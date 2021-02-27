Классный заброс из глубины поля прошёл в темп на Клюйверта, который пытался ворваться на правый край штрафной площади, но далеко выскочивший из ворот Зоммер сумел в подкате чисто отбить мяч в сторону.

Эмболо врывался снова на левый край штрафной площади хозяев, но на этот раз сумел заработать только угловой для своей команды в борьбе с Юпамекано.

Отбились хозяева после подачи стандарта у своих ворот, но подбор остаётся за "Боруссией", которая продолжает владеть мячом.

ОПАСНО! Ошиблась оборона "РБ Лейпциг", и Хофманн подобрал мяч в чужих владениях, сместился к углу вратарской площади, но отсюда без помех пальнул мимо створа ворот.

Нервничают "быки". Забитцер получает жёлтую карточку за неспортивное поведение. Это ещё команде Юлиана Нагельсманна повезло, что они не получили третий мяч в свои ворота, так что лучше переключиться на позитив.

36' Редкую контратаку провели боруссцы, но она была не слишком акцентирована, так что до логического завершения дело не дошло.

35' Ольмо снова врывался в чужую штрафную площадку, где падал в борьбе с двумя защитниками, но снова фол со стороны гладбахских защитников не фиксируется.

34' ОПАСНО! Ольмо с правого фланга вошёл в штрафную площадку и аккуратно выкатил мяч под удар Забитцеру, но тот, не имея сопротивления, пустил мяч в небеса с 14-ти метров.

33' "РБ Лейпциг" развивает свои атаки правым флангом и по центру, практически не используя левую бровку для обострения игры.

32' Гинтер получил повреждение в одном из жёстких единоборств на поле. Ему оказывается сейчас помощь медицинской бригадой.

30' Учащаться начали фолы со стороны "Боруссии". Это, скорее всего, уже говорит о накапливающейся усталости у гостей.

29' Закария в центре поля аккуратно сфолил против Поульсена, максимально обезопасив свою команду от того, чтобы нарваться на быструю разящую атаку.

28' Ольмо пытался отдать тонкий проникающий пас по центральной оси на Поульсена, но прочитали этот замысел гладбахские защитники.

27' Снова на правом краю штрафной площади падал один из лейпцигцев, но судьи опять не видят повода для назначения пенальти.

26' Торопятся и суетятся "быки". Такие действия вряд ли пойдут им на пользу. Нужно немного успокоиться и планомерно накатывать одну атаку за другой на ворота противника.

25' Уверенно отбились боруссцы после подачи стандарта у своих ворот, но в контратаку убежать не смогли.

24' Клюйверт врывался на правый край штрафной площади гостей, где падал в борьбе с защитником, но это не пенальти - судья показал всего лишь на угловой.

23' В глубине поля штрафной удар заработали гладбахцы. Со стандарта последовала подача в штрафную площадку, но там удалось разобраться защитникам лейпцигцев.

22' Обескураженными сейчас выглядят хозяева поля, словно не зная, как им необходимо действовать в дальнейшем.

21' Серьёзную заявку на успех делает команда Марко Розе, хотя пока что рано забегать наперёд - много времени впереди.

20' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Маркус Тюрам!!!

Ну и ну! Вторая атака, второй удар, второй гол! Правым флангом в контратаку убежал Эмболо, который выполнил прицельную подачу на дальний угол вратарской площади, откуда Тюрам несильно, но коварно пробил в противоход Гулачи.

19' Ольмо отправил Клюйверта на правый край штрафной площади, но судьи справедливо зафиксировали положение "вне игры" у последнего.

18' Ольмо задумал оригинальный вертикальный разрезающий пас, но не прочитали его замысел партнёры по команде, и мяч снова прикатился к ногам Зоммера.

17' Нкунку с правого фланга от лицевой линии пытался выполнить прострельную передачу в штрафную площадку, но получился лишь приятный подарок для Зоммера.

16' 4:1 - такова статистика на данную минуту по общему количеству ударов по воротам. У "Боруссии", как видим, 100-процентная эффективность.

15' Тюрам в центре поля зацепился за мяч и заработал на себе штрафной удар. У боруссцев появилась возможность перевести дыхание.

14' Адамс пробивал после скидки партнёра по команде в касание метров с 24-х, но Зоммер всё видел, поэтому сумел достаточно уверенно остановить мяч, летящий под перекладину.

13' Агрессивно ведут себя "быки" после пропущенного гола. Потеря очков в этот вечер в их планы явно не входит.

12' После ещё одной подачи с правого фланга Забитцер пытался пробить головой, но вышла простая скидка на Зоммера, против которого тут же нарушили правила партнёры австрийца.

11' Штрафной удар на правом краю атаки заработали хозяева. Подача пошла в район дальней штанги, но там сработали защитники гладбахцев.

10' Атака "РБ Лейпциг" продолжилась, и метров с 13-ти с разворота пробивал Ольмо, но теперь уже Зоммер среагировал и в падении сумел намертво поймать мяч.

9' ОПАСНО! Клюйверт справа выполнил точную подачу на дальний край штрафной площади на Вендта, который плотно пробивал в дальний угол ворот без шансов для Зоммера, но свою команду спас Гинтер, отбивший мяч практически с ленточки.

8' Интересная завязка в этом матче получается. Перед стартовым свистком букмекеры видели достаточно большим фаворитом хозяев поля.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Йонас Хофманн!!

Гулачи угадал направление удара и дотянулся до мяча, но всё же предотвратить взятие ворот не сумел.

5' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "РБ ЛЕЙПЦИГ"! Эмболо с фланга вошёл в штрафную площадь хозяев, где его рукой подтолкнул защитник.

4' Первый угловой на левом фланге заработали "быки". Подача стандарта следовала на дальнюю штангу, но Зоммеру удалось отбить мяч на выходе кулаком.

4' Тюрам в контратаке пытался красивым пасом пяткой вывести Вендта в свободную зону на левом краю атаки, но не прошло.

3' Первую атаку лейпцигцы провели левым флагом, но прострельная передача в штрафную площадку была отбита в аут.

2' Встреча началась достаточно спокойно. Гости катают мяч в центре поля, а хозяева пока что нехотя изображают прессинг.