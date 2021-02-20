ФКСБ
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Националь
Киндия Тырговиште
99
Влад
Даниэл
27
Олару
Дариус
89
Шут
Адриан
26
Оайдэ
Рэзван
25
Айоани
Михай
66
Якоб
Паул
15
Дину
Корнел
22
Раца
Вадим
14
Диас
Томас
19
Попа
Даньел
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
89 Шут АдрианПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
-
25 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Якоб ПаулЗащитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
14 Диас ТомасПолузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
48 Бурама ФомбаЗащитник
-
23 Коцич МиланЗащитник
- Полузащитник
-
29 Костя МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Daniel Celea
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тэнасе Флорин
|15 (5)
|0.63
|2.
|Ман Деннис
|14 (1)
|0.58
|3.
|Моруцан Олимпиу
|4 (1)
|0.17
|4.
|Кристя Юлиан
|4
|0.17
|5.
|Олару Дариус
|3
|0.13
|6.
|Буш Сержиу
|2 (1)
|0.08
|7.
|Коман Флоринел
|1
|0.04
|8.
|Попеску Октавиан
|1
|0.04
|9.
|Вынэ Йонуц
|1
|0.04
|10.
|Истрате Андрей
|1
|0.04
|11.
|Попеску Овидиу
|0
|0
|12.
|Симон Габриэл
|0
|0
|13.
|Радунович Ристо
|0
|0
|14.
|Бузьюк Александру
|0
|0
|15.
|Панцыру Ионуц
|0
|0
|16.
|Оайдэ Рэзван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попа Даньел
|6 (2)
|0.25
|2.
|Флоря Даниэль
|4
|0.17
|3.
|Думитрашку Денис
|2
|0.08
|4.
|Бериша Вальмир
|2 (1)
|0.08
|5.
|Негуц Кристиан
|1
|0.04
|6.
|Раца Вадим
|1
|0.04
|7.
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0.04
|8.
|Дулка Марко
|1
|0.04
|9.
|Костя Михай
|0
|0
|10.
|Якоб Паул
|0
|0
|11.
|Диас Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мирон Джордже
|5
|0
|2.
|Тэнасе Флорин
|4
|0
|3.
|Панцыру Ионуц
|4
|0
|4.
|Шут Адриан
|4
|0
|5.
|Олару Дариус
|2
|1
|6.
|Крецу Валентин
|3
|0
|7.
|Коман Флоринел
|3
|0
|8.
|Попеску Овидиу
|3
|0
|9.
|Попеску Октавиан
|2
|0
|10.
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|11.
|Бузьюк Александру
|2
|0
|12.
|Кристя Юлиан
|2
|0
|13.
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|14.
|Ман Деннис
|2
|0
|15.
|Влад Даниэл
|2
|0
|16.
|Перяну Овидиу
|2
|0
|17.
|Вукушич Анте
|1
|0
|18.
|Буш Сержиу
|1
|0
|19.
|Эначе Габриэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Раца Вадим
|7
|0
|2.
|Попа Даньел
|6
|0
|3.
|Дулка Марко
|6
|0
|4.
|Негуц Кристиан
|6
|0
|5.
|Думитрашку Денис
|4
|1
|6.
|Флоря Даниэль
|5
|0
|7.
|Якоб Паул
|3
|1
|8.
|Дину Корнел
|4
|0
|9.
|Кэпушэ Тибериу
|3
|0
|10.
|Ямеого Блэз
|3
|0
|11.
|Диас Томас
|2
|0
|12.
|Айоани Михай
|2
|0
|13.
|Бериша Вальмир
|1
|0
|14.
|Пициан Андрей
|1
|0
|15.
|Ионицэ Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ФКСБ
|17.39% (8)
|13.04% (6)
|15.22% (7)
|13.04% (6)
|10.87% (5)
|30.43% (14)
|Киндия Тырговиште
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
Предыдущие игры
ФКСБ Последние 20 матчей: +12 =3 -5Германнштадт 1:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 ФКСБ ФКСБ 3:1 Политехника Яссы
Арджеш 0:0 ФКСБ ФКСБ 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ ФКСБ 3:0 Астра ФКСБ 1:1 Сепси Университатя Крайова 0:2 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:3 ФКСБ ФКСБ 4:1 Ботошани Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ ФКСБ 5:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Политехника Яссы 5:2 ФКСБ ФКСБ 0:2 Слован Либерец
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =7 -7Киндия Тырговиште 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж
Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт
Последние игры между собой
ФКСБ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|48 - 21
|48
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|30 - 12
|48
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|28 - 13
|47
|4.
|Сепси
|Заявка
|24
|8
|13
|3
|37 - 24
|37
|5.
|Ботошани
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|35 - 29
|36
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|24
|8
|11
|5
|22 - 20
|35
|7.
|Арджеш
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|24 - 28
|30
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|20 - 21
|29
|9.
|УТА Арад
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|22 - 31
|29
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|29 - 34
|28
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 26
|26
|12.
|Астра
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|31 - 36
|25
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|27 - 32
|22
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|22 - 33
|22
|15.
|Волунтари
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|26 - 37
|21
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|24 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 7
|28
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 7
|20
|4.
|Ботошани
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 10
|19
|5.
|Академика Клинчени
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|10 - 9
|19
|6.
|Сепси
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|8.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|19 - 19
|14
|9.
|Арджеш
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|10.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 11
|13
|11.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|12.
|Германнштадт
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|13.
|Волунтари
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 18
|11
|14.
|Астра
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 16
|10
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 23
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|18 - 5
|28
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|16 - 5
|26
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 13
|22
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|5.
|Сепси
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|18 - 12
|19
|6.
|Ботошани
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 19
|17
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|7 - 4
|16
|8.
|Арджеш
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 14
|16
|9.
|Академика Клинчени
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 11
|16
|10.
|Астра
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 20
|15
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 20
|11
|13.
|Волунтари
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 17
|9
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 28
|8
|16.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 13
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ФКСБ» – «Киндия Тырговиште» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ФКСБ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Киндия Тырговиште» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ФКСБ» – «Киндия Тырговиште», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров