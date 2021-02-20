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ФКСБ
1:0
Конец матча

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
1:0
23' Гол
Олару Дариус
54' Желтая карточка
Пициан Андрей
63' Желтая карточка
Флоря Даниэль
84' Желтая карточка
Якоб Паул
88' Желтая карточка
Костя Михай
90' Желтая карточка
Влад Даниэл
90'+4
99
Влад
Даниэл
23
Попеску
Овидиу
6
Харуц
Денис
16
Неделку
Драгош
33
Радунович
Ристо
26
Оайдэ
Рэзван
89
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
11
Моруцан
Олимпиу
7
Коман
Флоринел
37
Попеску
Октавиан
25
Айоани
Михай
98
Кэпушэ
Тибериу
17
Пициан
Андрей
66
Якоб
Паул
15
Дину
Корнел
20
Негуц
Кристиан
8
Дулка
Марко
22
Раца
Вадим
14
Диас
Томас
19
Попа
Даньел
11
Флоря
Даниэль
ФКСБ
Киндия Тырговиште

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тэнасе Флорин 15 (5) 0.63
2. Ман Деннис 14 (1) 0.58
3. Моруцан Олимпиу 4 (1) 0.17
4. Олару Дариус 4 0.17
5. Кристя Юлиан 4 0.17
6. Буш Сержиу 2 (1) 0.08
7. Коман Флоринел 1 0.04
8. Попеску Октавиан 1 0.04
9. Вынэ Йонуц 1 0.04
10. Истрате Андрей 1 0.04
11. Попеску Овидиу 0 0
12. Симон Габриэл 0 0
13. Радунович Ристо 0 0
14. Бузьюк Александру 0 0
15. Панцыру Ионуц 0 0
16. Оайдэ Рэзван 0 0
Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попа Даньел 6 (2) 0.25
2. Флоря Даниэль 4 0.17
3. Думитрашку Денис 2 0.08
4. Бериша Вальмир 2 (1) 0.08
5. Негуц Кристиан 1 0.04
6. Раца Вадим 1 0.04
7. Кэпушэ Тибериу 1 0.04
8. Дулка Марко 1 0.04
9. Костя Михай 0 0
10. Якоб Паул 0 0
11. Диас Томас 0 0

Карточки

ФКСБ
# Игрок      
1. Мирон Джордже 5 0
2. Тэнасе Флорин 4 0
3. Панцыру Ионуц 4 0
4. Шут Адриан 4 0
5. Олару Дариус 2 1
6. Крецу Валентин 3 0
7. Коман Флоринел 3 0
8. Попеску Овидиу 3 0
9. Влад Даниэл 3 0
10. Попеску Октавиан 2 0
11. Вынэ Йонуц 2 0
12. Бузьюк Александру 2 0
13. Кристя Юлиан 2 0
14. Моруцан Олимпиу 2 0
15. Ман Деннис 2 0
16. Перяну Овидиу 2 0
17. Вукушич Анте 1 0
18. Буш Сержиу 1 0
19. Эначе Габриэль 1 0
Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Раца Вадим 7 0
2. Флоря Даниэль 6 0
3. Попа Даньел 6 0
4. Дулка Марко 6 0
5. Негуц Кристиан 6 0
6. Якоб Паул 4 1
7. Думитрашку Денис 4 1
8. Дину Корнел 4 0
9. Кэпушэ Тибериу 3 0
10. Ямеого Блэз 3 0
11. Пициан Андрей 2 0
12. Диас Томас 2 0
13. Айоани Михай 2 0
14. Костя Михай 1 0
15. Бериша Вальмир 1 0
16. Ионицэ Адриан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ФКСБ 17.02% (8) 14.89% (7) 14.89% (7) 12.77% (6) 10.64% (5) 29.79% (14)
Киндия Тырговиште 16.67% (3) 16.67% (3) 22.22% (4) 16.67% (3) 22.22% (4) 5.56% (1)

Предыдущие игры

ФКСБ Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Германнштадт 1:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 ФКСБ ФКСБ 3:1 Политехника Яссы
Арджеш 0:0 ФКСБ ФКСБ 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ ФКСБ 3:0 Астра ФКСБ 1:1 Сепси Университатя Крайова 0:2 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:3 ФКСБ ФКСБ 4:1 Ботошани Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ ФКСБ 5:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Политехника Яссы 5:2 ФКСБ ФКСБ 0:2 Слован Либерец
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Киндия Тырговиште 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж
Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт

Последние игры между собой

ФКСБ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 24 16 3 5 49 - 21 51
2. ЧФР Клуж Заявка 23 14 6 3 30 - 12 48
3. Университатя Крайова Заявка 24 13 8 3 28 - 13 47
4. Сепси Заявка 24 8 13 3 37 - 24 37
5. Ботошани Заявка 23 10 6 7 35 - 29 36
6. Академика Клинчени Заявка 24 8 11 5 22 - 20 35
7. Арджеш Заявка 24 7 9 8 24 - 28 30
8. УТА Арад Заявка 23 7 8 8 22 - 31 29
9. Киндия Тырговиште Заявка 24 7 8 9 20 - 22 29
10. Газ-Метан Медиаш Заявка 23 8 4 11 29 - 34 28
11. Динамо Бухарест Заявка 23 7 5 11 23 - 26 26
12. Астра Заявка 23 6 7 10 31 - 36 25
13. Вииторул Констанца Заявка 22 4 10 8 27 - 32 22
14. Германнштадт Заявка 24 4 10 10 22 - 33 22
15. Волунтари Заявка 24 5 6 13 26 - 37 21
16. Политехника Яссы Заявка 22 4 4 14 24 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 12 10 1 1 31 - 7 31
2. Университатя Крайова Заявка 12 6 3 3 12 - 8 21
3. ЧФР Клуж Заявка 12 5 5 2 12 - 7 20
4. Ботошани Заявка 12 5 4 3 17 - 10 19
5. Академика Клинчени Заявка 12 5 4 3 10 - 9 19
6. Сепси Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
7. Газ-Метан Медиаш Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
8. Вииторул Констанца Заявка 11 3 5 3 19 - 19 14
9. Арджеш Заявка 12 3 5 4 12 - 14 14
10. Динамо Бухарест Заявка 12 3 4 5 12 - 11 13
11. Киндия Тырговиште Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
12. Германнштадт Заявка 12 3 4 5 12 - 16 13
13. Волунтари Заявка 12 3 2 7 14 - 18 11
14. Астра Заявка 11 2 4 5 13 - 16 10
15. Политехника Яссы Заявка 11 2 2 7 13 - 23 8
16. УТА Арад Заявка 11 1 4 6 7 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 11 9 1 1 18 - 5 28
2. Университатя Крайова Заявка 12 7 5 0 16 - 5 26
3. УТА Арад Заявка 12 6 4 2 15 - 13 22
4. ФКСБ Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
5. Сепси Заявка 12 4 7 1 18 - 12 19
6. Ботошани Заявка 11 5 2 4 18 - 19 17
7. Киндия Тырговиште Заявка 12 4 4 4 7 - 5 16
8. Арджеш Заявка 12 4 4 4 12 - 14 16
9. Академика Клинчени Заявка 12 3 7 2 12 - 11 16
10. Астра Заявка 12 4 3 5 18 - 20 15
11. Динамо Бухарест Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
12. Газ-Метан Медиаш Заявка 12 3 2 7 15 - 20 11
13. Волунтари Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
14. Германнштадт Заявка 12 1 6 5 10 - 17 9
15. Политехника Яссы Заявка 11 2 2 7 11 - 28 8
16. Вииторул Констанца Заявка 11 1 5 5 8 - 13 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.15 6.81 26.49

Самый высокий коэффициент на матч «ФКСБ» – «Киндия Тырговиште» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ФКСБ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Киндия Тырговиште» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ФКСБ» – «Киндия Тырговиште», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
2.81 1.45 1.38 3.11 1.21 4.55 1.45 2.83 1.29 3.66 1.52 2.59 1.34 3.31 1.42 2.99 1.45 2.81 1.28 3.81 1.10 7.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
1.74 2.13 1.45 2.78 1.16 5.16 1.50 2.62 1.20 4.56
Где смотреть матч ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште онлайн

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