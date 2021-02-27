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Локомотив Москва
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
ЦСКА Москва
0'
1:0
6' Гол
Лисакович Виталий
29'
1
Гилерме
Маринато
69
Куликов
Даниил
14
Чорлука
Ведран
3
Кастро
Пабло
31
Рыбус
Мацей
76
Мухин
Максим
7
Крыховяк
Гжегож
17
Жемалетдинов
Рифат
25
Камано
Франсуа
94
Рыбчинский
Дмитрий
88
Лисакович
Виталий
1
Помазун
Илья
2
Фернандес
Марио
5
Васин
Виктор
23
Магнуссон
Хёрдур
42
Щенников
Георгий
22
Марадишвили
Константин
7
Ахметов
Ильзат
19
Зайнутдинов
Бактиёр
8
Влашич
Никола
17
Сигурдссон
Арнор
32
Рондон
Саломон
Локомотив Москва
4-2-3-1
ЦСКА Москва
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Антон 4 (3) 0.2
2. Крыховяк Гжегож 3 0.15
3. Смолов Фёдор 3 0.15
4. Игнатьев Владислав 3 0.15
5. Лисакович Виталий 2 0.1
6. Миранчук Алексей 2 0.1
7. Мурило Серкейра 2 0.1
8. Рыбчинский Дмитрий 1 0.05
9. Зе Луиш Жозе 1 0.05
10. Баринов Дмитрий 1 0.05
11. Чорлука Ведран 0 0
12. Живоглядов Дмитрий 0 0
13. Куликов Даниил 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 8 (1) 0.4
2. Кучаев Константин 6 0.3
3. Чалов Фёдор 5 (1) 0.25
4. Шкурин Илья 3 0.15
5. Дзагоев Алан 2 0.1
6. Сигурдссон Арнор 2 0.1
7. Бистрович Кристиян 2 0.1
8. Эджуке Чидера 2 0.1
9. Обляков Иван 1 0.05
10. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.05
11. Магнуссон Хёрдур 1 0.05
12. Дивеев Игорь 1 0.05
13. Марадишвили Константин 1 0.05
14. Васин Виктор 0 0
15. Фернандес Марио 0 0
16. Ахметов Ильзат 0 0
17. Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 6 1
2. Чорлука Ведран 5 1
3. Гилерме Маринато 4 1
4. Рыбус Мацей 5 0
5. Куликов Даниил 5 0
6. Райкович Слободан 3 1
7. Жемалетдинов Рифат 4 0
8. Эдер Лопеш 4 0
9. Магкеев Станислав 4 0
10. Мурило Серкейра 4 0
11. Живоглядов Дмитрий 3 0
12. Баринов Дмитрий 3 0
13. Игнатьев Владислав 2 0
14. Рыбчинский Дмитрий 2 0
15. Зе Луиш Жозе 1 0
16. Лисакович Виталий 1 0
17. Мухин Максим 1 0
18. Иосифов Никита 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 7 0
2. Бистрович Кристиян 5 1
3. Обляков Иван 4 0
4. Дивеев Игорь 4 0
5. Тикнизян Наяир 4 0
6. Фернандес Марио 3 0
7. Влашич Никола 3 0
8. Сигурдссон Арнор 3 0
9. Дзагоев Алан 2 0
10. Щенников Георгий 2 0
11. Ахметов Ильзат 2 0
12. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
13. Гайч Адольфо 2 0
14. Магнуссон Хёрдур 0 1
15. Шкурин Илья 0 1
16. Акинфеев Игорь 1 0
17. Васин Виктор 1 0
18. Карпов Вадим 1 0
19. Кучаев Константин 1 0
20. Чалов Фёдор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 19.05% (4) 19.05% (4) 19.05% (4) 9.52% (2) 19.05% (4) 14.29% (3)
 ЦСКА Москва 11.43% (4) 17.14% (6) 17.14% (6) 25.71% (9) 11.43% (4) 17.14% (6)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар
Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =7 -4
ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва
Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва Суперкубок Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 12 6 2 45 - 17 42
2. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 20 11 4 5 35 - 18 37
3. Спартак Москва Заявка 19 10 5 4 33 - 21 35
4. Сочи 0:0 Заявка 20 9 7 4 28 - 22 34
5. Ростов Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
6. Локомотив Москва 1:0 Заявка 20 9 4 7 22 - 25 31
7. Краснодар Заявка 19 9 3 7 35 - 19 30
8. Динамо Москва Заявка 19 9 3 7 24 - 21 30
9. Рубин Заявка 19 8 4 7 24 - 25 28
10. Химки Заявка 20 8 4 8 26 - 31 28
11. Ахмат Заявка 19 7 5 7 19 - 21 26
12. Урал Заявка 19 4 9 6 16 - 23 21
13. Ротор Заявка 20 4 5 11 12 - 31 17
14. Арсенал Тула 0:0 Заявка 20 3 6 11 17 - 30 15
15. Уфа Заявка 20 3 4 13 15 - 33 13
16. Тамбов Заявка 20 3 4 13 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Краснодар Заявка 10 7 2 1 27 - 8 23
3. Сочи 0:0 Заявка 11 6 5 0 17 - 8 23
4. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
5. Локомотив Москва 1:0 Заявка 10 7 1 2 13 - 7 22
6. Химки Заявка 11 6 1 4 14 - 13 19
7. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
8. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
9. Ахмат Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
10. Ростов Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
11. Арсенал Тула 0:0 Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 11 6 2 3 14 - 13 20
2. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 10 6 1 3 14 - 6 19
3. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
4. Рубин Заявка 10 5 1 4 13 - 14 16
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
9. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
10. Локомотив Москва 1:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
11. Динамо Москва Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
12. Урал Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
13. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
14. Уфа Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула 0:0 Заявка 11 0 2 9 5 - 20 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Офсайд
    30'
    Провалилась оборона хозяев, позволив убежать один на один с голкипером Влашичу, но тот пробил рядом со штангой, да еще и офсайд был у хорвата.
  • 29'
    Со штрафного закрутил Влашич в ближний верхний угол, но точности ему явно не хватило на этот раз.
  • 28'
    Куликов на фланге в подкате заехал по ногам Влашичу. Штрафной удар будут исполнять футболисты ЦСКА.
  • 27'
    С правого фланга Фернандес навесил в штрафную, куда врывался Зайнутдинов, но этот пас перехватил Рыбус.
  • 26'
    Диагональ исполнял Васин на левый фланг, куда врывался Влашич, но сохранить мяч в пределах поля ему не удалось.

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  • 25'
    На фланге получил по ногам Щенников от Лисаковича. Штрафной удар исполнять будут игроки ЦСКА.
  • 24'
    Отлично забросил Фернандес в штрафную на Зайнутдинова. который покатил поперек на Сигурдссона, но тот махнул мимо мяча.
  • 23'
    Разрезным пасом Рыбус искал в штрафной соперника Камано, но того грамотно корпусом оттеснил от мяча Васин.
  • 22'
    Очередной угловой исполнил Сигурдссон, подав в центр штрафной. Здесь выиграл верх Чорлука и вынес мяч головой.
  • 21'
    Дальний заброс исполнял Мухин в штрафную на ход Камано, но тому пробить по воротам не позволил Магнуссон.
  • 20'
    С угла поля навесил Влашич на дальнюю штангу, но вышел из ворот Гилерме и перехватил мяч.
  • Угловой
    19'
    Ушел от соперника на скорости Влашич по флангу и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел на угловой.
  • 18'
    Прорвался на скорости в штрафную соперника Влашич и отдал поперек на Рондона, который пробил вторым касанием, но справился Гилерме.
  • 17'
    Со штрафного попытался закрутить Рыбус в ближний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 16'
    Грамотно подставился перед чужой штрафной Жемалетдинов и заработал опасный стандарт для своей команды.
  • 15'
    Марадишвили забросил в штрафную, куда врывался на скорости Рондон, но первым на мяче оказался Кастро.
  • 14'
    С фланга покатил низом в центр Рыбчинский на Куликова, но тот нарушил правила в борьбе против Васина.
  • 13'
    В центре поля получил по ногам Крыховяк от Марадишвили. Судья все видел и назначил штрафной в пользу хозяев.
  • 12'
    Ушел от соперника на фланге финтом Влашич. сместился в штрафную, но здесь Чорлука в подкате отобрал мяч.
  • 10'
    Ушел от соперника по флангу Влашич и подал в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 9'
    Мягко забросил в штрафную соперника Мухин на ход Камано, но до того яч не дошел. Хорошо на перехвате отыграл Васин.
  • 8'
    С углового Ахметов навесил в центр штрафной, где мог пробивать Влашич, но у него с головы сферу снял Гилерме.
  • Описание гола
    7'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Виталий Лисакович! Отличный пас вырезал в штрафную соперника Мухин на ход Лисаковичу, который финтом убрал Васина, после чего вколотил сферу точно в ближнюю девятку, без шансов для голкипера.
  • 6'
    Пробивал из пределов штрафной Зайнутдинов после прострела от Сигурдссона, но мяч стал легкой добычей для Гилерме.
  • 5'
    Диагональным пасом Ахметов искал на фланге Влашича, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 4'
    С левого фланга прострелил в центр штрафной Сигурдссон и прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги Чорлуки полетел за пределы поля.
  • 3'
    С левого фланга прострелил низом в штрафную Камано, но здесь первым на мяче оказался Магнуссон и вынес сферу в аут.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-зеленых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, с центра поля разыграли игроки ЦСКА!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RZD Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.35 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.46 3.58 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.01 3.55 3.70
  2.07 3.32 3.92

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.03 7.50 1.06 3.18 1.33 2.45 1.55 1.82 2.20 1.41 2.91 1.23 3.98 1.09 6.15 1.06 6.75
10.00 1.04 7.40 1.10 7.77 1.08 6.10 1.12 2.01 1.82 2.75 1.44 2.05 1.75 1.60 2.33 1.28 3.60 1.20 4.44 1.05 7.55 1.04 8.21 0.00 20.00
3.33 1.35 2.94 1.43 2.51 1.56 2.05 1.83 2.60 1.51 2.26 1.67 1.93 1.93 1.66 2.27 1.51 2.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.70 1.08 7.80
2.75 1.44 1.78 2.04 2.15 1.70 1.40 2.90 1.20 4.44
2.82 1.46 2.31 1.65 1.80 2.09 1.50 2.67 1.95 1.89 1.60 2.37 1.25 3.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.22 4.25 1.16 5.25
3.90 1.25 2.63 1.47 1.66 2.25 1.25 3.58 1.16 4.53

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.25 3.90
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
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Прогнозы на матч Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва

Исход игры
Локомотив Москва
25.5% (41)
Ничья
42.9% (69)
ЦСКА Москва
31.7% (51)
Тотал 2.5
Больше
44.23% (69)
Меньше
55.77% (87)
Обе команды забьют
Да
80.77% (126)
Нет
19.23% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36% (58)
1:2 ЦСКА Москва
20.5% (33)
2:1 Локомотив Москва
17.4% (28)
0:1 ЦСКА Москва
8.7% (14)
1:0 Локомотив Москва
5.6% (9)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:0 Ничья
2.5% (4)
0:2 ЦСКА Москва
1.2% (2)
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