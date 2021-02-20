Львов
0:2
Конец матча
Стадион: Арена Львов
Колос Ковалёвка
21' Желтая карточкаАлваро
0:1
33' ГолОреховский Павел
45' Желтая карточкаЧурко Вячеслав
64' Желтая карточкаМахмутович Энес
66' Желтая карточкаНыч Назарий
0:2
74' ПенальтиОреховский Павел
78' Желтая карточкаИльин Олег
79' Желтая карточкаГрисьо Максим
88' Желтая карточкаЛысенко Владимир
0:2
90' Не забитый пенальтиРенан Соарес
12
Костик
Орест
10
Алваро
19
Ренан
Соарес
- Основной состав
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Ныч НазарийНападающий
-
-
Главный тренер: Vitaly Shumsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Ход матча
21'
33'
45'
64'
66'
74'
0:2
77'
78'
79'
88'
90'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алваро
|2
|0.14
|2.
|Кравчук Юрий
|2
|0.14
|3.
|Рафаэль да Сильва
|1
|0.07
|4.
|Шина Алвес
|1
|0.07
|5.
|Грисьо Максим
|1
|0.07
|6.
|Maroine Mihoubi
|1
|0.07
|7.
|Maks Juraj Celic
|1
|0.07
|8.
|Ныч Назарий
|1
|0.07
|9.
|Чирьяк Фране
|0
|0
|10.
|Ренан Соарес
|0
|0
|11.
|Кошман Игорь
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селезнёв Евгений
|5 (5)
|0.33
|2.
|Лысенко Владимир
|3 (1)
|0.2
|3.
|Ореховский Павел
|3 (2)
|0.2
|4.
|Морозко Евгений
|2
|0.13
|5.
|Антюх Денис
|1
|0.07
|6.
|Исаенко Евгений
|1
|0.07
|7.
|Милько Вадим
|1
|0.07
|8.
|Гавриш Виталий
|1
|0.07
|9.
|Смирный Евгений
|1
|0.07
|10.
|Костишин Денис
|1
|0.07
|11.
|Данфа Мамаду
|1
|0.07
|12.
|Богданов Андрей
|0
|0
|13.
|Кравченко Никита
|0
|0
|14.
|Ильин Олег
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грисьо Максим
|7
|1
|2.
|Maroine Mihoubi
|5
|1
|3.
|Рафаэль да Сильва
|6
|0
|4.
|Шина Алвес
|2
|1
|5.
|Казлаускас Донатас
|3
|0
|6.
|Клименчук Егор
|3
|0
|7.
|Махмутович Энес
|3
|0
|8.
|Богунов Ярослав
|2
|0
|9.
|Кошман Игорь
|2
|0
|10.
|Ныч Назарий
|2
|0
|11.
|Кравчук Юрий
|2
|0
|12.
|Луис Филипе
|1
|0
|13.
|Алваро
|1
|0
|14.
|Чирьяк Фране
|1
|0
|15.
|Захаркив Юрий
|1
|0
|16.
|Борзенко Сергей
|1
|0
|17.
|Borislav Topic II
|1
|0
|18.
|Якимец Владимир
|1
|0
|19.
|Oleksandr Romanchuk
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ильин Олег
|5
|0
|2.
|Селезнёв Евгений
|4
|0
|3.
|Петров Кирилл
|4
|0
|4.
|Лысенко Владимир
|3
|0
|5.
|Милько Вадим
|3
|0
|6.
|Задоя Евгений
|3
|0
|7.
|Кравченко Никита
|3
|0
|8.
|Черноморец Александр
|3
|0
|9.
|Костишин Денис
|3
|0
|10.
|Антюх Денис
|3
|0
|11.
|Максименко Максим
|1
|1
|12.
|Богданов Андрей
|2
|0
|13.
|Гавриш Виталий
|2
|0
|14.
|Новак Евгений
|2
|0
|15.
|Смирный Евгений
|2
|0
|16.
|Волынец Евгений
|2
|0
|17.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|18.
|Зозуля Алексей
|1
|0
|19.
|Чурко Вячеслав
|1
|0
|20.
|Ореховский Павел
|1
|0
|21.
|Данфа Мамаду
|1
|0
|22.
|Емец Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Львов
|10% (1)
|40% (4)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|0
|Колос Ковалёвка
|10% (2)
|25% (5)
|5% (1)
|15% (3)
|15% (3)
|30% (6)
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +3 =5 -12Минай 1:2 Львов Олимпик Донецк 1:1 Львов Львов 1:1 Ингулец Львов 1:3 Мариуполь
Десна 0:1 Львов Александрия 1:0 Львов Львов 1:0 Ворскла Львов 1:3 Днепр-1 Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +9 =7 -4Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Нива 0:4 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 1:1 Десна Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1
Последние игры между собой
Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 11
|33
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|30 - 11
|27
|3.
|Заря
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 11
|26
|4.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Александрия
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 18
|22
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|7.
|Ворскла
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 11
|21
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|10.
|Львов
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 29
|12
|11.
|Ингулец
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|13 - 19
|11
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 28
|11
|13.
|Минай
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 28
|10
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|3.
|Десна
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 6
|11
|9.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|7.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|8.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|Александрия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|13.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Львов» – «Колос Ковалёвка» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Львов» – «Колос Ковалёвка», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Львов 0:2 Колос Ковалёвка
Исход игры
Львов
32.6% (46)
Ничья
34.8% (49)
Колос Ковалёвка
32.6% (46)
Тотал 2.5
Больше
23.91% (33)
Меньше
76.09% (105)
Обе команды забьют
Да
56.52% (78)
Нет
43.48% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (45)
0:1 Колос Ковалёвка
19.1% (27)
1:0 Львов
17% (24)
2:1 Львов
11.3% (16)
1:2 Колос Ковалёвка
9.9% (14)
2:0 Львов
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:2 Колос Ковалёвка
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!