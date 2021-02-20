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Александрия
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Минай
0'
5' Желтая карточка
Ткачук Андрей
14' Желтая карточка
Пашаев Павел
37'
31
Билык
Олег
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
55
Бондаренко
Валерий
11
Мирошниченко
Денис
17
Лучкевич
Валерий
44
Банада
Евгений
27
Гречишкин
Дмитрий
47
Вантух
Роман
6
Ковалец
Кирилл
23
Шастал
Дмитрий
32
Каниболоцкий
Антон
22
Shemmy
Mayembe
50
Ковтун
Алексей
44
Mislav
Matic
3
Карась
Даниил
8
Малепе
Репо
7
Нуриев
Анатолий
9
Ugochukwu
Oduenyi
23
Ткачук
Андрей
96
Снижко
Александр
19
Шиндер
Антон
Александрия
Минай

Ход матча

5'
 
Ткачук Андрей
14'
Пашаев Павел
 

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ситало Артём 3 0.2
2. Банада Евгений 3 0.2
3. Третьяков Максим 2 (1) 0.13
4. Безбородько Денис 2 0.13
5. Шастал Дмитрий 2 0.13
6. Лучкевич Валерий 1 0.07
7. Мышенко Богдан 1 0.07
8. Грицук Василий 1 0.07
9. Гречишкин Дмитрий 1 (1) 0.07
10. Гордиенко Артём 1 0.07
11. Бондаренко Валерий 1 0.07
12. Устименко Денис 1 0.07
13. Mykyta Dudka 1 0.07
14. Ковалец Кирилл 0 0
15. Пашаев Павел 0 0
16. Бабогло Владислав 0 0
Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуриев Анатолий 6 (3) 0.43
2. Шиндер Антон 3 0.21
3. Пыняшко Василий 1 0.07
4. Сакив Тарас 0 0
5. Кожанов Денис 0 0

Карточки

Александрия
# Игрок      
1. Пашаев Павел 8 0
2. Гречишкин Дмитрий 4 0
3. Мышенко Богдан 4 0
4. Ситало Артём 4 0
5. Банада Евгений 2 1
6. Безбородько Денис 2 1
7. Бондаренко Валерий 2 1
8. Лучкевич Валерий 1 1
9. Мирошниченко Денис 2 0
10. Третьяков Максим 2 0
11. Бабогло Владислав 2 0
12. Мельник Александр 2 0
13. Гордиенко Артём 1 0
14. Довгий Алексей 1 0
15. Панькив Юрий 1 0
16. Задерака Максим 1 0
17. Ковалец Кирилл 1 0
18. Грицук Василий 1 0
19. Дубра Каспар 1 0
20. Стецков Тимур 1 0
Минай
# Игрок      
1. Шиндер Антон 6 0
2. Лопырёнок Максим 3 0
3. Mislav Matic 3 0
4. Kyrylo Melichenko 3 0
5. Пыняшко Василий 1 1
6. Dmytro Pavlish 1 1
7. Ткачук Андрей 2 0
8. Голодюк Олег 2 0
9. Попович Андрей 2 0
10. Снижко Александр 2 0
11. Shemmy Mayembe 2 0
12. Нуриев Анатолий 2 0
13. Rustam Akhmedzade 2 0
14. Кныш Данило 1 0
15. Сакив Тарас 1 0
16. Маткобожик Александр 1 0
17. Малепе Репо 1 0
18. Хахлев Алексей 1 0
19. Oleksandr Petrusenko 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Александрия 15% (3) 0 25% (5) 25% (5) 20% (4) 15% (3)
 Минай 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 20% (2) 10% (1)

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Мариуполь 0:1 Александрия Александрия 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Александрия 3:0 Минай
Александрия 0:0 Рух Львов Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Александрия 1:0 Львов Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев
Минай Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай Александрия 3:0 Минай
Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай

Последние игры между собой

Александрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Минай: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Александрия 3:0 Минай Кубок Минай 1:0 Александрия Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 14 10 3 1 28 - 11 33
2. Шахтёр Донецк Заявка 13 7 6 0 30 - 11 27
3. Заря Заявка 14 7 5 2 26 - 11 26
4. Десна Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5. Ворскла Заявка 14 5 6 3 18 - 11 21
6. Александрия 0:0 Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
7. Колос Ковалёвка Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
8. Олимпик Донецк Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
9. Мариуполь Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
10. Львов Заявка 13 3 3 7 10 - 27 12
11. Ингулец Заявка 13 1 8 4 13 - 19 11
12. Днепр-1 Заявка 14 3 2 9 18 - 28 11
13. Минай 0:0 Заявка 14 2 5 7 10 - 25 11
14. Рух Львов Заявка 14 1 7 6 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Десна Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
4. Александрия 0:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
5. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
6. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
7. Олимпик Донецк Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
8. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 5 1 10 - 6 11
9. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
10. Рух Львов Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
11. Минай 0:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
4. Шахтёр Донецк Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
5. Ворскла Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
6. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
7. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
8. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Олимпик Донецк Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
10. Александрия 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
11. Днепр-1 Заявка 6 1 1 4 9 - 16 4
12. Минай 0:0 Заявка 7 0 4 3 5 - 13 4
13. Ингулец Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
14. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    14'
    Пашаев Павел получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Ткачук Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Александрия 92.9% (131)
X 7.1% (10)
Минай 0% (0)
Все прогнозы
2.25 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Минай
1.85
3.66
5.35
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.83 3.25 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 3.66 5.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.35 4.70
  1.85 3.22 4.84

Самый высокий коэффициент на матч «Александрия» – «Минай» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Александрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Минай» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Александрия» – «Минай», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.03 8.10 1.04 3.55 1.25 2.73 1.42 1.94 1.90 1.51 2.45 1.33 3.02 1.14 4.85 1.10 5.55 1.02 9.70
7.77 1.08 6.10 1.12 2.90 1.40 2.22 1.65 2.12 1.72 1.68 2.18 1.73 2.17 1.33 3.25 1.24 4.00 1.09 7.20 1.08 7.77 1.01 10.50 1.01 10.50 0.00 17.00
2.74 1.45 2.39 1.58 2.03 1.80 1.72 2.12 1.55 2.44 1.67 2.23 1.47 2.72 1.32 3.41 1.11 6.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.92 1.82 1.45 2.62
2.22 1.65 1.45 2.70 1.23 4.05 1.04 10.00 1.03 12.00
1.93 1.89 1.58 2.35 1.25 3.76 1.53 2.53 1.38 3.08
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.73 1.42 1.74 2.02 1.30 3.32
2.75 1.47 1.70 2.08 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч Александрия 0:0 Минай онлайн

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Прогнозы на матч Александрия 0:0 Минай

Исход игры
Александрия
92.9% (131)
Ничья
7.1% (10)
Минай
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
27.74% (38)
Меньше
72.26% (99)
Обе команды забьют
Да
32.85% (45)
Нет
67.15% (92)
Популярный счёт
1:0 Александрия
37.6% (53)
2:0 Александрия
26.2% (37)
2:1 Александрия
22% (31)
1:1 Ничья
5.7% (8)
3:1 Александрия
2.1% (3)
4:1 Александрия
1.4% (2)
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