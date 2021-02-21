  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
Орхус
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Сённерйюск
0' 27'
73
Грабара
Камил
34
Дикс
Кевин
37
Хауснер
Себастиан
15
Санне
Бубакарр
16
Нильсен
Каспер
10
Ольсен
Патрик
6
Поульсен
Николай
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
1
Лоуренс
Томас
12
Канструп
Пьер
2
Гартенманн
Стефан
26
Бангор
Патрик
5
Хенде
Марк-Даль
21
Симонсен
Йеппе
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
24
Виндерслев
Расмус
10
Anders
Jacobsen
II
25
Райт
Хаджи
Орхус
4-3-3
Сённерйюск
4-5-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 9 (2) 0.53
2. Торстейнссон Йон 5 0.29
3. Линкс Гифт 3 0.18
4. Грёнбек Альберт 3 0.18
5. Нильсен Каспер 2 0.12
6. Блуме Брор 2 0.12
7. Тингагер Фредерик 1 0.06
8. Дикс Кевин 1 0.06
9. Видт Беньямин 1 0.06
10. Ольсен Патрик 0 0
11. Йулсгор Йеспер 0 0
12. Хелениус Никлас 0 0
13. Евтович Милан 0 0
14. Мунксгор Александер 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 7 0.41
2. Якобсен Андерс 6 (2) 0.35
3. Бах Александр 4 0.24
4. Альбек Мадс 2 0.12
5. Симонсен Йеппе 1 0.06
6. Гартенманн Стефан 1 0.06
7. Хенде Марк-Даль 1 (1) 0.06
8. Экани Виктор 1 0.06
9. Anders Jacobsen II 1 0.06
10. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.06

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай 5 1
2. Мунксгор Александер 4 0
3. Ольсен Патрик 3 0
4. Видт Беньямин 3 0
5. Торстейнссон Йон 3 0
6. Йулсгор Йеспер 2 0
7. Нильсен Каспер 2 0
8. Линкс Гифт 2 0
9. Хауснер Себастиан 0 1
10. Мортенсен Патрик 1 0
11. Хелениус Никлас 1 0
12. Блуме Брор 1 0
13. Эскелинен Виллиам 1 0
14. Дикс Кевин 1 0
15. Грабара Камил 1 0
16. Грёнбек Альберт 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Экани Виктор 5 2
2. Райт Хаджи 4 1
3. Бах Александр 4 0
4. Альбек Мадс 3 0
5. Якобсен Андерс 3 0
6. Бангор Патрик 3 0
7. Лоуренс Томас 2 0
8. Симонсен Йеппе 2 0
9. Гартенманн Стефан 2 0
10. Абсалонсен Йохан 1 0
11. Канструп Пьер 1 0
12. Хассан Рилван 1 0
13. Хенде Марк-Даль 1 0
14. Эскесен Юлиус 1 0
15. Фредериксен Эмиль 1 0
16. Кристиансен Петер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 14.81% (4) 11.11% (3) 22.22% (6) 14.81% (4) 11.11% (3) 25.93% (7)
 Сённерйюск 4% (1) 8% (2) 28% (7) 20% (5) 12% (3) 28% (7)

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Оденсе 0:0 Орхус Орхус 3:1 Б-93 Орхус 1:0 Люнгбю Вайле 0:0 Орхус
Копенгаген 6:1 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Митьюлланд 2:0 Орхус Орхус 2:2 Виборг Орхус 3:0 Ольборг Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 3:1 Брондбю Нордшелланн 3:1 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Колдинг 3:3 Орхус Люнгбю 1:2 Орхус Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус
Сённерйюск Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Копенгаген 3:2 Сённерйюск Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск
Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю

Последние игры между собой

Орхус: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Сённерйюск: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сённерйюск 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 4:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 0:1 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Орхус Кубок Орхус 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 1:1 Сённерйюск Кубок Орхус 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Орхус Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 17 11 3 3 29 - 17 36
2. Брондбю Заявка 16 11 1 4 32 - 20 34
3. Орхус 0:0 Заявка 17 8 6 3 27 - 16 30
4. Копенгаген Заявка 16 9 2 5 30 - 25 29
5. Раннерс Заявка 17 8 3 6 26 - 15 27
6. Сённерйюск 0:0 Заявка 17 7 4 6 25 - 22 25
7. Оденсе Заявка 17 5 6 6 20 - 21 21
8. Ольборг Заявка 17 5 6 6 18 - 24 21
9. Вайле Заявка 16 5 5 6 21 - 26 20
10. Нордшелланн Заявка 17 4 6 7 25 - 25 18
11. Люнгбю Заявка 16 1 4 11 13 - 35 7
12. Хорсенс Заявка 17 1 4 12 10 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2. Орхус 0:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
3. Брондбю Заявка 7 5 1 1 17 - 10 16
4. Нордшелланн Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Копенгаген Заявка 8 4 1 3 16 - 13 13
6. Сённерйюск 0:0 Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
7. Оденсе Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
8. Ольборг Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
9. Раннерс Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
10. Вайле Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Хорсенс Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
12. Люнгбю Заявка 8 0 4 4 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 9 6 0 3 15 - 10 18
2. Митьюлланд Заявка 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Раннерс Заявка 8 5 1 2 12 - 3 16
4. Копенгаген Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
5. Сённерйюск 0:0 Заявка 9 3 3 3 14 - 14 12
6. Вайле Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Орхус 0:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Ольборг Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
9. Оденсе Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
10. Нордшелланн Заявка 9 0 5 4 12 - 17 5
11. Люнгбю Заявка 8 1 0 7 9 - 20 3
12. Хорсенс Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Сённерйюск
2.20
3.70
3.89
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.17 3.20 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.70 3.88
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 2.90 3.55
  2.15 3.09 3.89

Самый высокий коэффициент на матч «Орхус» – «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Орхус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Орхус» – «Сённерйюск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.03 7.90 1.05 3.40 1.30 2.56 1.51 1.86 2.04 1.44 2.79 1.29 3.46 1.11 5.85 1.07 6.40 1.00 11.00
6.20 1.10 4.70 1.17 2.35 1.55 1.76 2.00 2.15 1.70 1.44 2.65 1.71 2.14 1.18 4.50 1.14 5.20 1.03 10.00 1.03 10.00 1.02 9.90 1.01 11.00 0.00 18.50
3.08 1.40 2.38 1.62 2.06 1.83 1.72 2.19 1.53 2.60 1.83 2.05 1.63 2.36 1.43 2.93 1.34 3.41 1.12 7.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.94 1.86 1.43 2.83 1.12 6.15 1.09 7.50
1.97 1.77 1.30 3.30 1.15 5.00 1.02 11.00
1.82 2.04 1.51 2.63 1.20 4.67 1.54 2.54 1.38 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.56 1.51 1.65 2.24 1.24 4.05 1.17 5.05
2.45 1.45 1.66 2.14 1.27 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Орхус 0:0 Сённерйюск онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 