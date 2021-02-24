Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фамейе Джоэль
|6 (1)
|0.23
|2.
|Шкофлек Жига
|5
|0.19
|3.
|Прудников Николай
|4
|0.15
|4.
|Ткачук Денис
|3
|0.12
|5.
|Козлов Андрей
|3
|0.12
|6.
|Сиваков Михаил
|2
|0.08
|7.
|Чуканов Андреа
|2
|0.08
|8.
|Юсупов Артём
|2
|0.08
|9.
|Гойкович Ренато
|2
|0.08
|10.
|Эктов Александр
|2
|0.08
|11.
|Миронов Алексей
|2
|0.08
|12.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.08
|13.
|Скворцов Алексей
|1
|0.04
|14.
|Аюпов Тимур
|1
|0.04
|15.
|Козлов Савелий
|1
|0.04
|16.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Разборов Андрей
|4
|0.15
|2.
|Дмитриев Олег
|4 (2)
|0.15
|3.
|Максимов Максим
|3
|0.12
|4.
|Акбашев Роман
|3 (2)
|0.12
|5.
|Пейчинович Неманья
|2
|0.08
|6.
|Никитин Андрей Владимирович
|2
|0.08
|7.
|Дашаев Аслан
|1
|0.04
|8.
|Смирнов Михаил
|1
|0.04
|9.
|Земсков Михаил
|1
|0.04
|10.
|Соловьёв Алексей
|1
|0.04
|11.
|Мазуров Илья
|1
|0.04
|12.
|Петрусёв Михаил
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|10
|0
|2.
|Аюпов Тимур
|7
|0
|3.
|Сиваков Михаил
|5
|1
|4.
|Чуканов Андреа
|5
|1
|5.
|Скворцов Алексей
|6
|0
|6.
|Фамейе Джоэль
|6
|0
|7.
|Козлов Савелий
|5
|0
|8.
|Ткачук Денис
|4
|0
|9.
|Палиенко Максим
|4
|0
|10.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|11.
|Насыров Исламжан
|4
|0
|12.
|Козлов Андрей
|2
|1
|13.
|Смирнов Александр
|3
|0
|14.
|Гойкович Ренато
|3
|0
|15.
|Эктов Александр
|3
|0
|16.
|Миронов Алексей
|3
|0
|17.
|Юсупов Артём
|2
|0
|18.
|Мамин Артём
|2
|0
|19.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|20.
|Капленко Кирилл
|2
|0
|21.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акбашев Роман
|10
|0
|2.
|Никитин Андрей Владимирович
|7
|1
|3.
|Брызгалов Сергей
|5
|1
|4.
|Дмитриев Олег
|5
|0
|5.
|Григорьев Максим
|3
|1
|6.
|Максимов Максим
|4
|0
|7.
|Зайцев Николай
|3
|0
|8.
|Дашаев Аслан
|3
|0
|9.
|Яковлев Павел
|3
|0
|10.
|Мастерной Владислав
|3
|0
|11.
|Разборов Андрей
|3
|0
|12.
|Коробов Дмитрий
|3
|0
|13.
|Мазуров Илья
|3
|0
|14.
|Замалиев Наиль
|2
|0
|15.
|Почивалин Валерий
|2
|0
|16.
|Дроздов Никита
|2
|0
|17.
|Пейчинович Неманья
|1
|0
|18.
|Смирнов Михаил
|1
|0
|19.
|Земсков Михаил
|1
|0
|20.
|Саутин Александр
|1
|0
|21.
|Соловьёв Алексей
|1
|0
|22.
|Петрусёв Михаил
|1
|0
|23.
|Седов Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|20.51% (8)
|5.13% (2)
|12.82% (5)
|15.38% (6)
|15.38% (6)
|30.77% (12)
|Факел
|4.17% (1)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|4.17% (1)
|20.83% (5)
|29.17% (7)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +9 =8 -3Волгарь 2:2 Оренбург Оренбург 2:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург
Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург
Факел Последние 20 матчей: +5 =9 -6Факел 1:1 Чайка Факел 3:0 СКА-Хабаровск Факел 0:0 Велес Москва Балтика 0:0 Факел
Факел 6:2 Краснодар-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Факел 2:0 Шинник Факел 1:1 Спартак-2 Волгарь 2:1 Факел Факел 1:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Факел Факел 0:0 Алания Нефтехимик 3:1 Факел Факел 0:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:0 Факел Факел 0:0 Томь Чертаново 0:3 Факел Факел 0:1 Нижний Новгород Факел 1:0 Енисей Факел 0:2 Оренбург
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Факел: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|39 - 15
|58
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|17
|4
|5
|55 - 19
|55
|3.
|Оренбург
|Заявка
|26
|15
|9
|2
|39 - 19
|54
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|51 - 20
|53
|5.
|Алания
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|52 - 25
|49
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|37 - 28
|49
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|38 - 27
|40
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|34 - 32
|40
|9.
|Балтика
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|28 - 24
|40
|10.
|Енисей
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|26 - 35
|37
|11.
|Волгарь
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|31 - 29
|35
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|30 - 38
|34
|13.
|Чайка
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|28 - 34
|33
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|22 - 31
|31
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|35 - 44
|29
|16.
|Факел
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|25 - 26
|28
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|26
|8
|3
|15
|16 - 39
|27
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 35
|27
|19.
|Чертаново
|Заявка
|26
|7
|2
|17
|20 - 40
|23
|20.
|Акрон
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|20 - 39
|22
|21.
|Томь
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|14 - 32
|17
|22.
|Шинник
|Заявка
|26
|4
|4
|18
|25 - 55
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 5
|37
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|22 - 6
|32
|3.
|Алания
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|35 - 14
|30
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|5.
|Волгарь
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 18
|26
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 7
|24
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 10
|24
|9.
|Оренбург
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|10.
|Факел
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 9
|22
|11.
|Енисей
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|14 - 11
|21
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 19
|19
|13.
|Динамо Брянск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 18
|19
|14.
|Балтика
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 8
|17
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 14
|17
|16.
|Акрон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 15
|16
|17.
|Чайка
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|9 - 22
|14
|19.
|Шинник
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|20.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 20
|11
|21.
|Чертаново
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|7 - 16
|10
|22.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|20 - 8
|31
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 9
|27
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 9
|26
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|14 - 10
|23
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 18
|23
|6.
|Балтика
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 16
|23
|7.
|Алания
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 11
|19
|8.
|Чайка
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 15
|19
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 14
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 22
|16
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 20
|16
|12.
|Енисей
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 24
|16
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|14.
|Иртыш Омск
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|15.
|Чертаново
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 24
|13
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|17.
|Волгарь
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|10 - 17
|9
|18.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|4 - 14
|9
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|4 - 21
|8
|20.
|Факел
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|21.
|Акрон
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 24
|6
|22.
|Шинник
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|11 - 32
|4
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Оренбург» – «Факел» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оренбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Факел» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оренбург» – «Факел», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Оренбург - Факел
Исход игры
Оренбург
91.1% (51)
Ничья
7.1% (4)
Факел
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
20% (11)
Меньше
80% (44)
Обе команды забьют
Да
23.64% (13)
Нет
76.36% (42)
Популярный счёт
1:0 Оренбург
44.6% (25)
2:0 Оренбург
25% (14)
2:1 Оренбург
12.5% (7)
1:1 Ничья
5.4% (3)
3:1 Оренбург
5.4% (3)
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