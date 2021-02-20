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Мариуполь
0:1
Конец матча

Стадион:
Заря
0'
0:1
34' Гол
Захеди Шахаб
39' Желтая карточка
Захеди Шахаб
51' Желтая карточка
Гладкий Александр
60' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
73' Желтая карточка
Чех Максим
90' Желтая карточка
Василь Никола
90'+5
1
Гальчук
Евгений
96
Кирюханцев
Игорь
4
Чоботенко
Сергей
2
Быков
Алексей
95
Стасюк
Пётр
6
Чех
Максим
11
Oleh
Ocheretko
9
Мишнёв
Дмитрий
29
Танковский
Вячеслав
7
Топалов
Дмитрий
99
Сикан
Даниил
23
Василь
Никола
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
6
Леовижилду
29
Назарина
Егор
80
Юрченко
Владлен
10
Хомченовский
Дмитрий
7
Кочергин
Владислав
90
Сайяд
Аллахьяр
9
Захеди
Шахаб
11
Гладкий
Александр
Мариуполь
Заря

Бомбардиры внутри турнира

Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бондаренко Артём 3 (1) 0.2
2. Мишнёв Дмитрий 2 (1) 0.13
3. Топалов Дмитрий 2 0.13
4. Сикан Даниил 2 (1) 0.13
5. Кулаков Андрей 1 0.07
6. Горбунов Сергей Олегович 1 0.07
7. Oleh Ocheretko 1 0.07
8. Танковский Вячеслав 1 0.07
9. Сагуткин Даниил 1 0.07
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гладкий Александр 6 0.43
2. Кочергин Владислав 5 0.36
3. Иванисеня Дмитрий 4 0.29
4. Громов Артём 4 0.29
5. Юрченко Владлен 3 (2) 0.21
6. Сайяд Аллахьяр 2 0.14
7. Фаворов Денис 1 0.07
8. Захеди Шахаб 1 0.07
9. Кабаев Владислав 0 0
10. Назарина Егор 0 0
11. Хомченовский Дмитрий 0 0
12. Руфати Агрон 0 0
13. Леовижилду 0 0

Карточки

Мариуполь
# Игрок      
1. Быков Алексей 5 0
2. Чех Максим 3 1
3. Петерман Никита 3 1
4. Сагуткин Даниил 2 1
5. Игнатенко Даниил 2 1
6. Мишнёв Дмитрий 3 0
7. Топалов Дмитрий 3 0
8. Чоботенко Сергей 3 0
9. Oleh Ocheretko 3 0
10. Кирюханцев Игорь 2 0
11. Тищенко Игорь 1 0
12. Гальчук Евгений 1 0
13. Танковский Вячеслав 1 0
14. Кащук Алексей 1 0
15. Сикан Даниил 1 0
16. Стасюк Пётр 1 0
17. Кулаков Андрей 1 0
18. Бондаренко Артём 1 0
19. Муравский Назарий 1 0
20. Доброхотов Ярослав 1 0
Заря
# Игрок      
1. Кабаев Владислав 4 1
2. Вернидуб Виталий 5 0
3. Иванисеня Дмитрий 4 0
4. Цвек Ловро 4 0
5. Юрченко Владлен 2 1
6. Фаворов Денис 3 0
7. Абу-Ханна Джоэл 3 0
8. Хомченовский Дмитрий 1 1
9. Гладкий Александр 2 0
10. Кочергин Владислав 2 0
11. Гречкин Максим 2 0
12. Шевченко Никита 1 0
13. Василь Никола 1 0
14. Захеди Шахаб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мариуполь 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4)
 Заря 7.69% (2) 15.38% (4) 23.08% (6) 15.38% (4) 19.23% (5) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Мариуполь 0:1 Александрия Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Динамо Киев Верес 1:0 Мариуполь
Львов 1:3 Мариуполь Рух Львов 0:0 Мариуполь Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Мариуполь Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь
Заря Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Александрия 0:2 Заря Брага 2:0 Заря
Заря 3:1 Днепр-1 Заря 1:0 Лестер Минай 0:3 Заря АЕК 0:3 Заря Заря 0:0 Ворскла Заря 1:4 АЕК Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Заря: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Заря 0:1 Мариуполь Премьер-лига Заря 2:1 Мариуполь Товарищеские матчи Мариуполь 1:2 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Мариуполь Премьер-лига
Мариуполь 3:1 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:2 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Мариуполь Премьер-лига Заря 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 2:5 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Мариуполь Премьер-лига Заря 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Заря Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 14 10 3 1 28 - 11 33
2. Шахтёр Донецк Заявка 13 7 6 0 30 - 11 27
3. Заря Заявка 14 7 5 2 26 - 11 26
4. Десна Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5. Ворскла Заявка 14 5 6 3 18 - 11 21
6. Александрия Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
7. Колос Ковалёвка Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
8. Олимпик Донецк Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
9. Мариуполь Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
10. Львов Заявка 13 3 3 7 10 - 27 12
11. Ингулец Заявка 13 1 8 4 13 - 19 11
12. Днепр-1 Заявка 14 3 2 9 18 - 28 11
13. Минай Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
14. Рух Львов Заявка 14 1 7 6 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Десна Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
4. Александрия Заявка 8 4 2 2 15 - 11 14
5. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
6. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
7. Олимпик Донецк Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
8. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 5 1 10 - 6 11
9. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
10. Рух Львов Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
11. Минай Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
4. Шахтёр Донецк Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
5. Ворскла Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
6. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
7. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
8. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Олимпик Донецк Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
10. Александрия Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
11. Днепр-1 Заявка 6 1 1 4 9 - 16 4
12. Ингулец Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
13. Минай Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
14. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Захеди Шахаб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Захеди Шахаб бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Мариуполь 4.9% (7)
X 16.1% (23)
Заря 79% (113)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.95 3.45 1.67
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 6.20 1.15
  22.30 5.52 1.19

Самый высокий коэффициент на матч «Мариуполь» – «Заря» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мариуполь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заря» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мариуполь» – «Заря», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.04 7.00 1.06 3.14 1.31 2.45 1.51 1.82 2.03 1.42 2.73 1.26 3.48 1.10 5.65 1.07 6.35 1.00 11.25
5.70 1.13 4.44 1.20 1.80 2.00 1.20 4.44 1.99 1.82 1.12 6.10 1.78 2.03 1.14 5.55 1.10 6.80 1.01 15.00 1.01 15.00 1.01 12.00 1.03 9.70 0.00 18.50
1.52 2.53 1.30 3.47 1.68 2.19 1.44 2.78 1.91 1.93 1.66 2.23 1.41 2.88 1.49 2.61 1.28 3.67 1.10 7.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.70 1.43 1.82 1.92 1.37 2.94
1.48 2.63 1.08 7.77 1.04 10.00 1.03 12.00 1.03 12.00
2.88 1.43 2.36 1.60 1.84 2.00 1.52 2.56 1.28 3.52 1.14 5.27
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.51 1.49 1.63 2.19 1.23 3.90
2.45 1.52 1.60 2.25 1.22 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
Где смотреть матч Мариуполь 0:1 Заря онлайн

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Прогнозы на матч Мариуполь 0:1 Заря

Исход игры
Мариуполь
4.9% (7)
Ничья
16.1% (23)
Заря
79% (113)
Тотал 2.5
Больше
53.9% (76)
Меньше
46.1% (65)
Обе команды забьют
Да
66.67% (94)
Нет
33.33% (47)
Популярный счёт
1:2 Заря
48.3% (69)
0:1 Заря
21% (30)
1:1 Ничья
13.3% (19)
0:2 Заря
7% (10)
1:0 Мариуполь
2.8% (4)
2:1 Мариуполь
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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