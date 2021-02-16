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Саутгемптон
 
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Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 8 (2) 0.35
2. Уорд-Праус Джеймс 5 0.22
3. Адамс Че 4 0.17
4. Армстронг Стюарт 3 0.13
5. Вестергор Янник 3 0.13
6. Уолкотт Тео 2 0.09
7. Ромеу Ориоль 1 0.04
8. Беднарек Ян 1 0.04
9. Редмонд Натан 1 0.04
10. Минамино Такуми 1 0.04
11. Дженепо Мусса 1 0.04
12. Бертранд Райан 0 0
13. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 6 0.25
2. Вернер Тимо 5 0.21
3. Жоржиньо II 5 (5) 0.21
4. Жиру Оливье 4 0.17
5. Зума Курт 4 0.17
6. Маунт Мэйсон 3 0.13
7. Чилуэлл Бен 2 0.08
8. Хадсон-Одои Каллум 2 0.08
9. Силва Тьяго 2 0.08
10. Зиеш Хаким 1 0.04
11. Хаверц Кай 1 0.04
12. Джеймс Рис II 1 0.04
13. Аспиликуэта Сесар 1 0.04
14. Пулишич Кристиан 1 0.04
15. Алонсо Маркос 1 0.04
16. Ковачич Матео 0 0
17. Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 6 0
2. Бертранд Райан 5 0
3. Беднарек Ян 3 1
4. Уорд-Праус Джеймс 4 0
5. Уокер-Питерс Кайл 4 0
6. Дженепо Мусса 3 0
7. Стивенс Джек 2 0
8. Диалло Ибраима 2 0
9. Янкевиц Александр 0 1
10. Маккарти Алекс 1 0
11. Армстронг Стюарт 1 0
12. Ингс Дэнни 1 0
13. Адамс Че 1 0
14. Рамсей Кейн 1 0
15. Уоттс Калеб 1 0
Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 6 0
2. Аспиликуэта Сесар 4 0
3. Силва Тьяго 3 0
4. Зиеш Хаким 3 0
5. Джеймс Рис II 3 0
6. Кристенсен Андреас 1 1
7. Ковачич Матео 2 0
8. Чилуэлл Бен 2 0
9. Пулишич Кристиан 2 0
10. Маунт Мэйсон 2 0
11. Хаверц Кай 2 0
12. Жиру Оливье 1 0
13. Алонсо Маркос 1 0
14. Зума Курт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 13.33% (4) 20% (6) 30% (9) 13.33% (4) 6.67% (2) 16.67% (5)
 Челси 5.13% (2) 15.38% (6) 15.38% (6) 15.38% (6) 17.95% (7) 30.77% (12)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон
Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси
Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 11
Челси: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 3
Челси 3:3 Саутгемптон Премьер-лига Челси 0:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:4 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Саутгемптон Кубок Саутгемптон 2:3 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Челси 4:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Челси Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Челси 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Челси Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:5 Челси Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 17 5 2 49 - 15 56
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Челси Заявка 24 12 6 6 40 - 24 42
5. Вест Хэм Заявка 24 12 6 6 37 - 28 42
6. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
7. Эвертон Заявка 23 11 4 8 35 - 33 37
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Арсенал Заявка 24 10 4 10 31 - 25 34
11. Лидс Заявка 23 10 2 11 40 - 42 32
12. Вулверхэмптон Заявка 24 8 6 10 25 - 32 30
13. Саутгемптон Заявка 23 8 5 10 30 - 39 29
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 24 7 6 11 18 - 30 27
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 24 7 4 13 25 - 40 25
18. Фулхэм Заявка 24 3 10 11 20 - 32 19
19. Вест Бромвич Заявка 24 2 7 15 19 - 55 13
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 24 3 2 19 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
4. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
7. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8. Арсенал Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
9. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
10. Саутгемптон Заявка 12 5 1 6 16 - 15 16
11. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Бёрнли Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
2. Манчестер Сити Заявка 12 8 3 1 24 - 8 27
3. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
7. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
9. Лидс Заявка 12 6 0 6 24 - 26 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 1 1 10 6 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2021, осталось 2 дня 11 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Саутгемптон 0% (0)
    X 14.3% (8)
    Челси 85.7% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Челси
    4.99
    3.94
    1.81
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.35 3.85 1.80
    Бонус: 5 000 ₽ 4.50 3.94 1.81
    Бонус: 5 000 ₽ 4.90 3.60 1.77
      4.99 3.88 1.76

    Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.60 1.02 8.70 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 1.96 1.94 1.53 2.56 1.33 3.18 1.14 5.20 1.10 5.75 1.01 9.50
    12.50 1.01 8.50 1.05 3.65 1.29 2.85 1.44 1.92 1.92 1.72 2.18 1.50 2.65 1.36 3.25 1.16 5.40 1.12 5.60 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
    4.01 1.27 3.01 1.43 2.30 1.68 1.96 1.94 1.75 2.18 1.55 2.60 1.38 3.24 1.14 6.38
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.04 1.38 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
    1.98 1.83 1.42 2.80 1.13 5.70
    3.16 1.40 2.60 1.55 2.04 1.88 1.63 2.40 1.46 2.92
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.95 1.25 2.72 1.46 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70
    2.80 1.41 1.72 2.05 1.30 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.85 1.92
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.30
    Где смотреть матч Саутгемптон - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Челси

    Исход игры
    Саутгемптон
    0% (0)
    Ничья
    14.3% (8)
    Челси
    85.7% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (36)
    Меньше
    33.33% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (39)
    Нет
    27.78% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    48.2% (27)
    0:1 Челси
    17.9% (10)
    1:1 Ничья
    7.1% (4)
    2:2 Ничья
    5.4% (3)
    1:3 Челси
    5.4% (3)
    0:2 Челси
    5.4% (3)
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