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Александрия
3:0
Конец матча

Стадион:
Минай
0'
4' Желтая карточка
Ткачук Андрей
14' Желтая карточка
Пашаев Павел
1:0
40' Гол
Лучкевич Валерий
2:0
51' Гол
Бондаренко Валерий
3:0
57' Гол
Вантух Роман
90'+4
31
Билык
Олег
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
55
Бондаренко
Валерий
11
Мирошниченко
Денис
17
Лучкевич
Валерий
44
Банада
Евгений
27
Гречишкин
Дмитрий
47
Вантух
Роман
6
Ковалец
Кирилл
23
Шастал
Дмитрий
32
Каниболоцкий
Антон
22
Shemmy
Mayembe
50
Ковтун
Алексей
44
Mislav
Matic
3
Карась
Даниил
8
Малепе
Репо
7
Нуриев
Анатолий
9
Ugochukwu
Oduenyi
23
Ткачук
Андрей
96
Снижко
Александр
19
Шиндер
Антон
Александрия
Минай

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ситало Артём 3 0.2
2. Банада Евгений 3 0.2
3. Лучкевич Валерий 2 0.13
4. Третьяков Максим 2 (1) 0.13
5. Безбородько Денис 2 0.13
6. Бондаренко Валерий 2 0.13
7. Шастал Дмитрий 2 0.13
8. Мышенко Богдан 1 0.07
9. Грицук Василий 1 0.07
10. Гречишкин Дмитрий 1 (1) 0.07
11. Гордиенко Артём 1 0.07
12. Вантух Роман 1 0.07
13. Устименко Денис 1 0.07
14. Mykyta Dudka 1 0.07
15. Ковалец Кирилл 0 0
16. Пашаев Павел 0 0
17. Бабогло Владислав 0 0
Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуриев Анатолий 6 (3) 0.43
2. Шиндер Антон 3 0.21
3. Пыняшко Василий 1 0.07
4. Сакив Тарас 0 0
5. Кожанов Денис 0 0

Карточки

Александрия
# Игрок      
1. Пашаев Павел 8 0
2. Гречишкин Дмитрий 4 0
3. Мышенко Богдан 4 0
4. Ситало Артём 4 0
5. Банада Евгений 2 1
6. Безбородько Денис 2 1
7. Бондаренко Валерий 2 1
8. Лучкевич Валерий 1 1
9. Мирошниченко Денис 2 0
10. Третьяков Максим 2 0
11. Бабогло Владислав 2 0
12. Мельник Александр 2 0
13. Гордиенко Артём 1 0
14. Довгий Алексей 1 0
15. Панькив Юрий 1 0
16. Задерака Максим 1 0
17. Ковалец Кирилл 1 0
18. Грицук Василий 1 0
19. Дубра Каспар 1 0
20. Стецков Тимур 1 0
Минай
# Игрок      
1. Шиндер Антон 6 0
2. Лопырёнок Максим 3 0
3. Mislav Matic 3 0
4. Kyrylo Melichenko 3 0
5. Пыняшко Василий 1 1
6. Dmytro Pavlish 1 1
7. Ткачук Андрей 2 0
8. Голодюк Олег 2 0
9. Попович Андрей 2 0
10. Снижко Александр 2 0
11. Shemmy Mayembe 2 0
12. Нуриев Анатолий 2 0
13. Rustam Akhmedzade 2 0
14. Кныш Данило 1 0
15. Сакив Тарас 1 0
16. Маткобожик Александр 1 0
17. Малепе Репо 1 0
18. Хахлев Алексей 1 0
19. Oleksandr Petrusenko 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Александрия 13.04% (3) 0 26.09% (6) 30.43% (7) 17.39% (4) 13.04% (3)
 Минай 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 20% (2) 10% (1)

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Мариуполь 0:1 Александрия Александрия 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Александрия 3:0 Минай
Александрия 0:0 Рух Львов Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Александрия 1:0 Львов Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев
Минай Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай Александрия 3:0 Минай
Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай

Последние игры между собой

Александрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Минай: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Александрия 3:0 Минай Кубок Минай 1:0 Александрия Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 14 10 3 1 28 - 11 33
2. Шахтёр Донецк Заявка 13 7 6 0 30 - 11 27
3. Заря Заявка 14 7 5 2 26 - 11 26
4. Десна Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5. Александрия Заявка 15 6 4 5 23 - 18 22
6. Ворскла Заявка 14 5 6 3 18 - 11 21
7. Колос Ковалёвка Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
8. Олимпик Донецк Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
9. Мариуполь Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
10. Львов Заявка 13 3 3 7 10 - 27 12
11. Ингулец Заявка 13 1 8 4 13 - 19 11
12. Днепр-1 Заявка 14 3 2 9 18 - 28 11
13. Минай Заявка 14 2 4 8 10 - 28 10
14. Рух Львов Заявка 14 1 7 6 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Александрия Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
3. Десна Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
5. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
6. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
7. Олимпик Донецк Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
8. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 5 1 10 - 6 11
9. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
10. Рух Львов Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
11. Минай Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
4. Шахтёр Донецк Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
5. Ворскла Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
6. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
7. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
8. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Олимпик Донецк Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
10. Александрия Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
11. Днепр-1 Заявка 6 1 1 4 9 - 16 4
12. Ингулец Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
13. Минай Заявка 7 0 3 4 5 - 16 3
14. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Лучкевич Валерий бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Пашаев Павел получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Ткачук Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Александрия 92.9% (131)
X 7.1% (10)
Минай 0% (0)
Все прогнозы
2.25 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 3.66 5.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 5.30 18.00
  1.20 5.80 16.57

Самый высокий коэффициент на матч «Александрия» – «Минай» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Александрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Минай» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Александрия» – «Минай», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.03 8.10 1.04 3.55 1.25 2.73 1.42 1.94 1.90 1.51 2.45 1.33 3.02 1.14 4.85 1.10 5.55 1.02 9.70
4.90 1.17 3.70 1.27 3.90 1.75 1.55 1.45 2.12 1.72 1.70 2.15 1.73 2.17 1.28 3.60 1.70 2.15 1.16 5.10 1.09 7.20 1.11 6.50 1.08 7.77 0.00 17.00
3.57 1.28 2.42 1.56 1.98 1.85 3.38 1.31 2.75 1.44 2.03 1.80 1.71 2.14 1.49 2.60 1.47 2.72 1.51 2.55 1.29 3.50 1.52 2.51 1.34 3.20 1.11 6.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.92 1.82 1.45 2.62
1.44 2.75 1.06 8.80 1.04 10.00 1.04 10.00 1.03 12.00
1.23 4.01 1.11 6.17 1.25 3.76 1.53 2.53 1.38 3.08
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.73 1.42 1.74 2.02 1.30 3.32
2.75 1.47 1.70 2.08 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч Александрия 3:0 Минай онлайн

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Прогнозы на матч Александрия 3:0 Минай

Исход игры
Александрия
92.9% (131)
Ничья
7.1% (10)
Минай
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
27.74% (38)
Меньше
72.26% (99)
Обе команды забьют
Да
32.85% (45)
Нет
67.15% (92)
Популярный счёт
1:0 Aleksandriya
37.6% (53)
2:0 Aleksandriya
26.2% (37)
2:1 Aleksandriya
22% (31)
1:1 Draw
5.7% (8)
3:1 Aleksandriya
2.1% (3)
4:1 Aleksandriya
1.4% (2)
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