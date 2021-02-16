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Стадион:
Шеффилд Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.21
2. Лукмен Адемола 3 0.13
3. Кавалейру Иван 3 (1) 0.13
4. Митрович Александр 2 (1) 0.08
5. Эйна Ола 2 0.08
6. Майя Джош 2 0.08
7. Кэрни Том 1 0.04
8. Лофтус-Чик Рубен 1 0.04
9. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
10. Рид Харрисон 0 0
11. Тете Кенни 0 0
12. Андерсен Йоаким 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 5 0.21
2. Шарп Билли 3 (2) 0.13
3. Богл Джейден 2 0.08
4. Бёрк Оливер 1 0.04
5. Берге Сандер 1 (1) 0.04
6. Макбарни Оливер 1 0.04
7. Брайан Кин 1 0.04
8. Флек Джон 0 0
9. Ландстрем Джон 0 0
10. Башам Крис 0 0
11. Бэлдок Джордж 0 0
12. Иган Джон 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 4 1
2. Рид Бобби 5 0
3. Робинсон Энтони 3 1
4. Рид Харрисон 4 0
5. Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
6. Лукмен Адемола 3 0
7. Камара Абубакар 1 1
8. Кэрни Том 2 0
9. Ле Маршан Максим 2 0
10. Гектор Майкл 2 0
11. Брайан Джо 2 0
12. Митрович Александр 2 0
13. Кавалейру Иван 2 0
14. Лофтус-Чик Рубен 2 0
15. Эйна Ола 2 0
16. Одои Денис 1 0
17. Лемина Марио 1 0
18. Тете Кенни 1 0
19. Онома Джошуа 1 0
20. Адарабиойо Олуватосин 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 6 1
2. Ландстрем Джон 6 1
3. Норвуд Оливер 4 0
4. Берге Сандер 4 0
5. Башам Крис 3 0
6. Макголдрик Дэвид 3 0
7. Стивенс Энда 3 0
8. Бэлдок Джордж 3 0
9. Флек Джон 2 0
10. Робинсон Джек 2 0
11. Бёрк Оливер 2 0
12. Джагелка Фил 1 0
13. Шарп Билли 1 0
14. Лоу Макс 1 0
15. Макбарни Оливер 1 0
16. Осборн Бен 1 0
17. Ремсдейл Аарон 1 0
18. Ампаду Этан 1 0
19. Богл Джейден 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 10.53% (2) 26.32% (5) 15.79% (3)
 Шеффилд Юнайтед 21.43% (3) 14.29% (2) 0 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер
Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич
Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4:5 Фулхэм Фулхэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Кубок лиги Англии
Фулхэм 0:1 Шеффилд Юнайтед Кубок Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 17 5 2 49 - 15 56
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Челси Заявка 24 12 6 6 40 - 24 42
5. Вест Хэм Заявка 24 12 6 6 37 - 28 42
6. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
7. Эвертон Заявка 23 11 4 8 35 - 33 37
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Арсенал Заявка 24 10 4 10 31 - 25 34
11. Лидс Заявка 23 10 2 11 40 - 42 32
12. Вулверхэмптон Заявка 24 8 6 10 25 - 32 30
13. Саутгемптон Заявка 23 8 5 10 30 - 39 29
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 24 7 6 11 18 - 30 27
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 24 7 4 13 25 - 40 25
18. Фулхэм Заявка 24 3 10 11 20 - 32 19
19. Вест Бромвич Заявка 24 2 7 15 19 - 55 13
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 24 3 2 19 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
4. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
7. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8. Арсенал Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
9. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
10. Саутгемптон Заявка 12 5 1 6 16 - 15 16
11. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Бёрнли Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
2. Манчестер Сити Заявка 12 8 3 1 24 - 8 27
3. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
7. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
9. Лидс Заявка 12 6 0 6 24 - 26 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 1 1 10 6 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Фулхэм 68.1% (32)
    X 31.9% (15)
    Шеффилд Юнайтед 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    2.30
    3.38
    3.75
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.25 3.30
    Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.38 3.64
    Бонус: 5 000 ₽ 2.15 3.25 3.70
      2.19 3.34 3.75

    Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.10 1.05 5.95 1.10 2.70 1.44 2.04 1.78 1.62 2.44 1.28 3.68 1.19 4.45 1.05 8.10 1.03 8.80
    8.00 1.07 5.90 1.12 2.65 1.44 2.12 1.76 1.80 2.06 1.62 2.35 1.25 3.55 1.19 4.40 1.05 7.90 1.04 8.60 0.00 15.00 0.00 15.50 0.00 23.00
    2.87 1.46 2.51 1.58 2.14 1.78 1.81 2.11 1.62 2.42 1.46 2.91 1.21 4.87
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.53 1.52 1.67 2.21 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
    1.64 2.26 1.31 3.25 1.08 8.10
    2.63 1.54 2.15 1.79 1.66 2.35 1.43 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
    2.18 1.64 1.51 2.46 1.17 4.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.01 1.75
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.22
    Где смотреть матч Фулхэм - Шеффилд Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Фулхэм - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Фулхэм
    68.1% (32)
    Ничья
    31.9% (15)
    Шеффилд Юнайтед
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.61% (15)
    Меньше
    67.39% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    56.52% (26)
    Нет
    43.48% (20)
    Популярный счёт
    1:0 Фулхэм
    31.9% (15)
    1:1 Ничья
    25.5% (12)
    2:1 Фулхэм
    25.5% (12)
    2:0 Фулхэм
    6.4% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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