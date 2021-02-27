Диагональ исполнял Васин на левый фланг, куда врывался Влашич, но сохранить мяч в пределах поля ему не удалось.

С правого фланга Фернандес навесил в штрафную, куда врывался Зайнутдинов, но этот пас перехватил Рыбус.

Куликов на фланге в подкате заехал по ногам Влашичу. Штрафной удар будут исполнять футболисты ЦСКА.

Со штрафного закрутил Влашич в ближний верхний угол, но точности ему явно не хватило на этот раз.

Провалилась оборона хозяев, позволив убежать один на один с голкипером Влашичу, но тот пробил рядом со штангой, да еще и офсайд был у хорвата.

25' На фланге получил по ногам Щенников от Лисаковича. Штрафной удар исполнять будут игроки ЦСКА.

24' Отлично забросил Фернандес в штрафную на Зайнутдинова. который покатил поперек на Сигурдссона, но тот махнул мимо мяча.

23' Разрезным пасом Рыбус искал в штрафной соперника Камано, но того грамотно корпусом оттеснил от мяча Васин.

22' Очередной угловой исполнил Сигурдссон, подав в центр штрафной. Здесь выиграл верх Чорлука и вынес мяч головой.

21' Дальний заброс исполнял Мухин в штрафную на ход Камано, но тому пробить по воротам не позволил Магнуссон.

20' С угла поля навесил Влашич на дальнюю штангу, но вышел из ворот Гилерме и перехватил мяч.

19' Ушел от соперника на скорости Влашич по флангу и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел на угловой.

18' Прорвался на скорости в штрафную соперника Влашич и отдал поперек на Рондона, который пробил вторым касанием, но справился Гилерме.

17' Со штрафного попытался закрутить Рыбус в ближний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

16' Грамотно подставился перед чужой штрафной Жемалетдинов и заработал опасный стандарт для своей команды.

15' Марадишвили забросил в штрафную, куда врывался на скорости Рондон, но первым на мяче оказался Кастро.

14' С фланга покатил низом в центр Рыбчинский на Куликова, но тот нарушил правила в борьбе против Васина.

13' В центре поля получил по ногам Крыховяк от Марадишвили. Судья все видел и назначил штрафной в пользу хозяев.

12' Ушел от соперника на фланге финтом Влашич. сместился в штрафную, но здесь Чорлука в подкате отобрал мяч.

10' Ушел от соперника по флангу Влашич и подал в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.

9' Мягко забросил в штрафную соперника Мухин на ход Камано, но до того яч не дошел. Хорошо на перехвате отыграл Васин.

8' С углового Ахметов навесил в центр штрафной, где мог пробивать Влашич, но у него с головы сферу снял Гилерме.

7' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Виталий Лисакович! Отличный пас вырезал в штрафную соперника Мухин на ход Лисаковичу, который финтом убрал Васина, после чего вколотил сферу точно в ближнюю девятку, без шансов для голкипера.

6' Пробивал из пределов штрафной Зайнутдинов после прострела от Сигурдссона, но мяч стал легкой добычей для Гилерме.

5' Диагональным пасом Ахметов искал на фланге Влашича, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

4' С левого фланга прострелил в центр штрафной Сигурдссон и прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги Чорлуки полетел за пределы поля.

3' С левого фланга прострелил низом в штрафную Камано, но здесь первым на мяче оказался Магнуссон и вынес сферу в аут.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-зеленых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.