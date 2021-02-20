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  2. Матчи
  3. Англия
Фулхэм
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
0' 1'
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
33
Робинсон
Энтони
15
Лофтус-Чик
Рубен
21
Рид
Харрисон
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
19
Лукмен
Адемола
17
Кавалейру
Иван
27
Майя
Джош
1
Ремсдейл
Аарон
6
Башам
Крис
15
Джагелка
Фил
29
Брайан
Кин
22
Ампаду
Этан
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
9
Макбарни
Оливер
10
Шарп
Билли
Фулхэм
4-4-1-1
Шеффилд Юнайтед
3-1-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.21
2. Лукмен Адемола 3 0.13
3. Кавалейру Иван 3 (1) 0.13
4. Митрович Александр 2 (1) 0.08
5. Эйна Ола 2 0.08
6. Майя Джош 2 0.08
7. Кэрни Том 1 0.04
8. Лофтус-Чик Рубен 1 0.04
9. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
10. Рид Харрисон 0 0
11. Тете Кенни 0 0
12. Андерсен Йоаким 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 5 0.21
2. Шарп Билли 3 (2) 0.13
3. Богл Джейден 2 0.08
4. Бёрк Оливер 1 0.04
5. Берге Сандер 1 (1) 0.04
6. Макбарни Оливер 1 0.04
7. Брайан Кин 1 0.04
8. Флек Джон 0 0
9. Ландстрем Джон 0 0
10. Башам Крис 0 0
11. Бэлдок Джордж 0 0
12. Иган Джон 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 4 1
2. Рид Бобби 5 0
3. Робинсон Энтони 3 1
4. Рид Харрисон 4 0
5. Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
6. Лукмен Адемола 3 0
7. Камара Абубакар 1 1
8. Кэрни Том 2 0
9. Ле Маршан Максим 2 0
10. Гектор Майкл 2 0
11. Брайан Джо 2 0
12. Митрович Александр 2 0
13. Кавалейру Иван 2 0
14. Лофтус-Чик Рубен 2 0
15. Эйна Ола 2 0
16. Одои Денис 1 0
17. Лемина Марио 1 0
18. Тете Кенни 1 0
19. Онома Джошуа 1 0
20. Адарабиойо Олуватосин 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 6 1
2. Ландстрем Джон 6 1
3. Норвуд Оливер 4 0
4. Берге Сандер 4 0
5. Башам Крис 3 0
6. Макголдрик Дэвид 3 0
7. Стивенс Энда 3 0
8. Бэлдок Джордж 3 0
9. Флек Джон 2 0
10. Робинсон Джек 2 0
11. Бёрк Оливер 2 0
12. Джагелка Фил 1 0
13. Шарп Билли 1 0
14. Лоу Макс 1 0
15. Макбарни Оливер 1 0
16. Осборн Бен 1 0
17. Ремсдейл Аарон 1 0
18. Ампаду Этан 1 0
19. Богл Джейден 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 10.53% (2) 26.32% (5) 15.79% (3)
 Шеффилд Юнайтед 21.43% (3) 14.29% (2) 0 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер
Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич
Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4:5 Фулхэм Фулхэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Кубок лиги Англии
Фулхэм 0:1 Шеффилд Юнайтед Кубок Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 17 5 2 49 - 15 56
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Челси Заявка 25 12 7 6 41 - 25 43
5. Вест Хэм Заявка 24 12 6 6 37 - 28 42
6. Эвертон Заявка 24 12 4 8 37 - 33 40
7. Ливерпуль Заявка 25 11 7 7 45 - 34 40
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Арсенал Заявка 24 10 4 10 31 - 25 34
11. Вулверхэмптон Заявка 25 9 6 10 26 - 32 33
12. Лидс Заявка 24 10 2 12 40 - 43 32
13. Саутгемптон Заявка 24 8 6 10 31 - 40 30
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 25 7 7 11 18 - 30 28
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 24 7 4 13 25 - 40 25
18. Фулхэм 0:0 Заявка 25 3 11 11 20 - 32 20
19. Вест Бромвич Заявка 25 2 8 15 19 - 55 14
20. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 25 3 3 19 15 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
3. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
4. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
7. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
9. Арсенал Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
10. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
11. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
12. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Фулхэм 0:0 Заявка 13 1 5 7 7 - 17 8
19. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
2. Манчестер Сити Заявка 12 8 3 1 24 - 8 27
3. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
9. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм 0:0 Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В заключительном поединке игрового дня АПЛ нас ждет противостояние "Фулхэма" и "Шеффилд Юнайтед". Битва аутсайдеров лиги обещает быть горячей, ведь обеим командам нужны очки. Комментировать игру для Вас буду я, Федосов Дмитрий!
    • Прогнозы 144
    Фулхэм 75% (108)
    X 21.5% (31)
    Шеффилд Юнайтед 3.5% (5)
    Все прогнозы
    3.57 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    2.08
    3.35
    4.40
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • 2'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Фулхэм
  • 1'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Фулхэм начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.08 3.35 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.25 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.05 3.25 4.00
  2.04 3.39 4.19

Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.30 1.05 6.10 1.10 2.70 1.44 2.19 1.68 1.69 2.30 1.33 3.32 1.23 3.98 1.07 7.30 1.04 7.80
9.00 1.04 6.70 1.12 2.90 1.39 2.21 1.71 1.86 2.01 1.70 2.30 1.33 3.25 1.25 4.20 1.08 7.30 1.07 7.60 1.01 15.50 0.00 16.00 0.00 22.00
8.28 1.10 3.00 1.43 2.62 1.54 2.22 1.73 1.86 2.05 1.65 2.36 1.49 2.81 1.23 4.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.53 1.52 1.70 2.15 1.35 3.20 1.09 7.30 1.06 9.00
1.68 2.20 1.33 3.30 1.09 8.00
2.65 1.53 2.17 1.77 1.68 2.31 1.44 2.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
2.37 1.52 1.58 2.39 1.22 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.94 1.85
Букмекер Да Нет
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
3.65 1.27
Где смотреть матч Фулхэм 0:0 Шеффилд Юнайтед онлайн

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Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Шеффилд Юнайтед

Исход игры
Фулхэм
75% (108)
Ничья
21.5% (31)
Шеффилд Юнайтед
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
36.17% (51)
Меньше
63.83% (90)
Обе команды забьют
Да
53.9% (76)
Нет
46.1% (65)
Популярный счёт
1:0 Фулхэм
36.8% (53)
2:1 Фулхэм
27.8% (40)
1:1 Ничья
18.1% (26)
2:0 Фулхэм
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:2 Фулхэм
2.1% (3)
3:1 Фулхэм
1.4% (2)
1:2 Шеффилд Юнайтед
1.4% (2)
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