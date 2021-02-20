Хартберг
Позже
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Рид
31
Роттер
Томас
23
Кайнц
Тобиас
29
Хорват
Саша
27
Рид
Лукас
24
Тадич
Дарио
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
17
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
-
27 Рид ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Нутц ШтефанНападающий
-
17 Грюлль МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мёшль ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|5 (2)
|0.31
|2.
|Реп Райко
|3
|0.19
|3.
|Роттер Томас
|3
|0.19
|4.
|Люкенедер Феликс
|1
|0.06
|5.
|Раковиц Штефан
|1
|0.06
|6.
|Кайнц Тобиас
|1
|0.06
|7.
|Шаби Сейфедин
|1
|0.06
|8.
|Флеккер Флориан
|1
|0.06
|9.
|Хорват Саша
|0
|0
|10.
|Линхарт Андреас
|0
|0
|11.
|Клем Кристиан
|0
|0
|12.
|Нимага Бакари
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грюлль Марко
|6 (4)
|0.35
|2.
|Байич Анте
|2
|0.12
|3.
|Гшвайдль Бернд
|2
|0.12
|4.
|Висмейер Юлиан
|2 (1)
|0.12
|5.
|Нутц Штефан
|1
|0.06
|6.
|Грубек Валентин
|1
|0.06
|7.
|Пэйнтсил Сет
|1
|0.06
|8.
|Шмидт Патрик
|1
|0.06
|9.
|Райнер Константин
|1
|0.06
|10.
|Цигль Марсель
|0
|0
|11.
|Райфельтсхаммер Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хайль Юрген
|6
|0
|2.
|Клем Кристиан
|4
|0
|3.
|Гольнер Манфред
|4
|0
|4.
|Нимага Бакари
|2
|1
|5.
|Реп Райко
|3
|0
|6.
|Роттер Томас
|3
|0
|7.
|Эртльталер Юлиус
|3
|0
|8.
|Тиджани Самсон
|1
|1
|9.
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|10.
|Свете Рене
|2
|0
|11.
|Шаби Сейфедин
|1
|0
|12.
|Хорват Саша
|1
|0
|13.
|Рид Лукас
|1
|0
|14.
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лергер Михель
|3
|1
|2.
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|3.
|Райнер Константин
|2
|1
|4.
|Райфельтсхаммер Томас
|3
|0
|5.
|Лакнер Маркус
|1
|1
|6.
|Такугнади Балакием
|2
|0
|7.
|Салли Садам
|2
|0
|8.
|Байич Анте
|2
|0
|9.
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|10.
|Нутц Штефан
|1
|0
|11.
|Гшвайдль Бернд
|1
|0
|12.
|Майзль Лука
|1
|0
|13.
|Сатин Мурат
|1
|0
|14.
|Грюлль Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хартберг
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|Рид
|0
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|35.29% (6)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +7 =4 -9Штурм 2:1 Хартберг Аустрия Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:1 Хартберг
Вольфсбергер 0:0 Хартберг Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 3:0 Амштеттен Хартберг 4:2 Блау-Вайс Линц Хартберг 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг
Рид Последние 20 матчей: +6 =5 -9Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Штурм 2:1 Рид Рид 0:0 Адмира Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид
Рид 0:1 Аустрия Вена Рид 3:1 Юниорс Пашинг Рид 2:2 Ваккер Инсбрук Рид 2:0 Амштеттен Сваровски Тироль 1:3 Рид Рид 1:4 Альтах ЛАСК 3:0 Рид Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Рид: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|54 - 18
|40
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 20
|37
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 17
|33
|4.
|Штурм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 15
|31
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|29 - 26
|24
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 29
|24
|7.
|Хартберг
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 28
|18
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|9.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|28 - 33
|17
|10.
|Рид
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 35
|15
|11.
|Альтах
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 36
|12
|12.
|Адмира
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 7
|21
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Штурм
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|28 - 10
|18
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 13
|11
|6.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|7.
|Адмира
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|8.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|9.
|Альтах
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|10.
|Хартберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|11.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 8
|22
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 11
|17
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|15
|4.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|6.
|Штурм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 13
|11
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|9.
|Хартберг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 17
|10
|10.
|Рид
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 22
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 24
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хартберг» – «Рид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хартберг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хартберг» – «Рид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров