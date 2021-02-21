Орхус
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Ceres Park
Сённерйюск
34
Дикс
Кевин
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
25
Райт
Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
-
11 Линкс ГифтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Райт ХаджиНападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|9 (2)
|0.53
|2.
|Торстейнссон Йон
|5
|0.29
|3.
|Линкс Гифт
|3
|0.18
|4.
|Грёнбек Альберт
|3
|0.18
|5.
|Нильсен Каспер
|2
|0.12
|6.
|Блуме Брор
|2
|0.12
|7.
|Тингагер Фредерик
|1
|0.06
|8.
|Дикс Кевин
|1
|0.06
|9.
|Видт Беньямин
|1
|0.06
|10.
|Ольсен Патрик
|0
|0
|11.
|Йулсгор Йеспер
|0
|0
|12.
|Хелениус Никлас
|0
|0
|13.
|Евтович Милан
|0
|0
|14.
|Мунксгор Александер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Райт Хаджи
|7
|0.41
|2.
|Якобсен Андерс
|6 (2)
|0.35
|3.
|Бах Александр
|4
|0.24
|4.
|Альбек Мадс
|2
|0.12
|5.
|Симонсен Йеппе
|1
|0.06
|6.
|Гартенманн Стефан
|1
|0.06
|7.
|Хенде Марк-Даль
|1 (1)
|0.06
|8.
|Экани Виктор
|1
|0.06
|9.
|Anders Jacobsen II
|1
|0.06
|10.
|Абсалонсен Йохан
|1 (1)
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай
|5
|1
|2.
|Мунксгор Александер
|4
|0
|3.
|Ольсен Патрик
|3
|0
|4.
|Видт Беньямин
|3
|0
|5.
|Торстейнссон Йон
|3
|0
|6.
|Йулсгор Йеспер
|2
|0
|7.
|Нильсен Каспер
|2
|0
|8.
|Линкс Гифт
|2
|0
|9.
|Хауснер Себастиан
|0
|1
|10.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|11.
|Хелениус Никлас
|1
|0
|12.
|Блуме Брор
|1
|0
|13.
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|14.
|Дикс Кевин
|1
|0
|15.
|Грабара Камил
|1
|0
|16.
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Экани Виктор
|5
|2
|2.
|Райт Хаджи
|4
|1
|3.
|Бах Александр
|4
|0
|4.
|Альбек Мадс
|3
|0
|5.
|Якобсен Андерс
|3
|0
|6.
|Бангор Патрик
|3
|0
|7.
|Лоуренс Томас
|2
|0
|8.
|Симонсен Йеппе
|2
|0
|9.
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|10.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0
|11.
|Канструп Пьер
|1
|0
|12.
|Хассан Рилван
|1
|0
|13.
|Хенде Марк-Даль
|1
|0
|14.
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|15.
|Фредериксен Эмиль
|1
|0
|16.
|Кристиансен Петер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орхус
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|Сённерйюск
|4% (1)
|8% (2)
|28% (7)
|20% (5)
|12% (3)
|28% (7)
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +10 =5 -5Оденсе 0:0 Орхус Орхус 3:1 Б-93 Орхус 1:0 Люнгбю Вайле 0:0 Орхус
Копенгаген 6:1 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Митьюлланд 2:0 Орхус Орхус 2:2 Виборг Орхус 3:0 Ольборг Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 3:1 Брондбю Нордшелланн 3:1 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Колдинг 3:3 Орхус Люнгбю 1:2 Орхус Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус
Сённерйюск Последние 20 матчей: +10 =4 -6Копенгаген 3:2 Сённерйюск Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск
Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю
Последние игры между собой
Орхус: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Сённерйюск: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сённерйюск 0:1 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Орхус Кубок Орхус 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 1:1 Сённерйюск Кубок Орхус 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Орхус Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|29 - 17
|36
|2.
|Брондбю
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 20
|34
|3.
|Орхус
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|27 - 16
|30
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|30 - 25
|29
|5.
|Раннерс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 15
|27
|6.
|Сённерйюск
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 22
|25
|7.
|Оденсе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 21
|21
|8.
|Ольборг
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 24
|21
|9.
|Вайле
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 26
|20
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 25
|18
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 35
|7
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Орхус
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|3.
|Брондбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 10
|16
|4.
|Нордшелланн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Копенгаген
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 13
|13
|6.
|Сённерйюск
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|7.
|Оденсе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|8.
|Ольборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|9.
|Раннерс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|10.
|Вайле
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 10
|18
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Раннерс
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 3
|16
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|5.
|Сённерйюск
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|6.
|Вайле
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Орхус
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Ольборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|9.
|Оденсе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|12 - 17
|5
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Орхус» – «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Орхус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Орхус» – «Сённерйюск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров