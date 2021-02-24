Торпедо Москва
Позже
СКА-Хабаровск
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|10 (1)
|0.38
|2.
|Лебеденко Игорь
|9 (2)
|0.35
|3.
|Берковский Илья
|6
|0.23
|4.
|Рязанцев Александр
|4
|0.15
|5.
|Адаев Владислав
|3
|0.12
|6.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0.12
|7.
|Кертанов Константин
|2
|0.08
|8.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.08
|9.
|Евдокимов Андрей
|2
|0.08
|10.
|Лях Андрей
|1
|0.04
|11.
|Шоркин Максим
|1
|0.04
|12.
|Дворецков Филипп
|1
|0.04
|13.
|Баланюк Денис
|1
|0.04
|14.
|Прошляков Данила
|1
|0.04
|15.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Базелюк Константин
|10 (4)
|0.38
|2.
|Барков Дмитрий
|8
|0.31
|3.
|Квеквескири Ираклий
|4
|0.15
|4.
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0.15
|5.
|Брагин Владислав
|2
|0.08
|6.
|Камилов Владислав
|2 (1)
|0.08
|7.
|Безлихотнов Никита
|1
|0.04
|8.
|Большаков Кирилл
|1
|0.04
|9.
|Иванков Даниил
|1
|0.04
|10.
|Малеев Артемий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шоркин Максим
|4
|2
|2.
|Рязанцев Александр
|5
|1
|3.
|Самсонов Артём Владимирович
|6
|0
|4.
|Магаль Руслан
|6
|0
|5.
|Евдокимов Андрей
|6
|0
|6.
|Адаев Владислав
|4
|1
|7.
|Лях Андрей
|5
|0
|8.
|Прошкин Егор
|5
|0
|9.
|Калмыков Амур
|3
|1
|10.
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|11.
|Елисеев Александр
|4
|0
|12.
|Редькович Дмитрий
|2
|1
|13.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0
|14.
|Берковский Илья
|3
|0
|15.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|16.
|Кертанов Константин
|2
|0
|17.
|Прошляков Данила
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Квеквескири Ираклий
|13
|1
|2.
|Барков Дмитрий
|9
|0
|3.
|Мануйлов Роман
|6
|0
|4.
|Малеев Артемий
|5
|0
|5.
|Суслов Кирилл
|5
|0
|6.
|Грачёв Глеб
|5
|0
|7.
|Труфанов Григорий
|5
|0
|8.
|Большаков Кирилл
|4
|0
|9.
|Гаджимурадов Рамазан
|3
|0
|10.
|Безлихотнов Никита
|2
|0
|11.
|Мартусевич Максим
|2
|0
|12.
|Обухов Игорь
|2
|0
|13.
|Камилов Владислав
|2
|0
|14.
|Эльмурзаев Магомед
|2
|0
|15.
|Никифоров Владислав
|1
|0
|16.
|Булия Эдуард
|1
|0
|17.
|Базелюк Константин
|1
|0
|18.
|Батютин Андрей
|1
|0
|19.
|Брагин Владислав
|1
|0
|20.
|Матвийчук Семён
|1
|0
|21.
|Сугробов Владимир
|1
|0
|22.
|Кенесов Арман
|1
|0
|23.
|Илик Василий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|8.51% (4)
|14.89% (7)
|10.64% (5)
|19.15% (9)
|19.15% (9)
|27.66% (13)
|СКА-Хабаровск
|21.21% (7)
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|9.09% (3)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +13 =2 -5Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2
Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +9 =4 -7ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск Шинник 2:3 СКА-Хабаровск Факел 3:0 СКА-Хабаровск Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Динамо Брянск 2:5 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Черноморец Нв 1:3 СКА-Хабаровск Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Балтика
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|39 - 15
|58
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|17
|4
|5
|55 - 19
|55
|3.
|Оренбург
|Заявка
|26
|15
|9
|2
|39 - 19
|54
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|51 - 20
|53
|5.
|Алания
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|52 - 25
|49
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|37 - 28
|49
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|38 - 27
|40
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|34 - 32
|40
|9.
|Балтика
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|28 - 24
|40
|10.
|Енисей
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|26 - 35
|37
|11.
|Волгарь
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|31 - 29
|35
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|30 - 38
|34
|13.
|Чайка
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|28 - 34
|33
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|22 - 31
|31
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|35 - 44
|29
|16.
|Факел
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|25 - 26
|28
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|26
|8
|3
|15
|16 - 39
|27
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 35
|27
|19.
|Чертаново
|Заявка
|26
|7
|2
|17
|20 - 40
|23
|20.
|Акрон
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|20 - 39
|22
|21.
|Томь
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|14 - 32
|17
|22.
|Шинник
|Заявка
|26
|4
|4
|18
|25 - 55
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 5
|37
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|22 - 6
|32
|3.
|Алания
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|35 - 14
|30
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|5.
|Волгарь
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 18
|26
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 7
|24
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 10
|24
|9.
|Оренбург
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|10.
|Факел
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 9
|22
|11.
|Енисей
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|14 - 11
|21
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 19
|19
|13.
|Динамо Брянск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 18
|19
|14.
|Балтика
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 8
|17
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 14
|17
|16.
|Акрон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 15
|16
|17.
|Чайка
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|9 - 22
|14
|19.
|Шинник
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|20.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 20
|11
|21.
|Чертаново
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|7 - 16
|10
|22.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|20 - 8
|31
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 9
|27
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 9
|26
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|14 - 10
|23
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 18
|23
|6.
|Балтика
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 16
|23
|7.
|Алания
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 11
|19
|8.
|Чайка
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 15
|19
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 14
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 22
|16
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 20
|16
|12.
|Енисей
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 24
|16
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|14.
|Иртыш Омск
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|15.
|Чертаново
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 24
|13
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|17.
|Волгарь
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|10 - 17
|9
|18.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|4 - 14
|9
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|4 - 21
|8
|20.
|Факел
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|21.
|Акрон
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 24
|6
|22.
|Шинник
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|11 - 32
|4
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Торпедо Москва» – «СКА-Хабаровск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торпедо Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «СКА-Хабаровск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торпедо Москва» – «СКА-Хабаровск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Торпедо Москва - СКА-Хабаровск
Исход игры
Торпедо Москва
88.2% (45)
Ничья
7.8% (4)
СКА-Хабаровск
3.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
40% (20)
Меньше
60% (30)
Обе команды забьют
Да
42% (21)
Нет
58% (29)
Популярный счёт
1:0 Торпедо Москва
37.3% (19)
2:1 Торпедо Москва
23.5% (12)
2:0 Торпедо Москва
17.6% (9)
1:1 Ничья
3.9% (2)
3:1 Торпедо Москва
3.9% (2)
2:2 Ничья
3.9% (2)
1:2 СКА-Хабаровск
3.9% (2)
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