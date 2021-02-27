Заика навесил на Заболотного, которого опередил Бурлак и выбил головой мяч за лицевую. Угловой хозяев оказался неопасным.

Нобоа хотел сходу вывести Заболотного один на один, но прочитал аккуратную передачу Кристиана защитник "Арсенала".

Заброс в штрафную гостей с левого фланга получился безадресным.

22' Подача корнера гостей не привела к острому моменту у ворот сочинцев, хотя не совсем понятная ситуация там возникла.

21' Эванс Кангва нанёс с левого полуфланга, и мяч посредством отправился на угловой.

20' Мевля навесил со штрафного из глубины, после чего Юсупов с подбора с левого полуфланга пробил мимо дальнего угла.

20' Довбня слегка подтолкнул Заболотного в верховой борьбе.

19' Эванс Кангва на левом полуфланге отдал вперёд на Панченко, который забрался в очевидный офсайд.

18' Жоаозиньо забросил влево на Терехова, и тот попробовал сделать доставку в штрафную, которую выбил Бурлак.

17' Жоаозиньо пальнул примерно из-за пределов штрафной в левый угол - Нигматуллин поймал мяч.

17' А вообще-то это не борьба была, потому что Мевля столкнулся с Цаллаговым... Игра возобновилась.

16' Мевля лежит на газоне после верховой борьбы на своей половине поля, оказывают ему медпомощь.

15' Второй подряд угловой подали туляки. Кангва навесил с правого края, и первым на мяче был игрок "Сочи".

14' Ломовицкий навешивал справа на Луценко. Вроде бы мяча коснулся именно Луценко, но судья указал на угловой.

13' Впрочем, сейчас атакуют "оружейники".

12' На первых минутах чуть активнее был "Арсенал", а впоследствии - "Сочи".

11' Неплохо закомбинировали центральные хавбеки "барсов" на подступах к чужой штрафной, но войти в эту самую штрафную с мячом хозяевам не удалось.

10' Юсупов прострелил слева во вратарскую, а там Заика и Жоаозиньо не сумели разобраться, кому из них наносить удар.

9' Контратака "Арсенала" в среднем темпе стала обычной позиционной атакой, и потеряли мяч гости в районе линии штрафной сочинцев.

8' Жоаозиньо навесил справа на Заболотного, который неудачно сыграл головой, и мяч достался тулякам.

7' Заболотный кинулся с высоким прессингом на Григалаву, но тот всё же сохранил мяч.

6' Теперь Григалава не подпустил к мячу атаковавшего Заику и выбил мяч за боковую.

5' Неудачный заброс вперёд со стороны гостей - за лицевую линию.

5' Эванс Кангва потерял равновесие рядом с левым углом чужой штрафной и завалил Заику.

4' "Канониры" неудачно воспользовались угловым, а затем последовал обмен ошибками в центре поля.

3' Жоаозиньо ошибся на фланге на своей половине, и Эванс Кангва получил возможность навесить в центр штрафной, но его подачу прервали на угловой.

2' Начало матча достаточно спокойное.

2' Теперь обратная ситуация - с мячом игроки обороны туляков.

1' Хозяйские защитники пасуются на своей половине поля.

1' Первый заброс последовал к штрафной "Сочи", и Заика выбил мяч в аут.