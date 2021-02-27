1:0
10' ГолКружляк Доминик
38' Желтая карточкаНеофитидис Георгиос
59' Желтая карточкаТруса Матей
2:0
63' ГолАндзуана Иоан
90' Желтая карточкаБескоровайный Данил
2:1
90' ПенальтиЖофчак Игор
18
Мюллер
Янник
26
Шефер
Андраш
13
Кальмар
Жолт
23
Солер
Ян
17
Вашко
Филип
26
Войтко
Матуш
29
Труса
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Солер ЯнЗащитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
-
26 Войтко МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Труса МатейНападающий
- Запасные игроки
-
30 Драб ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jozef Majoros
Ход матча
10'
59'
63'
2:0
90'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кальмар Жолт
|12 (5)
|0.57
|2.
|Рамирес Эрик
|8 (1)
|0.38
|3.
|Дивкович Марко
|8
|0.38
|4.
|Балич Андрия
|5
|0.24
|5.
|Николаеску Йон
|4
|0.19
|6.
|Дэвис Эрик
|3 (1)
|0.14
|7.
|Фриде Сидней
|3
|0.14
|8.
|Беднар Мартин
|2
|0.1
|9.
|Фабри Андрей
|1
|0.05
|10.
|Кружляк Доминик
|1
|0.05
|11.
|Андзуана Иоан
|1
|0.05
|12.
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|13.
|Блэкмэн Сезар
|0
|0
|14.
|Мендес Хорхе
|0
|0
|15.
|Шефер Андраш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тайво Абдулрахман
|6
|0.29
|2.
|Жофчак Игор
|5 (3)
|0.24
|3.
|Тандир Исмар
|2 (1)
|0.1
|4.
|Филлипс Рикардо
|2
|0.1
|5.
|Труса Матей
|2
|0.1
|6.
|Солер Ян
|1
|0.05
|7.
|Вашко Филип
|1
|0.05
|8.
|Бегала Матуш
|1
|0.05
|9.
|Попович Димитриос
|0
|0
|10.
|Иванов Сергей II
|0
|0
|11.
|Войтко Матуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Блэкмэн Сезар
|6
|1
|2.
|Мюллер Янник
|4
|1
|3.
|Кружляк Доминик
|5
|0
|4.
|Балич Андрия
|5
|0
|5.
|Кальмар Жолт
|3
|0
|6.
|Дэвис Эрик
|3
|0
|7.
|Бескоровайный Данил
|3
|0
|8.
|Едличка Мартин
|2
|0
|9.
|Шефер Андраш
|2
|0
|10.
|Рамирес Эрик
|2
|0
|11.
|Малы Матуш
|2
|0
|12.
|Фриде Сидней
|1
|0
|13.
|Соммер Никлас
|1
|0
|14.
|Николаеску Йон
|1
|0
|15.
|Мендес Хорхе
|1
|0
|16.
|Нджие Сейни
|1
|0
|17.
|Небыла Себастьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Филлипс Рикардо
|6
|1
|2.
|Солер Ян
|4
|0
|3.
|Бегала Матуш
|4
|0
|4.
|Шполярич Данило
|4
|0
|5.
|Мендес Алехандро
|3
|0
|6.
|Войтко Матуш
|3
|0
|7.
|Неофитидис Георгиос
|3
|0
|8.
|Попович Димитриос
|1
|1
|9.
|Жофчак Игор
|2
|0
|10.
|Тандир Исмар
|2
|0
|11.
|Колесар Мартин
|2
|0
|12.
|Вашко Филип
|2
|0
|13.
|Тайво Абдулрахман
|2
|0
|14.
|Вовкун Артем
|2
|0
|15.
|Маркович Матей
|1
|0
|16.
|Магда Даниэль
|1
|0
|17.
|Сиопис Димитрис
|1
|0
|18.
|Труса Матей
|1
|0
|19.
|Горный Максим
|1
|0
|20.
|Лукко Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ДАК
|12.77% (6)
|8.51% (4)
|12.77% (6)
|29.79% (14)
|19.15% (9)
|17.02% (8)
|Земплин
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
ДАК Последние 20 матчей: +11 =5 -4ДАК 1:1 Жилина Тренчин 3:3 ДАК ДАК 2:0 Сеница Ружомберок 1:1 ДАК
Земплин Последние 20 матчей: +4 =7 -9Земплин 0:2 Середь Погронье 1:1 Земплин Земплин 4:3 Ружомберок Тренчин 2:2 Земплин
Земплин 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Земплин Земплин 0:1 Сеница Земплин 0:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:2 Земплин Нитра 1:1 Земплин Земплин 2:4 ДАК Середь 1:1 Земплин Земплин 2:0 Погронье Ружомберок 4:0 Земплин Земплин 1:1 Тренчин Жилина 6:2 Земплин Земплин 1:0 Злате Моравце Сеница 3:0 Земплин Слован Братислава 5:0 Земплин Земплин 0:2 Спартак Трнава
Последние игры между собой
ДАК: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Земплин: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
ДАК 5:0 Земплин Суперлига Земплин 0:2 ДАК Суперлига Земплин 2:1 ДАК Суперлига ДАК 4:1 Земплин Суперлига ДАК 2:0 Земплин Суперлига Земплин 1:2 ДАК Суперлига Земплин 1:2 ДАК Суперлига ДАК 2:1 Земплин Суперлига Земплин 1:0 ДАК Суперлига Земплин 1:1 ДАК Суперлига ДАК 3:1 Земплин Суперлига Земплин 0:3 ДАК Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|46 - 11
|48
|2.
|ДАК
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|47 - 25
|44
|3.
|Жилина
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|45 - 29
|34
|4.
|Спартак Трнава
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|30 - 26
|32
|5.
|Злате Моравце
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|37 - 29
|30
|6.
|Тренчин
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|28 - 38
|25
|7.
|Ружомберок
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|29 - 34
|23
|8.
|Середь
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|22 - 33
|22
|9.
|Нитра
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 37
|22
|10.
|Сеница
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|22 - 39
|20
|11.
|Земплин
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|21 - 42
|19
|12.
|Погронье
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|26 - 31
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|25 - 4
|27
|2.
|ДАК
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 10
|24
|3.
|Жилина
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|26 - 11
|23
|4.
|Злате Моравце
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|24 - 13
|18
|5.
|Ружомберок
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Спартак Трнава
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|7.
|Тренчин
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 17
|13
|8.
|Середь
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|9.
|Земплин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|10.
|Погронье
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Нитра
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|12.
|Сеница
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 7
|21
|2.
|ДАК
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 15
|20
|3.
|Спартак Трнава
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|4.
|Сеница
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 18
|14
|5.
|Нитра
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 20
|13
|6.
|Злате Моравце
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|7.
|Тренчин
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 21
|12
|8.
|Жилина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 18
|11
|9.
|Середь
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|10.
|Погронье
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|11.
|Земплин
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 26
|8
|12.
|Ружомберок
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 25
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ДАК» – «Земплин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ДАК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Земплин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ДАК» – «Земплин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров