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Львов
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
21' Желтая карточка
Алваро
27'
12
Костик
Орест
29
Artur
Remenyak
22
Махмутович
Энес
99
Maroine
Mihoubi
24
Якимец
Владимир
96
Рафаэль
да
Сильва
7
Шина
Алвес
10
Алваро
8
Брикнер
Иван
30
Ньярко
Эрнест
19
Ренан
Соарес
25
Волынец
Евгений
23
Кравченко
Никита
13
Гавриш
Виталий
21
Новак
Евгений
15
Черноморец
Александр
99
Задоя
Евгений
9
Антюх
Денис
48
Ореховский
Павел
90
Богданов
Андрей
20
Чурко
Вячеслав
7
Лысенко
Владимир
Львов
Колос Ковалёвка

Ход матча

21'
Алваро
 

Бомбардиры внутри турнира

Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алваро 2 0.14
2. Кравчук Юрий 2 0.14
3. Рафаэль да Сильва 1 0.07
4. Шина Алвес 1 0.07
5. Грисьо Максим 1 0.07
6. Maroine Mihoubi 1 0.07
7. Maks Juraj Celic 1 0.07
8. Ныч Назарий 1 0.07
9. Чирьяк Фране 0 0
10. Ренан Соарес 0 0
11. Кошман Игорь 0 0
Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селезнёв Евгений 5 (5) 0.33
2. Лысенко Владимир 3 (1) 0.2
3. Морозко Евгений 2 0.13
4. Антюх Денис 1 0.07
5. Исаенко Евгений 1 0.07
6. Милько Вадим 1 0.07
7. Гавриш Виталий 1 0.07
8. Смирный Евгений 1 0.07
9. Костишин Денис 1 0.07
10. Данфа Мамаду 1 0.07
11. Ореховский Павел 1 (1) 0.07
12. Богданов Андрей 0 0
13. Кравченко Никита 0 0
14. Ильин Олег 0 0

Карточки

Львов
# Игрок      
1. Грисьо Максим 6 1
2. Maroine Mihoubi 5 1
3. Рафаэль да Сильва 6 0
4. Шина Алвес 2 1
5. Казлаускас Донатас 3 0
6. Клименчук Егор 3 0
7. Богунов Ярослав 2 0
8. Кошман Игорь 2 0
9. Махмутович Энес 2 0
10. Кравчук Юрий 2 0
11. Луис Филипе 1 0
12. Алваро 1 0
13. Чирьяк Фране 1 0
14. Захаркив Юрий 1 0
15. Борзенко Сергей 1 0
16. Borislav Topic II 1 0
17. Якимец Владимир 1 0
18. Ныч Назарий 1 0
19. Oleksandr Romanchuk 1 0
Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Селезнёв Евгений 4 0
2. Петров Кирилл 4 0
3. Ильин Олег 4 0
4. Милько Вадим 3 0
5. Задоя Евгений 3 0
6. Кравченко Никита 3 0
7. Черноморец Александр 3 0
8. Костишин Денис 3 0
9. Антюх Денис 3 0
10. Максименко Максим 1 1
11. Лысенко Владимир 2 0
12. Богданов Андрей 2 0
13. Гавриш Виталий 2 0
14. Новак Евгений 2 0
15. Смирный Евгений 2 0
16. Волынец Евгений 2 0
17. Бондаренко Александр 1 0
18. Зозуля Алексей 1 0
19. Ореховский Павел 1 0
20. Данфа Мамаду 1 0
21. Емец Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Львов 10% (1) 40% (4) 20% (2) 10% (1) 20% (2) 0
 Колос Ковалёвка 11.11% (2) 27.78% (5) 0 16.67% (3) 11.11% (2) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Минай 1:2 Львов Олимпик Донецк 1:1 Львов Львов 1:1 Ингулец Львов 1:3 Мариуполь
Десна 0:1 Львов Александрия 1:0 Львов Львов 1:0 Ворскла Львов 1:3 Днепр-1 Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Нива 0:4 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 1:1 Десна Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1

Последние игры между собой

Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Колос Ковалёвка 4:0 Львов Премьер-лига Львов 3:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 1:0 Львов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 14 10 3 1 28 - 11 33
2. Шахтёр Донецк Заявка 13 7 6 0 30 - 11 27
3. Заря Заявка 14 7 5 2 26 - 11 26
4. Десна Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5. Александрия Заявка 15 6 4 5 23 - 18 22
6. Ворскла Заявка 14 5 6 3 18 - 11 21
7. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 15 4 8 3 18 - 16 20
8. Олимпик Донецк Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
9. Мариуполь Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
10. Львов 0:0 Заявка 14 3 4 7 10 - 27 13
11. Ингулец Заявка 13 1 8 4 13 - 19 11
12. Днепр-1 Заявка 14 3 2 9 18 - 28 11
13. Минай Заявка 14 2 4 8 10 - 28 10
14. Рух Львов Заявка 14 1 7 6 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Александрия Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
3. Десна Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
5. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
6. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
7. Олимпик Донецк Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
8. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 8 2 5 1 10 - 6 11
9. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
10. Рух Львов Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
11. Минай Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
4. Шахтёр Донецк Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
5. Ворскла Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
6. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
7. Львов 0:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
8. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Олимпик Донецк Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
10. Александрия Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
11. Днепр-1 Заявка 6 1 1 4 9 - 16 4
12. Ингулец Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
13. Минай Заявка 7 0 3 4 5 - 16 3
14. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    Alvaro получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Львов 32.6% (46)
X 34.8% (49)
Колос Ковалёвка 32.6% (46)
Все прогнозы
3.94 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Львов
Ничья
Колос Ковалёвка
5.55
3.54
2.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.70 3.40 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.65 3.24 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 3.20 1.75
  4.21 3.54 1.86

Самый высокий коэффициент на матч «Львов» – «Колос Ковалёвка» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Львов» – «Колос Ковалёвка», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.30 1.03 6.70 1.07 3.04 1.33 2.38 1.54 1.78 2.08 1.39 2.85 1.26 3.48 1.09 5.95 1.07 6.70 1.00 11.25
6.80 1.10 5.10 1.16 2.52 1.52 1.87 1.92 1.91 1.89 1.50 2.55 1.22 4.20 1.16 5.10 1.05 9.50 1.04 10.00 1.01 12.50 1.01 13.00 0.00 19.00
3.17 1.36 2.68 1.47 2.31 1.61 1.93 1.89 1.71 2.15 1.51 2.53 1.43 2.82 1.25 3.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.65 1.44 1.78 1.97 1.37 2.94
1.80 2.00 1.20 4.44 1.11 6.50 1.08 6.80
2.47 1.53 2.04 1.77 1.57 2.37 1.37 3.02 1.33 3.37
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.43 1.52 1.60 2.25 1.23 3.90
2.37 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.57
Букмекер Да Нет
5.10 1.14
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Львов 0:0 Колос Ковалёвка онлайн

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Прогнозы на матч Львов 0:0 Колос Ковалёвка

Исход игры
Львов
32.6% (46)
Ничья
34.8% (49)
Колос Ковалёвка
32.6% (46)
Тотал 2.5
Больше
23.91% (33)
Меньше
76.09% (105)
Обе команды забьют
Да
56.52% (78)
Нет
43.48% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (45)
0:1 Колос Ковалёвка
19.1% (27)
1:0 Львов
17% (24)
2:1 Львов
11.3% (16)
1:2 Колос Ковалёвка
9.9% (14)
2:0 Львов
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:2 Колос Ковалёвка
1.4% (2)
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