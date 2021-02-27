РБ Лейпциг
0:2
Первый тайм: 41'
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Боруссия М
0:1
6' ПенальтиХофманн Йонас
0:2
19' ГолТюрам Маркус
14
Адамс
Тайлер
25
Ольмо
Дани
15
Бейер
Луис
30
Эльведи
Нико
11
Вольф
Ханнес
17
Вендт
Оскар
10
Тюрам
Маркус
36
Эмболо
Брель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
17 Вендт ОскарПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
0:1
19'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Забитцер Марсель
|5 (3)
|0.22
|2.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.17
|3.
|Поульсен Юссуф
|4
|0.17
|4.
|Форсберг Эмиль
|4 (1)
|0.17
|5.
|Нкунку Кристофер
|4
|0.17
|6.
|Орбан Вилли
|4
|0.17
|7.
|Ольмо Дани
|3 (1)
|0.13
|8.
|Мукиэле Норди
|3
|0.13
|9.
|Хальстенберг Марсель
|2 (1)
|0.09
|10.
|Адамс Тайлер
|1
|0.04
|11.
|Хайдара Амаду
|1
|0.04
|12.
|Сорлот Александр
|1
|0.04
|13.
|Юпамекано Део
|1
|0.04
|14.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.04
|15.
|Конате Ибраима
|1
|0.04
|16.
|Самарджич Лазар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|10 (5)
|0.43
|2.
|Хофманн Йонас
|5 (3)
|0.22
|3.
|Нойхаус Флориан
|4
|0.17
|4.
|Тюрам Маркус
|4
|0.17
|5.
|Плеа Алассан
|3
|0.13
|6.
|Эмболо Брель
|3
|0.13
|7.
|Эльведи Нико
|3
|0.13
|8.
|Вольф Ханнес
|2
|0.09
|9.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.04
|10.
|Вендт Оскар
|1
|0.04
|11.
|Лайнер Штефан
|1
|0.04
|12.
|Лазаро Валентино
|1
|0.04
|13.
|Бенсебаини Рами
|1
|0.04
|14.
|Закария Денис
|1
|0.04
|15.
|Херрманн Патрик
|0
|0
|16.
|Бенеш Ласло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|4
|0
|2.
|Забитцер Марсель
|4
|0
|3.
|Орбан Вилли
|4
|0
|4.
|Мукиэле Норди
|3
|0
|5.
|Адамс Тайлер
|3
|0
|6.
|Юпамекано Део
|3
|0
|7.
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|8.
|Сорлот Александр
|2
|0
|9.
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|10.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|11.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|12.
|Хайдара Амаду
|2
|0
|13.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|14.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|15.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|16.
|Ольмо Дани
|1
|0
|17.
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нойхаус Флориан
|8
|0
|2.
|Тюрам Маркус
|3
|1
|3.
|Штиндль Ларс
|4
|0
|4.
|Эмболо Брель
|4
|0
|5.
|Бенсебаини Рами
|4
|0
|6.
|Вендт Оскар
|3
|0
|7.
|Херрманн Патрик
|3
|0
|8.
|Крамер Кристоф
|3
|0
|9.
|Закария Денис
|3
|0
|10.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|11.
|Плеа Алассан
|2
|0
|12.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|13.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|14.
|Янчке Тони
|1
|0
|15.
|Зоммер Янн
|1
|0
|16.
|Хофманн Йонас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|20.51% (8)
|17.95% (7)
|15.38% (6)
|15.38% (6)
|Боруссия М
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|23.68% (9)
|7.89% (3)
|21.05% (8)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг
Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =6 -6Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Боруссия М 1:2 Майнц Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн
Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Боруссия М: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|67 - 32
|52
|2.
|РБ Лейпциг
|0:2 Заявка
|23
|14
|5
|4
|40 - 20
|47
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|23
|12
|9
|2
|37 - 19
|45
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|46 - 32
|42
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|48 - 31
|39
|6.
|Байер Л
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|40 - 24
|37
|7.
|Боруссия М
|2:0 Заявка
|23
|9
|9
|5
|40 - 33
|36
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|35 - 25
|33
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|44 - 36
|32
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|35 - 34
|31
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|36 - 39
|26
|12.
|Вердер
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|26 - 32
|26
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|22 - 35
|23
|14.
|Кёльн
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 41
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|18 - 41
|18
|16.
|Герта
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|26 - 42
|18
|17.
|Майнц
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|23 - 43
|17
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|23
|1
|6
|16
|16 - 61
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|0:2 Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 9
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|42 - 16
|27
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 8
|25
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|21 - 12
|23
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 14
|20
|6.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 15
|19
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|8.
|Боруссия М
|2:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|12.
|Арминия
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 19
|12
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 17
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|15.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|16.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|РБ Лейпциг
|0:2 Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|23 - 17
|19
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|7.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 9
|18
|8.
|Боруссия М
|2:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 18
|17
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|10.
|Кёльн
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 21
|15
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 24
|9
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 22
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 35
|4
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Боруссия М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Боруссия М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:2 Боруссия М
Исход игры
РБ Лейпциг
88.7% (134)
Ничья
7.9% (12)
Боруссия М
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
73.47% (108)
Меньше
26.53% (39)
Обе команды забьют
Да
79.59% (117)
Нет
20.41% (30)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
58.3% (88)
2:0 РБ Лейпциг
9.9% (15)
1:0 РБ Лейпциг
7.9% (12)
3:1 РБ Лейпциг
6.6% (10)
1:1 Ничья
6% (9)
3:2 РБ Лейпциг
3.3% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Боруссия М
1.3% (2)
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