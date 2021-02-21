Хорсенс
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Casa Arena Horsens
Оденсе
11
Нюманн
Петер
15
Буус
Якоб
18
Камили
Лирим
43
Эстрём
Робин
20
Окосун
Айо
14
Томасен
Йенс
25
Опондо
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Нюманн ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Буус ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Камили ЛиримНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Торсен ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Эстрём РобинЗащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Опондо МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поль Янник
|3 (2)
|0.18
|2.
|Финнбогасон Къяртан
|2
|0.12
|3.
|Брок-Мадсен Николай
|1 (1)
|0.06
|4.
|Андреасен Лука
|1 (1)
|0.06
|5.
|Ламб Микаэл
|1
|0.06
|6.
|Ханссон Халлюр
|1
|0.06
|7.
|Якобсен Бьярке
|1
|0.06
|8.
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джейбали Иссам
|4
|0.24
|2.
|Сабби Эммануэль
|3
|0.18
|3.
|Тверсков Йеппе
|3
|0.18
|4.
|Томасен Йенс
|2
|0.12
|5.
|Хюллегор Миккель
|2
|0.12
|6.
|Лунд Оливер
|1
|0.06
|7.
|Клеве Троэльс
|1
|0.06
|8.
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.06
|9.
|Опондо Мозес
|1
|0.06
|10.
|Фенгер Макс
|1
|0.06
|11.
|Окосун Айо
|1
|0.06
|12.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|0
|0
|13.
|Шельвик Йорген
|0
|0
|14.
|Джанус Драчманн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Якобсен Бьярке
|2
|2
|2.
|Ханссон Халлюр
|5
|0
|3.
|Камили Лирим
|5
|0
|4.
|Людвиг Александр
|3
|0
|5.
|Геммер Йонас
|3
|0
|6.
|Браянац Муамер
|3
|0
|7.
|Финнбогасон Къяртан
|1
|1
|8.
|Торсен Йонас
|2
|0
|9.
|Брок-Мадсен Николай
|2
|0
|10.
|Поль Янник
|2
|0
|11.
|Франтсен Руне
|1
|0
|12.
|Ланге Тор
|1
|0
|13.
|Киилерик Мальте
|1
|0
|14.
|Андреасен Лука
|1
|0
|15.
|Буус Якоб
|1
|0
|16.
|Йенсен Магнус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сабби Эммануэль
|4
|1
|2.
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|3.
|Лунд Оливер
|3
|0
|4.
|Лунд Марко
|3
|0
|5.
|Окосун Айо
|3
|0
|6.
|Лаурсен Райан
|2
|0
|7.
|Томасен Йенс
|2
|0
|8.
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|9.
|Джейбали Иссам
|0
|1
|10.
|Джанус Драчманн
|1
|0
|11.
|Андерсен Александр
|1
|0
|12.
|Лидер Март
|1
|0
|13.
|Ларсен Каспер
|1
|0
|14.
|Шельвик Йорген
|1
|0
|15.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|16.
|Клеве Троэльс
|1
|0
|17.
|Опондо Мозес
|1
|0
|18.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хорсенс
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|Оденсе
|30% (6)
|10% (2)
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
|25% (5)
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =6 -10Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс
Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд
Оденсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю
Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Оденсе: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Оденсе 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Хорсенс Кубок Хорсенс 2:2 Оденсе Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|29 - 17
|36
|2.
|Брондбю
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 20
|34
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|30 - 25
|29
|4.
|Орхус
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|27 - 16
|29
|5.
|Раннерс
|0:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 14
|27
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 22
|24
|7.
|Оденсе
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 21
|21
|8.
|Ольборг
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 24
|21
|9.
|Вайле
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 26
|20
|10.
|Нордшелланн
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 24
|18
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 35
|7
|12.
|Хорсенс
|0:0 Заявка
|17
|1
|4
|12
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Орхус
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 8
|18
|3.
|Брондбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 10
|16
|4.
|Нордшелланн
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Копенгаген
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 13
|13
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|7.
|Оденсе
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|8.
|Ольборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|9.
|Раннерс
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 11
|11
|10.
|Вайле
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|Хорсенс
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 10
|18
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Раннерс
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 3
|16
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|6.
|Вайле
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Орхус
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Ольборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|9.
|Оденсе
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|10.
|Нордшелланн
|0:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|11 - 16
|5
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|0:0 Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хорсенс» – «Оденсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорсенс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оденсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорсенс» – «Оденсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров