Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|17 (6)
|0.71
|2.
|Мане Садио
|7
|0.29
|3.
|Фирмино Роберто
|6
|0.25
|4.
|Жота Диогу
|5
|0.21
|5.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.08
|6.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.04
|7.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.04
|8.
|Матип Жоэль
|1
|0.04
|9.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.04
|10.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.04
|11.
|Минамино Такуми
|1
|0.04
|12.
|Шакири Джердан
|0
|0
|13.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|14.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|15.
|Джонс Кёртис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|13
|0.57
|2.
|Родригес Хамес
|5
|0.22
|3.
|Ришарлисон
|3 (1)
|0.13
|4.
|Сигурдссон Гильфи
|3 (1)
|0.13
|5.
|Кин Майкл
|3
|0.13
|6.
|Дукуре Абдулай
|2
|0.09
|7.
|Мина Йерри
|2
|0.09
|8.
|Айуоби Алекс
|1
|0.04
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0.04
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.04
|11.
|Динь Люка
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|13.
|Гомеш Андре
|0
|0
|14.
|Годфри Бен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|2.
|Тьяго Алькантара
|3
|0
|3.
|Матип Жоэль
|2
|0
|4.
|Шакири Джердан
|2
|0
|5.
|Мане Садио
|2
|0
|6.
|Джонс Кёртис
|2
|0
|7.
|Филлипс Натаниэль
|2
|0
|8.
|Милнер Джеймс
|1
|0
|9.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|10.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|11.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|12.
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|13.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|14.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|15.
|Кабак Озан
|1
|0
|16.
|Уильямс Неко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|6
|0
|2.
|Ришарлисон
|3
|1
|3.
|Аллан Маркес
|4
|0
|4.
|Холгейт Мэйсон
|4
|0
|5.
|Годфри Бен
|4
|0
|6.
|Родригес Хамес
|3
|0
|7.
|Кин Майкл
|3
|0
|8.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|9.
|Гомеш Андре
|2
|0
|10.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|11.
|Динь Люка
|0
|1
|12.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0
|13.
|Тосун Дженк
|1
|0
|14.
|Ольсен Робин
|1
|0
|15.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|16.
|Мина Йерри
|1
|0
|17.
|Дэйвис Том
|1
|0
|18.
|Нкунку Нильс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|11.63% (5)
|9.3% (4)
|20.93% (9)
|18.6% (8)
|18.6% (8)
|20.93% (9)
|Эвертон
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|26.47% (9)
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|14.71% (5)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =6 -6РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон
Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль
Эвертон Последние 20 матчей: +10 =3 -7Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон
Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 11, поражения: 0
Эвертон: победы: 0, ничьи: 11, поражения: 9
Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|49 - 15
|56
|2.
|Лестер
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|42 - 26
|46
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|50 - 31
|46
|4.
|Челси
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|40 - 24
|42
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|37 - 28
|42
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|45 - 32
|40
|7.
|Эвертон
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|35 - 33
|37
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|36 - 24
|36
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 25
|36
|10.
|Арсенал
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|31 - 25
|34
|11.
|Лидс
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|40 - 42
|32
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|25 - 32
|30
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|30 - 39
|29
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 42
|29
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|18 - 30
|27
|16.
|Брайтон
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 40
|25
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|20 - 32
|19
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|19 - 55
|13
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|24
|3
|2
|19
|15 - 40
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 7
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 11
|22
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5.
|Лестер
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 18
|18
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 15
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|15.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Брайтон
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 13
|28
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 8
|27
|3.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|4.
|Эвертон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|24 - 26
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 18
|14
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 16
|12
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 19
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 22
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ливерпуль - Эвертон
Исход игры
Ливерпуль
80.4% (41)
Ничья
15.7% (8)
Эвертон
3.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.31% (32)
Меньше
34.69% (17)
Обе команды забьют
Да
75.51% (37)
Нет
24.49% (12)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
45.1% (23)
1:1 Ничья
11.8% (6)
2:0 Ливерпуль
11.8% (6)
1:0 Ливерпуль
7.8% (4)
3:1 Ливерпуль
5.9% (3)
3:2 Ливерпуль
3.9% (2)
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