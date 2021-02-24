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Торпедо Москва
 
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СКА-Хабаровск

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 10 (1) 0.38
2. Лебеденко Игорь 9 (2) 0.35
3. Берковский Илья 6 0.23
4. Рязанцев Александр 4 0.15
5. Адаев Владислав 3 0.12
6. Нетфуллин Равиль 3 0.12
7. Кертанов Константин 2 0.08
8. Гордюшенко Астемир 2 0.08
9. Евдокимов Андрей 2 0.08
10. Лях Андрей 1 0.04
11. Шоркин Максим 1 0.04
12. Дворецков Филипп 1 0.04
13. Баланюк Денис 1 0.04
14. Прошляков Данила 1 0.04
15. Магаль Руслан 1 (1) 0.04
СКА-Хабаровск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Базелюк Константин 10 (4) 0.38
2. Барков Дмитрий 8 0.31
3. Квеквескири Ираклий 4 0.15
4. Гаджимурадов Рамазан 4 0.15
5. Брагин Владислав 2 0.08
6. Камилов Владислав 2 (1) 0.08
7. Безлихотнов Никита 1 0.04
8. Большаков Кирилл 1 0.04
9. Иванков Даниил 1 0.04
10. Малеев Артемий 0 0

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Шоркин Максим 4 2
2. Рязанцев Александр 5 1
3. Самсонов Артём Владимирович 6 0
4. Магаль Руслан 6 0
5. Евдокимов Андрей 6 0
6. Адаев Владислав 4 1
7. Лях Андрей 5 0
8. Прошкин Егор 5 0
9. Калмыков Амур 3 1
10. Лебеденко Игорь 4 0
11. Елисеев Александр 4 0
12. Редькович Дмитрий 2 1
13. Нетфуллин Равиль 3 0
14. Берковский Илья 3 0
15. Шустиков Сергей 2 0
16. Кертанов Константин 2 0
17. Прошляков Данила 2 0
СКА-Хабаровск
# Игрок      
1. Квеквескири Ираклий 13 1
2. Барков Дмитрий 9 0
3. Мануйлов Роман 6 0
4. Малеев Артемий 5 0
5. Суслов Кирилл 5 0
6. Грачёв Глеб 5 0
7. Труфанов Григорий 5 0
8. Большаков Кирилл 4 0
9. Гаджимурадов Рамазан 3 0
10. Безлихотнов Никита 2 0
11. Мартусевич Максим 2 0
12. Обухов Игорь 2 0
13. Камилов Владислав 2 0
14. Эльмурзаев Магомед 2 0
15. Никифоров Владислав 1 0
16. Булия Эдуард 1 0
17. Базелюк Константин 1 0
18. Батютин Андрей 1 0
19. Брагин Владислав 1 0
20. Матвийчук Семён 1 0
21. Сугробов Владимир 1 0
22. Кенесов Арман 1 0
23. Илик Василий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 8.51% (4) 14.89% (7) 10.64% (5) 19.15% (9) 19.15% (9) 27.66% (13)
 СКА-Хабаровск 21.21% (7) 18.18% (6) 9.09% (3) 24.24% (8) 18.18% (6) 9.09% (3)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2
Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +9 =4 -7
ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск Шинник 2:3 СКА-Хабаровск Факел 3:0 СКА-Хабаровск Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Динамо Брянск 2:5 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Черноморец Нв 1:3 СКА-Хабаровск Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Балтика

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 26 18 4 4 39 - 15 58
2. Крылья Советов Заявка 26 17 4 5 55 - 19 55
3. Оренбург Заявка 26 15 9 2 39 - 19 54
4. Торпедо Москва Заявка 26 16 5 5 51 - 20 53
5. Алания Заявка 26 14 7 5 52 - 25 49
6. Велес Москва Заявка 26 14 7 5 37 - 28 49
7. Нефтехимик Заявка 26 12 4 10 38 - 27 40
8. СКА-Хабаровск Заявка 26 12 4 10 34 - 32 40
9. Балтика Заявка 26 11 7 8 28 - 24 40
10. Енисей Заявка 26 11 4 11 26 - 35 37
11. Волгарь Заявка 26 10 5 11 31 - 29 35
12. Спартак-2 Заявка 26 10 4 12 30 - 38 34
13. Чайка Заявка 26 8 9 9 28 - 34 33
14. Текстильщик Заявка 26 8 7 11 22 - 31 31
15. Краснодар-2 Заявка 26 7 8 11 35 - 44 29
16. Факел Заявка 26 6 10 10 25 - 26 28
17. Динамо Брянск Заявка 26 8 3 15 16 - 39 27
18. Иртыш Омск Заявка 26 7 6 13 21 - 35 27
19. Чертаново Заявка 26 7 2 17 20 - 40 23
20. Акрон Заявка 26 6 4 16 20 - 39 22
21. Томь Заявка 26 4 5 17 14 - 32 17
22. Шинник Заявка 26 4 4 18 25 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 14 12 1 1 36 - 5 37
2. Нижний Новгород Заявка 13 10 2 1 22 - 6 32
3. Алания Заявка 13 9 3 1 35 - 14 30
4. Торпедо Москва Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
5. Волгарь Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
6. Велес Москва Заявка 14 7 5 2 23 - 18 26
7. Нефтехимик Заявка 13 7 3 3 23 - 7 24
8. СКА-Хабаровск Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
9. Оренбург Заявка 12 6 5 1 19 - 11 23
10. Факел Заявка 15 5 7 3 16 - 9 22
11. Енисей Заявка 11 7 0 4 14 - 11 21
12. Краснодар-2 Заявка 13 5 4 4 25 - 19 19
13. Динамо Брянск Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
14. Балтика Заявка 11 5 2 4 11 - 8 17
15. Текстильщик Заявка 13 4 5 4 9 - 14 17
16. Акрон Заявка 12 5 1 6 13 - 15 16
17. Чайка Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
18. Иртыш Омск Заявка 14 4 2 8 9 - 22 14
19. Шинник Заявка 14 3 3 8 14 - 23 12
20. Спартак-2 Заявка 12 3 2 7 10 - 20 11
21. Чертаново Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 9 4 1 20 - 8 31
2. Торпедо Москва Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород Заявка 13 8 2 3 17 - 9 26
4. Велес Москва Заявка 12 7 2 3 14 - 10 23
5. Спартак-2 Заявка 14 7 2 5 20 - 18 23
6. Балтика Заявка 15 6 5 4 17 - 16 23
7. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
8. Чайка Заявка 14 4 7 3 17 - 15 19
9. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 19 - 14 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 13 5 1 7 19 - 22 16
11. Нефтехимик Заявка 13 5 1 7 15 - 20 16
12. Енисей Заявка 15 4 4 7 12 - 24 16
13. Текстильщик Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
14. Иртыш Омск Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
15. Чертаново Заявка 13 4 1 8 13 - 24 13
16. Краснодар-2 Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
17. Волгарь Заявка 12 3 0 9 10 - 17 9
18. Томь Заявка 13 2 3 8 4 - 14 9
19. Динамо Брянск Заявка 12 2 2 8 4 - 21 8
20. Факел Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
21. Акрон Заявка 14 1 3 10 7 - 24 6
22. Шинник Заявка 12 1 1 10 11 - 32 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2021, осталось 2 дня 13 часов.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Торпедо Москва 88.2% (45)
    X 7.8% (4)
    СКА-Хабаровск 3.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    1.67
    3.94
    5.90
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.60 3.75 5.90
    Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.60 5.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.64 3.90 5.10
      1.65 3.94 5.10

    Самый высокий коэффициент на матч «Торпедо Москва» – «СКА-Хабаровск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торпедо Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «СКА-Хабаровск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торпедо Москва» – «СКА-Хабаровск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    7.90 1.04 6.80 1.07 3.12 1.33 2.40 1.56 1.79 2.11 1.40 2.90 1.27 3.54 1.09 6.00 1.07 6.65
    9.30 1.04 7.20 1.07 3.10 1.35 2.35 1.55 1.95 1.80 1.72 2.05 1.37 2.95 1.25 3.65 1.10 6.30 1.08 7.00 1.01 12.50 0.00 20.00
    3.26 1.33 2.87 1.42 2.46 1.55 2.01 1.82 1.75 2.08 1.56 2.43 1.25 3.87
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.68 1.46 1.80 1.99 1.38 2.99 1.11 6.45 1.08 7.70
    1.75 2.01 1.35 3.05 1.09 6.50
    2.84 1.43 2.33 1.61 1.81 2.02 1.50 2.59 1.36 3.16
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.60 1.28 2.47 1.53 1.62 2.27 1.24 3.96 1.16 5.10
    2.46 1.51 1.61 2.23 1.23 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.06 1.71
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.25
    Где смотреть матч Торпедо Москва - СКА-Хабаровск онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Торпедо Москва
    88.2% (45)
    Ничья
    7.8% (4)
    СКА-Хабаровск
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (20)
    Меньше
    60% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    42% (21)
    Нет
    58% (29)
    Популярный счёт
    1:0 Торпедо Москва
    37.3% (19)
    2:1 Торпедо Москва
    23.5% (12)
    2:0 Торпедо Москва
    17.6% (9)
    1:1 Ничья
    3.9% (2)
    3:1 Торпедо Москва
    3.9% (2)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
    1:2 СКА-Хабаровск
    3.9% (2)
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