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Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Эвертон
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
19
Кабак
Озан
14
Хендерсон
Джордан
26
Робертсон
Эндрю
6
Тьяго
Алькантара
5
Вейналдум
Джорджиньо
17
Джонс
Кёртис
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
4
Холгейт
Мэйсон
5
Кин
Майкл
22
Годфри
Бен
16
Дукуре
Абдулай
26
Дэйвис
Том
21
Гомеш
Андре
19
Родригес
Хамес
12
Динь
Люка
7
Ришарлисон
Ливерпуль
4-3-3
Эвертон
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 17 (6) 0.71
2. Мане Садио 7 0.29
3. Фирмино Роберто 6 0.25
4. Жота Диогу 5 0.21
5. Вейналдум Джорджиньо 2 0.08
6. Робертсон Эндрю 1 0.04
7. Александер-Арнольд Трент 1 0.04
8. Матип Жоэль 1 0.04
9. Хендерсон Джордан 1 0.04
10. Ван Дейк Виргил 1 0.04
11. Минамино Такуми 1 0.04
12. Шакири Джердан 0 0
13. Милнер Джеймс 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
15. Джонс Кёртис 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 13 0.57
2. Родригес Хамес 5 0.22
3. Ришарлисон 3 (1) 0.13
4. Сигурдссон Гильфи 3 (1) 0.13
5. Кин Майкл 3 0.13
6. Дукуре Абдулай 2 0.09
7. Мина Йерри 2 0.09
8. Айуоби Алекс 1 0.04
9. Бернард Дуарте 1 0.04
10. Холгейт Мэйсон 1 0.04
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Гомеш Андре 0 0
14. Годфри Бен 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 5 0
2. Тьяго Алькантара 3 0
3. Матип Жоэль 2 0
4. Шакири Джердан 2 0
5. Мане Садио 2 0
6. Джонс Кёртис 2 0
7. Филлипс Натаниэль 2 0
8. Милнер Джеймс 1 0
9. Вейналдум Джорджиньо 1 0
10. Фирмино Роберто 1 0
11. Ван Дейк Виргил 1 0
12. Робертсон Эндрю 1 0
13. Алиссон Бекер 1 0
14. Александер-Арнольд Трент 1 0
15. Кабак Озан 1 0
16. Уильямс Неко 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 6 0
2. Ришарлисон 3 1
3. Аллан Маркес 4 0
4. Холгейт Мэйсон 4 0
5. Годфри Бен 4 0
6. Родригес Хамес 3 0
7. Кин Майкл 3 0
8. Калверт-Льюин Доминик 3 0
9. Гомеш Андре 2 0
10. Бернард Дуарте 2 0
11. Динь Люка 0 1
12. Сигурдссон Гильфи 1 0
13. Тосун Дженк 1 0
14. Ольсен Робин 1 0
15. Пикфорд Джордан 1 0
16. Мина Йерри 1 0
17. Дэйвис Том 1 0
18. Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 11.63% (5) 9.3% (4) 20.93% (9) 18.6% (8) 18.6% (8) 20.93% (9)
 Эвертон 11.76% (4) 20.59% (7) 26.47% (9) 14.71% (5) 11.76% (4) 14.71% (5)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =6 -6
РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон
Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль
Эвертон Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон
Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 11, поражения: 0
Эвертон: победы: 0, ничьи: 11, поражения: 9
Эвертон 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Эвертон Кубок Ливерпуль 5:2 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 17 5 2 49 - 15 56
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Челси Заявка 25 12 7 6 41 - 25 43
5. Вест Хэм Заявка 24 12 6 6 37 - 28 42
6. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
7. Эвертон Заявка 23 11 4 8 35 - 33 37
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Арсенал Заявка 24 10 4 10 31 - 25 34
11. Вулверхэмптон Заявка 25 9 6 10 26 - 32 33
12. Лидс Заявка 24 10 2 12 40 - 43 32
13. Саутгемптон Заявка 24 8 6 10 31 - 40 30
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 25 7 7 11 18 - 30 28
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 24 7 4 13 25 - 40 25
18. Фулхэм Заявка 24 3 10 11 20 - 32 19
19. Вест Бромвич Заявка 25 2 8 15 19 - 55 14
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 24 3 2 19 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
4. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
7. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
9. Арсенал Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
10. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
11. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
12. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
2. Манчестер Сити Заявка 12 8 3 1 24 - 8 27
3. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
9. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 1 1 10 6 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.43 5.00 7.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.41 5.40 9.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 5.30 8.20
  1.38 5.42 8.52

Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.75 1.00 11.25 1.00 4.85 1.14 4.05 1.21 2.46 1.52 1.95 1.85 1.67 2.43 1.32 3.38 1.23 3.98 1.07 7.10 1.06 7.00
18.00 0.00 13.00 1.02 4.90 1.15 4.40 1.21 2.55 1.51 2.15 1.73 2.00 1.87 1.77 2.12 1.65 2.31 1.35 3.35 1.25 4.00 1.10 6.40 1.09 7.00 1.02 11.50 1.01 12.00
5.65 1.17 2.58 1.56 2.29 1.68 2.01 1.89 1.77 2.16 1.62 2.43 1.24 4.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.62 1.49 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00
2.48 1.57 1.62 2.30 1.23 4.30
3.23 1.39 2.56 1.56 1.92 1.99 1.63 2.40 1.44 3.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.16 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45
3.40 1.30 2.06 1.72 1.53 2.40 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.07
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Ливерпуль - Эвертон онлайн

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Прогнозы на матч Ливерпуль - Эвертон

Исход игры
Ливерпуль
90.3% (130)
Ничья
6.3% (9)
Эвертон
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
69.78% (97)
Меньше
30.22% (42)
Обе команды забьют
Да
73.38% (102)
Нет
26.62% (37)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
48.6% (70)
2:0 Ливерпуль
15.3% (22)
3:1 Ливерпуль
9.7% (14)
1:0 Ливерпуль
8.3% (12)
1:1 Ничья
4.2% (6)
3:2 Ливерпуль
3.5% (5)
1:2 Эвертон
2.8% (4)
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