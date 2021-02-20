Александрия
3:0
Конец матча
Стадион: Ника
Минай
4' Желтая карточкаТкачук Андрей
14' Желтая карточкаПашаев Павел
1:0
40' ГолЛучкевич Валерий
2:0
51' ГолБондаренко Валерий
3:0
57' ГолВантух Роман
31
Билык
Олег
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
47
Вантух
Роман
44
Mislav
Matic
19
Шиндер
Антон
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Вантух РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Andrij Globa
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Mislav MaticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шиндер АнтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Шпак АлексейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
Ход матча
14'
40'
51'
57'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ситало Артём
|3
|0.2
|2.
|Банада Евгений
|3
|0.2
|3.
|Лучкевич Валерий
|2
|0.13
|4.
|Третьяков Максим
|2 (1)
|0.13
|5.
|Безбородько Денис
|2
|0.13
|6.
|Бондаренко Валерий
|2
|0.13
|7.
|Шастал Дмитрий
|2
|0.13
|8.
|Мышенко Богдан
|1
|0.07
|9.
|Грицук Василий
|1
|0.07
|10.
|Гречишкин Дмитрий
|1 (1)
|0.07
|11.
|Гордиенко Артём
|1
|0.07
|12.
|Вантух Роман
|1
|0.07
|13.
|Устименко Денис
|1
|0.07
|14.
|Mykyta Dudka
|1
|0.07
|15.
|Ковалец Кирилл
|0
|0
|16.
|Пашаев Павел
|0
|0
|17.
|Бабогло Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуриев Анатолий
|6 (3)
|0.43
|2.
|Шиндер Антон
|3
|0.21
|3.
|Пыняшко Василий
|1
|0.07
|4.
|Сакив Тарас
|0
|0
|5.
|Кожанов Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пашаев Павел
|8
|0
|2.
|Гречишкин Дмитрий
|4
|0
|3.
|Мышенко Богдан
|4
|0
|4.
|Ситало Артём
|4
|0
|5.
|Банада Евгений
|2
|1
|6.
|Безбородько Денис
|2
|1
|7.
|Бондаренко Валерий
|2
|1
|8.
|Лучкевич Валерий
|1
|1
|9.
|Мирошниченко Денис
|2
|0
|10.
|Третьяков Максим
|2
|0
|11.
|Бабогло Владислав
|2
|0
|12.
|Мельник Александр
|2
|0
|13.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|14.
|Довгий Алексей
|1
|0
|15.
|Панькив Юрий
|1
|0
|16.
|Задерака Максим
|1
|0
|17.
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|18.
|Грицук Василий
|1
|0
|19.
|Дубра Каспар
|1
|0
|20.
|Стецков Тимур
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шиндер Антон
|6
|0
|2.
|Лопырёнок Максим
|3
|0
|3.
|Mislav Matic
|3
|0
|4.
|Kyrylo Melichenko
|3
|0
|5.
|Пыняшко Василий
|1
|1
|6.
|Dmytro Pavlish
|1
|1
|7.
|Ткачук Андрей
|2
|0
|8.
|Голодюк Олег
|2
|0
|9.
|Попович Андрей
|2
|0
|10.
|Снижко Александр
|2
|0
|11.
|Shemmy Mayembe
|2
|0
|12.
|Нуриев Анатолий
|2
|0
|13.
|Rustam Akhmedzade
|2
|0
|14.
|Кныш Данило
|1
|0
|15.
|Сакив Тарас
|1
|0
|16.
|Маткобожик Александр
|1
|0
|17.
|Малепе Репо
|1
|0
|18.
|Хахлев Алексей
|1
|0
|19.
|Oleksandr Petrusenko
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Александрия
|13.04% (3)
|0
|26.09% (6)
|30.43% (7)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|Минай
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: +7 =6 -7Мариуполь 0:1 Александрия Александрия 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Александрия 3:0 Минай
Александрия 0:0 Рух Львов Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Александрия 1:0 Львов Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев
Минай Последние 20 матчей: +7 =4 -9Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай Александрия 3:0 Минай
Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай
Последние игры между собой
Александрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Минай: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 11
|33
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|30 - 11
|27
|3.
|Заря
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 11
|26
|4.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Александрия
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 18
|22
|6.
|Ворскла
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 11
|21
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|10.
|Львов
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 27
|12
|11.
|Ингулец
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|13 - 19
|11
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 28
|11
|13.
|Минай
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 28
|10
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|3.
|Десна
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 6
|11
|9.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|5.
|Ворскла
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|8.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|Александрия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|13.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Александрия» – «Минай» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Александрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Минай» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Александрия» – «Минай», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Александрия 3:0 Минай
Исход игры
Александрия
92.9% (131)
Ничья
7.1% (10)
Минай
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
27.74% (38)
Меньше
72.26% (99)
Обе команды забьют
Да
32.85% (45)
Нет
67.15% (92)
Популярный счёт
1:0 Aleksandriya
37.6% (53)
2:0 Aleksandriya
26.2% (37)
2:1 Aleksandriya
22% (31)
1:1 Draw
5.7% (8)
3:1 Aleksandriya
2.1% (3)
4:1 Aleksandriya
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!