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  3. Англия
Саутгемптон
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Челси
0' 2'
1
Маккарти
Алекс
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
22
Салису
Мохаммед
12
Дженепо
Мусса
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
3
Бертранд
Райан
11
Редмонд
Натан
19
Минамино
Такуми
9
Ингс
Дэнни
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
15
Зума
Курт
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
7
Канте
Н'Голо
17
Ковачич
Матео
3
Алонсо
Маркос
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
9
Абрахам
Тэмми
Саутгемптон
3-4-2-1
Челси
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 8 (2) 0.33
2. Уорд-Праус Джеймс 5 0.21
3. Адамс Че 4 0.17
4. Армстронг Стюарт 3 0.13
5. Вестергор Янник 3 0.13
6. Уолкотт Тео 2 0.08
7. Ромеу Ориоль 1 0.04
8. Беднарек Ян 1 0.04
9. Редмонд Натан 1 0.04
10. Минамино Такуми 1 0.04
11. Дженепо Мусса 1 0.04
12. Бертранд Райан 0 0
13. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 6 0.24
2. Вернер Тимо 5 0.2
3. Жоржиньо II 5 (5) 0.2
4. Жиру Оливье 4 0.16
5. Зума Курт 4 0.16
6. Маунт Мэйсон 3 0.12
7. Чилуэлл Бен 2 0.08
8. Хадсон-Одои Каллум 2 0.08
9. Силва Тьяго 2 0.08
10. Зиеш Хаким 1 0.04
11. Хаверц Кай 1 0.04
12. Джеймс Рис II 1 0.04
13. Аспиликуэта Сесар 1 0.04
14. Пулишич Кристиан 1 0.04
15. Алонсо Маркос 1 0.04
16. Ковачич Матео 0 0
17. Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 6 0
2. Бертранд Райан 5 0
3. Беднарек Ян 3 1
4. Уорд-Праус Джеймс 4 0
5. Уокер-Питерс Кайл 4 0
6. Дженепо Мусса 3 0
7. Стивенс Джек 2 0
8. Диалло Ибраима 2 0
9. Янкевиц Александр 0 1
10. Маккарти Алекс 1 0
11. Армстронг Стюарт 1 0
12. Ингс Дэнни 1 0
13. Адамс Че 1 0
14. Рамсей Кейн 1 0
15. Уоттс Калеб 1 0
Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 6 0
2. Аспиликуэта Сесар 4 0
3. Силва Тьяго 3 0
4. Зиеш Хаким 3 0
5. Джеймс Рис II 3 0
6. Кристенсен Андреас 1 1
7. Ковачич Матео 2 0
8. Чилуэлл Бен 2 0
9. Пулишич Кристиан 2 0
10. Маунт Мэйсон 2 0
11. Хаверц Кай 2 0
12. Жиру Оливье 1 0
13. Алонсо Маркос 1 0
14. Зума Курт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 13.33% (4) 20% (6) 30% (9) 13.33% (4) 6.67% (2) 16.67% (5)
 Челси 5.13% (2) 15.38% (6) 15.38% (6) 15.38% (6) 17.95% (7) 30.77% (12)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон
Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси
Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 11
Челси: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 3
Челси 3:3 Саутгемптон Премьер-лига Челси 0:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:4 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Саутгемптон Кубок Саутгемптон 2:3 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Челси 4:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Челси Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Челси 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Челси Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:5 Челси Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 17 5 2 49 - 15 56
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Челси 0:0 Заявка 25 12 7 6 40 - 24 43
5. Вест Хэм Заявка 24 12 6 6 37 - 28 42
6. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
7. Эвертон Заявка 23 11 4 8 35 - 33 37
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Арсенал Заявка 24 10 4 10 31 - 25 34
11. Вулверхэмптон Заявка 25 9 6 10 26 - 32 33
12. Лидс Заявка 24 10 2 12 40 - 43 32
13. Саутгемптон 0:0 Заявка 24 8 6 10 30 - 39 30
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 24 7 6 11 18 - 30 27
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 24 7 4 13 25 - 40 25
18. Фулхэм Заявка 24 3 10 11 20 - 32 19
19. Вест Бромвич Заявка 24 2 7 15 19 - 55 13
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 24 3 2 19 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси 0:0 Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
4. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
7. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
9. Арсенал Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 13 5 2 6 16 - 15 17
11. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
12. Бёрнли Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
2. Манчестер Сити Заявка 12 8 3 1 24 - 8 27
3. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси 0:0 Заявка 13 6 3 4 17 - 13 21
7. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
9. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон 0:0 Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 1 1 10 6 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 3'
    Не проснулись пока команды, действуют они достаточно невзрачно. "Челси" держит мяч, но далеко заходить стесняется.
  • 2'
    Хозяева разыграли мяч, однако быстро его потеряли и гости получили возможность немного покатать круглого на чужой половине поля.
  • 1'
    "Саутгемптон" проводит матч в традиционном комплекте формы красно-чёрного цвета, в синей форме "Челси".
  • Первый тайм начался
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • 2'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Челси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Челси контролирует мяч.
  • 1'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Саутгемптон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.00 4.00 1.70
Бонус: 5 000 ₽ 5.15 3.80 1.81
Бонус: 5 000 ₽ 5.30 4.00 1.70
  5.23 3.98 1.72

Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.01 9.20 1.03 3.54 1.28 2.77 1.44 1.98 1.92 1.52 2.53 1.34 3.14 1.16 5.10 1.10 5.70 1.02 10.50
13.00 1.01 9.20 1.05 3.70 1.29 2.95 1.45 1.98 1.93 1.77 2.05 1.59 2.44 1.38 3.25 1.17 5.50 1.13 5.50 1.03 10.50 1.03 10.50 0.00 17.00
4.18 1.26 3.19 1.40 2.41 1.62 2.05 1.87 1.83 2.08 1.61 2.45 1.50 2.75 1.41 3.07 1.16 6.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 2.01 1.80 1.45 2.75 1.16 5.55 1.10 6.85
1.96 1.85 1.47 2.75 1.13 5.80
3.16 1.40 2.60 1.55 2.04 1.88 1.64 2.39 1.46 2.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.77 1.44 1.70 2.15 1.29 3.60 1.20 4.65
2.85 1.39 1.73 2.03 1.32 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 2.03
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Саутгемптон 0:0 Челси онлайн

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Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Челси

Исход игры
Саутгемптон
2% (3)
Ничья
10.9% (16)
Челси
87.1% (128)
Тотал 2.5
Больше
65.28% (94)
Меньше
34.72% (50)
Обе команды забьют
Да
68.06% (98)
Нет
31.94% (46)
Популярный счёт
1:2 Челси
49% (72)
0:1 Челси
17.7% (26)
0:2 Челси
8.8% (13)
1:1 Ничья
6.1% (9)
1:3 Челси
4.1% (6)
0:3 Челси
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.7% (4)
2:3 Челси
2% (3)
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