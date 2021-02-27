  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Штуттгарт
5:1
Конец матча

Стадион:
Шальке 04
0'
1:0
10' Гол
Эндо Ватару
2:0
26' Гол
Эндо Ватару
29' Желтая карточка
Беккер Тимо
3:0
34' Гол
Калайджич Саша
3:1
40' Гол
Колашинац Сеад
59' Желтая карточка
Кастро Гонсало
66' Желтая карточка
Эндо Ватару
3:1
72' Не забитый пенальти
Бенталеб Набиль
77' Желтая карточка
Тиау Малик
4:1
88' Гол
Клемент Филипп
88' Желтая карточка
Бенталеб Набиль
5:1
90' Гол
Дидави Даниэль
90'+3
1
Кобель
Грегор
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
4
Кемпф
Марк-Оливер
14
Вамангитука
Силла
3
Эндо
Ватару
23
Мангаля
Орель
24
Соса
Борна
20
Фёрстер
Филипп
8
Кастро
Гонсало
9
Калайджич
Саша
34
Лангер
Михаэль
31
Беккер
Тимо
30
Мустафи
Шкодран
33
Тиау
Малик
20
Колашинац
Сеад
6
Маскарель
Омар
17
Стамбули
Бенжамен
13
Виллиам
Фуртадо
8
Сердар
Суат
25
Арит
Амин
43
Хопп
Мэттью
Штуттгарт
3-4-2-1
Шальке 04
4-2-3-1

Ход матча

10'
Эндо Ватару
(Соса Борна)
1:0
26'
Эндо Ватару
(Кастро Гонсало)
2:0
29'
 
Беккер Тимо
34'
Калайджич Саша
(Соса Борна)
3:0
40'
3:1
Колашинац Сеад
(Стамбули Бенжамен)
56'
 
Шёпф Алессандро
Виллиам Фуртадо
57'
 
Бенталеб Набиль
Маскарель Омар
59'
Кастро Гонсало
 
62'
Клемент Филипп
Кастро Гонсало
 
62'
Дидави Даниэль
Фёрстер Филипп
 
66'
Эндо Ватару
 
72'
3:1
Бенталеб Набиль
74'
 
Раман Бенито
Хопп Мэттью
76'
Штенцель Паскаль
Кемпф Марк-Оливер
 
77'
 
Тиау Малик
83'
 
Ощипка Бастиан
Стамбули Бенжамен
86'
Кулибали Тангуй
Вамангитука Силла
 
86'
Аль-Гаддиуи Хамади
Калайджич Саша
 
88'
Клемент Филипп
(Эндо Ватару)
4:1
88'
 
Бенталеб Набиль
90'
Дидави Даниэль
(Эндо Ватару)
5:1

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калайджич Саша 11 0.48
2. Вамангитука Силла 11 (3) 0.48
3. Гонсалес Николас 6 (3) 0.26
4. Дидави Даниэль 3 0.13
5. Кастро Гонсало 3 0.13
6. Эндо Ватару 2 0.09
7. Кемпф Марк-Оливер 2 0.09
8. Кулибали Тангуй 2 0.09
9. Мангаля Орель 1 0.04
10. Клемент Филипп 1 0.04
11. Климович Матео 1 0.04
12. Фёрстер Филипп 1 0.04
13. Соса Борна 0 0
14. Томми Эрик 0 0
15. Антон Вальдемар 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хопп Мэттью 5 0.22
2. Ют Марк 2 0.09
3. Раман Бенито 2 0.09
4. Арит Амин 1 0.04
5. Маскарель Омар 1 0.04
6. Колашинац Сеад 1 0.04
7. Пасьенса Гонсало 1 0.04
8. Бурджеллаб Нассим 1 0.04
9. Тиау Малик 1 0.04
10. Стамбули Бенжамен 0 0
11. Сердар Суат 0 0
12. Ощипка Бастиан 0 0

Карточки

Штуттгарт
# Игрок      
1. Кастро Гонсало 6 0
2. Гонсалес Николас 5 0
3. Вамангитука Силла 5 0
4. Эндо Ватару 4 0
5. Мавропанос Константинос 4 0
6. Штенцель Паскаль 2 1
7. Кемпф Марк-Оливер 3 0
8. Мангаля Орель 3 0
9. Дидави Даниэль 2 0
10. Антон Вальдемар 2 0
11. Каразор Атакан 2 0
12. Фёрстер Филипп 1 0
13. Соса Борна 1 0
14. Калайджич Саша 1 0
15. Климович Матео 1 0
16. Массимо Роберто 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Стамбули Бенжамен 4 0
3. Ют Марк 4 0
4. Сане Салиф 4 0
5. Маскарель Омар 4 0
6. Арит Амин 3 0
7. Тиау Малик 3 0
8. Хопп Мэттью 3 0
9. Ферман Ральф 2 0
10. Настасич Матия 2 0
11. Скрибски Стивен 2 0
12. Раман Бенито 2 0
13. Колашинац Сеад 2 0
14. Бенталеб Набиль 2 0
15. Пасьенса Гонсало 2 0
16. Сердар Суат 2 0
17. Бурджеллаб Нассим 2 0
18. Ибишевич Ведад 1 0
19. Хунтелаар Клаас-Ян 1 0
20. Ощипка Бастиан 1 0
21. Виллиам Фуртадо 1 0
22. Мендиль Хамза 1 0
23. Людевиг Килиан 1 0
24. Кутуджу Ахмед 1 0
25. Беккер Тимо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штуттгарт 11.36% (5) 15.91% (7) 11.36% (5) 15.91% (7) 13.64% (6) 31.82% (14)
 Шальке 04 0 20% (3) 26.67% (4) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Штуттгарт Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кёльн 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Герта Байер Л 5:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:2 Боруссия М
Штуттгарт 2:0 Майнц Фрайбург 2:1 Штуттгарт Арминия 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:0 Фрайбург Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Вердер 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Бавария Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:1 Штуттгарт
Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04
Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт

Последние игры между собой

Штуттгарт: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Шальке 04: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Шальке 04 1:1 Штуттгарт Бундеслига Шальке 04 0:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:3 Шальке 04 Бундеслига Штуттгарт 0:2 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 3:1 Штуттгарт Бундеслига Шальке 04 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:4 Шальке 04 Бундеслига Штуттгарт 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Штуттгарт Бундеслига Шальке 04 1:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 3:0 Шальке 04 Бундеслига Штуттгарт 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Штуттгарт Бундеслига Шальке 04 2:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Штуттгарт Кубок T-Хом
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 23 16 4 3 67 - 32 52
2. РБ Лейпциг Заявка 22 14 5 3 40 - 18 47
3. Вольфсбург Заявка 23 12 9 2 37 - 19 45
4. Айнтрахт Фр Заявка 23 11 9 3 46 - 32 42
5. Боруссия Д Заявка 23 12 3 8 48 - 31 39
6. Байер Л Заявка 22 10 7 5 40 - 24 37
7. Унион Берлин Заявка 22 8 9 5 35 - 25 33
8. Боруссия М Заявка 22 8 9 5 38 - 33 33
9. Штуттгарт Заявка 23 8 8 7 44 - 36 32
10. Фрайбург Заявка 22 8 7 7 35 - 34 31
11. Хоффенхайм Заявка 22 7 5 10 36 - 39 26
12. Вердер Заявка 22 6 8 8 26 - 32 26
13. Аугсбург Заявка 22 6 5 11 22 - 35 23
14. Кёльн Заявка 23 5 6 12 21 - 41 21
15. Арминия Заявка 22 5 3 14 18 - 41 18
16. Герта Заявка 23 4 6 13 26 - 42 18
17. Майнц Заявка 22 4 5 13 23 - 43 17
18. Шальке 04 Заявка 23 1 6 16 16 - 61 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 11 8 3 0 42 - 16 27
3. Вольфсбург Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 5 0 21 - 12 23
5. Боруссия Д Заявка 11 6 2 3 25 - 14 20
6. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
7. Фрайбург Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
8. Боруссия М Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
9. Унион Берлин Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
10. Хоффенхайм Заявка 11 4 2 5 20 - 16 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
12. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
13. Штуттгарт Заявка 11 2 6 3 19 - 17 12
14. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
15. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
16. Герта Заявка 11 2 2 7 11 - 23 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. Штуттгарт Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. РБ Лейпциг Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Боруссия Д Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
6. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
7. Байер Л Заявка 11 5 3 3 17 - 9 18
8. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Кёльн Заявка 12 4 3 5 10 - 21 15
10. Боруссия М Заявка 10 3 5 2 18 - 18 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 12 2 4 6 15 - 19 10
16. Майнц Заявка 11 2 3 6 13 - 24 9
17. Арминия Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 35 4
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Штуттгарт 87.9% (131)
X 6.7% (10)
Шальке 04 5.4% (8)
Все прогнозы
1.84 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.55 4.90 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 19.00 56.00
  1.57 4.60 5.80

Самый высокий коэффициент на матч «Штуттгарт» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штуттгарт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штуттгарт» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
13.00 1.00 13.00 1.00 5.05 1.17 4.20 1.23 2.44 1.62 1.87 1.93 1.53 2.43 1.30 3.26 1.19 3.84 1.06 6.85 1.05 7.00 1.01 10.75
18.00 0.00 12.50 1.02 4.80 1.19 3.70 1.22 2.27 1.55 2.18 1.76 1.80 2.00 1.74 2.17 1.50 2.35 1.25 3.90 2.55 1.50 1.65 2.22 1.20 4.44 1.07 8.40 1.05 9.50 1.16 5.10 1.12 6.10 1.03 12.00 1.02 13.00
5.33 1.18 2.50 1.59 2.22 1.72 1.92 1.99 1.72 2.22 1.59 2.50 1.50 2.75 1.22 4.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.16 5.05
3.50 1.30 2.41 1.53 1.61 2.45 1.19 4.60 1.13 5.80
3.06 1.42 2.43 1.62 1.85 2.06 1.60 2.47 1.41 3.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.17 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45
3.45 1.28 2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.25
Букмекер Да Нет
3.85 1.25
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
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Прогнозы на матч Штуттгарт 5:1 Шальке 04

Исход игры
Штуттгарт
87.9% (131)
Ничья
6.7% (10)
Шальке 04
5.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
58.22% (85)
Меньше
41.78% (61)
Обе команды забьют
Да
60.96% (89)
Нет
39.04% (57)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
41.6% (62)
2:0 Штуттгарт
18.8% (28)
1:0 Штуттгарт
15.4% (23)
3:1 Штуттгарт
6.7% (10)
1:1 Ничья
5.4% (8)
1:2 Шальке 04
3.4% (5)
3:0 Штуттгарт
2% (3)
4:1 Штуттгарт
1.3% (2)
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