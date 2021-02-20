Химки
Позже
Стадион: Арена Химки
Уфа
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кухарчук Илья
|4
|0.21
|2.
|Корян Аршак
|4 (2)
|0.21
|3.
|Мирзов Резиуан
|4
|0.21
|4.
|Трошечкин Александр
|2
|0.11
|5.
|Идову Брайн
|2
|0.11
|6.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.11
|7.
|Конате Мохамед II
|1
|0.05
|8.
|Глушаков Денис
|1
|0.05
|9.
|Долгов Александр
|1
|0.05
|10.
|Данилкин Егор
|1
|0.05
|11.
|Алиев Камран
|1
|0.05
|12.
|Боженов Кирилл
|1
|0.05
|13.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|14.
|Полярус Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.16
|2.
|Комнен Андрич
|3 (1)
|0.16
|3.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.05
|4.
|Йокич Боян
|1
|0.05
|5.
|Аликин Павел
|1
|0.05
|6.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.05
|7.
|Мрзляк Филип
|1
|0.05
|8.
|Алиев Азер
|1
|0.05
|9.
|Камилов Владислав
|1
|0.05
|10.
|Голубев Артём
|1
|0.05
|11.
|Данченко Олег
|0
|0
|12.
|Сухов Александр
|0
|0
|13.
|Сысуев Дмитрий
|0
|0
|14.
|Морозов Григорий
|0
|0
|15.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Трошечкин Александр
|7
|0
|2.
|Идову Брайн
|5
|1
|3.
|Тихий Дмитрий
|6
|0
|4.
|Кухарчук Илья
|5
|0
|5.
|Боженов Кирилл
|3
|1
|6.
|Глушаков Денис
|4
|0
|7.
|Дядюн Владимир
|4
|0
|8.
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|9.
|Полярус Артём
|3
|0
|10.
|Куат Исламбек
|3
|0
|11.
|Данилкин Егор
|3
|0
|12.
|Конате Мохамед II
|3
|0
|13.
|Казанцев Данил
|1
|1
|14.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|15.
|Гапон Евгений
|2
|0
|16.
|Корян Аршак
|2
|0
|17.
|Филин Александр
|2
|0
|18.
|Логашов Арсений
|1
|0
|19.
|Лантратов Илья
|1
|0
|20.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|21.
|Алиев Камран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|5
|0
|2.
|Табидзе Джемал
|5
|0
|3.
|Голубев Артём
|4
|0
|4.
|Плиев Константин
|4
|0
|5.
|Кротов Вячеслав
|2
|1
|6.
|Морозов Григорий
|2
|1
|7.
|Сухов Александр
|3
|0
|8.
|Сысуев Дмитрий
|3
|0
|9.
|Аликин Павел
|3
|0
|10.
|Мрзляк Филип
|3
|0
|11.
|Алиев Азер
|3
|0
|12.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|13.
|Карп Кэтэлин
|3
|0
|14.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0
|15.
|Данченко Олег
|2
|0
|16.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|17.
|Тилль Оливье
|2
|0
|18.
|Никитин Алексей
|1
|0
|19.
|Беленов Александр
|1
|0
|20.
|Камилов Владислав
|1
|0
|21.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|22.
|Комнен Андрич
|1
|0
|23.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|24.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|8.33% (2)
|25% (6)
|8.33% (2)
|29.17% (7)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|Уфа
|14.29% (2)
|0
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: +11 =3 -6Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана Химки 2:0 Чайка
Рубин 2:2 Химки Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва
Уфа Последние 20 матчей: +6 =4 -10БАТЭ 1:1 Уфа Уфа 1:0 Торпедо Москва Вентспилс 0:1 Уфа Уфа 0:0 Шкупи
Последние игры между собой
Химки: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Уфа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 15
|41
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|35 - 17
|37
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 21
|35
|4.
|Сочи
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 22
|33
|5.
|Ростов
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|24 - 20
|32
|6.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|35 - 19
|30
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|24 - 21
|30
|8.
|Рубин
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 25
|28
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|21 - 25
|28
|10.
|Ахмат
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|19 - 21
|26
|11.
|Химки
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 30
|25
|12.
|Урал
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|16 - 23
|21
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|17 - 30
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|9 - 30
|14
|15.
|Тамбов
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 29
|13
|16.
|Уфа
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|14 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|33 - 10
|27
|2.
|Краснодар
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 8
|23
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|8.
|Химки
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|9.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|4 - 14
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 11
|19
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|4.
|Рубин
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|11.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 20
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|5 - 20
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Химки» – «Уфа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Химки» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уфа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Химки» – «Уфа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Уфа
Исход игры
Химки
71.4% (35)
Ничья
24.5% (12)
Уфа
4.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
29.17% (14)
Меньше
70.83% (34)
Обе команды забьют
Да
50% (24)
Нет
50% (24)
Популярный счёт
1:0 Химки
40.8% (20)
2:1 Химки
24.5% (12)
1:1 Ничья
20.4% (10)
2:0 Химки
4.1% (2)
1:2 Уфа
4.1% (2)
0:0 Ничья
4.1% (2)
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