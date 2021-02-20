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  3. Австрия
Сваровски Тироль
0:1
Конец матча

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
3' Желтая карточка
Дрешер Даниэль
72' Желтая карточка
Нашбергер Йоханнес
0:1
73' Гол
Шульц Кофи
77' Желтая карточка
Taylor Booth
82' Желтая карточка
Тетте Самуэл
90'+4
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
4
Гугганиг
Давид
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
6
Пецос
Атанасиос
43
Челич
Неманя
16
Ридер
Флориан
20
Ансельм
Тобиас
9
Фредериксен
Николай
1
Риглер
Кристоф
14
Блауэнштайнер
Микаэль
4
Штайнвендер
Михаэль
29
Дрешер
Даниэль
17
Мухамедбегович
Ахмет
21
Шульц
Кофи
10
Луксбахер
Даниэль
26
Lukas
Tursch
39
Любичич
Роберт
9
Шмидт
Александер
99
Тетте
Самуэл
Сваровски Тироль
4-4-2
Санкт-Пёльтен
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фредериксен Николай 9 (1) 0.53
2. Йебоа Келвин 4 (1) 0.24
3. Дедич Златко 4 (1) 0.24
4. Шнегг Давид 2 0.12
5. Ридер Флориан 2 0.12
6. Ансельм Тобиас 2 0.12
7. Гугганиг Давид 2 0.12
8. Кох Фабиан 1 0.06
9. Пецос Атанасиос 1 0.06
10. Бехоунек Рафаэл 1 0.06
11. Смит Ренни 1 0.06
12. Челич Неманя 0 0
13. Нашбергер Йоханнес 0 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмидт Александер 10 0.56
2. Хуги Дор 7 (1) 0.39
3. Шульц Кофи 2 0.11
4. Мухамедбегович Ахмет 2 0.11
5. Майстер Николас 2 (1) 0.11
6. Любичич Роберт 1 0.06
7. Гальпер Кристоф 1 0.06
8. Танзмар Марсель 1 0.06
9. Грозурек Лукас 1 0.06
10. Лейте Луан 1 0.06
11. Тетте Самуэл 1 0.06
12. Блауэнштайнер Микаэль 0 0
13. Дейвис Джордж 0 0
14. Покорны Петер 0 0
15. Луксбахер Даниэль 0 0
16. Taylor Booth 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Гугганиг Давид 5 0
2. Пецос Атанасиос 4 0
3. Ридер Флориан 4 0
4. Челич Неманя 4 0
5. Шнегг Давид 3 0
6. Рогель Жан 1 1
7. Освальд Фердинанд 2 0
8. Хагер Штефан 2 0
9. Бехоунек Рафаэл 2 0
10. Нашбергер Йоханнес 2 0
11. Прантер Беньямин 1 0
12. Кох Фабиан 1 0
13. Соарес Бруно 1 0
14. Смит Ренни 1 0
15. Бучачер Флориан 1 0
16. Фредериксен Николай 1 0
17. Йебоа Келвин 1 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Покорны Петер 6 0
2. Луксбахер Даниэль 4 0
3. Шуц Даниэль 3 0
4. Мухамедбегович Ахмет 3 0
5. Риглер Кристоф 2 0
6. Шульц Кофи 2 0
7. Маранда Мануэль 2 0
8. Шмидт Александер 2 0
9. Любичич Роберт 2 0
10. Штайнвендер Михаэль 2 0
11. Taylor Booth 2 0
12. Дрешер Даниэль 1 0
13. Дейвис Джордж 1 0
14. Тетте Самуэл 1 0
15. Майстер Николас 1 0
16. Гальпер Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сваровски Тироль 24.14% (7) 24.14% (7) 20.69% (6) 0 10.34% (3) 20.69% (6)
 Санкт-Пёльтен 17.86% (5) 25% (7) 21.43% (6) 10.71% (3) 14.29% (4) 10.71% (3)

Предыдущие игры

Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Сваровски Тироль 2:4 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Альтах ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль
Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:3 Рид Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Санкт-Пёльтен 2:1 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер
Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 2:1 Форвертс Штайр Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена

Последние игры между собой

Сваровски Тироль: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль Бундеслига
Сваровски Тироль 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 17 13 1 3 54 - 18 40
2. Рапид Вена Заявка 17 11 4 2 35 - 20 37
3. ЛАСК Заявка 17 10 3 4 35 - 17 33
4. Штурм Заявка 17 9 4 4 28 - 15 31
5. Сваровски Тироль 0:1 Заявка 17 7 3 7 29 - 27 24
6. Вольфсбергер Заявка 17 7 3 7 26 - 29 24
7. Аустрия Вена Заявка 18 5 6 7 25 - 25 21
8. Санкт-Пёльтен 1:0 Заявка 18 5 5 8 29 - 33 20
9. Хартберг Заявка 17 4 7 6 17 - 29 19
10. Рид Заявка 18 4 4 10 20 - 36 16
11. Адмира Заявка 17 3 3 11 18 - 42 12
12. Альтах Заявка 18 3 3 12 16 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 9 7 0 2 23 - 7 21
2. Рапид Вена Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Штурм Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 8 6 0 2 28 - 10 18
5. Сваровски Тироль 0:1 Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
6. Рид Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
7. Аустрия Вена Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
8. Адмира Заявка 8 3 0 5 10 - 18 9
9. Хартберг Заявка 8 2 3 3 7 - 12 9
10. Вольфсбергер Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
11. Альтах Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
12. Санкт-Пёльтен 1:0 Заявка 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 1 1 26 - 8 22
2. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 16 - 11 17
3. Вольфсбергер Заявка 8 5 0 3 14 - 11 15
4. Санкт-Пёльтен 1:0 Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
5. Сваровски Тироль 0:1 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
6. ЛАСК Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Штурм Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8. Аустрия Вена Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
9. Хартберг Заявка 9 2 4 3 10 - 17 10
10. Рид Заявка 9 1 2 6 8 - 20 5
11. Альтах Заявка 9 1 0 8 9 - 27 3
12. Адмира Заявка 9 0 3 6 8 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 27'
    Луксбахер Даниэль уходит с поля. Шуц Даниэль выходит вместо него
  • Желтая карточка
    3'
    Дрешер Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 4.15 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 2.80 4.60

Самый высокий коэффициент на матч «Сваровски Тироль» – «Санкт-Пёльтен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сваровски Тироль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сваровски Тироль» – «Санкт-Пёльтен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.00 1.00 5.40 1.14 4.55 1.20 2.70 1.52 2.08 1.75 1.65 2.18 1.35 2.98 1.24 3.56 1.09 5.75 1.07 6.35 1.00 10.75
4.70 1.17 3.45 1.28 1.95 1.80 1.45 2.62 1.28 3.45 2.10 1.73 1.09 6.50 1.84 1.96 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.12 5.70 1.10 6.40 1.02 10.00 1.01 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.68 1.47 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
1.48 2.55 1.07 7.50 1.03 10.00 1.04 9.00 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.50 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26
2.12 1.67 1.58 2.30 1.35 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.60 1.48
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