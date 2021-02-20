  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
Аустрия Вена
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Альтах
0' 4'
1
Пенц
Патрик
39
Тейгль
Георг
2
Шёссвендтер
Кристоф
46
Хандль
Йоханнес
9
Виммер
Патрик
22
Мартель
Эрик
36
Фитц
Доминик
77
Джукич
Александар
70
Саркария
Манприт
11
Пихлер
Бенедикт
14
Моншайн
Кристоф
1
Кобрас
Мартин
4
Гуэ
Самюэль
6
Суботич
Невен
2
Дабанлы
Беркай
19
Карич
Эмир
23
Казар
Альяж
27
Хаудум
Штефан
30
Фишер
Манфред
9
Мадернер
Даниэль
25
Обаси
Чинеду
33
Csaba
Bukta
Аустрия Вена
4-1-3-2
Альтах
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пихлер Бенедикт 6 0.35
2. Моншайн Кристоф 4 (3) 0.24
3. Тейгль Георг 2 0.12
4. Виммер Патрик 2 0.12
5. Хандль Йоханнес 2 0.12
6. Саркария Манприт 1 0.06
7. Джукич Александар 1 0.06
8. Тургеман Алон 1 0.06
9. Мартель Эрик 1 0.06
10. Зуттнер Маркус 0 0
11. Мадль Михаэль 0 0
12. Поульсен Андреас 0 0
Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фишер Манфред 3 (1) 0.18
2. Штефель Марио 2 0.12
3. Нуссбаумер Даниэль 2 0.12
4. Шрайнер Эммануэль 2 0.12
5. Турнвальд Мануэль 1 0.06
6. Обаси Чинеду 1 0.06
7. Тартаротти Йоханнес 1 0.06
8. Казар Альяж 1 0.06
9. Нетцер Филипп 1 0.06
10. Мадернер Даниэль 1 0.06
11. Майлингер Марко 0 0
12. Гомес Андерсон Сантос 0 0

Карточки

Аустрия Вена
# Игрок      
1. Грюнвальд Александр 2 2
2. Мартель Эрик 3 1
3. Тейгль Георг 4 0
4. Палмер-Браун Эрик 4 0
5. Зуттнер Маркус 2 1
6. Цвиршиц Штефан 2 0
7. Хан Нильс 2 0
8. Фитц Доминик 0 1
9. Шёссвендтер Кристоф 1 0
10. Эбнер Томас 1 0
11. Сакс Максимилиан 1 0
12. Марчинко Кристоф 1 0
13. Хандль Йоханнес 1 0
Альтах
# Игрок      
1. Уисс Алан 5 0
2. Шрайнер Эммануэль 3 1
3. Цвишенбруггер Ян 3 1
4. Эдокполор Носа Ийобоса 3 1
5. Мадернер Даниэль 4 0
6. Фишер Манфред 4 0
7. Нетцер Филипп 3 0
8. Карич Эмир 3 0
9. Хаудум Штефан 1 1
10. Гуэ Самюэль 1 1
11. Обаси Чинеду 2 0
12. Дабанлы Беркай 2 0
13. Турнвальд Мануэль 2 0
14. Бумбергер Давид 2 0
15. Казар Альяж 2 0
16. Оливейра Андерсон 1 0
17. Нуссбаумер Даниэль 1 0
18. Тартаротти Йоханнес 1 0
19. Гомес Андерсон Сантос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аустрия Вена 25% (5) 5% (1) 10% (2) 20% (4) 20% (4) 20% (4)
 Альтах 6.67% (1) 6.67% (1) 40% (6) 0 6.67% (1) 40% (6)

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Аустрия Вена 0:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль
Адмира 0:4 Аустрия Вена Рид 0:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 8:0 Хорн ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:4 Штурм Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира
Альтах Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Альтах 0:0 Рапид Вена Адмира 3:1 Альтах Альтах 2:1 Штурм Сваровски Тироль 3:1 Альтах
Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Галлен 2:0 Альтах Хартберг 1:0 Альтах Рид 1:4 Альтах Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Альтах Фёрст Вена 2:1 Альтах Альтах 0:2 Вольфсбергер Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Альтах: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Альтах 0:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:2 Альтах Бундеслига
Альтах 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 5:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Кубок Альтах 1:2 Аустрия Вена Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 17 13 1 3 54 - 18 40
2. Рапид Вена Заявка 17 11 4 2 35 - 20 37
3. ЛАСК Заявка 17 10 3 4 35 - 17 33
4. Штурм Заявка 17 9 4 4 28 - 15 31
5. Сваровски Тироль Заявка 16 7 3 6 29 - 26 24
6. Вольфсбергер Заявка 17 7 3 7 26 - 29 24
7. Хартберг Заявка 16 4 6 6 16 - 28 18
8. Аустрия Вена Заявка 17 4 6 7 20 - 24 18
9. Санкт-Пёльтен Заявка 17 4 5 8 28 - 33 17
10. Рид Заявка 17 4 3 10 19 - 35 15
11. Альтах Заявка 17 3 3 11 15 - 36 12
12. Адмира Заявка 17 3 3 11 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 9 7 0 2 23 - 7 21
2. Рапид Вена Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Штурм Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 8 6 0 2 28 - 10 18
5. Сваровски Тироль Заявка 8 3 2 3 15 - 13 11
6. Рид Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
7. Адмира Заявка 8 3 0 5 10 - 18 9
8. Вольфсбергер Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Альтах Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
10. Хартберг Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
11. Аустрия Вена Заявка 8 1 4 3 8 - 14 7
12. Санкт-Пёльтен Заявка 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 1 1 26 - 8 22
2. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 16 - 11 17
3. Вольфсбергер Заявка 8 5 0 3 14 - 11 15
4. Сваровски Тироль Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
5. ЛАСК Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
6. Штурм Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
7. Санкт-Пёльтен Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
8. Аустрия Вена Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
9. Хартберг Заявка 9 2 4 3 10 - 17 10
10. Рид Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
11. Альтах Заявка 8 1 0 7 8 - 22 3
12. Адмира Заявка 9 0 3 6 8 - 24 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Альтах
1.85
3.85
4.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.80 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.85 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.75 4.20

Самый высокий коэффициент на матч «Аустрия Вена» – «Альтах» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аустрия Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Альтах» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аустрия Вена» – «Альтах», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.01 9.70 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.09 1.82 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.00
13.50 0.00 9.60 1.04 3.85 1.23 3.05 1.35 2.06 1.76 1.84 1.96 1.62 2.30 1.39 2.85 1.18 4.50 1.14 5.20 1.04 9.10 1.04 9.20 0.00 14.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.35
2.08 1.74 1.47 2.60 1.15 5.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.30
3.00 1.35 1.79 1.95 1.35 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
Букмекер Да Нет
3.10 1.35
Где смотреть матч Аустрия Вена 0:0 Альтах онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 