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Бёрнли
 
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Стадион:
Вест Бромвич

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 4 0.17
2. Барнс Эшли 3 (1) 0.13
3. Гудмундссон Йоханн 2 0.08
4. Ми Бен 2 0.08
5. Макнил Дуайт 1 0.04
6. Родригес Джей 1 0.04
7. Вествуд Эшли 1 0.04
8. Брэйди Роберт 1 0.04
9. Лоутон Мэттью 1 0.04
10. Данн Джимми 1 0.04
11. Питерс Эрик 0 0
12. Тэйлор Чарли 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Матеус 5 (2) 0.21
2. Бартли Кайл 2 0.08
3. Галлахер Конор 2 0.08
4. Аджайи Олувасемилого 2 0.08
5. Робинсон Каллум 2 0.08
6. Ферлонг Дарнелл 1 0.04
7. Филлипс Мэтт 1 0.04
8. Диань Мбайе 1 0.04
9. Ахерн-Грант Карлан 1 0.04
10. Диангана Грэди 1 0.04
11. Гросицки Камил 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 5 0
2. Барнс Эшли 4 0
3. Родригес Джей 3 0
4. Тарковски Джеймс 3 0
5. Брэйди Роберт 3 0
6. Бардсли Филипп 2 0
7. Лонг Кевин 2 0
8. Лоутон Мэттью 2 0
9. Стивенс Дейл 1 0
10. Гудмундссон Йоханн 1 0
11. Тэйлор Чарли 1 0
12. Ми Бен 1 0
13. Браунхилл Джош 1 0
14. Мумбонго Джоэль 1 0
15. Макнил Дуайт 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 8 0
2. Ливермор Джейк 2 1
3. Перейра Матеус 2 1
4. Бартли Кайл 3 0
5. Сойерс Ромен 3 0
6. Аджайи Олувасемилого 3 0
7. Иванович Бранислав 2 0
8. Снодграсс Роберт 2 0
9. Ферлонг Дарнелл 2 0
10. О'Ши Дара 2 0
11. Гиббс Киран 0 1
12. Робсон-Кану Хэл 1 0
13. Филлипс Мэтт 1 0
14. Пелтьер Ли 1 0
15. Диань Мбайе 1 0
16. Ахерн-Грант Карлан 1 0
17. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 29.41% (5) 0 11.76% (2) 29.41% (5) 11.76% (2) 17.65% (3)
 Вест Бромвич 27.78% (5) 16.67% (3) 5.56% (1) 33.33% (6) 5.56% (1) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон
Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм
Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Бёрнли 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига
Вест Бромвич 4:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 4:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:1 Вест Бромвич Кубок Вест Бромвич 2:2 Бёрнли Кубок Вест Бромвич 2:1 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 17 5 2 49 - 15 56
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Челси Заявка 24 12 6 6 40 - 24 42
5. Вест Хэм Заявка 24 12 6 6 37 - 28 42
6. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
7. Эвертон Заявка 23 11 4 8 35 - 33 37
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Арсенал Заявка 24 10 4 10 31 - 25 34
11. Лидс Заявка 23 10 2 11 40 - 42 32
12. Вулверхэмптон Заявка 24 8 6 10 25 - 32 30
13. Саутгемптон Заявка 23 8 5 10 30 - 39 29
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 24 7 6 11 18 - 30 27
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 24 7 4 13 25 - 40 25
18. Фулхэм Заявка 24 3 10 11 20 - 32 19
19. Вест Бромвич Заявка 24 2 7 15 19 - 55 13
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 24 3 2 19 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
4. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
7. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8. Арсенал Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
9. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
10. Саутгемптон Заявка 12 5 1 6 16 - 15 16
11. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Бёрнли Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
2. Манчестер Сити Заявка 12 8 3 1 24 - 8 27
3. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
7. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
9. Лидс Заявка 12 6 0 6 24 - 26 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 1 1 10 6 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Вест Бромвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2021, осталось 2 дня 14 часов 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Бёрнли 76.5% (39)
    X 19.6% (10)
    Вест Бромвич 3.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Вест Бромвич
    2.09
    3.50
    4.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.02 3.50 3.80
    Бонус: 5 000 ₽ 2.09 3.40 4.00

    Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
    8.30 1.04 6.75 1.08 2.94 1.38 2.30 1.62 1.72 2.25 1.34 3.26 1.22 4.10 1.07 7.00 1.05 7.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.48 1.77 2.05 1.38 3.04 1.10 6.65 1.07 8.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.60 1.29 2.31 1.61 1.54 2.48 1.19 4.60 1.14 5.40
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    Прогнозы на матч Бёрнли - Вест Бромвич

    Исход игры
    Бёрнли
    76.5% (39)
    Ничья
    19.6% (10)
    Вест Бромвич
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.69% (17)
    Меньше
    65.31% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    53.06% (26)
    Нет
    46.94% (23)
    Популярный счёт
    1:0 Бёрнли
    37.3% (19)
    2:1 Бёрнли
    23.5% (12)
    1:1 Ничья
    17.6% (9)
    3:1 Бёрнли
    5.9% (3)
    2:0 Бёрнли
    3.9% (2)
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