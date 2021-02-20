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РБ Лейпциг
 
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Стадион:
Боруссия М

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Забитцер Марсель 5 (3) 0.23
2. Анхелиньо Хосе 4 0.18
3. Поульсен Юссуф 4 0.18
4. Форсберг Эмиль 4 (1) 0.18
5. Нкунку Кристофер 4 0.18
6. Орбан Вилли 4 0.18
7. Ольмо Дани 3 (1) 0.14
8. Мукиэле Норди 3 0.14
9. Хальстенберг Марсель 2 (1) 0.09
10. Адамс Тайлер 1 0.05
11. Хайдара Амаду 1 0.05
12. Сорлот Александр 1 0.05
13. Юпамекано Део 1 0.05
14. Клюйверт Джастин 1 0.05
15. Конате Ибраима 1 0.05
16. Самарджич Лазар 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 10 (5) 0.45
2. Хофманн Йонас 4 (2) 0.18
3. Нойхаус Флориан 4 0.18
4. Плеа Алассан 3 0.14
5. Эльведи Нико 3 0.14
6. Эмболо Брель 3 0.14
7. Тюрам Маркус 3 0.14
8. Вольф Ханнес 2 0.09
9. Гинтер Маттиас 1 0.05
10. Вендт Оскар 1 0.05
11. Лайнер Штефан 1 0.05
12. Лазаро Валентино 1 0.05
13. Бенсебаини Рами 1 0.05
14. Закария Денис 1 0.05
15. Херрманн Патрик 0 0
16. Бенеш Ласло 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 4 0
2. Забитцер Марсель 4 0
3. Орбан Вилли 4 0
4. Мукиэле Норди 3 0
5. Адамс Тайлер 3 0
6. Юпамекано Део 3 0
7. Хальстенберг Марсель 2 0
8. Сорлот Александр 2 0
9. Клостерманн Лукас 2 0
10. Анхелиньо Хосе 2 0
11. Нкунку Кристофер 2 0
12. Хайдара Амаду 2 0
13. Поульсен Юссуф 1 0
14. Хенрихс Бенджамин 1 0
15. Хи-Чан Хван 1 0
16. Ольмо Дани 1 0
17. Клюйверт Джастин 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 8 0
2. Тюрам Маркус 3 1
3. Штиндль Ларс 4 0
4. Эмболо Брель 4 0
5. Бенсебаини Рами 4 0
6. Вендт Оскар 3 0
7. Херрманн Патрик 3 0
8. Крамер Кристоф 3 0
9. Закария Денис 3 0
10. Лайнер Штефан 2 0
11. Плеа Алассан 2 0
12. Гинтер Маттиас 2 0
13. Лазаро Валентино 2 0
14. Янчке Тони 1 0
15. Зоммер Янн 1 0
16. Хофманн Йонас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 10.26% (4) 20.51% (8) 20.51% (8) 17.95% (7) 15.38% (6) 15.38% (6)
 Боруссия М 15.79% (6) 15.79% (6) 15.79% (6) 23.68% (9) 7.89% (3) 21.05% (8)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг
Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Боруссия М 1:2 Майнц Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн
Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Боруссия М: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг Бундеслига Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 15 4 3 62 - 31 49
2. РБ Лейпциг Заявка 22 14 5 3 40 - 18 47
3. Вольфсбург Заявка 22 11 9 2 35 - 19 42
4. Айнтрахт Фр Заявка 22 11 9 2 45 - 30 42
5. Байер Л Заявка 22 10 7 5 40 - 24 37
6. Боруссия Д Заявка 22 11 3 8 45 - 31 36
7. Унион Берлин Заявка 22 8 9 5 35 - 25 33
8. Боруссия М Заявка 22 8 9 5 38 - 33 33
9. Фрайбург Заявка 22 8 7 7 35 - 34 31
10. Штуттгарт Заявка 22 7 8 7 39 - 35 29
11. Хоффенхайм Заявка 22 7 5 10 36 - 39 26
12. Вердер Заявка 21 5 8 8 24 - 31 23
13. Аугсбург Заявка 22 6 5 11 22 - 35 23
14. Кёльн Заявка 22 5 6 11 20 - 36 21
15. Арминия Заявка 21 5 3 13 18 - 38 18
16. Герта Заявка 22 4 6 12 26 - 40 18
17. Майнц Заявка 22 4 5 13 23 - 43 17
18. Шальке 04 Заявка 22 1 6 15 15 - 56 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 10 7 3 0 37 - 15 24
3. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 5 0 21 - 12 23
4. Вольфсбург Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
5. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
6. Фрайбург Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
7. Боруссия М Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8. Унион Берлин Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
10. Хоффенхайм Заявка 11 4 2 5 20 - 16 14
11. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
12. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
13. Вердер Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
16. Герта Заявка 11 2 2 7 11 - 23 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. Штуттгарт Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. РБ Лейпциг Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
6. Боруссия Д Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
7. Байер Л Заявка 11 5 3 3 17 - 9 18
8. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Кёльн Заявка 11 4 3 4 9 - 16 15
10. Боруссия М Заявка 10 3 5 2 18 - 18 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Майнц Заявка 11 2 3 6 13 - 24 9
17. Арминия Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 10 0 4 6 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Боруссия М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2021, осталось 2 дня 17 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    РБ Лейпциг 86% (37)
    X 9.3% (4)
    Боруссия М 4.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Боруссия М
    1.73
    4.35
    5.35
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.72 4.05 4.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.73 4.33 5.35
    Бонус: 5 000 ₽ 1.65 4.30 5.00
      1.67 4.35 5.10

    Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Боруссия М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Боруссия М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.50 1.00 10.50 1.01 4.15 1.19 3.26 1.30 2.15 1.67 1.70 2.15 1.51 2.95 1.22 4.30 1.16 4.95 1.04 8.60 1.03 9.00
    14.50 0.00 9.80 1.03 4.30 1.22 3.45 1.30 2.23 1.69 1.99 1.86 1.75 2.14 1.47 2.65 1.23 4.00 1.17 4.70 1.06 8.00 1.05 8.70 1.01 14.50
    4.48 1.24 2.68 1.53 2.24 1.71 2.01 1.89 1.76 2.17 1.61 2.46 1.50 2.74 1.19 5.25
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.60 1.29 2.28 1.63 1.54 2.48 1.20 4.60 1.13 5.80
    2.20 1.67 1.51 2.55 1.16 4.90
    2.89 1.46 2.28 1.69 1.77 2.17 1.54 2.62 1.37 3.36
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.45 1.21 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.24 4.05
    3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80 1.30 3.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.73 2.11
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.33
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия М

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    86% (37)
    Ничья
    9.3% (4)
    Боруссия М
    4.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.41% (26)
    Меньше
    36.59% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    70.73% (29)
    Нет
    29.27% (12)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    44.2% (19)
    1:0 РБ Лейпциг
    16.3% (7)
    2:0 РБ Лейпциг
    9.3% (4)
    1:1 Ничья
    7% (3)
    3:1 РБ Лейпциг
    7% (3)
    3:2 РБ Лейпциг
    4.7% (2)
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