Сваровски Тироль
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Тиволи Ной
Санкт-Пёльтен
24
Кох
Фабиан
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
43
Челич
Неманя
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
-
44 Соарес БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
-
26 Lukas TurschПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Тетте СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мету ЭмилианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шуц ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
19 Хуги ДорНападающий
-
30 Taylor Booth
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фредериксен Николай
|9 (1)
|0.56
|2.
|Йебоа Келвин
|4 (1)
|0.25
|3.
|Дедич Златко
|4 (1)
|0.25
|4.
|Шнегг Давид
|2
|0.13
|5.
|Ридер Флориан
|2
|0.13
|6.
|Ансельм Тобиас
|2
|0.13
|7.
|Гугганиг Давид
|2
|0.13
|8.
|Кох Фабиан
|1
|0.06
|9.
|Пецос Атанасиос
|1
|0.06
|10.
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.06
|11.
|Смит Ренни
|1
|0.06
|12.
|Челич Неманя
|0
|0
|13.
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шмидт Александер
|10
|0.59
|2.
|Хуги Дор
|7 (1)
|0.41
|3.
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0.12
|4.
|Майстер Николас
|2 (1)
|0.12
|5.
|Любичич Роберт
|1
|0.06
|6.
|Шульц Кофи
|1
|0.06
|7.
|Гальпер Кристоф
|1
|0.06
|8.
|Танзмар Марсель
|1
|0.06
|9.
|Грозурек Лукас
|1
|0.06
|10.
|Лейте Луан
|1
|0.06
|11.
|Тетте Самуэл
|1
|0.06
|12.
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|13.
|Дейвис Джордж
|0
|0
|14.
|Покорны Петер
|0
|0
|15.
|Луксбахер Даниэль
|0
|0
|16.
|Taylor Booth
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|5
|0
|2.
|Пецос Атанасиос
|4
|0
|3.
|Ридер Флориан
|4
|0
|4.
|Челич Неманя
|4
|0
|5.
|Шнегг Давид
|3
|0
|6.
|Рогель Жан
|1
|1
|7.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|8.
|Хагер Штефан
|2
|0
|9.
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|10.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|11.
|Кох Фабиан
|1
|0
|12.
|Соарес Бруно
|1
|0
|13.
|Смит Ренни
|1
|0
|14.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|15.
|Фредериксен Николай
|1
|0
|16.
|Йебоа Келвин
|1
|0
|17.
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Покорны Петер
|6
|0
|2.
|Луксбахер Даниэль
|4
|0
|3.
|Шуц Даниэль
|3
|0
|4.
|Мухамедбегович Ахмет
|3
|0
|5.
|Риглер Кристоф
|2
|0
|6.
|Шульц Кофи
|2
|0
|7.
|Маранда Мануэль
|2
|0
|8.
|Шмидт Александер
|2
|0
|9.
|Любичич Роберт
|2
|0
|10.
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|11.
|Дейвис Джордж
|1
|0
|12.
|Майстер Николас
|1
|0
|13.
|Гальпер Кристоф
|1
|0
|14.
|Taylor Booth
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сваровски Тироль
|24.14% (7)
|24.14% (7)
|20.69% (6)
|0
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|Санкт-Пёльтен
|17.86% (5)
|25% (7)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
Предыдущие игры
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +10 =3 -7Сваровски Тироль 2:4 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Альтах ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль
Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:3 Рид Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +5 =4 -11Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Санкт-Пёльтен 2:1 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер
Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 2:1 Форвертс Штайр Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена
Последние игры между собой
Сваровски Тироль: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|54 - 18
|40
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 20
|37
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 17
|33
|4.
|Штурм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 15
|31
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|29 - 26
|24
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 29
|24
|7.
|Хартберг
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 28
|18
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|9.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|28 - 33
|17
|10.
|Рид
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 35
|15
|11.
|Альтах
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 36
|12
|12.
|Адмира
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 7
|21
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Штурм
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|28 - 10
|18
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 13
|11
|6.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|7.
|Адмира
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|8.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|9.
|Альтах
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|10.
|Хартберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|11.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 8
|22
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 11
|17
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|15
|4.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|6.
|Штурм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 13
|11
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|9.
|Хартберг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 17
|10
|10.
|Рид
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 22
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 24
|3
Победитель
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