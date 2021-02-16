Бёрнли
Позже
Стадион: Терф Мур
Вест Бромвич
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|4
|0.17
|2.
|Барнс Эшли
|3 (1)
|0.13
|3.
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0.08
|4.
|Ми Бен
|2
|0.08
|5.
|Макнил Дуайт
|1
|0.04
|6.
|Родригес Джей
|1
|0.04
|7.
|Вествуд Эшли
|1
|0.04
|8.
|Брэйди Роберт
|1
|0.04
|9.
|Лоутон Мэттью
|1
|0.04
|10.
|Данн Джимми
|1
|0.04
|11.
|Питерс Эрик
|0
|0
|12.
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Матеус
|5 (2)
|0.21
|2.
|Бартли Кайл
|2
|0.08
|3.
|Галлахер Конор
|2
|0.08
|4.
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0.08
|5.
|Робинсон Каллум
|2
|0.08
|6.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0.04
|7.
|Филлипс Мэтт
|1
|0.04
|8.
|Диань Мбайе
|1
|0.04
|9.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.04
|10.
|Диангана Грэди
|1
|0.04
|11.
|Гросицки Камил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вествуд Эшли
|5
|0
|2.
|Барнс Эшли
|4
|0
|3.
|Родригес Джей
|3
|0
|4.
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|5.
|Брэйди Роберт
|3
|0
|6.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|7.
|Лонг Кевин
|2
|0
|8.
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|9.
|Стивенс Дейл
|1
|0
|10.
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|11.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|12.
|Ми Бен
|1
|0
|13.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|14.
|Мумбонго Джоэль
|1
|0
|15.
|Макнил Дуайт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Галлахер Конор
|8
|0
|2.
|Ливермор Джейк
|2
|1
|3.
|Перейра Матеус
|2
|1
|4.
|Бартли Кайл
|3
|0
|5.
|Сойерс Ромен
|3
|0
|6.
|Аджайи Олувасемилого
|3
|0
|7.
|Иванович Бранислав
|2
|0
|8.
|Снодграсс Роберт
|2
|0
|9.
|Ферлонг Дарнелл
|2
|0
|10.
|О'Ши Дара
|2
|0
|11.
|Гиббс Киран
|0
|1
|12.
|Робсон-Кану Хэл
|1
|0
|13.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|14.
|Пелтьер Ли
|1
|0
|15.
|Диань Мбайе
|1
|0
|16.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0
|17.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|29.41% (5)
|0
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|Вест Бромвич
|27.78% (5)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|33.33% (6)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =4 -7Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон
Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =5 -13Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм
Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|49 - 15
|56
|2.
|Лестер
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|42 - 26
|46
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|50 - 31
|46
|4.
|Челси
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|40 - 24
|42
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|37 - 28
|42
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|45 - 32
|40
|7.
|Эвертон
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|35 - 33
|37
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|36 - 24
|36
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 25
|36
|10.
|Арсенал
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|31 - 25
|34
|11.
|Лидс
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|40 - 42
|32
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|25 - 32
|30
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|30 - 39
|29
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 42
|29
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|18 - 30
|27
|16.
|Брайтон
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 40
|25
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|20 - 32
|19
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|19 - 55
|13
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|24
|3
|2
|19
|15 - 40
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 7
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 11
|22
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5.
|Лестер
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 18
|18
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 15
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|15.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Брайтон
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 13
|28
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 8
|27
|3.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|4.
|Эвертон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|24 - 26
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 18
|14
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 16
|12
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 19
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 22
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бёрнли - Вест Бромвич
Исход игры
Бёрнли
76.5% (39)
Ничья
19.6% (10)
Вест Бромвич
3.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.69% (17)
Меньше
65.31% (32)
Обе команды забьют
Да
53.06% (26)
Нет
46.94% (23)
Популярный счёт
1:0 Бёрнли
37.3% (19)
2:1 Бёрнли
23.5% (12)
1:1 Ничья
17.6% (9)
3:1 Бёрнли
5.9% (3)
2:0 Бёрнли
3.9% (2)
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