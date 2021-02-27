  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
Ружомберок
2:3
Конец матча

Стадион:
Сеница
0'
0:1
20' Гол
Коштал Мартин
0:2
40' Гол
Boris Turcak
1:2
44' Гол
Костадинов Тихомир
56' Желтая карточка
Регали Мартин
1:3
70' Гол
Пирошка Юрай
2:3
73' Гол
Регали Мартин
76' Вторая желтая карточка
Регали Мартин
77' Желтая карточка
Галлович Давид
80' Желтая карточка
Копечный Милош
83' Желтая карточка
Пирошка Юрай
84' Желтая карточка
Жигмунд Марек
87' Желтая карточка
Асанович Антонио
90'+2
35
Крайчирик
Иван
5
Мрва
Марио
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
32
Дунгель
Петер
24
Жигмунд
Марек
26
Мудры
Тимотей
13
Мадленяк
Матей
20
Костадинов
Тихомир
29
Бренкус
Адам
9
Регали
Мартин
34
Фриштак
Томаш
23
Копечный
Милош
21
Гаррийо
Хосе
31
Асанович
Антонио
2
Шимчак
Милан
3
Аддо
Эдмонд
20
Гамбош
Мартин
14
Коштал
Мартин
33
Пирошка
Юрай
19
Boris
Turcak
29
Малец
Томаш
Ружомберок
3-4-2-1
Сеница
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Регали Мартин 7 0.33
2. Алмаши Ладислав 6 0.29
3. Масло Ян 3 (2) 0.14
4. Костадинов Тихомир 2 0.1
5. Кмет Матуш 2 0.1
6. Дунгель Петер 2 0.1
7. Такач Далибор 1 0.05
8. Герец Штефан 1 0.05
9. Кочан Матей 1 0.05
10. Жигмунд Марек 1 0.05
11. Бренкус Адам 1 0.05
12. Мадленяк Матей 1 0.05
13. Мойжиш Александр 0 0
14. Мацик Матуш 0 0
Сеница
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Малец Томаш 6 0.29
2. Пирошка Юрай 5 (2) 0.24
3. Коштал Мартин 3 0.14
4. Фотр Оскар 2 0.1
5. Аддо Эдмонд 2 0.1
6. Йенне Тентон 1 0.05
7. Boris Turcak 1 0.05
8. Асанович Антонио 0 0
9. Энеджи Питер 0 0
10. Гамбош Мартин 0 0
11. Тотка Марко 0 0

Карточки

Ружомберок
# Игрок      
1. Кмет Матуш 5 0
2. Регали Мартин 3 1
3. Масло Ян 4 0
4. Кочан Матей 4 0
5. Жигмунд Марек 4 0
6. Койнок Лукаш 4 0
7. Бодя Мартин 2 1
8. Чурма Матей 3 0
9. Костадинов Тихомир 3 0
10. Такач Далибор 3 0
11. Мойжиш Александр 3 0
12. Мрва Марио 3 0
13. Герец Штефан 2 0
14. Алмаши Ладислав 2 0
15. Мацик Матуш 1 0
16. Дунгель Петер 1 0
17. Бренкус Адам 1 0
18. Мадленяк Матей 1 0
Сеница
# Игрок      
1. Галлович Давид 7 0
2. Копечный Милош 6 0
3. Аддо Эдмонд 6 0
4. Пирошка Юрай 5 0
5. Шимчак Милан 3 1
6. Немец Якуб 3 1
7. Асанович Антонио 3 0
8. Гаррийо Хосе 3 0
9. Тотка Марко 3 0
10. Йенне Тентон 2 0
11. Фотр Оскар 0 1
12. Фриштак Томаш 1 0
13. Малец Томаш 1 0
14. Коштал Мартин 1 0
15. Дидиба Жосс 1 0
16. Энеджи Питер 1 0
17. Барбора Владимир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ружомберок 10.71% (3) 7.14% (2) 25% (7) 17.86% (5) 14.29% (4) 25% (7)
 Сеница 15% (3) 5% (1) 30% (6) 10% (2) 30% (6) 10% (2)

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок Ружомберок 1:1 ДАК
Погронье 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Нитра Середь 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Тренчин 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок
Сеница Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Сеница 2:3 Тренчин Спартак Трнава 1:0 Сеница ДАК 2:0 Сеница Сеница 1:1 Злате Моравце
Нитра 1:1 Сеница Сеница 0:3 Слован Братислава Земплин 0:1 Сеница Сеница 2:2 Середь Жилина 3:1 Сеница Погронье 1:2 Сеница Сеница 1:2 Ружомберок Тренчин 0:1 Сеница Слован Братислава 2:0 Сеница Сеница 0:2 Спартак Трнава Сеница 2:4 ДАК Злате Моравце 2:2 Сеница Сеница 0:0 Нитра Сеница 3:0 Земплин Середь 4:0 Сеница Сеница 0:4 Жилина

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Сеница: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Сеница 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Кубок Сеница 2:2 Ружомберок Суперлига
Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Сеница Суперлига Сеница 0:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Сеница Суперлига Сеница 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Сеница 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Ружомберок Суперлига Сеница 4:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Сеница Суперлига Сеница 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Сеница Суперлига Сеница 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Сеница Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 20 15 3 2 46 - 11 48
2. ДАК Заявка 21 13 5 3 47 - 25 44
3. Жилина Заявка 20 10 4 6 45 - 29 34
4. Спартак Трнава Заявка 20 10 2 8 30 - 26 32
5. Злате Моравце Заявка 21 8 6 7 37 - 29 30
6. Тренчин Заявка 21 6 7 8 28 - 38 25
7. Ружомберок Заявка 21 5 8 8 29 - 34 23
8. Середь Заявка 20 5 7 8 22 - 33 22
9. Нитра Заявка 21 6 4 11 21 - 37 22
10. Сеница Заявка 21 5 5 11 22 - 39 20
11. Земплин Заявка 21 4 7 10 21 - 42 19
12. Погронье Заявка 21 3 10 8 26 - 31 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 10 9 0 1 25 - 4 27
2. ДАК Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
3. Жилина Заявка 10 7 2 1 26 - 11 23
4. Злате Моравце Заявка 10 5 3 2 24 - 13 18
5. Ружомберок Заявка 11 4 5 2 16 - 9 17
6. Спартак Трнава Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
7. Тренчин Заявка 10 3 4 3 17 - 17 13
8. Середь Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
9. Земплин Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
10. Погронье Заявка 11 2 5 4 18 - 19 11
11. Нитра Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
12. Сеница Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 10 6 3 1 21 - 7 21
2. ДАК Заявка 10 6 2 2 20 - 15 20
3. Спартак Трнава Заявка 10 6 1 3 21 - 13 19
4. Сеница Заявка 11 4 2 5 11 - 18 14
5. Нитра Заявка 10 4 1 5 11 - 20 13
6. Злате Моравце Заявка 11 3 3 5 13 - 16 12
7. Тренчин Заявка 11 3 3 5 11 - 21 12
8. Жилина Заявка 10 3 2 5 19 - 18 11
9. Середь Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
10. Погронье Заявка 10 1 5 4 8 - 12 8
11. Земплин Заявка 11 1 5 5 10 - 26 8
12. Ружомберок Заявка 10 1 3 6 13 - 25 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Костадинов Тихомир бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Борис Турчак бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Коштал Мартин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 14.00 2.80 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.40 3.46
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 4.70 1.17
  2.02 3.58 3.61

Самый высокий коэффициент на матч «Ружомберок» – «Сеница» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ружомберок» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сеница» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ружомберок» – «Сеница», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.00 1.04 3.40 1.27 2.70 1.43 1.93 1.91 1.49 2.51 1.32 3.10 1.15 5.05
8.50 1.05 6.50 1.09 6.50 1.09 4.70 1.17 2.04 1.73 2.35 1.55 1.76 1.99 1.75 2.01 2.90 1.38 1.90 1.85 1.40 2.80 1.11 5.80 1.62 2.20 1.12 5.55 1.07 7.50
3.98 1.25 3.04 1.37 2.35 1.59 2.01 1.82 1.79 2.04 1.56 2.43 1.36 3.13 1.13 6.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.94 1.81 1.43 2.70
2.20 1.62 1.44 2.65 1.22 2.62 1.07 7.50 1.03 10.00
3.11 1.35 2.57 1.49 2.02 1.79 1.61 2.29 1.43 2.77
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.70 1.43 1.69 2.09 1.28 3.46
2.90 1.38 1.76 2.00 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Ружомберок 2:3 Сеница онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 