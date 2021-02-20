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Химки
 
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Стадион:
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кухарчук Илья 4 0.21
2. Корян Аршак 4 (2) 0.21
3. Мирзов Резиуан 4 0.21
4. Трошечкин Александр 2 0.11
5. Идову Брайн 2 0.11
6. Ломовицкий Александр 2 0.11
7. Конате Мохамед II 1 0.05
8. Глушаков Денис 1 0.05
9. Долгов Александр 1 0.05
10. Данилкин Егор 1 0.05
11. Алиев Камран 1 0.05
12. Боженов Кирилл 1 0.05
13. Дядюн Владимир 0 0
14. Полярус Артём 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жамалетдинов Тимур 3 0.16
2. Комнен Андрич 3 (1) 0.16
3. Бизяк Ловро 1 (1) 0.05
4. Йокич Боян 1 0.05
5. Аликин Павел 1 0.05
6. Кротов Вячеслав 1 0.05
7. Мрзляк Филип 1 0.05
8. Алиев Азер 1 0.05
9. Камилов Владислав 1 0.05
10. Голубев Артём 1 0.05
11. Данченко Олег 0 0
12. Сухов Александр 0 0
13. Сысуев Дмитрий 0 0
14. Морозов Григорий 0 0
15. Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 7 0
2. Идову Брайн 5 1
3. Тихий Дмитрий 6 0
4. Кухарчук Илья 5 0
5. Боженов Кирилл 3 1
6. Глушаков Денис 4 0
7. Дядюн Владимир 4 0
8. Мирзов Резиуан 3 0
9. Полярус Артём 3 0
10. Куат Исламбек 3 0
11. Данилкин Егор 3 0
12. Конате Мохамед II 3 0
13. Казанцев Данил 1 1
14. Мурнин Андрей 2 0
15. Гапон Евгений 2 0
16. Корян Аршак 2 0
17. Филин Александр 2 0
18. Логашов Арсений 1 0
19. Лантратов Илья 1 0
20. Ломовицкий Александр 1 0
21. Алиев Камран 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 5 0
2. Табидзе Джемал 5 0
3. Голубев Артём 4 0
4. Плиев Константин 4 0
5. Кротов Вячеслав 2 1
6. Морозов Григорий 2 1
7. Сухов Александр 3 0
8. Сысуев Дмитрий 3 0
9. Аликин Павел 3 0
10. Мрзляк Филип 3 0
11. Алиев Азер 3 0
12. Безденежных Игорь 3 0
13. Карп Кэтэлин 3 0
14. Жамалетдинов Тимур 3 0
15. Данченко Олег 2 0
16. Неделчару Ионуц 2 0
17. Тилль Оливье 2 0
18. Никитин Алексей 1 0
19. Беленов Александр 1 0
20. Камилов Владислав 1 0
21. Бизяк Ловро 1 0
22. Комнен Андрич 1 0
23. Агаларов Гамид 1 0
24. Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 8.33% (2) 25% (6) 8.33% (2) 29.17% (7) 8.33% (2) 20.83% (5)
 Уфа 14.29% (2) 0 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана Химки 2:0 Чайка
Рубин 2:2 Химки Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва
Уфа Последние 20 матчей: +6 =4 -10
БАТЭ 1:1 Уфа Уфа 1:0 Торпедо Москва Вентспилс 0:1 Уфа Уфа 0:0 Шкупи
Уфа 1:2 Спартак Суботица Уфа 0:1 Црвена Звезда Краснодар 1:0 Уфа Ротор 1:0 Уфа Ростов 0:1 Уфа Уфа 4:0 Тамбов Уфа 1:2 Химки Сочи 1:1 Уфа Уфа 1:2 Урал Ахмат 3:1 Уфа Чертаново 0:4 Уфа Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа

Последние игры между собой

Химки: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Уфа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Уфа 1:2 Химки Премьер-лига Химки 0:0 Уфа Товарищеские матчи Химки 0:1 Уфа ФНЛ - Первый дивизион Уфа 3:2 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 12 5 2 43 - 15 41
2. ЦСКА Москва Заявка 19 11 4 4 35 - 17 37
3. Спартак Москва Заявка 19 10 5 4 33 - 21 35
4. Сочи Заявка 19 9 6 4 28 - 22 33
5. Ростов Заявка 19 10 2 7 24 - 20 32
6. Краснодар Заявка 19 9 3 7 35 - 19 30
7. Динамо Москва Заявка 19 9 3 7 24 - 21 30
8. Рубин Заявка 19 8 4 7 24 - 25 28
9. Локомотив Москва Заявка 19 8 4 7 21 - 25 28
10. Ахмат Заявка 19 7 5 7 19 - 21 26
11. Химки Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
12. Урал Заявка 19 4 9 6 16 - 23 21
13. Арсенал Тула Заявка 19 3 5 11 17 - 30 14
14. Ротор Заявка 19 3 5 11 9 - 30 14
15. Тамбов Заявка 19 3 4 12 13 - 29 13
16. Уфа Заявка 19 3 4 12 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 9 0 1 33 - 10 27
2. Краснодар Заявка 10 7 2 1 27 - 8 23
3. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
4. Сочи Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
5. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Химки Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
9. Ахмат Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
10. Ростов Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 9 6 1 2 14 - 5 19
2. Ростов Заявка 10 6 1 3 12 - 11 19
3. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
4. Рубин Заявка 10 5 1 4 13 - 14 16
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Динамо Москва Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
11. Урал Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14. Уфа Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 10 0 1 9 5 - 20 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2021, осталось 2 дня 11 часов.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Химки 71.4% (35)
    X 24.5% (12)
    Уфа 4.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Уфа
    2.45
    3.28
    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.15 3.15
    Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.28 3.32
    Бонус: 5 000 ₽ 2.37 3.10 3.35
      2.31 3.15 3.45

    Самый высокий коэффициент на матч «Химки» – «Уфа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Химки» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уфа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Химки» – «Уфа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.70 1.07 5.45 1.12 2.54 1.49 1.93 1.87 1.58 2.54 1.24 4.05 1.17 4.85 1.04 9.00 1.02 9.50
    7.40 1.07 5.50 1.14 2.60 1.49 1.99 1.88 1.72 2.21 1.53 2.55 1.23 4.00 1.17 4.80 1.05 8.60 1.04 9.30 0.00 16.50 0.00 17.00 0.00 24.00
    2.74 1.47 2.38 1.61 2.02 1.84 1.71 2.17 1.55 2.51 1.19 4.96
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.45 1.55 1.60 2.34 1.30 3.52 1.07 8.60 1.05 10.25
    1.55 2.45 1.29 3.75 1.05 9.10
    2.53 1.54 2.07 1.80 1.60 2.40 1.39 3.08
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.04 1.38 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
    2.10 1.69 1.48 2.55 1.16 4.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.08 1.73
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
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    Прогнозы на матч Химки - Уфа

    Исход игры
    Химки
    71.4% (35)
    Ничья
    24.5% (12)
    Уфа
    4.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.17% (14)
    Меньше
    70.83% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (24)
    Нет
    50% (24)
    Популярный счёт
    1:0 Химки
    40.8% (20)
    2:1 Химки
    24.5% (12)
    1:1 Ничья
    20.4% (10)
    2:0 Химки
    4.1% (2)
    1:2 Уфа
    4.1% (2)
    0:0 Ничья
    4.1% (2)
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    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
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    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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