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Ливерпуль
 
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Стадион:
Эвертон

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 17 (6) 0.71
2. Мане Садио 7 0.29
3. Фирмино Роберто 6 0.25
4. Жота Диогу 5 0.21
5. Вейналдум Джорджиньо 2 0.08
6. Робертсон Эндрю 1 0.04
7. Александер-Арнольд Трент 1 0.04
8. Матип Жоэль 1 0.04
9. Хендерсон Джордан 1 0.04
10. Ван Дейк Виргил 1 0.04
11. Минамино Такуми 1 0.04
12. Шакири Джердан 0 0
13. Милнер Джеймс 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
15. Джонс Кёртис 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 13 0.57
2. Родригес Хамес 5 0.22
3. Ришарлисон 3 (1) 0.13
4. Сигурдссон Гильфи 3 (1) 0.13
5. Кин Майкл 3 0.13
6. Дукуре Абдулай 2 0.09
7. Мина Йерри 2 0.09
8. Айуоби Алекс 1 0.04
9. Бернард Дуарте 1 0.04
10. Холгейт Мэйсон 1 0.04
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Гомеш Андре 0 0
14. Годфри Бен 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 5 0
2. Тьяго Алькантара 3 0
3. Матип Жоэль 2 0
4. Шакири Джердан 2 0
5. Мане Садио 2 0
6. Джонс Кёртис 2 0
7. Филлипс Натаниэль 2 0
8. Милнер Джеймс 1 0
9. Вейналдум Джорджиньо 1 0
10. Фирмино Роберто 1 0
11. Ван Дейк Виргил 1 0
12. Робертсон Эндрю 1 0
13. Алиссон Бекер 1 0
14. Александер-Арнольд Трент 1 0
15. Кабак Озан 1 0
16. Уильямс Неко 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 6 0
2. Ришарлисон 3 1
3. Аллан Маркес 4 0
4. Холгейт Мэйсон 4 0
5. Годфри Бен 4 0
6. Родригес Хамес 3 0
7. Кин Майкл 3 0
8. Калверт-Льюин Доминик 3 0
9. Гомеш Андре 2 0
10. Бернард Дуарте 2 0
11. Динь Люка 0 1
12. Сигурдссон Гильфи 1 0
13. Тосун Дженк 1 0
14. Ольсен Робин 1 0
15. Пикфорд Джордан 1 0
16. Мина Йерри 1 0
17. Дэйвис Том 1 0
18. Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 11.63% (5) 9.3% (4) 20.93% (9) 18.6% (8) 18.6% (8) 20.93% (9)
 Эвертон 11.76% (4) 20.59% (7) 26.47% (9) 14.71% (5) 11.76% (4) 14.71% (5)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =6 -6
РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон
Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль
Эвертон Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон
Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 11, поражения: 0
Эвертон: победы: 0, ничьи: 11, поражения: 9
Эвертон 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Эвертон Кубок Ливерпуль 5:2 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 17 5 2 49 - 15 56
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Челси Заявка 24 12 6 6 40 - 24 42
5. Вест Хэм Заявка 24 12 6 6 37 - 28 42
6. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
7. Эвертон Заявка 23 11 4 8 35 - 33 37
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Арсенал Заявка 24 10 4 10 31 - 25 34
11. Лидс Заявка 23 10 2 11 40 - 42 32
12. Вулверхэмптон Заявка 24 8 6 10 25 - 32 30
13. Саутгемптон Заявка 23 8 5 10 30 - 39 29
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 24 7 6 11 18 - 30 27
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 24 7 4 13 25 - 40 25
18. Фулхэм Заявка 24 3 10 11 20 - 32 19
19. Вест Бромвич Заявка 24 2 7 15 19 - 55 13
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 24 3 2 19 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
4. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
7. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8. Арсенал Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
9. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
10. Саутгемптон Заявка 12 5 1 6 16 - 15 16
11. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Бёрнли Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
2. Манчестер Сити Заявка 12 8 3 1 24 - 8 27
3. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
7. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
9. Лидс Заявка 12 6 0 6 24 - 26 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 1 1 10 6 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2021, осталось 2 дня 16 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Ливерпуль 80.4% (41)
    X 15.7% (8)
    Эвертон 3.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Эвертон
    1.52
    4.80
    7.40
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.55 6.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.80 7.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.47 3.85 7.00
      1.49 4.66 7.13

    Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.75 1.00 11.25 1.00 4.35 1.17 3.54 1.26 2.25 1.61 1.79 2.02 1.55 2.80 1.26 3.85 1.19 4.45 1.06 7.50 1.05 8.00
    16.50 0.00 9.80 1.02 4.40 1.19 3.60 1.27 2.35 1.64 2.04 1.74 1.84 1.99 1.52 2.44 1.25 3.80 1.19 4.20 1.06 7.10 1.05 8.20 1.01 13.50
    4.98 1.20 2.37 1.65 2.11 1.80 1.85 2.06 1.66 2.34 1.54 2.63 1.20 4.98
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.32 1.33 2.30 1.62 1.58 2.38 1.20 4.60 1.15 5.80
    2.30 1.60 1.57 2.40 1.19 4.30
    3.07 1.42 2.41 1.62 1.84 2.08 1.58 2.52 1.40 3.19
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.75 1.19 3.32 1.33 1.87 1.93 1.40 2.95 1.27 3.76
    3.40 1.30 1.92 1.82 1.44 2.75 1.30 3.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.77 2.07
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.33
    Где смотреть матч Ливерпуль - Эвертон онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Эвертон

    Исход игры
    Ливерпуль
    80.4% (41)
    Ничья
    15.7% (8)
    Эвертон
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.31% (32)
    Меньше
    34.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    75.51% (37)
    Нет
    24.49% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    45.1% (23)
    1:1 Ничья
    11.8% (6)
    2:0 Ливерпуль
    11.8% (6)
    1:0 Ливерпуль
    7.8% (4)
    3:1 Ливерпуль
    5.9% (3)
    3:2 Ливерпуль
    3.9% (2)
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