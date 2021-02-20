РБ Лейпциг
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Боруссия М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Забитцер Марсель
|5 (3)
|0.23
|2.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.18
|3.
|Поульсен Юссуф
|4
|0.18
|4.
|Форсберг Эмиль
|4 (1)
|0.18
|5.
|Нкунку Кристофер
|4
|0.18
|6.
|Орбан Вилли
|4
|0.18
|7.
|Ольмо Дани
|3 (1)
|0.14
|8.
|Мукиэле Норди
|3
|0.14
|9.
|Хальстенберг Марсель
|2 (1)
|0.09
|10.
|Адамс Тайлер
|1
|0.05
|11.
|Хайдара Амаду
|1
|0.05
|12.
|Сорлот Александр
|1
|0.05
|13.
|Юпамекано Део
|1
|0.05
|14.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.05
|15.
|Конате Ибраима
|1
|0.05
|16.
|Самарджич Лазар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|10 (5)
|0.45
|2.
|Хофманн Йонас
|4 (2)
|0.18
|3.
|Нойхаус Флориан
|4
|0.18
|4.
|Плеа Алассан
|3
|0.14
|5.
|Эльведи Нико
|3
|0.14
|6.
|Эмболо Брель
|3
|0.14
|7.
|Тюрам Маркус
|3
|0.14
|8.
|Вольф Ханнес
|2
|0.09
|9.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.05
|10.
|Вендт Оскар
|1
|0.05
|11.
|Лайнер Штефан
|1
|0.05
|12.
|Лазаро Валентино
|1
|0.05
|13.
|Бенсебаини Рами
|1
|0.05
|14.
|Закария Денис
|1
|0.05
|15.
|Херрманн Патрик
|0
|0
|16.
|Бенеш Ласло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|4
|0
|2.
|Забитцер Марсель
|4
|0
|3.
|Орбан Вилли
|4
|0
|4.
|Мукиэле Норди
|3
|0
|5.
|Адамс Тайлер
|3
|0
|6.
|Юпамекано Део
|3
|0
|7.
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|8.
|Сорлот Александр
|2
|0
|9.
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|10.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|11.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|12.
|Хайдара Амаду
|2
|0
|13.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|14.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|15.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|16.
|Ольмо Дани
|1
|0
|17.
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нойхаус Флориан
|8
|0
|2.
|Тюрам Маркус
|3
|1
|3.
|Штиндль Ларс
|4
|0
|4.
|Эмболо Брель
|4
|0
|5.
|Бенсебаини Рами
|4
|0
|6.
|Вендт Оскар
|3
|0
|7.
|Херрманн Патрик
|3
|0
|8.
|Крамер Кристоф
|3
|0
|9.
|Закария Денис
|3
|0
|10.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|11.
|Плеа Алассан
|2
|0
|12.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|13.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|14.
|Янчке Тони
|1
|0
|15.
|Зоммер Янн
|1
|0
|16.
|Хофманн Йонас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|20.51% (8)
|17.95% (7)
|15.38% (6)
|15.38% (6)
|Боруссия М
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|23.68% (9)
|7.89% (3)
|21.05% (8)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг
Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =6 -6Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Боруссия М 1:2 Майнц Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн
Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Боруссия М: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|62 - 31
|49
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|40 - 18
|47
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|35 - 19
|42
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|45 - 30
|42
|5.
|Байер Л
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|40 - 24
|37
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|45 - 31
|36
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|35 - 25
|33
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|38 - 33
|33
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|35 - 34
|31
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|39 - 35
|29
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|36 - 39
|26
|12.
|Вердер
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|24 - 31
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|22 - 35
|23
|14.
|Кёльн
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 36
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|18 - 38
|18
|16.
|Герта
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|26 - 40
|18
|17.
|Майнц
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|23 - 43
|17
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|22
|1
|6
|15
|15 - 56
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 7
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|37 - 15
|24
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|21 - 12
|23
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|5.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 15
|19
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|11.
|Арминия
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 19
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|13.
|Вердер
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|15.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|16.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|23 - 17
|19
|7.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 9
|18
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|9.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 16
|15
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 18
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 17
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 24
|9
|17.
|Арминия
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 30
|4
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- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Боруссия М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Боруссия М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия М
Исход игры
РБ Лейпциг
86% (37)
Ничья
9.3% (4)
Боруссия М
4.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
63.41% (26)
Меньше
36.59% (15)
Обе команды забьют
Да
70.73% (29)
Нет
29.27% (12)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
44.2% (19)
1:0 РБ Лейпциг
16.3% (7)
2:0 РБ Лейпциг
9.3% (4)
1:1 Ничья
7% (3)
3:1 РБ Лейпциг
7% (3)
3:2 РБ Лейпциг
4.7% (2)
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