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  3. Англия
Бёрнли
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Вест Бромвич
0'
30' Красная карточка
Аджайи Олувасемилого
34'
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
8
Браунхилл
Джош
4
Корк
Джек
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
19
Родригес
Джей
27
Выдра
Матей
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
6
Аджайи
Олувасемилого
5
Бартли
Кайл
14
Таунсед
Конор
10
Филлипс
Мэтт
18
Галлахер
Конор
35
Йокушлу
Окай
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
12
Перейра
Матеус
17
Диань
Мбайе
Бёрнли
4-4-2
Вест Бромвич
4-5-1

Ход матча

30'
 
Аджайи Олувасемилого
33'
 
О'Ши Дара
Филлипс Мэтт

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 4 0.16
2. Барнс Эшли 3 (1) 0.12
3. Гудмундссон Йоханн 2 0.08
4. Ми Бен 2 0.08
5. Макнил Дуайт 1 0.04
6. Родригес Джей 1 0.04
7. Вествуд Эшли 1 0.04
8. Брэйди Роберт 1 0.04
9. Лоутон Мэттью 1 0.04
10. Данн Джимми 1 0.04
11. Питерс Эрик 0 0
12. Тэйлор Чарли 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Матеус 5 (2) 0.2
2. Бартли Кайл 2 0.08
3. Галлахер Конор 2 0.08
4. Аджайи Олувасемилого 2 0.08
5. Робинсон Каллум 2 0.08
6. Ферлонг Дарнелл 1 0.04
7. Филлипс Мэтт 1 0.04
8. Диань Мбайе 1 0.04
9. Ахерн-Грант Карлан 1 0.04
10. Диангана Грэди 1 0.04
11. Гросицки Камил 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 5 0
2. Барнс Эшли 4 0
3. Родригес Джей 3 0
4. Тарковски Джеймс 3 0
5. Брэйди Роберт 3 0
6. Бардсли Филипп 2 0
7. Лонг Кевин 2 0
8. Лоутон Мэттью 2 0
9. Стивенс Дейл 1 0
10. Гудмундссон Йоханн 1 0
11. Тэйлор Чарли 1 0
12. Ми Бен 1 0
13. Браунхилл Джош 1 0
14. Мумбонго Джоэль 1 0
15. Макнил Дуайт 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 8 0
2. Ливермор Джейк 2 1
3. Перейра Матеус 2 1
4. Бартли Кайл 3 0
5. Сойерс Ромен 3 0
6. Аджайи Олувасемилого 3 0
7. Иванович Бранислав 2 0
8. Снодграсс Роберт 2 0
9. Ферлонг Дарнелл 2 0
10. О'Ши Дара 2 0
11. Гиббс Киран 0 1
12. Робсон-Кану Хэл 1 0
13. Филлипс Мэтт 1 0
14. Пелтьер Ли 1 0
15. Диань Мбайе 1 0
16. Ахерн-Грант Карлан 1 0
17. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 29.41% (5) 0 11.76% (2) 29.41% (5) 11.76% (2) 17.65% (3)
 Вест Бромвич 27.78% (5) 16.67% (3) 5.56% (1) 33.33% (6) 5.56% (1) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон
Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм
Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Бёрнли 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига
Вест Бромвич 4:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 4:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:1 Вест Бромвич Кубок Вест Бромвич 2:2 Бёрнли Кубок Вест Бромвич 2:1 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 17 5 2 49 - 15 56
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Челси Заявка 25 12 7 6 41 - 25 43
5. Вест Хэм Заявка 24 12 6 6 37 - 28 42
6. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
7. Эвертон Заявка 23 11 4 8 35 - 33 37
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Арсенал Заявка 24 10 4 10 31 - 25 34
11. Вулверхэмптон Заявка 25 9 6 10 26 - 32 33
12. Лидс Заявка 24 10 2 12 40 - 43 32
13. Саутгемптон Заявка 24 8 6 10 31 - 40 30
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли 0:0 Заявка 25 7 7 11 18 - 30 28
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 24 7 4 13 25 - 40 25
18. Фулхэм Заявка 24 3 10 11 20 - 32 19
19. Вест Бромвич 0:0 Заявка 25 2 8 15 19 - 55 14
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 24 3 2 19 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
4. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
7. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
9. Арсенал Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
10. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
11. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
12. Бёрнли 0:0 Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич 0:0 Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
2. Манчестер Сити Заявка 12 8 3 1 24 - 8 27
3. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
9. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли 0:0 Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
19. Вест Бромвич 0:0 Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 1 1 10 6 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 34'
    Уже не в первый раз нам английские режиссеры показывают местный флагшток, который шатается от сильного ветра. Погодка сегодня в Бёрнли не самая комфортная. 
  • Замена
    34'
    Тут же реагирует на удаление Сэм Эллардайс. У "Вест Бромвича" вместо Филлипса вышел центральный защитник Дара О'Ши.
  • Офсайд
    33'
    Лоутон забросил мяч на правый фланг в расчёте на скоростной рывок Родригеса. Джей к мячу успел добежать, но угодил он в положение "вне игры" при этом.
  • 32'
    Тут совсем нельзя придраться к решению Майка Дина, ибо сделал всё арбитр по букве закона. Сэм Эллардайс совсем погрустнел на бровке. 
  • Красная карточка
    31'
    УДАЛЕНИЕ У "ВЕСТ БРОМВИЧА"! Быстренько посмотрел повторы Майк Дин и показал Аджайи прямую красную карточку за игру рукой. Если бы не сделал этого защитник "дроздов", то Выдра выходил бы один на один с Джонстоном.

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  • Видеоповтор
    30'
    А вот и не только мне показалось, что подыграл себе рукой в предыдущем моменте Аджайи. Очень было похоже на красную карточку. Майк Дин отправляется смотреть видеоповторы. 
  • 29'
    А не было ли тут игры рукой от Аджайи? Выдра пытался прокинуть мяч мимо защитника "дроздов", но тот подыграл себе рукой.
  • 28'
    Долго готовились к стандарту гости, но Перейра достаточно пресно пробил точно в стенку. Позиция была перспективная. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Вот это может быть интересно. Браунхилл почти на линии своей штрафной хотел выбить мяч, но в итоге попал точно в колено Мэйтленд-Найлсу. Опаснейший стандарт "Вест Бромвич" заработал.
  • 26'
    Йокушлу попытался хитро забросить мяч в штрафную на Дианя, но попал турецкий полузащитник в высокого Тарковского и сферу в итоге потерял. 
  • 25'
    Лоутон обыгрался на правом фланге с Корком и подал в штрафную. Там головой метров с девяти попытался пробить Браунхилл, но сфера улетела намного выше створа. 
  • Угловой
    24'
    На ровном месте ошиблась оборона "Бёрнли", которая дала оперативный простор Перейре. Бразилец с линии штрафной пробил в левый нижний от голкипера угол, но Поуп решил не рисковать и перевёл сферу на угловой. 
  • Опасный момент
    23'
    МОМЕНТ! Ещё один неплохой подход от "дроздов". Матеус Перейра сместился с правого фланга к центру и метров с двадцати бил в дальнюю девятку. Совсем немного в створ не попал бразильский полузащитник.
  • 22'
    Решили футболисты "Вест Бромвича" наладить контроль мяча на своей половине поля. Продвижения вперёд пока у гостей не наблюдается. 
  • 21'
    Ну вот и Лоутон вспомнил про указания тренера и подключился к атаке. Защитник "Бёрнли" подал в штрафную, но там никого из партнёров не оказалось. 
  • 20'
    Совсем не держится мяч у гостей. Вот сейчас на правом фланге Ферлонг завозился со снарядом и в итоге просто упустил его за лицевую линию в аут.
  • Фол, нарушение
    19'
    Тэйлор далеко отпустил от себя мяч на левом фланге и в итоге въехал точно в ноги Галлахеру. Достаётся сегодня полузащитнику "Вест Брома". 
  • 18'
    Достаточно легко "дрозды" отбились от углового "Бёрнли". Пытались хозяева следом накрыть зазевавшегося Таунсенда, но защитник "Вест Брома" сыграл по-простому и вынес мяч в аут. От греха подальше.
  • Угловой
    17'
    Корк забрался в штрафную, но его быстро накрыли защитники. Сфера отлетела к Браунхиллу, который в борьбе с Таунсендом сумел заработать для хозяев угловой.
  • Опасный момент
    16'
    ОПАСНО! Будем считать, что это был ответный голевой момент. Галлахер сделал пас на правый край штрафной Ферлонгу, который пробил в дальний нижний угол. В створ защитник "Вест Бромвича" не попал, но было весьма близко.
  • 15'
    Шон Дайч о чём-то переговорил со своими помощниками и следом пошёл кричать на Лоутона, от которого наставник "Бёрнли" требует чаще подключаться к атаке. 
  • 14'
    Многовато мелких фолов пока у нас. Майк Дин снова фиксирует нарушение правил в центр поля. Галлахер слегка подтолкнул в спину Макнила.
  • 13'
    Выдра подобрал мяч на левом фланге и попытался на скорости пройти трёх соперников. Закончилось всё потерей, но чех принял смелое решение. 
  • 11'
    Тарковски забросил сферу на левый фланг Вествуду, но полузащитник "Бёрнли" подскользнулся на ровном месте. Снаряд достался Ферлонгу.
  • Опасный момент
    10'
    ОПАСНО! Со стандарта ничего интересного "дрозды" не придумали, а в ответной атаке хозяева создали первый голевой момент. Лоутон подал с правого фланга в штрафную на Родригеса, который головой метров с семи пробил в дальний нижний угол, но в створ немного не попал.
  • 9'
    Теперь уже Родригес фолит у своей штрафной площади. Форвард "Бёрнли" подтолкнул в спину Галлахера. Очередной стандарт у ворот Поупа. 
  • Офсайд
    8'
    Родригес вроде бы оставил мяч в поле после заброса от Вествуда, но боковой арбитр зафиксировал положение "вне игры".
  • 7'
    Вествуд со стандарта подал в штрафную на Родригеса, который в борьбе с защитниками головой ткнул снаряд точно в руки Джонстону.
  • 6'
    Теперь уже "Бёрнли" стандарт зарабатывает. Галлахер срубил на левом фланге Макнила. Можно отсюда хорошо в штрафную подать.
  • 5'
    Матеус Перейра зарядил со стандарта метров с двадцати в ближний угол, но Ник Поуп достаточно легко мяч забрал в свои руки.
  • Фол, нарушение
    4'
    Вествуд недалеко от своей штрафной откровенно зарядил по ногам Галлахеру. Стандарт заработали подопечные Эллардайса.
  • 2'
    Сразу хозяева попытали устроить атаку, но Родригес с левого фланга подал куда-то на пустые трибуны за воротами Джонстона.
  • Первый тайм начался
    1'
    Появляются команды на поле. Первыми с центра мяч разыграли хозяева. Матч стартовал, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на матч Английской Премьер-лиги между "Бёрнли" и "Вест Бромвичем"! Подопечные Сэма Эллардайса плетутся в зоне вылета и должны сражаться в каждой встрече за победу для того, чтобы не вылететь в Чемпионшип по итогам этого сезона. Текстовую трансляцию этого поединка для вас проведёт Гулидов Андрей. 
    • Прогнозы 144
    Бёрнли 79.2% (114)
    X 17.4% (25)
    Вест Бромвич 3.5% (5)
    Все прогнозы
    2.04 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Вест Бромвич
    2.30
    3.32
    3.74
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.20 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.19 3.32 3.74

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
7.50 1.05 6.30 1.09 2.82 1.41 2.14 1.71 1.66 2.36 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.70 1.04 8.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.62 1.49 1.71 2.14 1.33 3.30 1.08 7.60 1.06 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.20 1.67 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
Где смотреть матч Бёрнли 0:0 Вест Бромвич онлайн

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Прогнозы на матч Бёрнли 0:0 Вест Бромвич

Исход игры
Бёрнли
79.2% (114)
Ничья
17.4% (25)
Вест Бромвич
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.57% (47)
Меньше
66.43% (93)
Обе команды забьют
Да
47.14% (66)
Нет
52.86% (74)
Популярный счёт
1:0 Бёрнли
44.4% (64)
2:1 Бёрнли
25% (36)
1:1 Ничья
13.2% (19)
2:0 Бёрнли
3.5% (5)
3:1 Бёрнли
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:2 Вест Бромвич
1.4% (2)
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