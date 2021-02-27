Ружомберок
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Ружомберок
Сеница
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алмаши Ладислав
|6
|0.29
|2.
|Регали Мартин
|6
|0.29
|3.
|Масло Ян
|3 (2)
|0.14
|4.
|Кмет Матуш
|2
|0.1
|5.
|Дунгель Петер
|2
|0.1
|6.
|Такач Далибор
|1
|0.05
|7.
|Костадинов Тихомир
|1
|0.05
|8.
|Герец Штефан
|1
|0.05
|9.
|Кочан Матей
|1
|0.05
|10.
|Жигмунд Марек
|1
|0.05
|11.
|Бренкус Адам
|1
|0.05
|12.
|Мадленяк Матей
|1
|0.05
|13.
|Мойжиш Александр
|0
|0
|14.
|Мацик Матуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Малец Томаш
|6
|0.29
|2.
|Пирошка Юрай
|4 (2)
|0.19
|3.
|Коштал Мартин
|2
|0.1
|4.
|Фотр Оскар
|2
|0.1
|5.
|Аддо Эдмонд
|2
|0.1
|6.
|Йенне Тентон
|1
|0.05
|7.
|Асанович Антонио
|0
|0
|8.
|Энеджи Питер
|0
|0
|9.
|Тотка Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кмет Матуш
|5
|0
|2.
|Масло Ян
|4
|0
|3.
|Кочан Матей
|4
|0
|4.
|Койнок Лукаш
|4
|0
|5.
|Бодя Мартин
|2
|1
|6.
|Чурма Матей
|3
|0
|7.
|Костадинов Тихомир
|3
|0
|8.
|Такач Далибор
|3
|0
|9.
|Жигмунд Марек
|3
|0
|10.
|Мойжиш Александр
|3
|0
|11.
|Мрва Марио
|3
|0
|12.
|Герец Штефан
|2
|0
|13.
|Регали Мартин
|2
|0
|14.
|Алмаши Ладислав
|2
|0
|15.
|Мацик Матуш
|1
|0
|16.
|Дунгель Петер
|1
|0
|17.
|Бренкус Адам
|1
|0
|18.
|Мадленяк Матей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аддо Эдмонд
|6
|0
|2.
|Галлович Давид
|6
|0
|3.
|Копечный Милош
|5
|0
|4.
|Шимчак Милан
|3
|1
|5.
|Немец Якуб
|3
|1
|6.
|Пирошка Юрай
|4
|0
|7.
|Гаррийо Хосе
|3
|0
|8.
|Тотка Марко
|3
|0
|9.
|Асанович Антонио
|2
|0
|10.
|Йенне Тентон
|2
|0
|11.
|Фотр Оскар
|0
|1
|12.
|Фриштак Томаш
|1
|0
|13.
|Малец Томаш
|1
|0
|14.
|Коштал Мартин
|1
|0
|15.
|Дидиба Жосс
|1
|0
|16.
|Энеджи Питер
|1
|0
|17.
|Барбора Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ружомберок
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|Сеница
|17.65% (3)
|0
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +5 =7 -8Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок Ружомберок 1:1 ДАК
Погронье 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Нитра Середь 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Тренчин 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок
Сеница Последние 20 матчей: +4 =5 -11Сеница 2:3 Тренчин Спартак Трнава 1:0 Сеница ДАК 2:0 Сеница Сеница 1:1 Злате Моравце
Нитра 1:1 Сеница Сеница 0:3 Слован Братислава Земплин 0:1 Сеница Сеница 2:2 Середь Жилина 3:1 Сеница Погронье 1:2 Сеница Сеница 1:2 Ружомберок Тренчин 0:1 Сеница Слован Братислава 2:0 Сеница Сеница 0:2 Спартак Трнава Сеница 2:4 ДАК Злате Моравце 2:2 Сеница Сеница 0:0 Нитра Сеница 3:0 Земплин Середь 4:0 Сеница Сеница 0:4 Жилина
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Сеница: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Сеница Суперлига Сеница 0:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Сеница Суперлига Сеница 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Сеница 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Сеница 4:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Сеница Суперлига Сеница 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Сеница Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|46 - 11
|48
|2.
|ДАК
|1:0 Заявка
|21
|13
|5
|3
|46 - 24
|44
|3.
|Жилина
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|45 - 29
|34
|4.
|Спартак Трнава
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|30 - 26
|32
|5.
|Злате Моравце
|0:0 Заявка
|21
|7
|7
|7
|36 - 29
|28
|6.
|Ружомберок
|0:0 Заявка
|21
|5
|9
|7
|27 - 31
|24
|7.
|Нитра
|0:0 Заявка
|21
|6
|5
|10
|21 - 36
|23
|8.
|Тренчин
|0:0 Заявка
|21
|5
|8
|8
|27 - 38
|23
|9.
|Середь
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|22 - 33
|22
|10.
|Погронье
|0:0 Заявка
|21
|3
|11
|7
|26 - 30
|20
|11.
|Земплин
|0:1 Заявка
|21
|4
|7
|10
|20 - 41
|19
|12.
|Сеница
|0:0 Заявка
|21
|4
|6
|11
|19 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|25 - 4
|27
|2.
|ДАК
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 9
|24
|3.
|Жилина
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|26 - 11
|23
|4.
|Злате Моравце
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|24 - 13
|18
|5.
|Ружомберок
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|14 - 6
|18
|6.
|Спартак Трнава
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|7.
|Тренчин
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 17
|13
|8.
|Середь
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|9.
|Погронье
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|18 - 18
|12
|10.
|Земплин
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|11.
|Нитра
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|12.
|Сеница
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 7
|21
|2.
|ДАК
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 15
|20
|3.
|Спартак Трнава
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|4.
|Нитра
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 20
|13
|5.
|Сеница
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 16
|12
|6.
|Жилина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 18
|11
|7.
|Середь
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|8.
|Злате Моравце
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|9.
|Тренчин
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 21
|10
|10.
|Погронье
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|11.
|Земплин
|0:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 25
|8
|12.
|Ружомберок
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 25
|6
Победитель
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