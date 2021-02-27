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  2. Матчи
  3. Германия
Штуттгарт
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Шальке 04
0' 7'
1
Кобель
Грегор
4
Кемпф
Марк-Оливер
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
14
Вамангитука
Силла
3
Эндо
Ватару
23
Мангаля
Орель
24
Соса
Борна
20
Фёрстер
Филипп
8
Кастро
Гонсало
9
Калайджич
Саша
34
Лангер
Михаэль
31
Беккер
Тимо
30
Мустафи
Шкодран
33
Тиау
Малик
20
Колашинац
Сеад
6
Маскарель
Омар
17
Стамбули
Бенжамен
13
Виллиам
Фуртадо
8
Сердар
Суат
25
Арит
Амин
43
Хопп
Мэттью
Штуттгарт
3-4-2-1
Шальке 04
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вамангитука Силла 11 (3) 0.5
2. Калайджич Саша 10 0.45
3. Гонсалес Николас 6 (3) 0.27
4. Кастро Гонсало 3 0.14
5. Дидави Даниэль 2 0.09
6. Кемпф Марк-Оливер 2 0.09
7. Кулибали Тангуй 2 0.09
8. Мангаля Орель 1 0.05
9. Климович Матео 1 0.05
10. Фёрстер Филипп 1 0.05
11. Соса Борна 0 0
12. Томми Эрик 0 0
13. Клемент Филипп 0 0
14. Эндо Ватару 0 0
15. Антон Вальдемар 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хопп Мэттью 5 0.23
2. Ют Марк 2 0.09
3. Раман Бенито 2 0.09
4. Арит Амин 1 0.05
5. Маскарель Омар 1 0.05
6. Пасьенса Гонсало 1 0.05
7. Бурджеллаб Нассим 1 0.05
8. Тиау Малик 1 0.05
9. Сердар Суат 0 0
10. Ощипка Бастиан 0 0
11. Стамбули Бенжамен 0 0

Карточки

Штуттгарт
# Игрок      
1. Кастро Гонсало 5 0
2. Гонсалес Николас 5 0
3. Вамангитука Силла 5 0
4. Мавропанос Константинос 4 0
5. Штенцель Паскаль 2 1
6. Эндо Ватару 3 0
7. Кемпф Марк-Оливер 3 0
8. Мангаля Орель 3 0
9. Дидави Даниэль 2 0
10. Антон Вальдемар 2 0
11. Каразор Атакан 2 0
12. Фёрстер Филипп 1 0
13. Соса Борна 1 0
14. Калайджич Саша 1 0
15. Климович Матео 1 0
16. Массимо Роберто 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Стамбули Бенжамен 4 0
3. Ют Марк 4 0
4. Сане Салиф 4 0
5. Маскарель Омар 4 0
6. Арит Амин 3 0
7. Хопп Мэттью 3 0
8. Ферман Ральф 2 0
9. Настасич Матия 2 0
10. Скрибски Стивен 2 0
11. Раман Бенито 2 0
12. Колашинац Сеад 2 0
13. Пасьенса Гонсало 2 0
14. Сердар Суат 2 0
15. Бурджеллаб Нассим 2 0
16. Тиау Малик 2 0
17. Ибишевич Ведад 1 0
18. Хунтелаар Клаас-Ян 1 0
19. Ощипка Бастиан 1 0
20. Бенталеб Набиль 1 0
21. Виллиам Фуртадо 1 0
22. Мендиль Хамза 1 0
23. Людевиг Килиан 1 0
24. Кутуджу Ахмед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штуттгарт 10.26% (4) 15.38% (6) 10.26% (4) 17.95% (7) 15.38% (6) 30.77% (12)
 Шальке 04 0 21.43% (3) 21.43% (3) 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Штуттгарт Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кёльн 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Герта Байер Л 5:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:2 Боруссия М
Штуттгарт 2:0 Майнц Фрайбург 2:1 Штуттгарт Арминия 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:0 Фрайбург Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Вердер 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Бавария Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:1 Штуттгарт
Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04
Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт

Последние игры между собой

Штуттгарт: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Шальке 04: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Шальке 04 1:1 Штуттгарт Бундеслига Шальке 04 0:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:3 Шальке 04 Бундеслига Штуттгарт 0:2 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 3:1 Штуттгарт Бундеслига Шальке 04 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:4 Шальке 04 Бундеслига Штуттгарт 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Штуттгарт Бундеслига Шальке 04 1:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 3:0 Шальке 04 Бундеслига Штуттгарт 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Штуттгарт Бундеслига Шальке 04 2:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Штуттгарт Кубок T-Хом
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 15 4 3 62 - 31 49
2. РБ Лейпциг Заявка 22 14 5 3 40 - 18 47
3. Вольфсбург Заявка 22 11 9 2 35 - 19 42
4. Айнтрахт Фр Заявка 23 11 9 3 46 - 32 42
5. Байер Л Заявка 22 10 7 5 40 - 24 37
6. Боруссия Д Заявка 22 11 3 8 45 - 31 36
7. Унион Берлин Заявка 22 8 9 5 35 - 25 33
8. Боруссия М Заявка 22 8 9 5 38 - 33 33
9. Фрайбург Заявка 22 8 7 7 35 - 34 31
10. Штуттгарт Заявка 22 7 8 7 39 - 35 29
11. Хоффенхайм Заявка 22 7 5 10 36 - 39 26
12. Вердер Заявка 22 6 8 8 26 - 32 26
13. Аугсбург Заявка 22 6 5 11 22 - 35 23
14. Кёльн Заявка 22 5 6 11 20 - 36 21
15. Арминия Заявка 21 5 3 13 18 - 38 18
16. Герта Заявка 22 4 6 12 26 - 40 18
17. Майнц Заявка 22 4 5 13 23 - 43 17
18. Шальке 04 Заявка 22 1 6 15 15 - 56 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 10 7 3 0 37 - 15 24
3. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 5 0 21 - 12 23
4. Вольфсбург Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
5. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
6. Фрайбург Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
7. Боруссия М Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8. Унион Берлин Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
10. Хоффенхайм Заявка 11 4 2 5 20 - 16 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
12. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
13. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
14. Штуттгарт Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
16. Герта Заявка 11 2 2 7 11 - 23 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. Штуттгарт Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. РБ Лейпциг Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Боруссия Д Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
6. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
7. Байер Л Заявка 11 5 3 3 17 - 9 18
8. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Кёльн Заявка 11 4 3 4 9 - 16 15
10. Боруссия М Заявка 10 3 5 2 18 - 18 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Майнц Заявка 11 2 3 6 13 - 24 9
17. Арминия Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 10 0 4 6 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Штуттгарт 87.9% (131)
X 6.7% (10)
Шальке 04 5.4% (8)
Все прогнозы
1.84 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штуттгарт
Ничья
Шальке 04
1.57
4.90
5.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.50 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.55 4.90 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 4.90 5.70
  1.57 4.60 5.80

Самый высокий коэффициент на матч «Штуттгарт» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штуттгарт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штуттгарт» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.00 1.00 13.00 1.00 5.05 1.17 4.20 1.23 2.44 1.62 1.87 1.93 1.53 2.43 1.30 3.26 1.19 3.84 1.06 6.85 1.05 7.00 1.01 10.75
18.00 0.00 12.50 1.02 4.80 1.16 4.10 1.22 2.48 1.55 2.18 1.76 1.96 1.90 1.74 2.17 1.60 2.35 1.31 3.35 1.23 4.00 1.09 6.60 1.08 7.20 1.02 11.50 1.01 12.50
5.33 1.18 2.50 1.59 2.22 1.72 1.92 1.99 1.72 2.22 1.59 2.50 1.50 2.75 1.22 4.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.16 5.05
2.41 1.53 1.61 2.31 1.23 3.95
3.06 1.42 2.43 1.62 1.85 2.06 1.60 2.47 1.41 3.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.17 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45
3.45 1.28 2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.25
Букмекер Да Нет
3.85 1.25
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Штуттгарт 0:0 Шальке 04 онлайн

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Прогнозы на матч Штуттгарт 0:0 Шальке 04

Исход игры
Штуттгарт
87.9% (131)
Ничья
6.7% (10)
Шальке 04
5.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
58.22% (85)
Меньше
41.78% (61)
Обе команды забьют
Да
60.96% (89)
Нет
39.04% (57)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
41.6% (62)
2:0 Штуттгарт
18.8% (28)
1:0 Штуттгарт
15.4% (23)
3:1 Штуттгарт
6.7% (10)
1:1 Ничья
5.4% (8)
1:2 Шальке 04
3.4% (5)
3:0 Штуттгарт
2% (3)
4:1 Штуттгарт
1.3% (2)
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