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Зенит
 
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Стадион:
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 11 (3) 0.58
2. Азмун Сердар 11 (1) 0.58
3. Ерохин Александр 6 0.32
4. Дуглас Сантос 3 0.16
5. Сутормин Алексей 2 0.11
6. Мостовой Андрей 2 0.11
7. Кузяев Далер 2 0.11
8. Ловрен Деян 2 0.11
9. Караваев Вячеслав 1 0.05
10. Дриусси Себастьян 1 0.05
11. Малком Филипе 1 0.05
12. Ракицкий Ярослав 1 0.05
13. Круговой Данил 0 0
14. Жирков Юрий 0 0
15. Оздоев Магомед 0 0
16. Барриос Вилмар 0 0
17. Вендел Маркус 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.26
2. Полоз Дмитрий 4 (2) 0.21
3. Байрамян Хорен 3 0.16
4. Мамаев Павел 2 0.11
5. Ионов Алексей 1 0.05
6. Глебов Данил 1 0.05
7. Ерёменко Роман 1 0.05
8. Норманн Матиас 1 0.05
9. Козлов Алексей 1 0.05
10. Чернов Евгений 1 0.05
11. Тугарев Роман 1 0.05
12. Терентьев Денис 0 0
13. Осипенко Максим 0 0
14. Хаджикадунич Деннис 0 0
15. Алмквист Понтус 0 0
16. Гапечкин Александр 0 0
17. Сохиев Артур 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 6 1
2. Ракицкий Ярослав 4 2
3. Ерохин Александр 2 0
4. Оздоев Магомед 2 0
5. Караваев Вячеслав 2 0
6. Чистяков Дмитрий 2 0
7. Сутормин Алексей 2 0
8. Азмун Сердар 2 0
9. Кузяев Далер 2 0
10. Малком Филипе 2 0
11. Жирков Юрий 1 0
12. Ловрен Деян 1 0
13. Дуглас Сантос 1 0
14. Дриусси Себастьян 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 6 1
2. Хаджикадунич Деннис 5 1
3. Ерёменко Роман 3 1
4. Байрамян Хорен 3 0
5. Чернов Евгений 3 0
6. Хасимото Кэнто 3 0
7. Глебов Данил 1 1
8. Ионов Алексей 2 0
9. Козлов Алексей 2 0
10. Полоз Дмитрий 2 0
11. Терентьев Денис 2 0
12. Алеесами Хайтам 2 0
13. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
14. Попов Ивелин 1 0
15. Обухов Владимир 1 0
16. Осипенко Максим 1 0
17. Шомуродов Элдор 1 0
18. Поярков Николай 1 0
19. Долгов Александр 1 0
20. Жигович Армин 1 0
21. Тошевски Давид 1 0
22. Сухомлинов Данила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 6.98% (3) 30.23% (13) 11.63% (5) 4.65% (2) 18.6% (8) 27.91% (12)
 Ростов 4.76% (1) 14.29% (3) 14.29% (3) 9.52% (2) 23.81% (5) 33.33% (7)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа
Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит
Ростов Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар
Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор

Последние игры между собой

Зенит: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ростов: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Ростов 0:2 Зенит Премьер-лига Ростов 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 6:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Зенит Премьер-лига
Ростов 0:5 Зенит Кубок Париматч Премьер Зенит 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:1 Зенит Кубок Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Зенит Премьер-лига Ростов 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 12 5 2 43 - 15 41
2. ЦСКА Москва Заявка 19 11 4 4 35 - 17 37
3. Спартак Москва Заявка 19 10 5 4 33 - 21 35
4. Сочи Заявка 19 9 6 4 28 - 22 33
5. Ростов Заявка 19 10 2 7 24 - 20 32
6. Краснодар Заявка 19 9 3 7 35 - 19 30
7. Динамо Москва Заявка 19 9 3 7 24 - 21 30
8. Рубин Заявка 19 8 4 7 24 - 25 28
9. Локомотив Москва Заявка 19 8 4 7 21 - 25 28
10. Ахмат Заявка 19 7 5 7 19 - 21 26
11. Химки Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
12. Урал Заявка 19 4 9 6 16 - 23 21
13. Арсенал Тула Заявка 19 3 5 11 17 - 30 14
14. Ротор Заявка 19 3 5 11 9 - 30 14
15. Тамбов Заявка 19 3 4 12 13 - 29 13
16. Уфа Заявка 19 3 4 12 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 9 0 1 33 - 10 27
2. Краснодар Заявка 10 7 2 1 27 - 8 23
3. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
4. Сочи Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
5. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Химки Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
9. Ахмат Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
10. Ростов Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 9 6 1 2 14 - 5 19
2. Ростов Заявка 10 6 1 3 12 - 11 19
3. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
4. Рубин Заявка 10 5 1 4 13 - 14 16
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Динамо Москва Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
11. Урал Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14. Уфа Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 10 0 1 9 5 - 20 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2021, осталось 2 дня 13 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Зенит 84.3% (43)
    X 13.7% (7)
    Ростов 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Ростов
    1.46
    4.90
    8.90
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.40 4.75 8.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.46 4.90 8.90
    Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.60 7.80
      1.42 4.58 8.21

    Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Ростов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ростов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Ростов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.40 1.02 8.50 1.04 3.46 1.29 2.68 1.47 1.98 2.01 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.45 1.09 6.00 1.00 10.75
    11.50 1.02 8.30 1.06 3.45 1.28 2.70 1.45 2.12 1.72 1.92 1.94 1.69 2.20 1.51 2.60 1.32 3.20 1.14 5.50 1.10 6.00 1.01 10.00 1.01 10.50 0.00 18.00
    3.55 1.30 2.73 1.48 2.18 1.71 1.89 1.96 1.67 2.25 1.46 2.78 1.31 3.54 1.11 7.28
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.39 1.98 1.83 1.42 2.88 1.14 5.80 1.10 7.10
    1.88 1.92 1.40 2.85 1.12 6.00
    2.95 1.42 2.42 1.59 1.88 1.97 1.54 2.53 1.39 3.09
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
    2.70 1.44 1.72 2.05 1.27 3.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.14 1.67
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.11
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
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    Прогнозы на матч Зенит - Ростов

    Исход игры
    Зенит
    84.3% (43)
    Ничья
    13.7% (7)
    Ростов
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54% (27)
    Меньше
    46% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (30)
    Нет
    40% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Zenit
    33.3% (17)
    2:0 Zenit
    21.6% (11)
    1:1 Draw
    11.8% (6)
    1:0 Zenit
    11.8% (6)
    3:1 Zenit
    9.8% (5)
    3:0 Zenit
    3.9% (2)
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    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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