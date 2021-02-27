Нитра
0:1
Конец матча
Стадион: Стидион под Зобором
Злате Моравце
10' Желтая карточкаЗейнуллаху Эролл
19' Желтая карточкаМустафич Ален
20' Желтая карточкаФабиш Лукаш
0:1
21' ПенальтиБалай Филип
32' Желтая карточкаБа Тидьян
49' Желтая карточкаAdam Meszaros
74' Желтая карточкаДуга Денис
86' Вторая желтая карточкаДуга Денис
11
Фабиш
Лукаш
21
Ба
Тидьян
13
Хован
Адриан
17
Чоглей
Петер
31
Мених
Йозеф
90
Чонка
Матуш
20
Грнчар
Давид
14
Дуга
Денис
26
Дубек
Томаш
45
Балай
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Фабиш ЛукашЗащитник
-
21 Ба ТидьянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Кёйпер ОлеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Хрибик ПетерПолузащитник
-
18 Франко МатейНападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Lerant
- Основной состав
-
13 Хован АдрианВратарь
-
17 Чоглей ПетерЗащитник
-
31 Мених ЙозефЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Полузащитник
-
20 Грнчар ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Дубек ТомашНападающий
-
45 Балай ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
28 Zan PelkoВратарь
-
39 Мошко МатейЗащитник
- Защитник
-
21 Гаспра ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
18 Оравик ПетерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Lubos Benkovsky
Ход матча
10'
19'
20'
21'
0:1
32'
49'
74'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фашко Михал
|8 (2)
|0.38
|2.
|Адамец Мартин
|2
|0.1
|3.
|Ендришек Эрик
|2
|0.1
|4.
|Мустафич Ален
|2
|0.1
|5.
|Гатарич Никола
|1
|0.05
|6.
|Колчак Кристиан
|1
|0.05
|7.
|Пальюка Килиан
|1
|0.05
|8.
|Подгорин Оливер
|1
|0.05
|9.
|Хобот Марьян
|1
|0.05
|10.
|Данек Патрик
|1
|0.05
|11.
|Шефчик Самуэль
|0
|0
|12.
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|13.
|Зинан Курт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балай Филип
|12 (4)
|0.57
|2.
|Грнчар Давид
|6
|0.29
|3.
|Коваль Мартин
|5
|0.24
|4.
|Кизиридис Александрос
|5
|0.24
|5.
|Дубек Томаш
|4 (1)
|0.19
|6.
|Дуга Денис
|2
|0.1
|7.
|Чоглей Петер
|1
|0.05
|8.
|Мених Йозеф
|1
|0.05
|9.
|Гроздановски Томче
|0
|0
|10.
|Оравик Петер
|0
|0
|11.
|Гаспра Давид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куник Матуш
|5
|0
|2.
|Мустафич Ален
|5
|0
|3.
|Колчак Кристиан
|4
|0
|4.
|Гатарич Никола
|4
|0
|5.
|Подгорин Оливер
|3
|0
|6.
|Шефчик Самуэль
|3
|0
|7.
|Челеби Экин
|1
|1
|8.
|Загуменски Тимотей
|2
|0
|9.
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|10.
|Фашко Михал
|1
|0
|11.
|Зейнуллаху Эролл
|1
|0
|12.
|Магда Даниэль
|1
|0
|13.
|Адамец Мартин
|1
|0
|14.
|Adam Meszaros
|1
|0
|15.
|Врабель Ондрей
|1
|0
|16.
|Данек Патрик
|1
|0
|17.
|Оганесян Армен
|1
|0
|18.
|Танцик Якуб
|1
|0
|19.
|Франко Матей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуга Денис
|10
|1
|2.
|Балай Филип
|6
|1
|3.
|Дубек Томаш
|7
|0
|4.
|Мених Йозеф
|7
|0
|5.
|Мошко Матей
|6
|0
|6.
|Слобода Антон
|3
|1
|7.
|Хрен Мартин
|4
|0
|8.
|Гроздановски Томче
|4
|0
|9.
|Чонка Матуш
|3
|0
|10.
|Чоглей Петер
|3
|0
|11.
|Хован Адриан
|3
|0
|12.
|Оравик Петер
|1
|1
|13.
|Тот Мартин
|1
|0
|14.
|Коваль Мартин
|1
|0
|15.
|Грнчар Давид
|1
|0
|16.
|Ткач Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нитра
|20% (4)
|10% (2)
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
|Злате Моравце
|13.89% (5)
|27.78% (10)
|16.67% (6)
|11.11% (4)
|22.22% (8)
|8.33% (3)
Предыдущие игры
Нитра Последние 20 матчей: +6 =4 -10Середь 1:2 Нитра Нитра 0:1 Спартак Трнава Погронье 3:1 Нитра Нитра 1:2 Тренчин
Нитра 1:1 Сеница Ружомберок 3:0 Нитра Нитра 0:1 ДАК Нитра 0:3 Жилина Слован Братислава 0:1 Нитра Нитра 1:1 Земплин Злате Моравце 3:1 Нитра Спартак Трнава 0:2 Нитра Нитра 3:0 Середь Тренчин 3:2 Нитра Нитра 3:1 Погронье Сеница 0:0 Нитра Нитра 1:1 Ружомберок ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра Нитра 0:5 Слован Братислава
Злате Моравце Последние 20 матчей: +7 =6 -7Злате Моравце 3:1 Ружомберок Жилина 4:1 Злате Моравце Злате Моравце 2:4 Спартак Трнава Сеница 1:1 Злате Моравце
ДАК 1:3 Злате Моравце Злате Моравце 0:0 Земплин Слован Братислава 2:1 Злате Моравце Злате Моравце 5:0 Тренчин Погронье 2:2 Злате Моравце Середь 1:2 Злате Моравце Злате Моравце 3:1 Нитра Ружомберок 2:1 Злате Моравце Злате Моравце 4:0 Жилина Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:2 Сеница Злате Моравце 1:2 ДАК Земплин 1:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:1 Слован Братислава Тренчин 1:1 Злате Моравце Злате Моравце 2:2 Погронье
Последние игры между собой
Нитра: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Злате Моравце: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Нитра 0:1 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:0 Нитра Суперлига Нитра 2:2 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 0:3 Нитра Суперлига Нитра 4:1 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 2:2 Нитра Суперлига Нитра 1:0 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 2:2 Нитра Суперлига Нитра 1:0 Злате Моравце Суперлига Нитра 0:3 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 3:0 Нитра Суперлига Нитра 2:3 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:2 Нитра Суперлига Нитра 1:1 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 0:2 Нитра Суперлига Нитра 1:0 Злате Моравце Corgon Liga
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|46 - 11
|48
|2.
|ДАК
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|47 - 25
|44
|3.
|Жилина
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|45 - 29
|34
|4.
|Спартак Трнава
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|30 - 26
|32
|5.
|Злате Моравце
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|37 - 29
|30
|6.
|Тренчин
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|28 - 38
|25
|7.
|Ружомберок
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|29 - 34
|23
|8.
|Середь
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|22 - 33
|22
|9.
|Нитра
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 37
|22
|10.
|Сеница
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|22 - 39
|20
|11.
|Земплин
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|21 - 42
|19
|12.
|Погронье
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|26 - 31
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|25 - 4
|27
|2.
|ДАК
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 10
|24
|3.
|Жилина
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|26 - 11
|23
|4.
|Злате Моравце
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|24 - 13
|18
|5.
|Ружомберок
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Спартак Трнава
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|7.
|Тренчин
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 17
|13
|8.
|Середь
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|9.
|Земплин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|10.
|Погронье
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Нитра
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|12.
|Сеница
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 7
|21
|2.
|ДАК
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 15
|20
|3.
|Спартак Трнава
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|4.
|Сеница
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 18
|14
|5.
|Нитра
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 20
|13
|6.
|Злате Моравце
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|7.
|Тренчин
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 21
|12
|8.
|Жилина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 18
|11
|9.
|Середь
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|10.
|Погронье
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|11.
|Земплин
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 26
|8
|12.
|Ружомберок
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 25
|6
Победитель
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