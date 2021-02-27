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Зенит
 
Позже

Стадион:
Ростов
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
14
Кузяев
Далер
20
Вендел
Маркус
27
Оздоев
Магомед
5
Барриос
Вилмар
7
Азмун
Сердар
22
Дзюба
Артём
30
Песьяков
Сергей
34
Козлов
Алексей
5
Хаджикадунич
Деннис
55
Осипенко
Максим
71
Поярков
Николай
21
Махатадзе
Георгий
17
Норманн
Матиас
15
Глебов
Данил
11
Алмквист
Понтус
20
Сове
Али
99
Полоз
Дмитрий
Зенит
4-4-2
Ростов
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 11 (3) 0.58
2. Азмун Сердар 11 (1) 0.58
3. Ерохин Александр 6 0.32
4. Дуглас Сантос 3 0.16
5. Сутормин Алексей 2 0.11
6. Мостовой Андрей 2 0.11
7. Кузяев Далер 2 0.11
8. Ловрен Деян 2 0.11
9. Караваев Вячеслав 1 0.05
10. Дриусси Себастьян 1 0.05
11. Малком Филипе 1 0.05
12. Ракицкий Ярослав 1 0.05
13. Круговой Данил 0 0
14. Жирков Юрий 0 0
15. Оздоев Магомед 0 0
16. Барриос Вилмар 0 0
17. Вендел Маркус 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.26
2. Полоз Дмитрий 4 (2) 0.21
3. Байрамян Хорен 3 0.16
4. Мамаев Павел 2 0.11
5. Ионов Алексей 1 0.05
6. Глебов Данил 1 0.05
7. Ерёменко Роман 1 0.05
8. Норманн Матиас 1 0.05
9. Козлов Алексей 1 0.05
10. Чернов Евгений 1 0.05
11. Тугарев Роман 1 0.05
12. Терентьев Денис 0 0
13. Осипенко Максим 0 0
14. Хаджикадунич Деннис 0 0
15. Алмквист Понтус 0 0
16. Гапечкин Александр 0 0
17. Сохиев Артур 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 6 1
2. Ракицкий Ярослав 4 2
3. Ерохин Александр 2 0
4. Оздоев Магомед 2 0
5. Караваев Вячеслав 2 0
6. Чистяков Дмитрий 2 0
7. Сутормин Алексей 2 0
8. Азмун Сердар 2 0
9. Кузяев Далер 2 0
10. Малком Филипе 2 0
11. Жирков Юрий 1 0
12. Ловрен Деян 1 0
13. Дуглас Сантос 1 0
14. Дриусси Себастьян 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 6 1
2. Хаджикадунич Деннис 5 1
3. Ерёменко Роман 3 1
4. Байрамян Хорен 3 0
5. Чернов Евгений 3 0
6. Хасимото Кэнто 3 0
7. Глебов Данил 1 1
8. Ионов Алексей 2 0
9. Козлов Алексей 2 0
10. Полоз Дмитрий 2 0
11. Терентьев Денис 2 0
12. Алеесами Хайтам 2 0
13. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
14. Попов Ивелин 1 0
15. Обухов Владимир 1 0
16. Осипенко Максим 1 0
17. Шомуродов Элдор 1 0
18. Поярков Николай 1 0
19. Долгов Александр 1 0
20. Жигович Армин 1 0
21. Тошевски Давид 1 0
22. Сухомлинов Данила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 6.98% (3) 30.23% (13) 11.63% (5) 4.65% (2) 18.6% (8) 27.91% (12)
 Ростов 4.76% (1) 14.29% (3) 14.29% (3) 9.52% (2) 23.81% (5) 33.33% (7)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа
Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит
Ростов Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар
Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор

Последние игры между собой

Зенит: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ростов: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Ростов 0:2 Зенит Премьер-лига Ростов 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 6:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Зенит Премьер-лига
Ростов 0:5 Зенит Кубок Париматч Премьер Зенит 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:1 Зенит Кубок Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Зенит Премьер-лига Ростов 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 12 5 2 43 - 15 41
2. ЦСКА Москва Заявка 19 11 4 4 35 - 17 37
3. Спартак Москва Заявка 19 10 5 4 33 - 21 35
4. Сочи Заявка 19 9 6 4 28 - 22 33
5. Ростов Заявка 19 10 2 7 24 - 20 32
6. Краснодар Заявка 19 9 3 7 35 - 19 30
7. Динамо Москва Заявка 19 9 3 7 24 - 21 30
8. Рубин Заявка 19 8 4 7 24 - 25 28
9. Локомотив Москва Заявка 19 8 4 7 21 - 25 28
10. Химки Заявка 20 8 4 8 26 - 31 28
11. Ахмат Заявка 19 7 5 7 19 - 21 26
12. Урал Заявка 19 4 9 6 16 - 23 21
13. Ротор Заявка 20 4 5 11 12 - 31 17
14. Арсенал Тула Заявка 19 3 5 11 17 - 30 14
15. Уфа Заявка 20 3 4 13 15 - 33 13
16. Тамбов Заявка 20 3 4 13 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 9 0 1 33 - 10 27
2. Краснодар Заявка 10 7 2 1 27 - 8 23
3. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
4. Сочи Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
5. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Химки Заявка 11 6 1 4 14 - 13 19
7. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
8. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
9. Ахмат Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
10. Ростов Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 9 6 1 2 14 - 5 19
2. Ростов Заявка 10 6 1 3 12 - 11 19
3. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
4. Рубин Заявка 10 5 1 4 13 - 14 16
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
9. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
10. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
11. Динамо Москва Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
12. Урал Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
13. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
14. Уфа Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 10 0 1 9 5 - 20 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2021, осталось 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 168
    Зенит 86.3% (145)
    X 11.9% (20)
    Ростов 1.8% (3)
    Все прогнозы
    2.23 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Ростов
    1.49
    4.90
    8.70
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.43 4.55 8.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.47 4.70 7.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.49 4.30 8.50
      1.40 4.90 8.38

    Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Ростов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ростов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Ростов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.75 1.00 10.75 1.02 3.88 1.24 3.12 1.36 2.15 1.86 1.61 2.32 1.39 2.90 1.16 4.65 1.12 5.20 1.02 9.30
    13.50 1.02 9.60 1.06 4.00 1.29 3.15 1.36 2.20 1.74 2.10 1.79 1.87 1.99 1.64 2.33 1.41 2.90 1.20 4.60 1.14 5.10 1.04 9.00 1.03 9.90 0.00 19.00
    3.94 1.27 2.77 1.47 2.49 1.57 2.13 1.76 1.88 1.99 1.62 2.38 1.48 2.75 1.39 3.10 1.13 6.42
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.38 1.32 2.21 1.67 1.51 2.56 1.17 5.05 1.12 6.25
    2.05 1.79 1.47 2.85 1.15 5.50
    3.24 1.37 2.67 1.50 2.09 1.80 1.66 2.30 1.47 2.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.25 1.22 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30
    3.10 1.35 1.81 1.93 1.36 2.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.93 1.87
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.11
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.27
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    Прогнозы на матч Зенит - Ростов

    Исход игры
    Зенит
    86.3% (145)
    Ничья
    11.9% (20)
    Ростов
    1.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.09% (86)
    Меньше
    46.91% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    58.64% (95)
    Нет
    41.36% (67)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    36.9% (62)
    2:0 Зенит
    19.6% (33)
    1:0 Зенит
    15.5% (26)
    1:1 Ничья
    9.5% (16)
    3:1 Зенит
    7.1% (12)
    3:0 Зенит
    3% (5)
    2:2 Ничья
    1.8% (3)
    1:2 Ростов
    1.2% (2)
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