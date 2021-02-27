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ДАК
2:1
Конец матча

Стадион:
Земплин
0'
1:0
10' Гол
Кружляк Доминик
38' Желтая карточка
Неофитидис Георгиос
59' Желтая карточка
Труса Матей
2:0
63' Гол
Андзуана Иоан
90' Желтая карточка
Бескоровайный Данил
2:1
90' Пенальти
Жофчак Игор
90'+3
36
Едличка
Мартин
82
Блэкмэн
Сезар
24
Кружляк
Доминик
18
Мюллер
Янник
3
Бескоровайный
Данил
11
Кристи-Дэвис
Исаак
26
Шефер
Андраш
29
Дивкович
Марко
13
Кальмар
Жолт
9
Рамирес
Эрик
98
Николаеску
Йон
1
Маркович
Матей
21
Магда
Даниэль
23
Солер
Ян
17
Вашко
Филип
26
Войтко
Матуш
11
Попович
Димитриос
8
Шполярич
Данило
14
Адекворойе
Банколе
28
Неофитидис
Георгиос
6
Takuto
Oshima
29
Труса
Матей
ДАК
4-2-3-1
Земплин
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кальмар Жолт 12 (5) 0.57
2. Рамирес Эрик 8 (1) 0.38
3. Дивкович Марко 8 0.38
4. Балич Андрия 5 0.24
5. Николаеску Йон 4 0.19
6. Дэвис Эрик 3 (1) 0.14
7. Фриде Сидней 3 0.14
8. Беднар Мартин 2 0.1
9. Фабри Андрей 1 0.05
10. Кружляк Доминик 1 0.05
11. Андзуана Иоан 1 0.05
12. Кристи-Дэвис Исаак 0 0
13. Блэкмэн Сезар 0 0
14. Мендес Хорхе 0 0
15. Шефер Андраш 0 0
Земплин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тайво Абдулрахман 6 0.29
2. Жофчак Игор 5 (3) 0.24
3. Тандир Исмар 2 (1) 0.1
4. Филлипс Рикардо 2 0.1
5. Труса Матей 2 0.1
6. Солер Ян 1 0.05
7. Вашко Филип 1 0.05
8. Бегала Матуш 1 0.05
9. Попович Димитриос 0 0
10. Иванов Сергей II 0 0
11. Войтко Матуш 0 0

Карточки

ДАК
# Игрок      
1. Блэкмэн Сезар 6 1
2. Мюллер Янник 4 1
3. Кружляк Доминик 5 0
4. Балич Андрия 5 0
5. Кальмар Жолт 3 0
6. Дэвис Эрик 3 0
7. Бескоровайный Данил 3 0
8. Едличка Мартин 2 0
9. Шефер Андраш 2 0
10. Рамирес Эрик 2 0
11. Малы Матуш 2 0
12. Фриде Сидней 1 0
13. Соммер Никлас 1 0
14. Николаеску Йон 1 0
15. Мендес Хорхе 1 0
16. Нджие Сейни 1 0
17. Небыла Себастьян 1 0
Земплин
# Игрок      
1. Филлипс Рикардо 6 1
2. Солер Ян 4 0
3. Бегала Матуш 4 0
4. Шполярич Данило 4 0
5. Мендес Алехандро 3 0
6. Войтко Матуш 3 0
7. Неофитидис Георгиос 3 0
8. Попович Димитриос 1 1
9. Жофчак Игор 2 0
10. Тандир Исмар 2 0
11. Колесар Мартин 2 0
12. Вашко Филип 2 0
13. Тайво Абдулрахман 2 0
14. Вовкун Артем 2 0
15. Маркович Матей 1 0
16. Магда Даниэль 1 0
17. Сиопис Димитрис 1 0
18. Труса Матей 1 0
19. Горный Максим 1 0
20. Лукко Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ДАК 12.77% (6) 8.51% (4) 12.77% (6) 29.79% (14) 19.15% (9) 17.02% (8)
 Земплин 14.29% (3) 14.29% (3) 14.29% (3) 23.81% (5) 14.29% (3) 19.05% (4)

Предыдущие игры

ДАК Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ДАК 1:1 Жилина Тренчин 3:3 ДАК ДАК 2:0 Сеница Ружомберок 1:1 ДАК
ДАК 1:3 Злате Моравце Середь 1:0 ДАК Спартак Трнава 0:2 ДАК Нитра 0:1 ДАК ДАК 0:0 Погронье ДАК 1:1 Слован Братислава Земплин 2:4 ДАК Жилина 4:1 ДАК ДАК 3:1 Тренчин ЛАСК 7:0 ДАК Сеница 2:4 ДАК ДАК 5:3 Яблонец ДАК 3:2 Ружомберок Злате Моравце 1:2 ДАК Хабнарфьордюр 0:2 ДАК ДАК 2:1 Спартак Трнава
Земплин Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Земплин 0:2 Середь Погронье 1:1 Земплин Земплин 4:3 Ружомберок Тренчин 2:2 Земплин
Земплин 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Земплин Земплин 0:1 Сеница Земплин 0:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:2 Земплин Нитра 1:1 Земплин Земплин 2:4 ДАК Середь 1:1 Земплин Земплин 2:0 Погронье Ружомберок 4:0 Земплин Земплин 1:1 Тренчин Жилина 6:2 Земплин Земплин 1:0 Злате Моравце Сеница 3:0 Земплин Слован Братислава 5:0 Земплин Земплин 0:2 Спартак Трнава

Последние игры между собой

ДАК: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Земплин: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
Земплин 2:4 ДАК Суперлига ДАК 5:0 Земплин Суперлига Земплин 5:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Земплин Суперлига
ДАК 5:0 Земплин Суперлига Земплин 0:2 ДАК Суперлига Земплин 2:1 ДАК Суперлига ДАК 4:1 Земплин Суперлига ДАК 2:0 Земплин Суперлига Земплин 1:2 ДАК Суперлига Земплин 1:2 ДАК Суперлига ДАК 2:1 Земплин Суперлига Земплин 1:0 ДАК Суперлига Земплин 1:1 ДАК Суперлига ДАК 3:1 Земплин Суперлига Земплин 0:3 ДАК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 20 15 3 2 46 - 11 48
2. ДАК Заявка 21 13 5 3 47 - 25 44
3. Жилина Заявка 20 10 4 6 45 - 29 34
4. Спартак Трнава Заявка 20 10 2 8 30 - 26 32
5. Злате Моравце Заявка 21 8 6 7 37 - 29 30
6. Тренчин Заявка 21 6 7 8 28 - 38 25
7. Ружомберок Заявка 21 5 8 8 29 - 34 23
8. Середь Заявка 20 5 7 8 22 - 33 22
9. Нитра Заявка 21 6 4 11 21 - 37 22
10. Сеница Заявка 21 5 5 11 22 - 39 20
11. Земплин Заявка 21 4 7 10 21 - 42 19
12. Погронье Заявка 21 3 10 8 26 - 31 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 10 9 0 1 25 - 4 27
2. ДАК Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
3. Жилина Заявка 10 7 2 1 26 - 11 23
4. Злате Моравце Заявка 10 5 3 2 24 - 13 18
5. Ружомберок Заявка 11 4 5 2 16 - 9 17
6. Спартак Трнава Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
7. Тренчин Заявка 10 3 4 3 17 - 17 13
8. Середь Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
9. Земплин Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
10. Погронье Заявка 11 2 5 4 18 - 19 11
11. Нитра Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
12. Сеница Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 10 6 3 1 21 - 7 21
2. ДАК Заявка 10 6 2 2 20 - 15 20
3. Спартак Трнава Заявка 10 6 1 3 21 - 13 19
4. Сеница Заявка 11 4 2 5 11 - 18 14
5. Нитра Заявка 10 4 1 5 11 - 20 13
6. Злате Моравце Заявка 11 3 3 5 13 - 16 12
7. Тренчин Заявка 11 3 3 5 11 - 21 12
8. Жилина Заявка 10 3 2 5 19 - 18 11
9. Середь Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
10. Погронье Заявка 10 1 5 4 8 - 12 8
11. Земплин Заявка 11 1 5 5 10 - 26 8
12. Ружомберок Заявка 10 1 3 6 13 - 25 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Georgios Neofytidis получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Кружляк Доминик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MOL Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 5.50 9.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 7.00 32.00

Самый высокий коэффициент на матч «ДАК» – «Земплин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ДАК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Земплин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ДАК» – «Земплин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.48 1.25 2.21 1.59 1.78 1.97 1.53 2.57 1.25 3.70 1.18 4.30 1.05 7.30
16.00 0.00 11.50 1.02 2.62 1.45 1.70 2.08 1.58 2.30 2.05 1.72 1.11 5.80 1.68 2.04 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.14 5.20 1.11 5.80 1.01 13.50 1.01 12.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.33 1.56 1.56 2.33 1.21 4.10
2.33 1.57 1.44 2.65 1.05 8.50 1.03 10.00 1.05 8.50 1.04 9.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.30 1.88 1.86 1.42 2.73
3.45 1.28 1.93 1.81 1.45 2.65 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.65 1.29
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