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Хартберг
1:1
Конец матча

Стадион:
Рид
0'
0:1
3' Гол
Нутц Штефан
1:1
28' Гол
Тадич Дарио
74' Желтая карточка
Флеккер Флориан
90'+4
1
Свете
Рене
6
Линхарт
Андреас
31
Роттер
Томас
32
Люкенедер
Феликс
5
Гольнер
Манфред
23
Кайнц
Тобиас
42
Нимага
Бакари
29
Хорват
Саша
27
Рид
Лукас
22
Флеккер
Флориан
24
Тадич
Дарио
1
Радлингер
Самуэль
2
Майзль
Лука
28
Райфельтсхаммер
Томас
14
Боатенг
Кеннеди
12
Байич
Анте
4
Цигль
Марсель
10
Висмейер
Юлиан
5
Лергер
Михель
22
Нутц
Штефан
8
Шмидт
Патрик
17
Грюлль
Марко
Хартберг
4-2-3-1
Рид
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 6 (2) 0.35
2. Реп Райко 3 0.18
3. Роттер Томас 3 0.18
4. Люкенедер Феликс 1 0.06
5. Раковиц Штефан 1 0.06
6. Кайнц Тобиас 1 0.06
7. Шаби Сейфедин 1 0.06
8. Флеккер Флориан 1 0.06
9. Хорват Саша 0 0
10. Линхарт Андреас 0 0
11. Клем Кристиан 0 0
12. Гольнер Манфред 0 0
13. Нимага Бакари 0 0
Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грюлль Марко 6 (4) 0.33
2. Нутц Штефан 2 0.11
3. Байич Анте 2 0.11
4. Гшвайдль Бернд 2 0.11
5. Висмейер Юлиан 2 (1) 0.11
6. Грубек Валентин 1 0.06
7. Пэйнтсил Сет 1 0.06
8. Шмидт Патрик 1 0.06
9. Райнер Константин 1 0.06
10. Цигль Марсель 0 0
11. Райфельтсхаммер Томас 0 0

Карточки

Хартберг
# Игрок      
1. Хайль Юрген 6 0
2. Клем Кристиан 4 0
3. Гольнер Манфред 4 0
4. Нимага Бакари 2 1
5. Реп Райко 3 0
6. Роттер Томас 3 0
7. Эртльталер Юлиус 3 0
8. Тиджани Самсон 1 1
9. Кайнц Тобиас 2 0
10. Свете Рене 2 0
11. Шаби Сейфедин 1 0
12. Хорват Саша 1 0
13. Рид Лукас 1 0
14. Люкенедер Феликс 1 0
15. Флеккер Флориан 1 0
Рид
# Игрок      
1. Лергер Михель 3 1
2. Оффенбахер Даниэль 4 0
3. Райнер Константин 2 1
4. Райфельтсхаммер Томас 3 0
5. Лакнер Маркус 1 1
6. Такугнади Балакием 2 0
7. Салли Садам 2 0
8. Байич Анте 2 0
9. Радлингер Самуэль 1 0
10. Нутц Штефан 1 0
11. Гшвайдль Бернд 1 0
12. Майзль Лука 1 0
13. Сатин Мурат 1 0
14. Грюлль Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хартберг 5.88% (1) 17.65% (3) 5.88% (1) 29.41% (5) 11.76% (2) 29.41% (5)
 Рид 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3) 33.33% (6) 5.56% (1) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Штурм 2:1 Хартберг Аустрия Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:1 Хартберг
Вольфсбергер 0:0 Хартберг Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 3:0 Амштеттен Хартберг 4:2 Блау-Вайс Линц Хартберг 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг
Рид Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Штурм 2:1 Рид Рид 0:0 Адмира Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид
Рид 0:1 Аустрия Вена Рид 3:1 Юниорс Пашинг Рид 2:2 Ваккер Инсбрук Рид 2:0 Амштеттен Сваровски Тироль 1:3 Рид Рид 1:4 Альтах ЛАСК 3:0 Рид Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Рид: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Рид 2:0 Хартберг Бундеслига Рид 0:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:0 Рид Эрсте Лига Рид 2:3 Хартберг Эрсте Лига
Хартберг 2:2 Рид Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 17 13 1 3 54 - 18 40
2. Рапид Вена Заявка 17 11 4 2 35 - 20 37
3. ЛАСК Заявка 17 10 3 4 35 - 17 33
4. Штурм Заявка 17 9 4 4 28 - 15 31
5. Сваровски Тироль 0:1 Заявка 17 7 3 7 29 - 27 24
6. Вольфсбергер Заявка 17 7 3 7 26 - 29 24
7. Аустрия Вена Заявка 18 5 6 7 25 - 25 21
8. Санкт-Пёльтен 1:0 Заявка 18 5 5 8 29 - 33 20
9. Хартберг Заявка 17 4 7 6 17 - 29 19
10. Рид Заявка 18 4 4 10 20 - 36 16
11. Адмира Заявка 17 3 3 11 18 - 42 12
12. Альтах Заявка 18 3 3 12 16 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 9 7 0 2 23 - 7 21
2. Рапид Вена Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Штурм Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 8 6 0 2 28 - 10 18
5. Сваровски Тироль 0:1 Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
6. Рид Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
7. Аустрия Вена Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
8. Адмира Заявка 8 3 0 5 10 - 18 9
9. Хартберг Заявка 8 2 3 3 7 - 12 9
10. Вольфсбергер Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
11. Альтах Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
12. Санкт-Пёльтен 1:0 Заявка 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 1 1 26 - 8 22
2. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 16 - 11 17
3. Вольфсбергер Заявка 8 5 0 3 14 - 11 15
4. Санкт-Пёльтен 1:0 Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
5. Сваровски Тироль 0:1 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
6. ЛАСК Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Штурм Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8. Аустрия Вена Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
9. Хартберг Заявка 9 2 4 3 10 - 17 10
10. Рид Заявка 9 1 2 6 8 - 20 5
11. Альтах Заявка 9 1 0 8 9 - 27 3
12. Адмира Заявка 9 0 3 6 8 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Тадич Дарио бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Нутц Штефан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 2.40 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.39 3.72 2.76
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 2.45 3.20
  6.43 1.29 8.18

Самый высокий коэффициент на матч «Хартберг» – «Рид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хартберг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хартберг» – «Рид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.75 1.01 4.30 1.17 3.48 1.27 2.22 1.63 1.77 2.05 1.53 2.67 1.25 3.95 1.18 4.60 1.06 7.80 1.04 8.30 1.00 11.25
15.00 0.00 9.90 1.02 8.50 1.05 6.50 1.09 3.90 1.23 1.95 1.85 2.65 1.44 1.72 2.12 1.66 2.13 1.27 3.55 1.35 3.05 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 13.50
4.76 1.21 2.59 1.53 1.32 3.50 1.18 5.27 1.32 3.53 2.00 1.88 1.68 2.26 1.46 2.81 1.47 2.81 1.21 4.80 1.11 7.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60
2.21 1.67 2.31 1.57 1.50 2.48 1.37 2.95 1.03 10.00 1.02 11.00
3.34 1.34 2.76 1.47 2.17 1.72 1.70 2.20 1.94 1.93 1.59 2.41 1.26 3.98 1.21 4.53 1.10 7.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80 1.29 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Хартберг 1:1 Рид онлайн

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