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Сочи
 
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Стадион:
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 8 (3) 0.42
2. Бурмистров Никита 5 0.26
3. Заболотный Антон 4 0.21
4. Юсупов Артур 3 0.16
5. Мевля Миха 3 0.16
6. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.11
7. Заика Кирилл 1 0.05
8. Терехов Сергей 1 0.05
9. Дуганджич Марко 1 0.05
10. Миладинович Иван 1 0.05
11. Маргасов Тимофей 0 0
12. Жоаозиньо Рамос 0 0
13. Набиуллин Эльмир 0 0
14. Маммана Эмануэль 0 0
15. Руденко Александр Александрович 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.16
2. Лесовой Даниил 3 (1) 0.16
3. Ткачёв Сергей 2 0.11
4. Панченко Кирилл 2 0.11
5. Кадири Мохаммед 2 0.11
6. Ковалёв Юрий 1 0.05
7. Кангва Кингс 1 0.05
8. Луценко Евгений 1 0.05
9. Хлусевич Даниил 1 0.05
10. Джорджевич Лука 1 0.05
11. Ломовицкий Александр 1 0.05
12. Пантелеев Владислав 0 0
13. Сокол Артём 0 0
14. Громыко Валерий 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 7 1
2. Заика Кирилл 4 1
3. Маргасов Тимофей 5 0
4. Юсупов Артур 4 0
5. Маммана Эмануэль 4 0
6. Миладинович Иван 4 0
7. Цаллагов Ибрагим 2 1
8. Нобоа Кристиан 3 0
9. Заболотный Антон 3 0
10. Дуганджич Марко 3 0
11. Бурмистров Никита 2 0
12. Полоз Дмитрий 2 0
13. Набиуллин Эльмир 2 0
14. Жоаозиньо Рамос 1 0
15. Джанаев Сослан 1 0
16. Мевля Миха 1 0
17. Бахтияров Акмаль 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 6 0
2. Кангва Кингс 4 1
3. Кангва Эванс 4 1
4. Чаушич Горан 4 0
5. Костадинов Георги 4 0
6. Сокол Артём 4 0
7. Хлусевич Даниил 4 0
8. Беляев Максим 3 0
9. Панченко Кирилл 3 0
10. Довбня Александр Евгеньевич 3 0
11. Громыко Валерий 3 0
12. Лесовой Даниил 1 1
13. Григалава Гиа 2 0
14. Горбатенко Игорь 2 0
15. Ткачёв Сергей 2 0
16. Ломовицкий Александр 2 0
17. Рассказов Николай 2 0
18. Денисов Александр 1 0
19. Комбаров Кирилл 1 0
20. Бурлак Тарас 1 0
21. Луценко Евгений 1 0
22. Джорджевич Лука 1 0
23. Ковалёв Юрий 1 0
24. Злобин Николай 1 0
25. Пантелеев Владислав 1 0
26. Хагуш Анри 1 0
27. Кадири Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 14.29% (4) 17.86% (5) 14.29% (4) 17.86% (5) 14.29% (4) 21.43% (6)
 Арсенал Тула 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи
Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая
Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов

Последние игры между собой

Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Арсенал Тула 3:2 Сочи Премьер-лига Сочи 1:2 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 12 5 2 43 - 15 41
2. ЦСКА Москва Заявка 19 11 4 4 35 - 17 37
3. Спартак Москва Заявка 19 10 5 4 33 - 21 35
4. Сочи Заявка 19 9 6 4 28 - 22 33
5. Ростов Заявка 19 10 2 7 24 - 20 32
6. Краснодар Заявка 19 9 3 7 35 - 19 30
7. Динамо Москва Заявка 19 9 3 7 24 - 21 30
8. Рубин Заявка 19 8 4 7 24 - 25 28
9. Локомотив Москва Заявка 19 8 4 7 21 - 25 28
10. Ахмат Заявка 19 7 5 7 19 - 21 26
11. Химки Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
12. Урал Заявка 19 4 9 6 16 - 23 21
13. Арсенал Тула Заявка 19 3 5 11 17 - 30 14
14. Ротор Заявка 19 3 5 11 9 - 30 14
15. Тамбов Заявка 19 3 4 12 13 - 29 13
16. Уфа Заявка 19 3 4 12 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 9 0 1 33 - 10 27
2. Краснодар Заявка 10 7 2 1 27 - 8 23
3. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
4. Сочи Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
5. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Химки Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
9. Ахмат Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
10. Ростов Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 9 6 1 2 14 - 5 19
2. Ростов Заявка 10 6 1 3 12 - 11 19
3. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
4. Рубин Заявка 10 5 1 4 13 - 14 16
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Динамо Москва Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
11. Урал Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14. Уфа Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 10 0 1 9 5 - 20 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.78 3.45 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 3.60 4.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.78 3.40 5.60
  1.77 3.38 5.46

Самый высокий коэффициент на матч «Сочи» – «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сочи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сочи» – «Арсенал Тула», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.05 6.05 1.10 2.70 1.44 2.06 1.76 1.64 2.40 1.28 3.64 1.19 4.40 1.05 8.00 1.03 8.40
8.00 1.06 6.70 1.11 2.90 1.40 2.21 1.71 1.86 2.00 1.67 2.35 1.32 3.40 1.23 4.10 1.06 7.30 1.05 8.60 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 22.00
3.01 1.40 2.64 1.50 2.25 1.67 1.88 1.97 1.67 2.25 1.50 2.67 1.23 4.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.56 1.51 1.68 2.19 1.32 3.38 1.08 7.90 1.06 9.30
1.70 2.15 1.33 3.20 1.09 7.00
2.68 1.49 2.20 1.71 1.70 2.20 1.45 2.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.15 1.70 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.25
2.23 1.61 1.50 2.41 1.17 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.03 1.76
Букмекер Да Нет
5.90 1.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Где смотреть матч Сочи - Арсенал Тула онлайн

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Прогнозы на матч Сочи - Арсенал Тула

Исход игры
Сочи
68.9% (31)
Ничья
20% (9)
Арсенал Тула
11.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
39.53% (17)
Меньше
60.47% (26)
Обе команды забьют
Да
60.47% (26)
Нет
39.53% (17)
Популярный счёт
2:1 Сочи
31.1% (14)
1:1 Ничья
20% (9)
2:0 Сочи
17.8% (8)
1:0 Сочи
17.8% (8)
1:2 Арсенал Тула
6.7% (3)
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