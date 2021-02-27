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  3. Германия
РБ Лейпциг
0:2
Первый тайм: 41'

Стадион:
Боруссия М
0'
0:1
6' Пенальти
Хофманн Йонас
0:2
19' Гол
Тюрам Маркус
41'
1
Гулачи
Петер
22
Мукиэле
Норди
5
Юпамекано
Део
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
14
Адамс
Тайлер
7
Забитцер
Марсель
21
Клюйверт
Джастин
25
Ольмо
Дани
18
Нкунку
Кристофер
9
Поульсен
Юссуф
1
Зоммер
Янн
15
Бейер
Луис
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
19
Лазаро
Валентино
23
Хофманн
Йонас
8
Закария
Денис
11
Вольф
Ханнес
17
Вендт
Оскар
10
Тюрам
Маркус
36
Эмболо
Брель
РБ Лейпциг
4-2-3-1
Боруссия М
3-5-1-1

Ход матча

6'
0:1
Хофманн Йонас
19'
0:2
Тюрам Маркус
(Эмболо Брель)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Забитцер Марсель 5 (3) 0.22
2. Анхелиньо Хосе 4 0.17
3. Поульсен Юссуф 4 0.17
4. Форсберг Эмиль 4 (1) 0.17
5. Нкунку Кристофер 4 0.17
6. Орбан Вилли 4 0.17
7. Ольмо Дани 3 (1) 0.13
8. Мукиэле Норди 3 0.13
9. Хальстенберг Марсель 2 (1) 0.09
10. Адамс Тайлер 1 0.04
11. Хайдара Амаду 1 0.04
12. Сорлот Александр 1 0.04
13. Юпамекано Део 1 0.04
14. Клюйверт Джастин 1 0.04
15. Конате Ибраима 1 0.04
16. Самарджич Лазар 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 10 (5) 0.43
2. Хофманн Йонас 5 (3) 0.22
3. Нойхаус Флориан 4 0.17
4. Тюрам Маркус 4 0.17
5. Плеа Алассан 3 0.13
6. Эмболо Брель 3 0.13
7. Эльведи Нико 3 0.13
8. Вольф Ханнес 2 0.09
9. Гинтер Маттиас 1 0.04
10. Вендт Оскар 1 0.04
11. Лайнер Штефан 1 0.04
12. Лазаро Валентино 1 0.04
13. Бенсебаини Рами 1 0.04
14. Закария Денис 1 0.04
15. Херрманн Патрик 0 0
16. Бенеш Ласло 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 4 0
2. Забитцер Марсель 4 0
3. Орбан Вилли 4 0
4. Мукиэле Норди 3 0
5. Адамс Тайлер 3 0
6. Юпамекано Део 3 0
7. Хальстенберг Марсель 2 0
8. Сорлот Александр 2 0
9. Клостерманн Лукас 2 0
10. Анхелиньо Хосе 2 0
11. Нкунку Кристофер 2 0
12. Хайдара Амаду 2 0
13. Поульсен Юссуф 1 0
14. Хенрихс Бенджамин 1 0
15. Хи-Чан Хван 1 0
16. Ольмо Дани 1 0
17. Клюйверт Джастин 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 8 0
2. Тюрам Маркус 3 1
3. Штиндль Ларс 4 0
4. Эмболо Брель 4 0
5. Бенсебаини Рами 4 0
6. Вендт Оскар 3 0
7. Херрманн Патрик 3 0
8. Крамер Кристоф 3 0
9. Закария Денис 3 0
10. Лайнер Штефан 2 0
11. Плеа Алассан 2 0
12. Гинтер Маттиас 2 0
13. Лазаро Валентино 2 0
14. Янчке Тони 1 0
15. Зоммер Янн 1 0
16. Хофманн Йонас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 10.26% (4) 20.51% (8) 20.51% (8) 17.95% (7) 15.38% (6) 15.38% (6)
 Боруссия М 15.79% (6) 15.79% (6) 15.79% (6) 23.68% (9) 7.89% (3) 21.05% (8)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг
Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Боруссия М 1:2 Майнц Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн
Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Боруссия М: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг Бундеслига Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 23 16 4 3 67 - 32 52
2. РБ Лейпциг 0:2 Заявка 23 14 5 4 40 - 20 47
3. Вольфсбург Заявка 23 12 9 2 37 - 19 45
4. Айнтрахт Фр Заявка 23 11 9 3 46 - 32 42
5. Боруссия Д Заявка 23 12 3 8 48 - 31 39
6. Байер Л Заявка 22 10 7 5 40 - 24 37
7. Боруссия М 2:0 Заявка 23 9 9 5 40 - 33 36
8. Унион Берлин Заявка 22 8 9 5 35 - 25 33
9. Штуттгарт Заявка 23 8 8 7 44 - 36 32
10. Фрайбург Заявка 22 8 7 7 35 - 34 31
11. Хоффенхайм Заявка 22 7 5 10 36 - 39 26
12. Вердер Заявка 22 6 8 8 26 - 32 26
13. Аугсбург Заявка 22 6 5 11 22 - 35 23
14. Кёльн Заявка 23 5 6 12 21 - 41 21
15. Арминия Заявка 22 5 3 14 18 - 41 18
16. Герта Заявка 23 4 6 13 26 - 42 18
17. Майнц Заявка 22 4 5 13 23 - 43 17
18. Шальке 04 Заявка 23 1 6 16 16 - 61 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:2 Заявка 12 9 1 2 21 - 9 28
2. Бавария Заявка 11 8 3 0 42 - 16 27
3. Вольфсбург Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 5 0 21 - 12 23
5. Боруссия Д Заявка 11 6 2 3 25 - 14 20
6. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
7. Фрайбург Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
8. Боруссия М 2:0 Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
9. Унион Берлин Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
10. Хоффенхайм Заявка 11 4 2 5 20 - 16 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
12. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
13. Штуттгарт Заявка 11 2 6 3 19 - 17 12
14. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
15. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
16. Герта Заявка 11 2 2 7 11 - 23 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. Штуттгарт Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. РБ Лейпциг 0:2 Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Боруссия Д Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
6. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
7. Байер Л Заявка 11 5 3 3 17 - 9 18
8. Боруссия М 2:0 Заявка 11 4 5 2 20 - 18 17
9. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
10. Кёльн Заявка 12 4 3 5 10 - 21 15
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 12 2 4 6 15 - 19 10
16. Майнц Заявка 11 2 3 6 13 - 24 9
17. Арминия Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    41'
    Нервничают "быки". Забитцер получает жёлтую карточку за неспортивное поведение. Это ещё команде Юлиана Нагельсманна повезло, что они не получили третий мяч в свои ворота, так что лучше переключиться на позитив.
  • Опасный момент
    40'
    ОПАСНО! Ошиблась оборона "РБ Лейпциг", и Хофманн подобрал мяч в чужих владениях, сместился к углу вратарской площади, но отсюда без помех пальнул мимо створа ворот.
  • 39'
    Отбились хозяева после подачи стандарта у своих ворот, но подбор остаётся за "Боруссией", которая продолжает владеть мячом.
  • Угловой
    38'
    Эмболо врывался снова на левый край штрафной площади хозяев, но на этот раз сумел заработать только угловой для своей команды в борьбе с Юпамекано.
  • Опасный момент
    37'
    Классный заброс из глубины поля прошёл в темп на Клюйверта, который пытался ворваться на правый край штрафной площади, но далеко выскочивший из ворот Зоммер сумел в подкате чисто отбить мяч в сторону.

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  • 36'
    Редкую контратаку провели боруссцы, но она была не слишком акцентирована, так что до логического завершения дело не дошло.
  • Судья
    35'
    Ольмо снова врывался в чужую штрафную площадку, где падал в борьбе с двумя защитниками, но снова фол со стороны гладбахских защитников не фиксируется.
  • Опасный момент
    34'
    ОПАСНО! Ольмо с правого фланга вошёл в штрафную площадку и аккуратно выкатил мяч под удар Забитцеру, но тот, не имея сопротивления, пустил мяч в небеса с 14-ти метров.
  • 33'
    "РБ Лейпциг" развивает свои атаки правым флангом и по центру, практически не используя левую бровку для обострения игры.
  • Травма, повреждение
    32'
    Гинтер получил повреждение в одном из жёстких единоборств на поле. Ему оказывается сейчас помощь медицинской бригадой.
  • Фол, нарушение
    30'
    Учащаться начали фолы со стороны "Боруссии". Это, скорее всего, уже говорит о накапливающейся усталости у гостей.
  • Фол, нарушение
    29'
    Закария в центре поля аккуратно сфолил против Поульсена, максимально обезопасив свою команду от того, чтобы нарваться на быструю разящую атаку.
  • 28'
    Ольмо пытался отдать тонкий проникающий пас по центральной оси на Поульсена, но прочитали этот замысел гладбахские защитники.
  • Судья
    27'
    Снова на правом краю штрафной площади падал один из лейпцигцев, но судьи опять не видят повода для назначения пенальти.
  • 26'
    Торопятся и суетятся "быки". Такие действия вряд ли пойдут им на пользу. Нужно немного успокоиться и планомерно накатывать одну атаку за другой на ворота противника.
  • Угловой
    25'
    Уверенно отбились боруссцы после подачи стандарта у своих ворот, но в контратаку убежать не смогли.
  • Судья
    24'
    Клюйверт врывался на правый край штрафной площади гостей, где падал в борьбе с защитником, но это не пенальти - судья показал всего лишь на угловой.
  • Фол, нарушение
    23'
    В глубине поля штрафной удар заработали гладбахцы. Со стандарта последовала подача в штрафную площадку, но там удалось разобраться защитникам лейпцигцев.
  • 22'
    Обескураженными сейчас выглядят хозяева поля, словно не зная, как им необходимо действовать в дальнейшем.
  • 21'
    Серьёзную заявку на успех делает команда Марко Розе, хотя пока что рано забегать наперёд - много времени впереди.
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Маркус Тюрам!!!
    Ну и ну! Вторая атака, второй удар, второй гол! Правым флангом в контратаку убежал Эмболо, который выполнил прицельную подачу на дальний угол вратарской площади, откуда Тюрам несильно, но коварно пробил в противоход Гулачи.
  • Офсайд
    19'
    Ольмо отправил Клюйверта на правый край штрафной площади, но судьи справедливо зафиксировали положение "вне игры" у последнего.
  • 18'
    Ольмо задумал оригинальный вертикальный разрезающий пас, но не прочитали его замысел партнёры по команде, и мяч снова прикатился к ногам Зоммера.
  • 17'
    Нкунку с правого фланга от лицевой линии пытался выполнить прострельную передачу в штрафную площадку, но получился лишь приятный подарок для Зоммера.
  • 16'
    4:1 - такова статистика на данную минуту по общему количеству ударов по воротам. У "Боруссии", как видим, 100-процентная эффективность.
  • Фол, нарушение
    15'
    Тюрам в центре поля зацепился за мяч и заработал на себе штрафной удар. У боруссцев появилась возможность перевести дыхание.
  • Опасный момент
    14'
    Адамс пробивал после скидки партнёра по команде в касание метров с 24-х, но Зоммер всё видел, поэтому сумел достаточно уверенно остановить мяч, летящий под перекладину.
  • 13'
    Агрессивно ведут себя "быки" после пропущенного гола. Потеря очков в этот вечер в их планы явно не входит.
  • 12'
    После ещё одной подачи с правого фланга Забитцер пытался пробить головой, но вышла простая скидка на Зоммера, против которого тут же нарушили правила партнёры австрийца.
  • Фол, нарушение
    11'
    Штрафной удар на правом краю атаки заработали хозяева. Подача пошла в район дальней штанги, но там сработали защитники гладбахцев.
  • Опасный момент
    10'
    Атака "РБ Лейпциг" продолжилась, и метров с 13-ти с разворота пробивал Ольмо, но теперь уже Зоммер среагировал и в падении сумел намертво поймать мяч.
  • Опасный момент
    9'
    ОПАСНО! Клюйверт справа выполнил точную подачу на дальний край штрафной площади на Вендта, который плотно пробивал в дальний угол ворот без шансов для Зоммера, но свою команду спас Гинтер, отбивший мяч практически с ленточки.
  • 8'
    Интересная завязка в этом матче получается. Перед стартовым свистком букмекеры видели достаточно большим фаворитом хозяев поля.
  • Пенальти
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Йонас Хофманн!!
    Гулачи угадал направление удара и дотянулся до мяча, но всё же предотвратить взятие ворот не сумел.
  • Пенальти!
    5'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "РБ ЛЕЙПЦИГ"! Эмболо с фланга вошёл в штрафную площадь хозяев, где его рукой подтолкнул защитник.
  • Угловой
    4'
    Первый угловой на левом фланге заработали "быки". Подача стандарта следовала на дальнюю штангу, но Зоммеру удалось отбить мяч на выходе кулаком.
  • 4'
    Тюрам в контратаке пытался красивым пасом пяткой вывести Вендта в свободную зону на левом краю атаки, но не прошло.
  • 3'
    Первую атаку лейпцигцы провели левым флагом, но прострельная передача в штрафную площадку была отбита в аут.
  • 2'
    Встреча началась достаточно спокойно. Гости катают мяч в центре поля, а хозяева пока что нехотя изображают прессинг.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.90 4.60 1.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 4.40 5.95
Бонус: 5 000 ₽ 5.50 4.70 1.52
  6.33 4.48 1.54

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.00 11.25 1.00 4.05 1.19 3.40 1.28 2.24 1.62 1.80 2.01 1.57 2.74 1.26 3.85 1.18 4.70 1.06 7.60 1.04 8.10
16.50 0.00 10.00 1.03 4.50 1.20 3.70 1.28 7.91 1.05 2.08 1.94 6.69 1.07 3.05 1.37 2.33 1.60 1.72 2.08 1.37 3.05 1.25 3.90 1.10 6.80 1.08 7.77
4.48 1.23 2.65 1.53 2.22 1.72 1.99 1.92 1.74 2.21 2.82 1.46 2.91 1.44 2.51 1.56 2.11 1.78 1.76 2.13 1.58 2.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.60 1.29 2.40 1.57 1.58 2.38 1.19 4.70 1.13 5.55
3.15 1.35 2.05 1.75 1.47 2.65 1.14 4.87 1.92 1.87 1.27 3.70 1.15 5.30
2.93 1.45 2.31 1.68 1.79 2.15 3.13 1.39 2.57 1.54 2.01 1.87 1.61 2.40 1.58 2.46 1.34 3.41 1.10 7.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.65 1.18 3.26 1.34 1.88 1.92 1.43 2.83 1.24 4.05
4.67 1.15 3.05 1.26 1.97 1.94 1.36 3.00 1.27 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.15 4.66
Букмекер Да Нет
2.40 1.57
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:2 Боруссия М

Исход игры
РБ Лейпциг
88.7% (134)
Ничья
7.9% (12)
Боруссия М
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
73.47% (108)
Меньше
26.53% (39)
Обе команды забьют
Да
79.59% (117)
Нет
20.41% (30)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
58.3% (88)
2:0 РБ Лейпциг
9.9% (15)
1:0 РБ Лейпциг
7.9% (12)
3:1 РБ Лейпциг
6.6% (10)
1:1 Ничья
6% (9)
3:2 РБ Лейпциг
3.3% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Боруссия М
1.3% (2)
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