Д
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хопп Мэттью
|5
|0.24
|2.
|Ют Марк
|2
|0.1
|3.
|Раман Бенито
|2
|0.1
|4.
|Арит Амин
|1
|0.05
|5.
|Маскарель Омар
|1
|0.05
|6.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.05
|7.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.05
|8.
|Тиау Малик
|1
|0.05
|9.
|Сердар Суат
|0
|0
|10.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|11.
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|15 (1)
|0.71
|2.
|Санчо Джедон
|4
|0.19
|3.
|Ройс Марко
|3
|0.14
|4.
|Джованни Рейна
|3
|0.14
|5.
|Хуммельс Матс
|3
|0.14
|6.
|Геррейро Рафаэль
|2
|0.1
|7.
|Аканджи Мануэль
|2
|0.1
|8.
|Мукоко Юссуфа
|2
|0.1
|9.
|Джан Эмре
|1
|0.05
|10.
|Мёнье Тома
|1
|0.05
|11.
|Брандт Юлиан
|1
|0.05
|12.
|Делани Томас
|1
|0.05
|13.
|Азар Торган
|1
|0.05
|14.
|Пасслак Феликс
|1
|0.05
|15.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|5
|1
|2.
|Стамбули Бенжамен
|4
|0
|3.
|Ют Марк
|4
|0
|4.
|Сане Салиф
|4
|0
|5.
|Маскарель Омар
|4
|0
|6.
|Арит Амин
|3
|0
|7.
|Ферман Ральф
|2
|0
|8.
|Настасич Матия
|2
|0
|9.
|Скрибски Стивен
|2
|0
|10.
|Раман Бенито
|2
|0
|11.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|12.
|Сердар Суат
|2
|0
|13.
|Бурджеллаб Нассим
|2
|0
|14.
|Тиау Малик
|2
|0
|15.
|Хопп Мэттью
|2
|0
|16.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|17.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|1
|0
|18.
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|19.
|Колашинац Сеад
|1
|0
|20.
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|21.
|Виллиам Фуртадо
|1
|0
|22.
|Мендиль Хамза
|1
|0
|23.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|24.
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|6
|0
|2.
|Джан Эмре
|5
|0
|3.
|Витсель Аксель
|4
|0
|4.
|Аканджи Мануэль
|4
|0
|5.
|Хуммельс Матс
|3
|0
|6.
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|7.
|Ройс Марко
|1
|0
|8.
|Мёнье Тома
|1
|0
|9.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|10.
|Морей Матеу
|1
|0
|11.
|Беллингхем Джуд
|1
|0
|12.
|Джованни Рейна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|0
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|Боруссия Д
|2.5% (1)
|10% (4)
|10% (4)
|22.5% (9)
|27.5% (11)
|27.5% (11)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =5 -12Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04
Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04
Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =4 -6Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн
Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Боруссия Д: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Шальке 04 1:2 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Суперкубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|61 - 29
|49
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|37 - 18
|44
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|21
|10
|9
|2
|43 - 29
|39
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|21
|10
|9
|2
|32 - 19
|39
|5.
|Байер Л
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|39 - 23
|36
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|41 - 31
|33
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|37 - 31
|33
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|35 - 33
|31
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 25
|30
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|38 - 35
|26
|11.
|Вердер
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|24 - 27
|23
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|32 - 39
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|14.
|Кёльн
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|20 - 35
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|18 - 35
|18
|16.
|Герта
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|26 - 37
|18
|17.
|Майнц
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|21 - 42
|14
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|1
|6
|14
|15 - 52
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 7
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|37 - 15
|24
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 11
|20
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 16
|19
|6.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 15
|19
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 14
|25
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|3.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|24 - 19
|17
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 16
|15
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 18
|14
|10.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 17
|10
|16.
|Арминия
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
|17.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 30
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шальке 04 - Боруссия Д
Исход игры
Шальке 04
0% (0)
Ничья
20.4% (10)
Боруссия Д
79.6% (39)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (28)
Меньше
41.67% (20)
Обе команды забьют
Да
62.5% (30)
Нет
37.5% (18)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
32.7% (16)
0:2 Боруссия Д
22.4% (11)
1:1 Ничья
12.2% (6)
0:3 Боруссия Д
8.2% (4)
1:3 Боруссия Д
8.2% (4)
2:2 Ничья
4.1% (2)
0:0 Ничья
4.1% (2)
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