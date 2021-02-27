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  2. Матчи
  3. Словакия
Погронье
0:1
Конец матча

Стадион:
Тренчин
0'
50' Желтая карточка
Уэйр Джеймс
52' Желтая карточка
Фадера Алию
65' Желтая карточка
Шулек Мартин
69' Желтая карточка
Чатакович Хамза
79' Желтая карточка
0:1
85' Гол
Чатакович Хамза
88' Желтая карточка
Славик Адриан
90'+3
1
Енчо
Томаш
77
Мазань
Петер
6
Andrej
Strba
75
Эрто
Томас
22
Петрак
Бернард
15
Адамец
Мартин
14
Уэйр
Джеймс
18
Благут
Патрик
9
Да
Силва
Адлер
23
Фадера
Алию
11
Хвея
Ондржей
24
Шемринец
Игор
22
Славик
Адриан
33
Крижан
Рихард
6
Шулек
Мартин
66
Пиринен
Юха
34
Эль-Махдиуи
Ашраф
17
Lucas
Demitra
16
Кадак
Якуб
28
Кмет
Матуш
14
Коррин
Милан
7
Чатакович
Хамза
Погронье
4-2-3-1
Тренчин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фадера Алию 5 (1) 0.24
2. Уэйр Джеймс 5 0.24
3. Бимениймана Бонфилс-Калеб 3 0.14
4. Да Силва Адлер 3 (1) 0.14
5. Мазань Петер 2 0.1
6. Благут Патрик 2 0.1
7. Павлик Петр 1 0.05
8. Петрак Бернард 1 0.05
9. Шпирьяк Доминик 1 0.05
10. Andrej Strba 1 0.05
11. Аудино Иван 0 0
12. Оброчник Михал 0 0
13. Хвея Ондржей 0 0
14. Бангала Давид 0 0
Тренчин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чатакович Хамза 8 (3) 0.38
2. Кадак Якуб 2 0.1
3. Коррин Милан 2 0.1
4. Рогульич Анте 2 0.1
5. Икоба Эдуви 2 0.1
6. Зубайру Абдул 1 0.05
7. Гали Абубакар 1 0.05
8. Лигеон Рубен 1 0.05
9. Эль-Махдиуи Ашраф 1 0.05
10. Букари Осман 1 0.05
11. Тучны Адам 1 0.05
12. Крижан Рихард 1 0.05
13. Lucas Demitra 1 0.05
14. Кмет Матуш 0 0
15. Гажи Адам 0 0

Карточки

Погронье
# Игрок      
1. Мазань Петер 7 0
2. Хрибик Петер 6 0
3. Шпирьяк Доминик 6 0
4. Уэйр Джеймс 4 0
5. Павлик Петр 4 0
6. Яцко Патрик 2 1
7. Бадоло Седрик 2 1
8. Жупа Рихард 3 0
9. Фадера Алию 3 0
10. Оброчник Михал 2 0
11. Бимениймана Бонфилс-Калеб 2 0
12. Благут Патрик 2 0
13. Эрто Томас 1 0
14. Да Силва Адлер 1 0
15. Абрахам Патрик 1 0
16. Петрак Бернард 1 0
17. Бангала Давид 1 0
18. Реписки Мартин 1 0
Тренчин
# Игрок      
1. Крижан Рихард 5 0
2. Зубайру Абдул 3 1
3. Капюади Стив 3 1
4. Чатакович Хамза 4 0
5. Икоба Эдуви 4 0
6. Шулек Мартин 3 0
7. Коррин Милан 3 0
8. Ем Рэбен 3 0
9. Эль-Махдиуи Ашраф 1 1
10. Депетрис Давид 2 0
11. Кадак Якуб 2 0
12. Гали Абубакар 2 0
13. Лигеон Рубен 1 0
14. Пиринен Юха 1 0
15. Рогульич Анте 1 0
16. Славик Адриан 1 0
17. Букари Осман 1 0
18. Тучны Адам 1 0
19. Гайдош Артур 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Погронье 8.33% (2) 25% (6) 8.33% (2) 8.33% (2) 29.17% (7) 20.83% (5)
 Тренчин 12.5% (3) 20.83% (5) 20.83% (5) 8.33% (2) 12.5% (3) 25% (6)

Предыдущие игры

Погронье Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье Погронье 3:1 Нитра
Погронье 2:2 Ружомберок Жилина 2:1 Погронье Погронье 3:3 Спартак Трнава ДАК 0:0 Погронье Погронье 2:2 Злате Моравце Погронье 1:2 Сеница Тренчин 1:1 Погронье Погронье 1:2 Слован Братислава Земплин 2:0 Погронье Погронье 2:2 Середь Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье
Тренчин Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Сеница 2:3 Тренчин Тренчин 3:3 ДАК Нитра 1:2 Тренчин Тренчин 2:2 Земплин
Слован Братислава 2:0 Тренчин Тренчин 1:0 Середь Жилина 2:0 Тренчин Злате Моравце 5:0 Тренчин Тренчин 3:1 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Тренчин Тренчин 1:1 Погронье Тренчин 0:1 Сеница ДАК 3:1 Тренчин Середь 1:1 Тренчин Тренчин 3:2 Нитра Земплин 1:1 Тренчин Тренчин 1:2 Слован Братислава Тренчин 2:4 Жилина Тренчин 1:1 Злате Моравце Ружомберок 2:2 Тренчин

Последние игры между собой

Погронье: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Тренчин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Тренчин 1:1 Погронье Суперлига Тренчин 0:3 Погронье Товарищеские матчи Тренчин 4:0 Погронье Суперлига Тренчин 0:1 Погронье Суперлига
Погронье 0:4 Тренчин Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 20 15 3 2 46 - 11 48
2. ДАК Заявка 21 13 5 3 47 - 25 44
3. Жилина Заявка 20 10 4 6 45 - 29 34
4. Спартак Трнава Заявка 20 10 2 8 30 - 26 32
5. Злате Моравце Заявка 21 8 6 7 37 - 29 30
6. Тренчин Заявка 21 6 7 8 28 - 38 25
7. Ружомберок Заявка 21 5 8 8 29 - 34 23
8. Середь Заявка 20 5 7 8 22 - 33 22
9. Нитра Заявка 21 6 4 11 21 - 37 22
10. Сеница Заявка 21 5 5 11 22 - 39 20
11. Земплин Заявка 21 4 7 10 21 - 42 19
12. Погронье Заявка 21 3 10 8 26 - 31 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 10 9 0 1 25 - 4 27
2. ДАК Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
3. Жилина Заявка 10 7 2 1 26 - 11 23
4. Злате Моравце Заявка 10 5 3 2 24 - 13 18
5. Ружомберок Заявка 11 4 5 2 16 - 9 17
6. Спартак Трнава Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
7. Тренчин Заявка 10 3 4 3 17 - 17 13
8. Середь Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
9. Земплин Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
10. Погронье Заявка 11 2 5 4 18 - 19 11
11. Нитра Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
12. Сеница Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 10 6 3 1 21 - 7 21
2. ДАК Заявка 10 6 2 2 20 - 15 20
3. Спартак Трнава Заявка 10 6 1 3 21 - 13 19
4. Сеница Заявка 11 4 2 5 11 - 18 14
5. Нитра Заявка 10 4 1 5 11 - 20 13
6. Злате Моравце Заявка 11 3 3 5 13 - 16 12
7. Тренчин Заявка 11 3 3 5 11 - 21 12
8. Жилина Заявка 10 3 2 5 19 - 18 11
9. Середь Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
10. Погронье Заявка 10 1 5 4 8 - 12 8
11. Земплин Заявка 11 1 5 5 10 - 26 8
12. Ружомберок Заявка 10 1 3 6 13 - 25 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ziar nad Hronom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.40 1.90 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.22 3.78 3.08
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 1.62 4.60

Самый высокий коэффициент на матч «Погронье» – «Тренчин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Погронье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тренчин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Погронье» – «Тренчин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.75 1.00 4.80 1.15 3.98 1.22 2.47 1.57 1.89 1.85 1.55 2.29 1.28 3.26 1.21 3.84
1.82 1.92 1.25 3.75 1.14 5.20 1.18 4.50 1.13 5.40 2.08 1.70 1.12 5.55 1.69 2.10 1.09 6.50 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.07 7.30 1.01 14.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.42 1.28 2.48 1.50 1.61 2.22 1.24 3.80
1.55 2.35 1.09 6.50 1.05 8.50 1.07 7.50 1.05 8.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.54 1.27 1.97 1.78 1.47 2.57
3.45 1.28 2.00 1.76 1.49 2.50 1.30 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
Где смотреть матч Погронье 0:1 Тренчин онлайн

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