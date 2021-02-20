Фулхэм
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Крэйвен Коттедж
Шеффилд Юнайтед
34
Эйна
Ола
21
Рид
Харрисон
27
Майя
Джош
15
Джагелка
Фил
29
Брайан
Кин
22
Ампаду
Этан
10
Шарп
Билли
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рид ХаррисонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Майя ДжошНападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
-
25 Онома ДжошуаПолузащитник
-
23 Брайан ДжоПолузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Джагелка ФилЗащитник
-
29 Брайан КинЗащитник
-
22 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Брант ЗакПолузащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
-
24 Брюстер РианНападающий
- Нападающий
-
14 Бёрк ОливерНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|5
|0.21
|2.
|Лукмен Адемола
|3
|0.13
|3.
|Кавалейру Иван
|3 (1)
|0.13
|4.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.08
|5.
|Эйна Ола
|2
|0.08
|6.
|Майя Джош
|2
|0.08
|7.
|Кэрни Том
|1
|0.04
|8.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.04
|9.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|10.
|Рид Харрисон
|0
|0
|11.
|Тете Кенни
|0
|0
|12.
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|5
|0.21
|2.
|Шарп Билли
|3 (2)
|0.13
|3.
|Богл Джейден
|2
|0.08
|4.
|Бёрк Оливер
|1
|0.04
|5.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.04
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0.04
|7.
|Брайан Кин
|1
|0.04
|8.
|Флек Джон
|0
|0
|9.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|10.
|Башам Крис
|0
|0
|11.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|12.
|Иган Джон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йоаким
|4
|1
|2.
|Рид Бобби
|5
|0
|3.
|Робинсон Энтони
|3
|1
|4.
|Рид Харрисон
|4
|0
|5.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|6.
|Лукмен Адемола
|3
|0
|7.
|Камара Абубакар
|1
|1
|8.
|Кэрни Том
|2
|0
|9.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|10.
|Гектор Майкл
|2
|0
|11.
|Брайан Джо
|2
|0
|12.
|Митрович Александр
|2
|0
|13.
|Кавалейру Иван
|2
|0
|14.
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|15.
|Эйна Ола
|2
|0
|16.
|Одои Денис
|1
|0
|17.
|Лемина Марио
|1
|0
|18.
|Тете Кенни
|1
|0
|19.
|Онома Джошуа
|1
|0
|20.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|6
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|6
|1
|3.
|Норвуд Оливер
|4
|0
|4.
|Берге Сандер
|4
|0
|5.
|Башам Крис
|3
|0
|6.
|Макголдрик Дэвид
|3
|0
|7.
|Стивенс Энда
|3
|0
|8.
|Бэлдок Джордж
|3
|0
|9.
|Флек Джон
|2
|0
|10.
|Робинсон Джек
|2
|0
|11.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|12.
|Джагелка Фил
|1
|0
|13.
|Шарп Билли
|1
|0
|14.
|Лоу Макс
|1
|0
|15.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|16.
|Осборн Бен
|1
|0
|17.
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|18.
|Ампаду Этан
|1
|0
|19.
|Богл Джейден
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фулхэм
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|Шеффилд Юнайтед
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|0
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =9 -7Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер
Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =1 -13Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич
Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|49 - 15
|56
|2.
|Лестер
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|42 - 26
|46
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|50 - 31
|46
|4.
|Челси
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|41 - 25
|43
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|37 - 28
|42
|6.
|Эвертон
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|37 - 33
|40
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|45 - 34
|40
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|36 - 24
|36
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 25
|36
|10.
|Арсенал
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|31 - 25
|34
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|26 - 32
|33
|12.
|Лидс
|Заявка
|24
|10
|2
|12
|40 - 43
|32
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|31 - 40
|30
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 42
|29
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|18 - 30
|28
|16.
|Брайтон
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 40
|25
|18.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|25
|3
|11
|11
|20 - 32
|20
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|19 - 55
|14
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|25
|3
|3
|19
|15 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 7
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 16
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 11
|22
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5.
|Лестер
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 18
|18
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|9.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|15.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Брайтон
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|18.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 17
|8
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 13
|28
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 8
|27
|3.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|4.
|Эвертон
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 18
|14
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 16
|12
|17.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 19
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 22
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Фулхэм
75% (108)
Ничья
21.5% (31)
Шеффилд Юнайтед
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
36.17% (51)
Меньше
63.83% (90)
Обе команды забьют
Да
53.9% (76)
Нет
46.1% (65)
Популярный счёт
1:0 Фулхэм
36.8% (53)
2:1 Фулхэм
27.8% (40)
1:1 Ничья
18.1% (26)
2:0 Фулхэм
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:2 Фулхэм
2.1% (3)
3:1 Фулхэм
1.4% (2)
1:2 Шеффилд Юнайтед
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!