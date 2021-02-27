Ружомберок
2:3
Конец матча
Стадион: Ружомберок
Сеница
0:1
20' ГолКоштал Мартин
0:2
40' ГолBoris Turcak
1:2
44' ГолКостадинов Тихомир
56' Желтая карточкаРегали Мартин
1:3
70' ГолПирошка Юрай
2:3
73' ГолРегали Мартин
76' Вторая желтая карточкаРегали Мартин
77' Желтая карточкаГаллович Давид
80' Желтая карточкаКопечный Милош
83' Желтая карточкаПирошка Юрай
84' Желтая карточкаЖигмунд Марек
87' Желтая карточкаАсанович Антонио
3
Масло
Ян
29
Бренкус
Адам
21
Гаррийо
Хосе
33
Пирошка
Юрай
19
Boris
Turcak
29
Малец
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
30 Койнок ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
39 Tomas Kubik
-
Главный тренер: Гаспра Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гаррийо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Пирошка ЮрайПолузащитник
-
19 Boris TurcakПолузащитник
-
29 Малец ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Тотка МаркоПолузащитник
-
10 Дуда ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Фотр ОскарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Anton Soltis
Ход матча
20'
0:1
40'
0:2
44'
56'
70'
1:3
73'
2:3
76'
77'
80'
83'
84'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Регали Мартин
|7
|0.33
|2.
|Алмаши Ладислав
|6
|0.29
|3.
|Масло Ян
|3 (2)
|0.14
|4.
|Костадинов Тихомир
|2
|0.1
|5.
|Кмет Матуш
|2
|0.1
|6.
|Дунгель Петер
|2
|0.1
|7.
|Такач Далибор
|1
|0.05
|8.
|Герец Штефан
|1
|0.05
|9.
|Кочан Матей
|1
|0.05
|10.
|Жигмунд Марек
|1
|0.05
|11.
|Бренкус Адам
|1
|0.05
|12.
|Мадленяк Матей
|1
|0.05
|13.
|Мойжиш Александр
|0
|0
|14.
|Мацик Матуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Малец Томаш
|6
|0.29
|2.
|Пирошка Юрай
|5 (2)
|0.24
|3.
|Коштал Мартин
|3
|0.14
|4.
|Фотр Оскар
|2
|0.1
|5.
|Аддо Эдмонд
|2
|0.1
|6.
|Йенне Тентон
|1
|0.05
|7.
|Boris Turcak
|1
|0.05
|8.
|Асанович Антонио
|0
|0
|9.
|Энеджи Питер
|0
|0
|10.
|Гамбош Мартин
|0
|0
|11.
|Тотка Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кмет Матуш
|5
|0
|2.
|Регали Мартин
|3
|1
|3.
|Масло Ян
|4
|0
|4.
|Кочан Матей
|4
|0
|5.
|Жигмунд Марек
|4
|0
|6.
|Койнок Лукаш
|4
|0
|7.
|Бодя Мартин
|2
|1
|8.
|Чурма Матей
|3
|0
|9.
|Костадинов Тихомир
|3
|0
|10.
|Такач Далибор
|3
|0
|11.
|Мойжиш Александр
|3
|0
|12.
|Мрва Марио
|3
|0
|13.
|Герец Штефан
|2
|0
|14.
|Алмаши Ладислав
|2
|0
|15.
|Мацик Матуш
|1
|0
|16.
|Дунгель Петер
|1
|0
|17.
|Бренкус Адам
|1
|0
|18.
|Мадленяк Матей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Галлович Давид
|7
|0
|2.
|Копечный Милош
|6
|0
|3.
|Аддо Эдмонд
|6
|0
|4.
|Пирошка Юрай
|5
|0
|5.
|Шимчак Милан
|3
|1
|6.
|Немец Якуб
|3
|1
|7.
|Асанович Антонио
|3
|0
|8.
|Гаррийо Хосе
|3
|0
|9.
|Тотка Марко
|3
|0
|10.
|Йенне Тентон
|2
|0
|11.
|Фотр Оскар
|0
|1
|12.
|Фриштак Томаш
|1
|0
|13.
|Малец Томаш
|1
|0
|14.
|Коштал Мартин
|1
|0
|15.
|Дидиба Жосс
|1
|0
|16.
|Энеджи Питер
|1
|0
|17.
|Барбора Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ружомберок
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|25% (7)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|25% (7)
|Сеница
|15% (3)
|5% (1)
|30% (6)
|10% (2)
|30% (6)
|10% (2)
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +5 =7 -8Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок Ружомберок 1:1 ДАК
Погронье 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Нитра Середь 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Тренчин 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок
Сеница Последние 20 матчей: +4 =5 -11Сеница 2:3 Тренчин Спартак Трнава 1:0 Сеница ДАК 2:0 Сеница Сеница 1:1 Злате Моравце
Нитра 1:1 Сеница Сеница 0:3 Слован Братислава Земплин 0:1 Сеница Сеница 2:2 Середь Жилина 3:1 Сеница Погронье 1:2 Сеница Сеница 1:2 Ружомберок Тренчин 0:1 Сеница Слован Братислава 2:0 Сеница Сеница 0:2 Спартак Трнава Сеница 2:4 ДАК Злате Моравце 2:2 Сеница Сеница 0:0 Нитра Сеница 3:0 Земплин Середь 4:0 Сеница Сеница 0:4 Жилина
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Сеница: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Сеница Суперлига Сеница 0:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Сеница Суперлига Сеница 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Сеница 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Сеница 4:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Сеница Суперлига Сеница 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Сеница Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|46 - 11
|48
|2.
|ДАК
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|47 - 25
|44
|3.
|Жилина
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|45 - 29
|34
|4.
|Спартак Трнава
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|30 - 26
|32
|5.
|Злате Моравце
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|37 - 29
|30
|6.
|Тренчин
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|28 - 38
|25
|7.
|Ружомберок
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|29 - 34
|23
|8.
|Середь
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|22 - 33
|22
|9.
|Нитра
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 37
|22
|10.
|Сеница
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|22 - 39
|20
|11.
|Земплин
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|21 - 42
|19
|12.
|Погронье
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|26 - 31
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|25 - 4
|27
|2.
|ДАК
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 10
|24
|3.
|Жилина
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|26 - 11
|23
|4.
|Злате Моравце
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|24 - 13
|18
|5.
|Ружомберок
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Спартак Трнава
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|7.
|Тренчин
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 17
|13
|8.
|Середь
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|9.
|Земплин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|10.
|Погронье
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Нитра
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|12.
|Сеница
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 7
|21
|2.
|ДАК
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 15
|20
|3.
|Спартак Трнава
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|4.
|Сеница
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 18
|14
|5.
|Нитра
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 20
|13
|6.
|Злате Моравце
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|7.
|Тренчин
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 21
|12
|8.
|Жилина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 18
|11
|9.
|Середь
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|10.
|Погронье
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|11.
|Земплин
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 26
|8
|12.
|Ружомберок
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 25
|6
Победитель
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