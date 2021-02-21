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  2. Матчи
  3. Дания
Хорсенс
0:0
Конец матча

Стадион:
Оденсе
0'
60' Желтая карточка
Лаурсен Райан
87' Желтая карточка
Хлюнссон Агуст
90'+4
1
Делач
Матей
4
Киилерик
Мальте
33
Людвиг
Александр
5
Реесе
Сёрен
11
Нюманн
Петер
8
Якобсен
Бьярке
10
Ханссон
Халлюр
15
Буус
Якоб
9
Андреасен
Лука
18
Камили
Лирим
44
Брок-Мадсен
Николай
27
Кристенсен
Оливер
4
Лаурсен
Райан
6
Тверсков
Йеппе
3
Андерсен
Александр
43
Эстрём
Робин
20
Окосун
Айо
14
Томасен
Йенс
23
Клеве
Троэльс
26
Хюллегор
Миккель
7
Джейбали
Иссам
25
Опондо
Мозес
Хорсенс
3-4-1-2
Оденсе
4-3-3

Ход матча

60'
 
Лаурсен Райан
67'
Браянац Муамер
Камили Лирим
 
67'
Дюр Николас
Буус Якоб
 
69'
 
Лидер Март
Эстрём Робин
69'
 
Сабби Эммануэль
Хюллегор Миккель
78'
 
Трандарсон Арон-Элис
Томасен Йенс
79'
Хлюнссон Агуст
Брок-Мадсен Николай
 
86'
 
Свеннсен Сандер
Джейбали Иссам
87'
Хлюнссон Агуст
 
90'
Тенгстедт Каспер
Ханссон Халлюр
 
90'
Торсен Йонас
Андреасен Лука
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поль Янник 3 (2) 0.18
2. Финнбогасон Къяртан 2 0.12
3. Брок-Мадсен Николай 1 (1) 0.06
4. Андреасен Лука 1 (1) 0.06
5. Ламб Микаэл 1 0.06
6. Ханссон Халлюр 1 0.06
7. Якобсен Бьярке 1 0.06
8. Тенгстедт Каспер 0 0
Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джейбали Иссам 4 0.24
2. Сабби Эммануэль 3 0.18
3. Тверсков Йеппе 3 0.18
4. Томасен Йенс 2 0.12
5. Хюллегор Миккель 2 0.12
6. Лунд Оливер 1 0.06
7. Клеве Троэльс 1 0.06
8. Гудьонсен Свейнн 1 0.06
9. Опондо Мозес 1 0.06
10. Фенгер Макс 1 0.06
11. Окосун Айо 1 0.06
12. Мадс Фрокьяер-Йенсен 0 0
13. Шельвик Йорген 0 0
14. Джанус Драчманн 0 0

Карточки

Хорсенс
# Игрок      
1. Якобсен Бьярке 2 2
2. Ханссон Халлюр 5 0
3. Камили Лирим 5 0
4. Людвиг Александр 3 0
5. Геммер Йонас 3 0
6. Браянац Муамер 3 0
7. Финнбогасон Къяртан 1 1
8. Торсен Йонас 2 0
9. Брок-Мадсен Николай 2 0
10. Поль Янник 2 0
11. Франтсен Руне 1 0
12. Ланге Тор 1 0
13. Киилерик Мальте 1 0
14. Андреасен Лука 1 0
15. Хлюнссон Агуст 1 0
16. Буус Якоб 1 0
17. Йенсен Магнус 1 0
Оденсе
# Игрок      
1. Сабби Эммануэль 4 1
2. Лаурсен Райан 3 0
3. Тверсков Йеппе 3 0
4. Лунд Оливер 3 0
5. Лунд Марко 3 0
6. Окосун Айо 3 0
7. Томасен Йенс 2 0
8. Гудьонсен Свейнн 2 0
9. Джейбали Иссам 0 1
10. Джанус Драчманн 1 0
11. Андерсен Александр 1 0
12. Лидер Март 1 0
13. Ларсен Каспер 1 0
14. Шельвик Йорген 1 0
15. Трандарсон Арон-Элис 1 0
16. Клеве Троэльс 1 0
17. Опондо Мозес 1 0
18. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорсенс 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 20% (2)
 Оденсе 30% (6) 10% (2) 10% (2) 10% (2) 15% (3) 25% (5)

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс
Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд
Оденсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю
Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Оденсе: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Оденсе 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 1:2 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Хорсенс Суперлига Дании
Оденсе 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Хорсенс Кубок Хорсенс 2:2 Оденсе Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 17 11 3 3 29 - 17 36
2. Брондбю Заявка 16 11 1 4 32 - 20 34
3. Орхус 0:0 Заявка 17 8 6 3 27 - 16 30
4. Копенгаген Заявка 16 9 2 5 30 - 25 29
5. Раннерс Заявка 17 8 3 6 26 - 15 27
6. Сённерйюск 0:0 Заявка 17 7 4 6 25 - 22 25
7. Оденсе Заявка 17 5 6 6 20 - 21 21
8. Ольборг Заявка 17 5 6 6 18 - 24 21
9. Вайле Заявка 16 5 5 6 21 - 26 20
10. Нордшелланн Заявка 17 4 6 7 25 - 25 18
11. Люнгбю Заявка 16 1 4 11 13 - 35 7
12. Хорсенс Заявка 17 1 4 12 10 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2. Орхус 0:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
3. Брондбю Заявка 7 5 1 1 17 - 10 16
4. Нордшелланн Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Копенгаген Заявка 8 4 1 3 16 - 13 13
6. Сённерйюск 0:0 Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
7. Оденсе Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
8. Ольборг Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
9. Раннерс Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
10. Вайле Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Хорсенс Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
12. Люнгбю Заявка 8 0 4 4 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 9 6 0 3 15 - 10 18
2. Митьюлланд Заявка 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Раннерс Заявка 8 5 1 2 12 - 3 16
4. Копенгаген Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
5. Сённерйюск 0:0 Заявка 9 3 3 3 14 - 14 12
6. Вайле Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Орхус 0:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Ольборг Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
9. Оденсе Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
10. Нордшелланн Заявка 9 0 5 4 12 - 17 5
11. Люнгбю Заявка 8 1 0 7 9 - 20 3
12. Хорсенс Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.40 1.50 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.66 3.38 2.08
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 1.42 4.40

Самый высокий коэффициент на матч «Хорсенс» – «Оденсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорсенс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оденсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорсенс» – «Оденсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.70 1.04 6.60 1.08 2.90 1.39 2.21 1.67 1.70 2.27 1.33 3.32 1.22 4.10 1.07 7.20 1.04 7.70
1.50 2.48 1.09 6.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.86 1.94 1.03 10.00 1.01 12.60 1.05 8.50 1.03 10.00 1.03 10.00 1.01 13.00 0.00 13.50 0.00 19.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.75 2.08 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.60
1.31 3.25 1.02 11.00 1.14 5.20 1.07 7.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.65 1.13 5.85
2.31 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.70 1.30
Где смотреть матч Хорсенс 0:0 Оденсе онлайн

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