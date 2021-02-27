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Ружомберок
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Сеница
0' 17'

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алмаши Ладислав 6 0.29
2. Регали Мартин 6 0.29
3. Масло Ян 3 (2) 0.14
4. Кмет Матуш 2 0.1
5. Дунгель Петер 2 0.1
6. Такач Далибор 1 0.05
7. Костадинов Тихомир 1 0.05
8. Герец Штефан 1 0.05
9. Кочан Матей 1 0.05
10. Жигмунд Марек 1 0.05
11. Бренкус Адам 1 0.05
12. Мадленяк Матей 1 0.05
13. Мойжиш Александр 0 0
14. Мацик Матуш 0 0
Сеница
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Малец Томаш 6 0.29
2. Пирошка Юрай 4 (2) 0.19
3. Коштал Мартин 2 0.1
4. Фотр Оскар 2 0.1
5. Аддо Эдмонд 2 0.1
6. Йенне Тентон 1 0.05
7. Асанович Антонио 0 0
8. Энеджи Питер 0 0
9. Тотка Марко 0 0

Карточки

Ружомберок
# Игрок      
1. Кмет Матуш 5 0
2. Масло Ян 4 0
3. Кочан Матей 4 0
4. Койнок Лукаш 4 0
5. Бодя Мартин 2 1
6. Чурма Матей 3 0
7. Костадинов Тихомир 3 0
8. Такач Далибор 3 0
9. Жигмунд Марек 3 0
10. Мойжиш Александр 3 0
11. Мрва Марио 3 0
12. Герец Штефан 2 0
13. Регали Мартин 2 0
14. Алмаши Ладислав 2 0
15. Мацик Матуш 1 0
16. Дунгель Петер 1 0
17. Бренкус Адам 1 0
18. Мадленяк Матей 1 0
Сеница
# Игрок      
1. Аддо Эдмонд 6 0
2. Галлович Давид 6 0
3. Копечный Милош 5 0
4. Шимчак Милан 3 1
5. Немец Якуб 3 1
6. Пирошка Юрай 4 0
7. Гаррийо Хосе 3 0
8. Тотка Марко 3 0
9. Асанович Антонио 2 0
10. Йенне Тентон 2 0
11. Фотр Оскар 0 1
12. Фриштак Томаш 1 0
13. Малец Томаш 1 0
14. Коштал Мартин 1 0
15. Дидиба Жосс 1 0
16. Энеджи Питер 1 0
17. Барбора Владимир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ружомберок 11.54% (3) 7.69% (2) 23.08% (6) 19.23% (5) 11.54% (3) 26.92% (7)
 Сеница 17.65% (3) 0 29.41% (5) 11.76% (2) 29.41% (5) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок Ружомберок 1:1 ДАК
Погронье 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Нитра Середь 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Тренчин 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок
Сеница Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Сеница 2:3 Тренчин Спартак Трнава 1:0 Сеница ДАК 2:0 Сеница Сеница 1:1 Злате Моравце
Нитра 1:1 Сеница Сеница 0:3 Слован Братислава Земплин 0:1 Сеница Сеница 2:2 Середь Жилина 3:1 Сеница Погронье 1:2 Сеница Сеница 1:2 Ружомберок Тренчин 0:1 Сеница Слован Братислава 2:0 Сеница Сеница 0:2 Спартак Трнава Сеница 2:4 ДАК Злате Моравце 2:2 Сеница Сеница 0:0 Нитра Сеница 3:0 Земплин Середь 4:0 Сеница Сеница 0:4 Жилина

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Сеница: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Сеница 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Кубок Сеница 2:2 Ружомберок Суперлига
Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Сеница Суперлига Сеница 0:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Сеница Суперлига Сеница 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Сеница 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Сеница 4:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Сеница Суперлига Сеница 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Сеница Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 20 15 3 2 46 - 11 48
2. ДАК 1:0 Заявка 21 13 5 3 46 - 24 44
3. Жилина Заявка 20 10 4 6 45 - 29 34
4. Спартак Трнава Заявка 20 10 2 8 30 - 26 32
5. Злате Моравце 0:0 Заявка 21 7 7 7 36 - 29 28
6. Ружомберок 0:0 Заявка 21 5 9 7 27 - 31 24
7. Нитра 0:0 Заявка 21 6 5 10 21 - 36 23
8. Тренчин 0:0 Заявка 21 5 8 8 27 - 38 23
9. Середь Заявка 20 5 7 8 22 - 33 22
10. Погронье 0:0 Заявка 21 3 11 7 26 - 30 20
11. Земплин 0:1 Заявка 21 4 7 10 20 - 41 19
12. Сеница 0:0 Заявка 21 4 6 11 19 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 10 9 0 1 25 - 4 27
2. ДАК 1:0 Заявка 11 7 3 1 26 - 9 24
3. Жилина Заявка 10 7 2 1 26 - 11 23
4. Злате Моравце 0:0 Заявка 10 5 3 2 24 - 13 18
5. Ружомберок 0:0 Заявка 11 4 6 1 14 - 6 18
6. Спартак Трнава Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
7. Тренчин 0:0 Заявка 10 3 4 3 17 - 17 13
8. Середь Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
9. Погронье 0:0 Заявка 11 2 6 3 18 - 18 12
10. Земплин 0:1 Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
11. Нитра 0:0 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
12. Сеница 0:0 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 10 6 3 1 21 - 7 21
2. ДАК 1:0 Заявка 10 6 2 2 20 - 15 20
3. Спартак Трнава Заявка 10 6 1 3 21 - 13 19
4. Нитра 0:0 Заявка 10 4 1 5 11 - 20 13
5. Сеница 0:0 Заявка 11 3 3 5 8 - 16 12
6. Жилина Заявка 10 3 2 5 19 - 18 11
7. Середь Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
8. Злате Моравце 0:0 Заявка 11 2 4 5 12 - 16 10
9. Тренчин 0:0 Заявка 11 2 4 5 10 - 21 10
10. Погронье 0:0 Заявка 10 1 5 4 8 - 12 8
11. Земплин 0:1 Заявка 11 1 5 5 9 - 25 8
12. Ружомберок 0:0 Заявка 10 1 3 6 13 - 25 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Сеница
2.10
3.58
3.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.55 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.40 3.46
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.45 3.40
  2.02 3.58 3.61

Самый высокий коэффициент на матч «Ружомберок» – «Сеница» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ружомберок» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сеница» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ружомберок» – «Сеница», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.04 3.40 1.27 2.70 1.43 1.93 1.91 1.49 2.51 1.32 3.10 1.15 5.05
12.00 1.01 9.10 1.04 3.70 1.25 2.90 1.38 2.04 1.73 1.98 1.77 1.76 1.99 1.57 2.35 1.37 2.95 1.17 4.70 1.13 5.40 1.04 9.60 1.03 10.00 0.00 17.00
3.98 1.25 3.04 1.37 2.35 1.59 2.01 1.82 1.79 2.04 1.56 2.43 1.36 3.13 1.13 6.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.85 1.39 1.94 1.81 1.43 2.70
2.00 1.76 1.44 2.65 1.14 5.20
3.11 1.35 2.57 1.49 2.02 1.79 1.61 2.29 1.43 2.77
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.70 1.43 1.69 2.09 1.28 3.46
2.90 1.38 1.76 2.00 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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