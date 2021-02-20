Сочи
Позже
Стадион: Фишт
Арсенал Тула
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|8 (3)
|0.42
|2.
|Бурмистров Никита
|5
|0.26
|3.
|Заболотный Антон
|4
|0.21
|4.
|Юсупов Артур
|3
|0.16
|5.
|Мевля Миха
|3
|0.16
|6.
|Полоз Дмитрий
|2 (1)
|0.11
|7.
|Заика Кирилл
|1
|0.05
|8.
|Терехов Сергей
|1
|0.05
|9.
|Дуганджич Марко
|1
|0.05
|10.
|Миладинович Иван
|1
|0.05
|11.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|12.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|13.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|14.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
|15.
|Руденко Александр Александрович
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.16
|2.
|Лесовой Даниил
|3 (1)
|0.16
|3.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.11
|4.
|Панченко Кирилл
|2
|0.11
|5.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.11
|6.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.05
|7.
|Кангва Кингс
|1
|0.05
|8.
|Луценко Евгений
|1
|0.05
|9.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.05
|10.
|Джорджевич Лука
|1
|0.05
|11.
|Ломовицкий Александр
|1
|0.05
|12.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|13.
|Сокол Артём
|0
|0
|14.
|Громыко Валерий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|7
|1
|2.
|Заика Кирилл
|4
|1
|3.
|Маргасов Тимофей
|5
|0
|4.
|Юсупов Артур
|4
|0
|5.
|Маммана Эмануэль
|4
|0
|6.
|Миладинович Иван
|4
|0
|7.
|Цаллагов Ибрагим
|2
|1
|8.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|9.
|Заболотный Антон
|3
|0
|10.
|Дуганджич Марко
|3
|0
|11.
|Бурмистров Никита
|2
|0
|12.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|13.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|14.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0
|15.
|Джанаев Сослан
|1
|0
|16.
|Мевля Миха
|1
|0
|17.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|6
|0
|2.
|Кангва Кингс
|4
|1
|3.
|Кангва Эванс
|4
|1
|4.
|Чаушич Горан
|4
|0
|5.
|Костадинов Георги
|4
|0
|6.
|Сокол Артём
|4
|0
|7.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|8.
|Беляев Максим
|3
|0
|9.
|Панченко Кирилл
|3
|0
|10.
|Довбня Александр Евгеньевич
|3
|0
|11.
|Громыко Валерий
|3
|0
|12.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|13.
|Григалава Гиа
|2
|0
|14.
|Горбатенко Игорь
|2
|0
|15.
|Ткачёв Сергей
|2
|0
|16.
|Ломовицкий Александр
|2
|0
|17.
|Рассказов Николай
|2
|0
|18.
|Денисов Александр
|1
|0
|19.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|20.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|21.
|Луценко Евгений
|1
|0
|22.
|Джорджевич Лука
|1
|0
|23.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|24.
|Злобин Николай
|1
|0
|25.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|26.
|Хагуш Анри
|1
|0
|27.
|Кадири Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|Арсенал Тула
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +10 =3 -7Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи
Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =6 -7Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая
Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов
Последние игры между собой
Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 15
|41
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|35 - 17
|37
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 21
|35
|4.
|Сочи
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 22
|33
|5.
|Ростов
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|24 - 20
|32
|6.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|35 - 19
|30
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|24 - 21
|30
|8.
|Рубин
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 25
|28
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|21 - 25
|28
|10.
|Ахмат
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|19 - 21
|26
|11.
|Химки
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 30
|25
|12.
|Урал
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|16 - 23
|21
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|17 - 30
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|9 - 30
|14
|15.
|Тамбов
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 29
|13
|16.
|Уфа
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|14 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|33 - 10
|27
|2.
|Краснодар
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 8
|23
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|8.
|Химки
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|9.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|4 - 14
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 11
|19
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|4.
|Рубин
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|11.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 20
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|5 - 20
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в ФНЛ
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сочи» – «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сочи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сочи» – «Арсенал Тула», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сочи - Арсенал Тула
Исход игры
Сочи
68.9% (31)
Ничья
20% (9)
Арсенал Тула
11.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
39.53% (17)
Меньше
60.47% (26)
Обе команды забьют
Да
60.47% (26)
Нет
39.53% (17)
Популярный счёт
2:1 Сочи
31.1% (14)
1:1 Ничья
20% (9)
2:0 Сочи
17.8% (8)
1:0 Сочи
17.8% (8)
1:2 Арсенал Тула
6.7% (3)
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