1:0
10' ГолКружляк Доминик
Ход матча
10'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кальмар Жолт
|12 (5)
|0.57
|2.
|Рамирес Эрик
|8 (1)
|0.38
|3.
|Дивкович Марко
|8
|0.38
|4.
|Балич Андрия
|5
|0.24
|5.
|Николаеску Йон
|4
|0.19
|6.
|Дэвис Эрик
|3 (1)
|0.14
|7.
|Фриде Сидней
|3
|0.14
|8.
|Беднар Мартин
|2
|0.1
|9.
|Фабри Андрей
|1
|0.05
|10.
|Кружляк Доминик
|1
|0.05
|11.
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|12.
|Блэкмэн Сезар
|0
|0
|13.
|Мендес Хорхе
|0
|0
|14.
|Шефер Андраш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тайво Абдулрахман
|6
|0.29
|2.
|Жофчак Игор
|4 (2)
|0.19
|3.
|Тандир Исмар
|2 (1)
|0.1
|4.
|Филлипс Рикардо
|2
|0.1
|5.
|Труса Матей
|2
|0.1
|6.
|Солер Ян
|1
|0.05
|7.
|Вашко Филип
|1
|0.05
|8.
|Бегала Матуш
|1
|0.05
|9.
|Попович Димитриос
|0
|0
|10.
|Иванов Сергей II
|0
|0
|11.
|Войтко Матуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Блэкмэн Сезар
|6
|1
|2.
|Мюллер Янник
|4
|1
|3.
|Кружляк Доминик
|5
|0
|4.
|Балич Андрия
|5
|0
|5.
|Кальмар Жолт
|3
|0
|6.
|Дэвис Эрик
|3
|0
|7.
|Едличка Мартин
|2
|0
|8.
|Шефер Андраш
|2
|0
|9.
|Рамирес Эрик
|2
|0
|10.
|Бескоровайный Данил
|2
|0
|11.
|Малы Матуш
|2
|0
|12.
|Фриде Сидней
|1
|0
|13.
|Соммер Никлас
|1
|0
|14.
|Николаеску Йон
|1
|0
|15.
|Мендес Хорхе
|1
|0
|16.
|Нджие Сейни
|1
|0
|17.
|Небыла Себастьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Филлипс Рикардо
|6
|1
|2.
|Солер Ян
|4
|0
|3.
|Бегала Матуш
|4
|0
|4.
|Шполярич Данило
|4
|0
|5.
|Мендес Алехандро
|3
|0
|6.
|Войтко Матуш
|3
|0
|7.
|Попович Димитриос
|1
|1
|8.
|Жофчак Игор
|2
|0
|9.
|Тандир Исмар
|2
|0
|10.
|Колесар Мартин
|2
|0
|11.
|Вашко Филип
|2
|0
|12.
|Тайво Абдулрахман
|2
|0
|13.
|Неофитидис Георгиос
|2
|0
|14.
|Вовкун Артем
|2
|0
|15.
|Маркович Матей
|1
|0
|16.
|Магда Даниэль
|1
|0
|17.
|Сиопис Димитрис
|1
|0
|18.
|Горный Максим
|1
|0
|19.
|Лукко Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ДАК
|11.11% (5)
|8.89% (4)
|13.33% (6)
|31.11% (14)
|17.78% (8)
|17.78% (8)
|Земплин
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|25% (5)
|15% (3)
|15% (3)
Предыдущие игры
ДАК Последние 20 матчей: +11 =5 -4ДАК 1:1 Жилина Тренчин 3:3 ДАК ДАК 2:0 Сеница Ружомберок 1:1 ДАК
Земплин Последние 20 матчей: +4 =7 -9Земплин 0:2 Середь Погронье 1:1 Земплин Земплин 4:3 Ружомберок Тренчин 2:2 Земплин
Земплин 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Земплин Земплин 0:1 Сеница Земплин 0:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:2 Земплин Нитра 1:1 Земплин Земплин 2:4 ДАК Середь 1:1 Земплин Земплин 2:0 Погронье Ружомберок 4:0 Земплин Земплин 1:1 Тренчин Жилина 6:2 Земплин Земплин 1:0 Злате Моравце Сеница 3:0 Земплин Слован Братислава 5:0 Земплин Земплин 0:2 Спартак Трнава
Последние игры между собой
ДАК: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Земплин: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
ДАК 5:0 Земплин Суперлига Земплин 0:2 ДАК Суперлига Земплин 2:1 ДАК Суперлига ДАК 4:1 Земплин Суперлига ДАК 2:0 Земплин Суперлига Земплин 1:2 ДАК Суперлига Земплин 1:2 ДАК Суперлига ДАК 2:1 Земплин Суперлига Земплин 1:0 ДАК Суперлига Земплин 1:1 ДАК Суперлига ДАК 3:1 Земплин Суперлига Земплин 0:3 ДАК Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|46 - 11
|48
|2.
|ДАК
|1:0 Заявка
|21
|13
|5
|3
|46 - 24
|44
|3.
|Жилина
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|45 - 29
|34
|4.
|Спартак Трнава
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|30 - 26
|32
|5.
|Злате Моравце
|0:0 Заявка
|21
|7
|7
|7
|36 - 29
|28
|6.
|Ружомберок
|0:0 Заявка
|21
|5
|9
|7
|27 - 31
|24
|7.
|Нитра
|0:0 Заявка
|21
|6
|5
|10
|21 - 36
|23
|8.
|Тренчин
|0:0 Заявка
|21
|5
|8
|8
|27 - 38
|23
|9.
|Середь
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|22 - 33
|22
|10.
|Погронье
|0:0 Заявка
|21
|3
|11
|7
|26 - 30
|20
|11.
|Земплин
|0:1 Заявка
|21
|4
|7
|10
|20 - 41
|19
|12.
|Сеница
|0:0 Заявка
|21
|4
|6
|11
|19 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|25 - 4
|27
|2.
|ДАК
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 9
|24
|3.
|Жилина
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|26 - 11
|23
|4.
|Злате Моравце
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|24 - 13
|18
|5.
|Ружомберок
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|14 - 6
|18
|6.
|Спартак Трнава
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|7.
|Тренчин
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 17
|13
|8.
|Середь
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|9.
|Погронье
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|18 - 18
|12
|10.
|Земплин
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|11.
|Нитра
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|12.
|Сеница
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 7
|21
|2.
|ДАК
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 15
|20
|3.
|Спартак Трнава
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|4.
|Нитра
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 20
|13
|5.
|Сеница
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 16
|12
|6.
|Жилина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 18
|11
|7.
|Середь
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|8.
|Злате Моравце
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|9.
|Тренчин
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 21
|10
|10.
|Погронье
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|11.
|Земплин
|0:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 25
|8
|12.
|Ружомберок
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 25
|6
Победитель
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