Погронье
0:1
Конец матча
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Тренчин
50' Желтая карточкаУэйр Джеймс
52' Желтая карточкаФадера Алию
65' Желтая карточкаШулек Мартин
69' Желтая карточкаЧатакович Хамза
0:1
85' ГолЧатакович Хамза
88' Желтая карточкаСлавик Адриан
77
Мазань
Петер
75
Эрто
Томас
14
Уэйр
Джеймс
23
Фадера
Алию
11
Хвея
Ондржей
66
Пиринен
Юха
16
Кадак
Якуб
28
Кмет
Матуш
14
Коррин
Милан
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мазань ПетерЗащитник
- Защитник
-
75 Эрто ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Уэйр ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фадера АлиюПолузащитник
-
11 Хвея ОндржейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ladji Malle
-
Главный тренер: Jan Kamenik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
28 Кмет МатушПолузащитник
-
14 Коррин МиланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Ем РэбенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гажи АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stijn Vreven
Ход матча
50'
52'
65'
69'
79'
85'
0:1
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фадера Алию
|5 (1)
|0.24
|2.
|Уэйр Джеймс
|5
|0.24
|3.
|Бимениймана Бонфилс-Калеб
|3
|0.14
|4.
|Да Силва Адлер
|3 (1)
|0.14
|5.
|Мазань Петер
|2
|0.1
|6.
|Благут Патрик
|2
|0.1
|7.
|Павлик Петр
|1
|0.05
|8.
|Петрак Бернард
|1
|0.05
|9.
|Шпирьяк Доминик
|1
|0.05
|10.
|Andrej Strba
|1
|0.05
|11.
|Аудино Иван
|0
|0
|12.
|Оброчник Михал
|0
|0
|13.
|Хвея Ондржей
|0
|0
|14.
|Бангала Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чатакович Хамза
|8 (3)
|0.38
|2.
|Кадак Якуб
|2
|0.1
|3.
|Коррин Милан
|2
|0.1
|4.
|Рогульич Анте
|2
|0.1
|5.
|Икоба Эдуви
|2
|0.1
|6.
|Зубайру Абдул
|1
|0.05
|7.
|Гали Абубакар
|1
|0.05
|8.
|Лигеон Рубен
|1
|0.05
|9.
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|0.05
|10.
|Букари Осман
|1
|0.05
|11.
|Тучны Адам
|1
|0.05
|12.
|Крижан Рихард
|1
|0.05
|13.
|Lucas Demitra
|1
|0.05
|14.
|Кмет Матуш
|0
|0
|15.
|Гажи Адам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мазань Петер
|7
|0
|2.
|Хрибик Петер
|6
|0
|3.
|Шпирьяк Доминик
|6
|0
|4.
|Уэйр Джеймс
|4
|0
|5.
|Павлик Петр
|4
|0
|6.
|Яцко Патрик
|2
|1
|7.
|Бадоло Седрик
|2
|1
|8.
|Жупа Рихард
|3
|0
|9.
|Фадера Алию
|3
|0
|10.
|Оброчник Михал
|2
|0
|11.
|Бимениймана Бонфилс-Калеб
|2
|0
|12.
|Благут Патрик
|2
|0
|13.
|Эрто Томас
|1
|0
|14.
|Да Силва Адлер
|1
|0
|15.
|Абрахам Патрик
|1
|0
|16.
|Петрак Бернард
|1
|0
|17.
|Бангала Давид
|1
|0
|18.
|Реписки Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крижан Рихард
|5
|0
|2.
|Зубайру Абдул
|3
|1
|3.
|Капюади Стив
|3
|1
|4.
|Чатакович Хамза
|4
|0
|5.
|Икоба Эдуви
|4
|0
|6.
|Шулек Мартин
|3
|0
|7.
|Коррин Милан
|3
|0
|8.
|Ем Рэбен
|3
|0
|9.
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|1
|10.
|Депетрис Давид
|2
|0
|11.
|Кадак Якуб
|2
|0
|12.
|Гали Абубакар
|2
|0
|13.
|Лигеон Рубен
|1
|0
|14.
|Пиринен Юха
|1
|0
|15.
|Рогульич Анте
|1
|0
|16.
|Славик Адриан
|1
|0
|17.
|Букари Осман
|1
|0
|18.
|Тучны Адам
|1
|0
|19.
|Гайдош Артур
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погронье
|8.33% (2)
|25% (6)
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|29.17% (7)
|20.83% (5)
|Тренчин
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|25% (6)
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: +3 =10 -7Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье Погронье 3:1 Нитра
Погронье 2:2 Ружомберок Жилина 2:1 Погронье Погронье 3:3 Спартак Трнава ДАК 0:0 Погронье Погронье 2:2 Злате Моравце Погронье 1:2 Сеница Тренчин 1:1 Погронье Погронье 1:2 Слован Братислава Земплин 2:0 Погронье Погронье 2:2 Середь Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье
Тренчин Последние 20 матчей: +5 =7 -8Сеница 2:3 Тренчин Тренчин 3:3 ДАК Нитра 1:2 Тренчин Тренчин 2:2 Земплин
Слован Братислава 2:0 Тренчин Тренчин 1:0 Середь Жилина 2:0 Тренчин Злате Моравце 5:0 Тренчин Тренчин 3:1 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Тренчин Тренчин 1:1 Погронье Тренчин 0:1 Сеница ДАК 3:1 Тренчин Середь 1:1 Тренчин Тренчин 3:2 Нитра Земплин 1:1 Тренчин Тренчин 1:2 Слован Братислава Тренчин 2:4 Жилина Тренчин 1:1 Злате Моравце Ружомберок 2:2 Тренчин
Последние игры между собой
Погронье: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Тренчин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|46 - 11
|48
|2.
|ДАК
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|47 - 25
|44
|3.
|Жилина
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|45 - 29
|34
|4.
|Спартак Трнава
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|30 - 26
|32
|5.
|Злате Моравце
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|37 - 29
|30
|6.
|Тренчин
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|28 - 38
|25
|7.
|Ружомберок
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|29 - 34
|23
|8.
|Середь
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|22 - 33
|22
|9.
|Нитра
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 37
|22
|10.
|Сеница
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|22 - 39
|20
|11.
|Земплин
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|21 - 42
|19
|12.
|Погронье
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|26 - 31
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|25 - 4
|27
|2.
|ДАК
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 10
|24
|3.
|Жилина
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|26 - 11
|23
|4.
|Злате Моравце
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|24 - 13
|18
|5.
|Ружомберок
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Спартак Трнава
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|7.
|Тренчин
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 17
|13
|8.
|Середь
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|9.
|Земплин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|10.
|Погронье
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Нитра
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|12.
|Сеница
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 7
|21
|2.
|ДАК
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 15
|20
|3.
|Спартак Трнава
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|4.
|Сеница
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 18
|14
|5.
|Нитра
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 20
|13
|6.
|Злате Моравце
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|7.
|Тренчин
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 21
|12
|8.
|Жилина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 18
|11
|9.
|Середь
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|10.
|Погронье
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|11.
|Земплин
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 26
|8
|12.
|Ружомберок
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 25
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Погронье» – «Тренчин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Погронье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тренчин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Погронье» – «Тренчин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров