  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
Нитра
0:1
Конец матча

Стадион:
Злате Моравце
0'
10' Желтая карточка
Зейнуллаху Эролл
19' Желтая карточка
Мустафич Ален
20' Желтая карточка
Фабиш Лукаш
0:1
21' Пенальти
Балай Филип
32' Желтая карточка
Ба Тидьян
49' Желтая карточка
Adam Meszaros
74' Желтая карточка
Дуга Денис
86' Вторая желтая карточка
Дуга Денис
90'+4
1
Шипош
Давид
11
Фабиш
Лукаш
21
Ба
Тидьян
5
Колчак
Кристиан
39
Регезель
Янни
27
Зейнуллаху
Эролл
6
Мустафич
Ален
10
Шефчик
Самуэль
7
Зинан
Курт
28
Пальюка
Килиан
26
Ендришек
Эрик
13
Хован
Адриан
17
Чоглей
Петер
31
Мених
Йозеф
90
Чонка
Матуш
4
Тот
Мартин
20
Грнчар
Давид
5
Гроздановски
Томче
14
Дуга
Денис
23
Коваль
Мартин
26
Дубек
Томаш
45
Балай
Филип
Нитра
4-2-3-1
Злате Моравце
3-1-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Нитра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фашко Михал 8 (2) 0.38
2. Адамец Мартин 2 0.1
3. Ендришек Эрик 2 0.1
4. Мустафич Ален 2 0.1
5. Гатарич Никола 1 0.05
6. Колчак Кристиан 1 0.05
7. Пальюка Килиан 1 0.05
8. Подгорин Оливер 1 0.05
9. Хобот Марьян 1 0.05
10. Данек Патрик 1 0.05
11. Шефчик Самуэль 0 0
12. Фабиш Лукаш 0 0
13. Зинан Курт 0 0
Злате Моравце
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балай Филип 12 (4) 0.57
2. Грнчар Давид 6 0.29
3. Коваль Мартин 5 0.24
4. Кизиридис Александрос 5 0.24
5. Дубек Томаш 4 (1) 0.19
6. Дуга Денис 2 0.1
7. Чоглей Петер 1 0.05
8. Мених Йозеф 1 0.05
9. Гроздановски Томче 0 0
10. Оравик Петер 0 0
11. Гаспра Давид 0 0

Карточки

Нитра
# Игрок      
1. Куник Матуш 5 0
2. Мустафич Ален 5 0
3. Колчак Кристиан 4 0
4. Гатарич Никола 4 0
5. Подгорин Оливер 3 0
6. Шефчик Самуэль 3 0
7. Челеби Экин 1 1
8. Загуменски Тимотей 2 0
9. Фабиш Лукаш 2 0
10. Фашко Михал 1 0
11. Зейнуллаху Эролл 1 0
12. Магда Даниэль 1 0
13. Адамец Мартин 1 0
14. Adam Meszaros 1 0
15. Врабель Ондрей 1 0
16. Данек Патрик 1 0
17. Оганесян Армен 1 0
18. Танцик Якуб 1 0
19. Франко Матей 1 0
Злате Моравце
# Игрок      
1. Дуга Денис 10 1
2. Балай Филип 6 1
3. Дубек Томаш 7 0
4. Мених Йозеф 7 0
5. Мошко Матей 6 0
6. Слобода Антон 3 1
7. Хрен Мартин 4 0
8. Гроздановски Томче 4 0
9. Чонка Матуш 3 0
10. Чоглей Петер 3 0
11. Хован Адриан 3 0
12. Оравик Петер 1 1
13. Тот Мартин 1 0
14. Коваль Мартин 1 0
15. Грнчар Давид 1 0
16. Ткач Владимир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нитра 20% (4) 10% (2) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 20% (4)
 Злате Моравце 13.89% (5) 27.78% (10) 16.67% (6) 11.11% (4) 22.22% (8) 8.33% (3)

Предыдущие игры

Нитра Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Середь 1:2 Нитра Нитра 0:1 Спартак Трнава Погронье 3:1 Нитра Нитра 1:2 Тренчин
Нитра 1:1 Сеница Ружомберок 3:0 Нитра Нитра 0:1 ДАК Нитра 0:3 Жилина Слован Братислава 0:1 Нитра Нитра 1:1 Земплин Злате Моравце 3:1 Нитра Спартак Трнава 0:2 Нитра Нитра 3:0 Середь Тренчин 3:2 Нитра Нитра 3:1 Погронье Сеница 0:0 Нитра Нитра 1:1 Ружомберок ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра Нитра 0:5 Слован Братислава
Злате Моравце Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Злате Моравце 3:1 Ружомберок Жилина 4:1 Злате Моравце Злате Моравце 2:4 Спартак Трнава Сеница 1:1 Злате Моравце
ДАК 1:3 Злате Моравце Злате Моравце 0:0 Земплин Слован Братислава 2:1 Злате Моравце Злате Моравце 5:0 Тренчин Погронье 2:2 Злате Моравце Середь 1:2 Злате Моравце Злате Моравце 3:1 Нитра Ружомберок 2:1 Злате Моравце Злате Моравце 4:0 Жилина Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:2 Сеница Злате Моравце 1:2 ДАК Земплин 1:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:1 Слован Братислава Тренчин 1:1 Злате Моравце Злате Моравце 2:2 Погронье

Последние игры между собой

Нитра: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Злате Моравце: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Злате Моравце 3:1 Нитра Суперлига Злате Моравце 2:1 Нитра Суперлига Нитра 1:1 Злате Моравце Кубок Злате Моравце 1:0 Нитра Суперлига
Нитра 0:1 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:0 Нитра Суперлига Нитра 2:2 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 0:3 Нитра Суперлига Нитра 4:1 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 2:2 Нитра Суперлига Нитра 1:0 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 2:2 Нитра Суперлига Нитра 1:0 Злате Моравце Суперлига Нитра 0:3 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 3:0 Нитра Суперлига Нитра 2:3 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:2 Нитра Суперлига Нитра 1:1 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 0:2 Нитра Суперлига Нитра 1:0 Злате Моравце Corgon Liga
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 20 15 3 2 46 - 11 48
2. ДАК Заявка 21 13 5 3 47 - 25 44
3. Жилина Заявка 20 10 4 6 45 - 29 34
4. Спартак Трнава Заявка 20 10 2 8 30 - 26 32
5. Злате Моравце Заявка 21 8 6 7 37 - 29 30
6. Тренчин Заявка 21 6 7 8 28 - 38 25
7. Ружомберок Заявка 21 5 8 8 29 - 34 23
8. Середь Заявка 20 5 7 8 22 - 33 22
9. Нитра Заявка 21 6 4 11 21 - 37 22
10. Сеница Заявка 21 5 5 11 22 - 39 20
11. Земплин Заявка 21 4 7 10 21 - 42 19
12. Погронье Заявка 21 3 10 8 26 - 31 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 10 9 0 1 25 - 4 27
2. ДАК Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
3. Жилина Заявка 10 7 2 1 26 - 11 23
4. Злате Моравце Заявка 10 5 3 2 24 - 13 18
5. Ружомберок Заявка 11 4 5 2 16 - 9 17
6. Спартак Трнава Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
7. Тренчин Заявка 10 3 4 3 17 - 17 13
8. Середь Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
9. Земплин Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
10. Погронье Заявка 11 2 5 4 18 - 19 11
11. Нитра Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
12. Сеница Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 10 6 3 1 21 - 7 21
2. ДАК Заявка 10 6 2 2 20 - 15 20
3. Спартак Трнава Заявка 10 6 1 3 21 - 13 19
4. Сеница Заявка 11 4 2 5 11 - 18 14
5. Нитра Заявка 10 4 1 5 11 - 20 13
6. Злате Моравце Заявка 11 3 3 5 13 - 16 12
7. Тренчин Заявка 11 3 3 5 11 - 21 12
8. Жилина Заявка 10 3 2 5 19 - 18 11
9. Середь Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
10. Погронье Заявка 10 1 5 4 8 - 12 8
11. Земплин Заявка 11 1 5 5 10 - 26 8
12. Ружомберок Заявка 10 1 3 6 13 - 25 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Ба Тидьян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Балай Филип из команды Злате Моравце забивает с точки!
  • Желтая карточка
    20'
    Фабиш Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Мустафич Ален получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Зейнуллаху Эролл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 30.00 4.70 1.22
Бонус: 5 000 ₽ 2.82 3.52 2.36
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 4.70 1.17
  2.87 3.49 2.41

Самый высокий коэффициент на матч «Нитра» – «Злате Моравце» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нитра» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Злате Моравце» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нитра» – «Злате Моравце», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.80 1.03 3.72 1.23 2.85 1.39 2.06 1.80 1.54 2.38 1.35 2.93 1.14 4.75
8.00 1.05 6.25 1.10 1.62 2.20 1.13 5.40 2.08 1.70 1.07 7.50 1.81 1.93 1.08 7.00 1.05 8.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 9.10 1.02 11.00 0.00 16.00
3.76 1.27 2.98 1.39 2.31 1.61 1.99 1.84 1.76 2.07 1.54 2.47 1.47 2.69 1.36 3.13 1.13 6.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
3.14 1.33 2.01 1.75 1.48 2.54
2.13 1.66 1.40 2.80 1.38 2.90 1.04 9.00
3.04 1.36 2.51 1.51 1.98 1.83 1.59 2.34 1.41 2.83
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.90 1.38 1.72 2.05 1.30 3.32
2.80 1.39 1.72 1.92 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Нитра 0:1 Злате Моравце онлайн

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