УДАЛЕНИЕ У "ВЕСТ БРОМВИЧА"! Быстренько посмотрел повторы Майк Дин и показал Аджайи прямую красную карточку за игру рукой. Если бы не сделал этого защитник "дроздов", то Выдра выходил бы один на один с Джонстоном.

Тут совсем нельзя придраться к решению Майка Дина, ибо сделал всё арбитр по букве закона. Сэм Эллардайс совсем погрустнел на бровке.

Лоутон забросил мяч на правый фланг в расчёте на скоростной рывок Родригеса. Джей к мячу успел добежать, но угодил он в положение "вне игры" при этом.

Тут же реагирует на удаление Сэм Эллардайс. У "Вест Бромвича" вместо Филлипса вышел центральный защитник Дара О'Ши.

Уже не в первый раз нам английские режиссеры показывают местный флагшток, который шатается от сильного ветра. Погодка сегодня в Бёрнли не самая комфортная.

30' А вот и не только мне показалось, что подыграл себе рукой в предыдущем моменте Аджайи. Очень было похоже на красную карточку. Майк Дин отправляется смотреть видеоповторы.

29' А не было ли тут игры рукой от Аджайи? Выдра пытался прокинуть мяч мимо защитника "дроздов", но тот подыграл себе рукой.

28' Долго готовились к стандарту гости, но Перейра достаточно пресно пробил точно в стенку. Позиция была перспективная.

27' Вот это может быть интересно. Браунхилл почти на линии своей штрафной хотел выбить мяч, но в итоге попал точно в колено Мэйтленд-Найлсу. Опаснейший стандарт "Вест Бромвич" заработал.

26' Йокушлу попытался хитро забросить мяч в штрафную на Дианя, но попал турецкий полузащитник в высокого Тарковского и сферу в итоге потерял.

25' Лоутон обыгрался на правом фланге с Корком и подал в штрафную. Там головой метров с девяти попытался пробить Браунхилл, но сфера улетела намного выше створа.

24' На ровном месте ошиблась оборона "Бёрнли", которая дала оперативный простор Перейре. Бразилец с линии штрафной пробил в левый нижний от голкипера угол, но Поуп решил не рисковать и перевёл сферу на угловой.

23' МОМЕНТ! Ещё один неплохой подход от "дроздов". Матеус Перейра сместился с правого фланга к центру и метров с двадцати бил в дальнюю девятку. Совсем немного в створ не попал бразильский полузащитник.

22' Решили футболисты "Вест Бромвича" наладить контроль мяча на своей половине поля. Продвижения вперёд пока у гостей не наблюдается.

21' Ну вот и Лоутон вспомнил про указания тренера и подключился к атаке. Защитник "Бёрнли" подал в штрафную, но там никого из партнёров не оказалось.

20' Совсем не держится мяч у гостей. Вот сейчас на правом фланге Ферлонг завозился со снарядом и в итоге просто упустил его за лицевую линию в аут.

19' Тэйлор далеко отпустил от себя мяч на левом фланге и в итоге въехал точно в ноги Галлахеру. Достаётся сегодня полузащитнику "Вест Брома".

18' Достаточно легко "дрозды" отбились от углового "Бёрнли". Пытались хозяева следом накрыть зазевавшегося Таунсенда, но защитник "Вест Брома" сыграл по-простому и вынес мяч в аут. От греха подальше.

17' Корк забрался в штрафную, но его быстро накрыли защитники. Сфера отлетела к Браунхиллу, который в борьбе с Таунсендом сумел заработать для хозяев угловой.

16' ОПАСНО! Будем считать, что это был ответный голевой момент. Галлахер сделал пас на правый край штрафной Ферлонгу, который пробил в дальний нижний угол. В створ защитник "Вест Бромвича" не попал, но было весьма близко.

15' Шон Дайч о чём-то переговорил со своими помощниками и следом пошёл кричать на Лоутона, от которого наставник "Бёрнли" требует чаще подключаться к атаке.

14' Многовато мелких фолов пока у нас. Майк Дин снова фиксирует нарушение правил в центр поля. Галлахер слегка подтолкнул в спину Макнила.

13' Выдра подобрал мяч на левом фланге и попытался на скорости пройти трёх соперников. Закончилось всё потерей, но чех принял смелое решение.

11' Тарковски забросил сферу на левый фланг Вествуду, но полузащитник "Бёрнли" подскользнулся на ровном месте. Снаряд достался Ферлонгу.

10' ОПАСНО! Со стандарта ничего интересного "дрозды" не придумали, а в ответной атаке хозяева создали первый голевой момент. Лоутон подал с правого фланга в штрафную на Родригеса, который головой метров с семи пробил в дальний нижний угол, но в створ немного не попал.

9' Теперь уже Родригес фолит у своей штрафной площади. Форвард "Бёрнли" подтолкнул в спину Галлахера. Очередной стандарт у ворот Поупа.

8' Родригес вроде бы оставил мяч в поле после заброса от Вествуда, но боковой арбитр зафиксировал положение "вне игры".

7' Вествуд со стандарта подал в штрафную на Родригеса, который в борьбе с защитниками головой ткнул снаряд точно в руки Джонстону.

6' Теперь уже "Бёрнли" стандарт зарабатывает. Галлахер срубил на левом фланге Макнила. Можно отсюда хорошо в штрафную подать.

5' Матеус Перейра зарядил со стандарта метров с двадцати в ближний угол, но Ник Поуп достаточно легко мяч забрал в свои руки.

4' Вествуд недалеко от своей штрафной откровенно зарядил по ногам Галлахеру. Стандарт заработали подопечные Эллардайса.

2' Сразу хозяева попытали устроить атаку, но Родригес с левого фланга подал куда-то на пустые трибуны за воротами Джонстона.