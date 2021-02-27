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Сочи
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Арсенал Тула
0' 25'
35
Джанаев
Сослан
23
Мевля
Миха
45
Миладинович
Иван
27
Заика
Кирилл
34
Маргасов
Тимофей
16
Нобоа
Кристиан
15
Цаллагов
Ибрагим
13
Терехов
Сергей
22
Жоаозиньо
Рамос
6
Юсупов
Артур
9
Заболотный
Антон
1
Нигматуллин
Артур
4
Бауэр
Роберт
5
Бурлак
Тарас
90
Довбня
Александр
Евгеньевич
8
Григалава
Гиа
20
Чаушич
Горан
44
Кангва
Кингс
7
Ломовицкий
Александр
13
Панченко
Кирилл
10
Кангва
Эванс
48
Луценко
Евгений
Сочи
3-4-2-1
Арсенал Тула
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 8 (3) 0.4
2. Бурмистров Никита 5 0.25
3. Заболотный Антон 4 0.2
4. Юсупов Артур 3 0.15
5. Мевля Миха 3 0.15
6. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.1
7. Заика Кирилл 1 0.05
8. Терехов Сергей 1 0.05
9. Дуганджич Марко 1 0.05
10. Миладинович Иван 1 0.05
11. Маргасов Тимофей 0 0
12. Жоаозиньо Рамос 0 0
13. Набиуллин Эльмир 0 0
14. Маммана Эмануэль 0 0
15. Руденко Александр Александрович 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.15
2. Лесовой Даниил 3 (1) 0.15
3. Ткачёв Сергей 2 0.1
4. Панченко Кирилл 2 0.1
5. Кадири Мохаммед 2 0.1
6. Ковалёв Юрий 1 0.05
7. Кангва Кингс 1 0.05
8. Луценко Евгений 1 0.05
9. Хлусевич Даниил 1 0.05
10. Джорджевич Лука 1 0.05
11. Ломовицкий Александр 1 0.05
12. Пантелеев Владислав 0 0
13. Сокол Артём 0 0
14. Громыко Валерий 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 7 1
2. Заика Кирилл 4 1
3. Маргасов Тимофей 5 0
4. Юсупов Артур 4 0
5. Маммана Эмануэль 4 0
6. Миладинович Иван 4 0
7. Цаллагов Ибрагим 2 1
8. Нобоа Кристиан 3 0
9. Заболотный Антон 3 0
10. Дуганджич Марко 3 0
11. Бурмистров Никита 2 0
12. Полоз Дмитрий 2 0
13. Набиуллин Эльмир 2 0
14. Жоаозиньо Рамос 1 0
15. Джанаев Сослан 1 0
16. Мевля Миха 1 0
17. Бахтияров Акмаль 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 6 0
2. Кангва Кингс 4 1
3. Кангва Эванс 4 1
4. Чаушич Горан 4 0
5. Костадинов Георги 4 0
6. Сокол Артём 4 0
7. Хлусевич Даниил 4 0
8. Беляев Максим 3 0
9. Панченко Кирилл 3 0
10. Довбня Александр Евгеньевич 3 0
11. Громыко Валерий 3 0
12. Лесовой Даниил 1 1
13. Григалава Гиа 2 0
14. Горбатенко Игорь 2 0
15. Ткачёв Сергей 2 0
16. Ломовицкий Александр 2 0
17. Рассказов Николай 2 0
18. Денисов Александр 1 0
19. Комбаров Кирилл 1 0
20. Бурлак Тарас 1 0
21. Луценко Евгений 1 0
22. Джорджевич Лука 1 0
23. Ковалёв Юрий 1 0
24. Злобин Николай 1 0
25. Пантелеев Владислав 1 0
26. Хагуш Анри 1 0
27. Кадири Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 14.29% (4) 17.86% (5) 14.29% (4) 17.86% (5) 14.29% (4) 21.43% (6)
 Арсенал Тула 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи
Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая
Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов

Последние игры между собой

Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Арсенал Тула 3:2 Сочи Премьер-лига Сочи 1:2 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 12 6 2 45 - 17 42
2. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 20 11 4 5 35 - 18 37
3. Спартак Москва Заявка 19 10 5 4 33 - 21 35
4. Сочи 0:0 Заявка 20 9 7 4 28 - 22 34
5. Ростов Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
6. Локомотив Москва 1:0 Заявка 20 9 4 7 22 - 25 31
7. Краснодар Заявка 19 9 3 7 35 - 19 30
8. Динамо Москва Заявка 19 9 3 7 24 - 21 30
9. Рубин Заявка 19 8 4 7 24 - 25 28
10. Химки Заявка 20 8 4 8 26 - 31 28
11. Ахмат Заявка 19 7 5 7 19 - 21 26
12. Урал Заявка 19 4 9 6 16 - 23 21
13. Ротор Заявка 20 4 5 11 12 - 31 17
14. Арсенал Тула 0:0 Заявка 20 3 6 11 17 - 30 15
15. Уфа Заявка 20 3 4 13 15 - 33 13
16. Тамбов Заявка 20 3 4 13 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Краснодар Заявка 10 7 2 1 27 - 8 23
3. Сочи 0:0 Заявка 11 6 5 0 17 - 8 23
4. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
5. Локомотив Москва 1:0 Заявка 10 7 1 2 13 - 7 22
6. Химки Заявка 11 6 1 4 14 - 13 19
7. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
8. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
9. Ахмат Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
10. Ростов Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
11. Арсенал Тула 0:0 Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 11 6 2 3 14 - 13 20
2. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 10 6 1 3 14 - 6 19
3. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
4. Рубин Заявка 10 5 1 4 13 - 14 16
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
9. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
10. Локомотив Москва 1:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
11. Динамо Москва Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
12. Урал Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
13. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
14. Уфа Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула 0:0 Заявка 11 0 2 9 5 - 20 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! Кристиан Нобоа!
  • 26'
    Заброс в штрафную гостей с левого фланга получился безадресным.
  • 25'
    Нобоа хотел сходу вывести Заболотного один на один, но прочитал аккуратную передачу Кристиана защитник "Арсенала".
  • Угловой
    24'
    Заика навесил на Заболотного, которого опередил Бурлак и выбил головой мяч за лицевую. Угловой хозяев оказался неопасным.
  • 23'
    Сочинцы начинают позиционную атаку в центре поля.

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  • 22'
    Подача корнера гостей не привела к острому моменту у ворот сочинцев, хотя не совсем понятная ситуация там возникла.
  • Угловой
    21'
    Эванс Кангва нанёс с левого полуфланга, и мяч посредством отправился на угловой.
  • 20'
    Мевля навесил со штрафного из глубины, после чего Юсупов с подбора с левого полуфланга пробил мимо дальнего угла.
  • Фол, нарушение
    20'
    Довбня слегка подтолкнул Заболотного в верховой борьбе.
  • Офсайд
    19'
    Эванс Кангва на левом полуфланге отдал вперёд на Панченко, который забрался в очевидный офсайд.
  • 18'
    Жоаозиньо забросил влево на Терехова, и тот попробовал сделать доставку в штрафную, которую выбил Бурлак.
  • 17'
    Жоаозиньо пальнул примерно из-за пределов штрафной в левый угол - Нигматуллин поймал мяч.
  • 17'
    А вообще-то это не борьба была, потому что Мевля столкнулся с Цаллаговым... Игра возобновилась.
  • Травма, повреждение
    16'
    Мевля лежит на газоне после верховой борьбы на своей половине поля, оказывают ему медпомощь.
  • Угловой
    15'
    Второй подряд угловой подали туляки. Кангва навесил с правого края, и первым на мяче был игрок "Сочи".
  • Угловой
    14'
    Ломовицкий навешивал справа на Луценко. Вроде бы мяча коснулся именно Луценко, но судья указал на угловой. 
  • 13'
    Впрочем, сейчас атакуют "оружейники".
  • 12'
    На первых минутах чуть активнее был "Арсенал", а впоследствии - "Сочи".
  • 11'
    Неплохо закомбинировали центральные хавбеки "барсов" на подступах к чужой штрафной, но войти в эту самую штрафную с мячом хозяевам не удалось.
  • 10'
    Юсупов прострелил слева во вратарскую, а там Заика и Жоаозиньо не сумели разобраться, кому из них наносить удар.
  • 9'
    Контратака "Арсенала" в среднем темпе стала обычной позиционной атакой, и потеряли мяч гости в районе линии штрафной сочинцев.
  • 8'
    Жоаозиньо навесил справа на Заболотного, который неудачно сыграл головой, и мяч достался тулякам.
  • 7'
    Заболотный кинулся с высоким прессингом на Григалаву, но тот всё же сохранил мяч.
  • 6'
    Теперь Григалава не подпустил к мячу атаковавшего Заику и выбил мяч за боковую.
  • 5'
    Неудачный заброс вперёд со стороны гостей - за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    5'
    Эванс Кангва потерял равновесие рядом с левым углом чужой штрафной и завалил Заику.
  • 4'
    "Канониры" неудачно воспользовались угловым, а затем последовал обмен ошибками в центре поля.
  • Угловой
    3'
    Жоаозиньо ошибся на фланге на своей половине, и Эванс Кангва получил возможность навесить в центр штрафной, но его подачу прервали на угловой.
  • 2'
    Начало матча достаточно спокойное.
  • 2'
    Теперь обратная ситуация - с мячом игроки обороны туляков.
  • 1'
    Хозяйские защитники пасуются на своей половине поля.
  • 1'
    Первый заброс последовал к штрафной "Сочи", и Заика выбил мяч в аут.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Михаил Вилков дал стартовый свисток.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fisht Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.25 5.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 3.78 4.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.10 5.40
  1.94 3.13 4.85

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.05 6.05 1.10 2.70 1.44 2.24 1.65 1.64 2.40 1.28 3.64 1.22 4.40 1.07 8.00 1.03 8.40
5.55 1.14 4.20 1.22 2.20 1.66 1.65 2.22 1.97 1.89 1.38 3.00 1.15 5.30 1.12 6.10 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 21.00
2.70 1.48 2.15 1.74 1.88 1.99 1.58 2.43 1.44 2.85 1.72 2.17 1.54 2.54 1.25 4.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.56 1.51 1.68 2.19 1.32 3.38 1.09 7.90 1.06 9.30
1.90 1.90 1.25 3.90 1.14 5.55 1.01 15.00 1.01 15.00
1.74 2.13 1.44 2.80 1.16 5.30 1.47 2.70 1.34 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.15 1.70 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
2.41 1.53 1.59 2.26 1.22 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Где смотреть матч Сочи 0:0 Арсенал Тула онлайн

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Прогнозы на матч Сочи 0:0 Арсенал Тула

Исход игры
Сочи
78.6% (121)
Ничья
13.6% (21)
Арсенал Тула
7.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
46.98% (70)
Меньше
53.02% (79)
Обе команды забьют
Да
59.06% (88)
Нет
40.94% (61)
Популярный счёт
2:1 Сочи
38.3% (59)
1:0 Сочи
20.8% (32)
2:0 Сочи
15.6% (24)
1:1 Ничья
12.3% (19)
1:2 Арсенал Тула
5.2% (8)
0:1 Арсенал Тула
1.9% (3)
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