Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Ростов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|11 (3)
|0.58
|2.
|Азмун Сердар
|11 (1)
|0.58
|3.
|Ерохин Александр
|6
|0.32
|4.
|Дуглас Сантос
|3
|0.16
|5.
|Сутормин Алексей
|2
|0.11
|6.
|Мостовой Андрей
|2
|0.11
|7.
|Кузяев Далер
|2
|0.11
|8.
|Ловрен Деян
|2
|0.11
|9.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.05
|10.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.05
|11.
|Малком Филипе
|1
|0.05
|12.
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.05
|13.
|Круговой Данил
|0
|0
|14.
|Жирков Юрий
|0
|0
|15.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|16.
|Барриос Вилмар
|0
|0
|17.
|Вендел Маркус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|5
|0.26
|2.
|Полоз Дмитрий
|4 (2)
|0.21
|3.
|Байрамян Хорен
|3
|0.16
|4.
|Мамаев Павел
|2
|0.11
|5.
|Ионов Алексей
|1
|0.05
|6.
|Глебов Данил
|1
|0.05
|7.
|Ерёменко Роман
|1
|0.05
|8.
|Норманн Матиас
|1
|0.05
|9.
|Козлов Алексей
|1
|0.05
|10.
|Чернов Евгений
|1
|0.05
|11.
|Тугарев Роман
|1
|0.05
|12.
|Терентьев Денис
|0
|0
|13.
|Осипенко Максим
|0
|0
|14.
|Хаджикадунич Деннис
|0
|0
|15.
|Алмквист Понтус
|0
|0
|16.
|Гапечкин Александр
|0
|0
|17.
|Сохиев Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барриос Вилмар
|6
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|4
|2
|3.
|Ерохин Александр
|2
|0
|4.
|Оздоев Магомед
|2
|0
|5.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|6.
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|7.
|Сутормин Алексей
|2
|0
|8.
|Азмун Сердар
|2
|0
|9.
|Кузяев Далер
|2
|0
|10.
|Малком Филипе
|2
|0
|11.
|Жирков Юрий
|1
|0
|12.
|Ловрен Деян
|1
|0
|13.
|Дуглас Сантос
|1
|0
|14.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|15.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|16.
|Вендел Маркус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|6
|1
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|5
|1
|3.
|Ерёменко Роман
|3
|1
|4.
|Байрамян Хорен
|3
|0
|5.
|Чернов Евгений
|3
|0
|6.
|Хасимото Кэнто
|3
|0
|7.
|Глебов Данил
|1
|1
|8.
|Ионов Алексей
|2
|0
|9.
|Козлов Алексей
|2
|0
|10.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|11.
|Терентьев Денис
|2
|0
|12.
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|13.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|14.
|Попов Ивелин
|1
|0
|15.
|Обухов Владимир
|1
|0
|16.
|Осипенко Максим
|1
|0
|17.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|18.
|Поярков Николай
|1
|0
|19.
|Долгов Александр
|1
|0
|20.
|Жигович Армин
|1
|0
|21.
|Тошевски Давид
|1
|0
|22.
|Сухомлинов Данила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|6.98% (3)
|30.23% (13)
|11.63% (5)
|4.65% (2)
|18.6% (8)
|27.91% (12)
|Ростов
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|33.33% (7)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +13 =3 -4Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа
Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит
Ростов Последние 20 матчей: +11 =0 -9Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар
Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор
Последние игры между собой
Зенит: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ростов: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Ростов 0:5 Зенит Кубок Париматч Премьер Зенит 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:1 Зенит Кубок Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Зенит Премьер-лига Ростов 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 15
|41
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|35 - 17
|37
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 21
|35
|4.
|Сочи
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 22
|33
|5.
|Ростов
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|24 - 20
|32
|6.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|35 - 19
|30
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|24 - 21
|30
|8.
|Рубин
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 25
|28
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|21 - 25
|28
|10.
|Ахмат
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|19 - 21
|26
|11.
|Химки
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 30
|25
|12.
|Урал
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|16 - 23
|21
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|17 - 30
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|9 - 30
|14
|15.
|Тамбов
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 29
|13
|16.
|Уфа
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|14 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|33 - 10
|27
|2.
|Краснодар
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 8
|23
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|8.
|Химки
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|9.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|4 - 14
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 11
|19
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|4.
|Рубин
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|11.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 20
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|5 - 20
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в ФНЛ
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Ростов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ростов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Ростов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Ростов
Исход игры
Зенит
84.3% (43)
Ничья
13.7% (7)
Ростов
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
54% (27)
Меньше
46% (23)
Обе команды забьют
Да
60% (30)
Нет
40% (20)
Популярный счёт
2:1 Zenit
33.3% (17)
2:0 Zenit
21.6% (11)
1:1 Draw
11.8% (6)
1:0 Zenit
11.8% (6)
3:1 Zenit
9.8% (5)
3:0 Zenit
3.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!