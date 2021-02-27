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Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 10 (1) 0.38
2. Лебеденко Игорь 9 (2) 0.35
3. Берковский Илья 6 0.23
4. Рязанцев Александр 4 0.15
5. Адаев Владислав 3 0.12
6. Нетфуллин Равиль 3 0.12
7. Кертанов Константин 2 0.08
8. Гордюшенко Астемир 2 0.08
9. Евдокимов Андрей 2 0.08
10. Лях Андрей 1 0.04
11. Шоркин Максим 1 0.04
12. Дворецков Филипп 1 0.04
13. Баланюк Денис 1 0.04
14. Прошляков Данила 1 0.04
15. Магаль Руслан 1 (1) 0.04
СКА-Хабаровск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Базелюк Константин 10 (4) 0.38
2. Барков Дмитрий 8 0.31
3. Квеквескири Ираклий 4 0.15
4. Гаджимурадов Рамазан 4 0.15
5. Брагин Владислав 2 0.08
6. Камилов Владислав 2 (1) 0.08
7. Безлихотнов Никита 1 0.04
8. Большаков Кирилл 1 0.04
9. Иванков Даниил 1 0.04
10. Малеев Артемий 0 0

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Шоркин Максим 4 2
2. Рязанцев Александр 5 1
3. Самсонов Артём Владимирович 6 0
4. Магаль Руслан 6 0
5. Евдокимов Андрей 6 0
6. Адаев Владислав 4 1
7. Лях Андрей 5 0
8. Прошкин Егор 5 0
9. Калмыков Амур 3 1
10. Лебеденко Игорь 4 0
11. Елисеев Александр 4 0
12. Редькович Дмитрий 2 1
13. Нетфуллин Равиль 3 0
14. Берковский Илья 3 0
15. Шустиков Сергей 2 0
16. Кертанов Константин 2 0
17. Прошляков Данила 2 0
СКА-Хабаровск
# Игрок      
1. Квеквескири Ираклий 13 1
2. Барков Дмитрий 9 0
3. Мануйлов Роман 6 0
4. Малеев Артемий 5 0
5. Суслов Кирилл 5 0
6. Грачёв Глеб 5 0
7. Труфанов Григорий 5 0
8. Большаков Кирилл 4 0
9. Гаджимурадов Рамазан 3 0
10. Безлихотнов Никита 2 0
11. Мартусевич Максим 2 0
12. Обухов Игорь 2 0
13. Камилов Владислав 2 0
14. Эльмурзаев Магомед 2 0
15. Никифоров Владислав 1 0
16. Булия Эдуард 1 0
17. Базелюк Константин 1 0
18. Батютин Андрей 1 0
19. Брагин Владислав 1 0
20. Матвийчук Семён 1 0
21. Сугробов Владимир 1 0
22. Кенесов Арман 1 0
23. Илик Василий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 8.51% (4) 14.89% (7) 10.64% (5) 19.15% (9) 19.15% (9) 27.66% (13)
 СКА-Хабаровск 21.21% (7) 18.18% (6) 9.09% (3) 24.24% (8) 18.18% (6) 9.09% (3)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2
Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +9 =4 -7
ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск Шинник 2:3 СКА-Хабаровск Факел 3:0 СКА-Хабаровск Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Динамо Брянск 2:5 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Черноморец Нв 1:3 СКА-Хабаровск Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Балтика

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 1:0 Заявка 27 18 4 5 56 - 19 58
2. Нижний Новгород 0:1 Заявка 27 18 4 5 39 - 16 58
3. Оренбург Заявка 27 15 9 3 40 - 21 54
4. Торпедо Москва Заявка 26 16 5 5 51 - 20 53
5. Алания 2:2 Заявка 27 14 8 5 54 - 27 50
6. Велес Москва Заявка 27 14 8 5 38 - 29 50
7. Нефтехимик 2:1 Заявка 27 13 4 10 40 - 28 43
8. СКА-Хабаровск Заявка 26 12 4 10 34 - 32 40
9. Балтика Заявка 26 11 7 8 28 - 24 40
10. Волгарь Заявка 27 11 5 11 35 - 30 38
11. Енисей Заявка 27 11 4 12 27 - 39 37
12. Чайка 4:1 Заявка 27 9 9 9 32 - 35 36
13. Спартак-2 0:0 Заявка 27 10 5 12 30 - 38 35
14. Текстильщик 0:0 Заявка 27 8 8 11 22 - 31 32
15. Факел Заявка 27 7 10 10 27 - 27 31
16. Краснодар-2 Заявка 26 7 8 11 35 - 44 29
17. Динамо Брянск 0:0 Заявка 27 8 4 15 16 - 39 28
18. Иртыш Омск 1:2 Заявка 27 7 6 14 22 - 37 27
19. Чертаново 0:0 Заявка 27 7 3 17 20 - 40 24
20. Акрон Заявка 27 6 5 16 21 - 40 23
21. Томь 2:2 Заявка 27 4 6 17 16 - 34 18
22. Шинник 1:4 Заявка 27 4 4 19 26 - 59 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 1:0 Заявка 14 12 1 1 36 - 5 37
2. Нижний Новгород 0:1 Заявка 14 10 2 2 22 - 7 32
3. Алания 2:2 Заявка 14 9 4 1 37 - 16 31
4. Велес Москва Заявка 15 7 6 2 24 - 19 27
5. Торпедо Москва Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
6. Волгарь Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Нефтехимик 2:1 Заявка 13 7 3 3 23 - 7 24
8. СКА-Хабаровск Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
9. Оренбург Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
10. Факел Заявка 15 5 7 3 16 - 9 22
11. Енисей Заявка 12 7 0 5 15 - 15 21
12. Краснодар-2 Заявка 13 5 4 4 25 - 19 19
13. Динамо Брянск 0:0 Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
14. Текстильщик 0:0 Заявка 14 4 6 4 9 - 14 18
15. Балтика Заявка 11 5 2 4 11 - 8 17
16. Чайка 4:1 Заявка 13 5 2 6 15 - 20 17
17. Акрон Заявка 12 5 1 6 13 - 15 16
18. Иртыш Омск 1:2 Заявка 15 4 2 9 10 - 24 14
19. Спартак-2 0:0 Заявка 13 3 3 7 10 - 20 12
20. Шинник 1:4 Заявка 14 3 3 8 14 - 23 12
21. Чертаново 0:0 Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь 2:2 Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 9 4 1 20 - 8 31
2. Торпедо Москва Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород 0:1 Заявка 13 8 2 3 17 - 9 26
4. Велес Москва Заявка 12 7 2 3 14 - 10 23
5. Спартак-2 0:0 Заявка 14 7 2 5 20 - 18 23
6. Балтика Заявка 15 6 5 4 17 - 16 23
7. Крылья Советов 1:0 Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
8. Алания 2:2 Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
9. Нефтехимик 2:1 Заявка 14 6 1 7 17 - 21 19
10. Чайка 4:1 Заявка 14 4 7 3 17 - 15 19
11. СКА-Хабаровск Заявка 13 5 1 7 19 - 22 16
12. Енисей Заявка 15 4 4 7 12 - 24 16
13. Текстильщик 0:0 Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
14. Чертаново 0:0 Заявка 14 4 2 8 13 - 24 14
15. Иртыш Омск 1:2 Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
16. Волгарь Заявка 13 4 0 9 14 - 18 12
17. Краснодар-2 Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
18. Томь 2:2 Заявка 14 2 4 8 6 - 16 10
19. Факел Заявка 12 2 3 7 11 - 18 9
20. Динамо Брянск 0:0 Заявка 13 2 3 8 4 - 21 9
21. Акрон Заявка 15 1 4 10 8 - 25 7
22. Шинник 1:4 Заявка 13 1 1 11 12 - 36 4
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  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 27 тура первенства ФНЛ, "Торпедо" - "СКА-Хабаровск". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2021, осталось 5 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 150
Торпедо Москва 90.7% (136)
X 6% (9)
СКА-Хабаровск 3.3% (5)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
СКА-Хабаровск
1.72
3.86
5.50
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.65 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.55 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.71 3.70 4.80
  1.68 3.86 5.15

Самый высокий коэффициент на матч «Торпедо Москва» – «СКА-Хабаровск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торпедо Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «СКА-Хабаровск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торпедо Москва» – «СКА-Хабаровск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.90 1.04 7.00 1.06 3.12 1.33 2.40 1.56 1.79 2.11 1.40 2.90 1.27 3.54 1.09 6.00 1.07 6.35
9.90 1.04 7.30 1.07 3.25 1.33 2.48 1.50 2.02 1.74 1.78 1.97 1.41 2.75 1.27 3.60 1.10 6.20 1.08 6.60 1.02 12.50 1.01 12.50 0.00 20.00
3.42 1.32 2.97 1.40 2.60 1.50 2.09 1.76 1.83 2.02 1.62 2.32 1.42 2.90 1.28 3.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.46 1.80 1.99 1.38 2.99 1.11 6.45 1.08 7.70
1.82 1.92 1.38 2.90 1.11 6.40
2.95 1.41 2.42 1.58 1.88 1.95 1.54 2.51 1.39 3.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.47 1.53 1.62 2.27 1.24 3.96 1.17 5.10
2.48 1.47 1.64 2.18 1.23 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.83
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.65 1.27
Где смотреть матч Торпедо Москва - СКА-Хабаровск онлайн

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Прогнозы на матч Торпедо Москва - СКА-Хабаровск

Исход игры
Торпедо Москва
90.7% (137)
Ничья
6% (9)
СКА-Хабаровск
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
50.68% (75)
Меньше
49.32% (73)
Обе команды забьют
Да
51.35% (76)
Нет
48.65% (72)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
39.1% (59)
1:0 Торпедо Москва
30.5% (46)
2:0 Торпедо Москва
12.6% (19)
1:1 Ничья
4% (6)
3:0 Торпедо Москва
2.6% (4)
3:1 Торпедо Москва
2.6% (4)
1:2 СКА-Хабаровск
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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