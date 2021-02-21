Хорсенс
0:0
Конец матча
Стадион: Casa Arena Horsens
Оденсе
60' Желтая карточкаЛаурсен Райан
87' Желтая карточкаХлюнссон Агуст
11
Нюманн
Петер
15
Буус
Якоб
18
Камили
Лирим
43
Эстрём
Робин
20
Окосун
Айо
14
Томасен
Йенс
25
Опондо
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Нюманн ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Буус ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Камили ЛиримНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Торсен ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Эстрём РобинЗащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Опондо МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
60'
67'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поль Янник
|3 (2)
|0.18
|2.
|Финнбогасон Къяртан
|2
|0.12
|3.
|Брок-Мадсен Николай
|1 (1)
|0.06
|4.
|Андреасен Лука
|1 (1)
|0.06
|5.
|Ламб Микаэл
|1
|0.06
|6.
|Ханссон Халлюр
|1
|0.06
|7.
|Якобсен Бьярке
|1
|0.06
|8.
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джейбали Иссам
|4
|0.24
|2.
|Сабби Эммануэль
|3
|0.18
|3.
|Тверсков Йеппе
|3
|0.18
|4.
|Томасен Йенс
|2
|0.12
|5.
|Хюллегор Миккель
|2
|0.12
|6.
|Лунд Оливер
|1
|0.06
|7.
|Клеве Троэльс
|1
|0.06
|8.
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.06
|9.
|Опондо Мозес
|1
|0.06
|10.
|Фенгер Макс
|1
|0.06
|11.
|Окосун Айо
|1
|0.06
|12.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|0
|0
|13.
|Шельвик Йорген
|0
|0
|14.
|Джанус Драчманн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Якобсен Бьярке
|2
|2
|2.
|Ханссон Халлюр
|5
|0
|3.
|Камили Лирим
|5
|0
|4.
|Людвиг Александр
|3
|0
|5.
|Геммер Йонас
|3
|0
|6.
|Браянац Муамер
|3
|0
|7.
|Финнбогасон Къяртан
|1
|1
|8.
|Торсен Йонас
|2
|0
|9.
|Брок-Мадсен Николай
|2
|0
|10.
|Поль Янник
|2
|0
|11.
|Франтсен Руне
|1
|0
|12.
|Ланге Тор
|1
|0
|13.
|Киилерик Мальте
|1
|0
|14.
|Андреасен Лука
|1
|0
|15.
|Хлюнссон Агуст
|1
|0
|16.
|Буус Якоб
|1
|0
|17.
|Йенсен Магнус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сабби Эммануэль
|4
|1
|2.
|Лаурсен Райан
|3
|0
|3.
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|4.
|Лунд Оливер
|3
|0
|5.
|Лунд Марко
|3
|0
|6.
|Окосун Айо
|3
|0
|7.
|Томасен Йенс
|2
|0
|8.
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|9.
|Джейбали Иссам
|0
|1
|10.
|Джанус Драчманн
|1
|0
|11.
|Андерсен Александр
|1
|0
|12.
|Лидер Март
|1
|0
|13.
|Ларсен Каспер
|1
|0
|14.
|Шельвик Йорген
|1
|0
|15.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|16.
|Клеве Троэльс
|1
|0
|17.
|Опондо Мозес
|1
|0
|18.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хорсенс
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|Оденсе
|30% (6)
|10% (2)
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
|25% (5)
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =6 -10Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс
Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд
Оденсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю
Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Оденсе: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Оденсе 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Хорсенс Кубок Хорсенс 2:2 Оденсе Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|29 - 17
|36
|2.
|Брондбю
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 20
|34
|3.
|Орхус
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|27 - 16
|30
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|30 - 25
|29
|5.
|Раннерс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 15
|27
|6.
|Сённерйюск
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 22
|25
|7.
|Оденсе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 21
|21
|8.
|Ольборг
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 24
|21
|9.
|Вайле
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 26
|20
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 25
|18
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 35
|7
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Орхус
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|3.
|Брондбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 10
|16
|4.
|Нордшелланн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Копенгаген
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 13
|13
|6.
|Сённерйюск
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|7.
|Оденсе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|8.
|Ольборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|9.
|Раннерс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|10.
|Вайле
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 10
|18
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Раннерс
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 3
|16
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|5.
|Сённерйюск
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|6.
|Вайле
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Орхус
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Ольборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|9.
|Оденсе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|12 - 17
|5
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хорсенс» – «Оденсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорсенс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оденсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорсенс» – «Оденсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров