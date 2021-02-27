Локомотив Москва
1:0
Первый тайм: 29'
Стадион: РЖД Арена
ЦСКА Москва
1:0
6' ГолЛисакович Виталий
31
Рыбус
Мацей
76
Мухин
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
-
76 Мухин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Савин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
74 Чёрный АртурЗащитник
-
82 Петухов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Агеев МихаилНападающий
-
19 Эдер ЛопешНападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
Ход матча
6'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Антон
|4 (3)
|0.2
|2.
|Крыховяк Гжегож
|3
|0.15
|3.
|Смолов Фёдор
|3
|0.15
|4.
|Игнатьев Владислав
|3
|0.15
|5.
|Лисакович Виталий
|2
|0.1
|6.
|Миранчук Алексей
|2
|0.1
|7.
|Мурило Серкейра
|2
|0.1
|8.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.05
|9.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.05
|10.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.05
|11.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|12.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|13.
|Куликов Даниил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|8 (1)
|0.4
|2.
|Кучаев Константин
|6
|0.3
|3.
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|0.25
|4.
|Шкурин Илья
|3
|0.15
|5.
|Дзагоев Алан
|2
|0.1
|6.
|Сигурдссон Арнор
|2
|0.1
|7.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.1
|8.
|Эджуке Чидера
|2
|0.1
|9.
|Обляков Иван
|1
|0.05
|10.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.05
|11.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.05
|12.
|Дивеев Игорь
|1
|0.05
|13.
|Марадишвили Константин
|1
|0.05
|14.
|Васин Виктор
|0
|0
|15.
|Фернандес Марио
|0
|0
|16.
|Ахметов Ильзат
|0
|0
|17.
|Гайч Адольфо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|6
|1
|2.
|Чорлука Ведран
|5
|1
|3.
|Гилерме Маринато
|4
|1
|4.
|Рыбус Мацей
|5
|0
|5.
|Куликов Даниил
|5
|0
|6.
|Райкович Слободан
|3
|1
|7.
|Жемалетдинов Рифат
|4
|0
|8.
|Эдер Лопеш
|4
|0
|9.
|Магкеев Станислав
|4
|0
|10.
|Мурило Серкейра
|4
|0
|11.
|Живоглядов Дмитрий
|3
|0
|12.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|13.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|14.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|15.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|16.
|Лисакович Виталий
|1
|0
|17.
|Мухин Максим
|1
|0
|18.
|Иосифов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|7
|0
|2.
|Бистрович Кристиян
|5
|1
|3.
|Обляков Иван
|4
|0
|4.
|Дивеев Игорь
|4
|0
|5.
|Тикнизян Наяир
|4
|0
|6.
|Фернандес Марио
|3
|0
|7.
|Влашич Никола
|3
|0
|8.
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|9.
|Дзагоев Алан
|2
|0
|10.
|Щенников Георгий
|2
|0
|11.
|Ахметов Ильзат
|2
|0
|12.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|13.
|Гайч Адольфо
|2
|0
|14.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|1
|15.
|Шкурин Илья
|0
|1
|16.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|17.
|Васин Виктор
|1
|0
|18.
|Карпов Вадим
|1
|0
|19.
|Кучаев Константин
|1
|0
|20.
|Чалов Фёдор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|ЦСКА Москва
|11.43% (4)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|25.71% (9)
|11.43% (4)
|17.14% (6)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +9 =4 -7Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар
Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =7 -4ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва
Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва Суперкубок Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|45 - 17
|42
|2.
|ЦСКА Москва
|0:1 Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 18
|37
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 21
|35
|4.
|Сочи
|0:0 Заявка
|20
|9
|7
|4
|28 - 22
|34
|5.
|Ростов
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|26 - 22
|33
|6.
|Локомотив Москва
|1:0 Заявка
|20
|9
|4
|7
|22 - 25
|31
|7.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|35 - 19
|30
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|24 - 21
|30
|9.
|Рубин
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 25
|28
|10.
|Химки
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|26 - 31
|28
|11.
|Ахмат
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|19 - 21
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|16 - 23
|21
|13.
|Ротор
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|12 - 31
|17
|14.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|20
|3
|6
|11
|17 - 30
|15
|15.
|Уфа
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|15 - 33
|13
|16.
|Тамбов
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|14 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 12
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 8
|23
|3.
|Сочи
|0:0 Заявка
|11
|6
|5
|0
|17 - 8
|23
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|5.
|Локомотив Москва
|1:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 7
|22
|6.
|Химки
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 13
|19
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|8.
|ЦСКА Москва
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|9.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|11.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 13
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|4 - 14
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 13
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|0:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 6
|19
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|4.
|Рубин
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|9.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|10.
|Локомотив Москва
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|12.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|13.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|11
|0
|2
|9
|5 - 20
|2
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Локомотив Москва» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Локомотив Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Локомотив Москва» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва
Исход игры
Локомотив Москва
25.5% (41)
Ничья
42.9% (69)
ЦСКА Москва
31.7% (51)
Тотал 2.5
Больше
44.23% (69)
Меньше
55.77% (87)
Обе команды забьют
Да
80.77% (126)
Нет
19.23% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36% (58)
1:2 ЦСКА Москва
20.5% (33)
2:1 Локомотив Москва
17.4% (28)
0:1 ЦСКА Москва
8.7% (14)
1:0 Локомотив Москва
5.6% (9)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:0 Ничья
2.5% (4)
0:2 ЦСКА Москва
1.2% (2)
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