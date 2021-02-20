Аустрия Вена
5:1
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена
Альтах
0:1
25' ГолОбаси Чинеду
31' Желтая карточкаМадернер Даниэль
45' Желтая карточкаХаудум Штефан
1:1
46' ГолФитц Доминик
2:1
56' ГолФитц Доминик
66' Желтая карточкаДжукич Александар
67' Желтая карточкаКарич Эмир
3:1
68' ГолШёссвендтер Кристоф
4:1
72' ГолСаркария Манприт
5:1
75' ГолСаркария Манприт
89' Вторая желтая карточкаКарич Эмир
39
Тейгль
Георг
22
Мартель
Эрик
36
Фитц
Доминик
19
Карич
Эмир
23
Казар
Альяж
25
Обаси
Чинеду
33
Csaba
Bukta
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мартель ЭрикПолузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Зека АгимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штёгер Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
-
23 Казар АльяжПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Обаси ЧинедуНападающий
-
33 Csaba BuktaНападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
Ход матча
25'
0:1
31'
45'
46'
1:1
56'
2:1
67'
68'
72'
75'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пихлер Бенедикт
|6
|0.33
|2.
|Моншайн Кристоф
|4 (3)
|0.22
|3.
|Саркария Манприт
|3
|0.17
|4.
|Тейгль Георг
|2
|0.11
|5.
|Виммер Патрик
|2
|0.11
|6.
|Фитц Доминик
|2
|0.11
|7.
|Хандль Йоханнес
|2
|0.11
|8.
|Джукич Александар
|1
|0.06
|9.
|Мартель Эрик
|1
|0.06
|10.
|Шёссвендтер Кристоф
|1
|0.06
|11.
|Тургеман Алон
|1
|0.06
|12.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|13.
|Мадль Михаэль
|0
|0
|14.
|Поульсен Андреас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фишер Манфред
|3 (1)
|0.17
|2.
|Штефель Марио
|2
|0.11
|3.
|Обаси Чинеду
|2
|0.11
|4.
|Нуссбаумер Даниэль
|2
|0.11
|5.
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0.11
|6.
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.06
|7.
|Мадернер Даниэль
|1
|0.06
|8.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.06
|9.
|Казар Альяж
|1
|0.06
|10.
|Нетцер Филипп
|1
|0.06
|11.
|Майлингер Марко
|0
|0
|12.
|Гомес Андерсон Сантос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грюнвальд Александр
|2
|2
|2.
|Мартель Эрик
|3
|1
|3.
|Тейгль Георг
|4
|0
|4.
|Палмер-Браун Эрик
|4
|0
|5.
|Зуттнер Маркус
|2
|1
|6.
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|7.
|Хан Нильс
|2
|0
|8.
|Фитц Доминик
|0
|1
|9.
|Шёссвендтер Кристоф
|1
|0
|10.
|Эбнер Томас
|1
|0
|11.
|Сакс Максимилиан
|1
|0
|12.
|Марчинко Кристоф
|1
|0
|13.
|Джукич Александар
|1
|0
|14.
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карич Эмир
|4
|1
|2.
|Уисс Алан
|5
|0
|3.
|Мадернер Даниэль
|5
|0
|4.
|Шрайнер Эммануэль
|3
|1
|5.
|Цвишенбруггер Ян
|3
|1
|6.
|Эдокполор Носа Ийобоса
|3
|1
|7.
|Фишер Манфред
|4
|0
|8.
|Хаудум Штефан
|2
|1
|9.
|Нетцер Филипп
|3
|0
|10.
|Гуэ Самюэль
|1
|1
|11.
|Обаси Чинеду
|2
|0
|12.
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|13.
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|14.
|Бумбергер Давид
|2
|0
|15.
|Казар Альяж
|2
|0
|16.
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|17.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|18.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|19.
|Гомес Андерсон Сантос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аустрия Вена
|20% (5)
|4% (1)
|8% (2)
|24% (6)
|28% (7)
|16% (4)
|Альтах
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|37.5% (6)
|0
|6.25% (1)
|37.5% (6)
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +6 =6 -8Аустрия Вена 0:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль
Адмира 0:4 Аустрия Вена Рид 0:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 8:0 Хорн ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:4 Штурм Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира
Альтах Последние 20 матчей: +5 =2 -13Альтах 0:0 Рапид Вена Адмира 3:1 Альтах Альтах 2:1 Штурм Сваровски Тироль 3:1 Альтах
Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Галлен 2:0 Альтах Хартберг 1:0 Альтах Рид 1:4 Альтах Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Альтах Фёрст Вена 2:1 Альтах Альтах 0:2 Вольфсбергер Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Альтах: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Альтах 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 5:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Кубок Альтах 1:2 Аустрия Вена Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|54 - 18
|40
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 20
|37
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 17
|33
|4.
|Штурм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 15
|31
|5.
|Сваровски Тироль
|0:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 27
|24
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 29
|24
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|25 - 25
|21
|8.
|Санкт-Пёльтен
|1:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 33
|20
|9.
|Хартберг
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|17 - 29
|19
|10.
|Рид
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 36
|16
|11.
|Адмира
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 42
|12
|12.
|Альтах
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 41
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 7
|21
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Штурм
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|28 - 10
|18
|5.
|Сваровски Тироль
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|6.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|8.
|Адмира
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|9.
|Хартберг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 12
|9
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|11.
|Альтах
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|12.
|Санкт-Пёльтен
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 8
|22
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 11
|17
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|15
|4.
|Санкт-Пёльтен
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|5.
|Сваровски Тироль
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|6.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Штурм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|9.
|Хартберг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 17
|10
|10.
|Рид
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 20
|5
|11.
|Альтах
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|9 - 27
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 24
|3
Победитель
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