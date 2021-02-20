Мариуполь
0:1
Первый тайм: 34'
Стадион: Славутич-Арена
Заря
95
Стасюк
Пётр
99
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
-
31 Кудрик ОлегВратарь
-
35 Мампаси МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Гринь СергейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бондаренко Артём
|3 (1)
|0.2
|2.
|Мишнёв Дмитрий
|2 (1)
|0.13
|3.
|Топалов Дмитрий
|2
|0.13
|4.
|Сикан Даниил
|2 (1)
|0.13
|5.
|Кулаков Андрей
|1
|0.07
|6.
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0.07
|7.
|Oleh Ocheretko
|1
|0.07
|8.
|Танковский Вячеслав
|1
|0.07
|9.
|Сагуткин Даниил
|1
|0.07
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гладкий Александр
|6
|0.43
|2.
|Кочергин Владислав
|5
|0.36
|3.
|Иванисеня Дмитрий
|4
|0.29
|4.
|Громов Артём
|4
|0.29
|5.
|Юрченко Владлен
|3 (2)
|0.21
|6.
|Сайяд Аллахьяр
|2
|0.14
|7.
|Фаворов Денис
|1
|0.07
|8.
|Кабаев Владислав
|0
|0
|9.
|Назарина Егор
|0
|0
|10.
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|11.
|Руфати Агрон
|0
|0
|12.
|Леовижилду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Быков Алексей
|5
|0
|2.
|Петерман Никита
|3
|1
|3.
|Сагуткин Даниил
|2
|1
|4.
|Игнатенко Даниил
|2
|1
|5.
|Чех Максим
|2
|1
|6.
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0
|7.
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|8.
|Чоботенко Сергей
|3
|0
|9.
|Oleh Ocheretko
|3
|0
|10.
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|11.
|Тищенко Игорь
|1
|0
|12.
|Гальчук Евгений
|1
|0
|13.
|Кащук Алексей
|1
|0
|14.
|Сикан Даниил
|1
|0
|15.
|Стасюк Пётр
|1
|0
|16.
|Кулаков Андрей
|1
|0
|17.
|Бондаренко Артём
|1
|0
|18.
|Муравский Назарий
|1
|0
|19.
|Доброхотов Ярослав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабаев Владислав
|4
|1
|2.
|Вернидуб Виталий
|5
|0
|3.
|Иванисеня Дмитрий
|4
|0
|4.
|Цвек Ловро
|4
|0
|5.
|Юрченко Владлен
|2
|1
|6.
|Фаворов Денис
|3
|0
|7.
|Абу-Ханна Джоэл
|3
|0
|8.
|Хомченовский Дмитрий
|1
|1
|9.
|Кочергин Владислав
|2
|0
|10.
|Гречкин Максим
|2
|0
|11.
|Гладкий Александр
|1
|0
|12.
|Шевченко Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мариуполь
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|Заря
|8% (2)
|16% (4)
|20% (5)
|16% (4)
|20% (5)
|20% (5)
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +7 =4 -9Мариуполь 0:1 Александрия Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Динамо Киев Верес 1:0 Мариуполь
Львов 1:3 Мариуполь Рух Львов 0:0 Мариуполь Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Мариуполь Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь
Заря Последние 20 матчей: +10 =5 -5Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Александрия 0:2 Заря Брага 2:0 Заря
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Заря: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Мариуполь 3:1 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:2 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Мариуполь Премьер-лига Заря 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 2:5 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Мариуполь Премьер-лига Заря 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Заря Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 11
|33
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|30 - 11
|27
|3.
|Заря
|1:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 11
|26
|4.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Ворскла
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 11
|21
|6.
|Александрия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|9.
|Мариуполь
|0:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|10.
|Львов
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 27
|12
|11.
|Ингулец
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|13 - 19
|11
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 28
|11
|13.
|Минай
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Десна
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|4.
|Александрия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|5.
|Заря
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 6
|11
|9.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|5.
|Ворскла
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|8.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|Александрия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|13.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мариуполь» – «Заря» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мариуполь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заря» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мариуполь» – «Заря», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Мариуполь 0:1 Заря
Исход игры
Мариуполь
4.9% (7)
Ничья
16.1% (23)
Заря
79% (113)
Тотал 2.5
Больше
53.9% (76)
Меньше
46.1% (65)
Обе команды забьют
Да
66.67% (94)
Нет
33.33% (47)
Популярный счёт
1:2 Заря
48.3% (69)
0:1 Заря
21% (30)
1:1 Ничья
13.3% (19)
0:2 Заря
7% (10)
1:0 Мариуполь
2.8% (4)
2:1 Мариуполь
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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